ArtAnkara’nın ardından

Geçen hafta 8. ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı’nın 10 Mart’taki açılışından bir gün önce yapılan VIP açılışına katıldım. Bu ziyaretimden izlenimlerimi anlatacağım.
VIP açılışın amacı, galeriler, ressamlar ve koleksiyonerler reyonları daha rahat bir ortamda gezip, satış görüşmelerini yapabilsinler diye. ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül’ün 8 yıldan beri düzenlediği ArtAnkara’nın başkentin sanat hayatına önemli boyutta hareketlilik kazandırdığı bir gerçek. İyi niyetle yapılmış, biraz amatörlük hissi veren çalışmaların bu yıl fuarda geçmiş yıllara göre daha fazla olması dikkatimi çekti. Fuar alanına ana kapıdan giriş yapıldığında ön plandaki galerilerin reyonlarında hatırlayabildiğim kadarıyla Devrim Erbil, Adnan Turani, Ergin İnan, Süleyman Saim Tekcan, Bedri Baykam, Hayati Misman, Ahmet Umur Deniz, Ahmet Yeşil, Hakan Esmer, İsmail Tetikçi, Orhan Umut, Ercan Ayçiçek, Adem Başpınar, Şahin Paksoy gibi bilinen ressamların eserlerini gördüm. Girişten arka taraftaki konferans bölümüne doğru gidildiğinde ise amatör ruhun daha fazla ön plana çıktığına şahit oldum. Ankara’ya çok önemli bir müze kazandırmış olan Mustafa Ayaz’ın eserlerinin bu yıl fuarda olmaması sanatseverler için eksiklikti. Oysa Mustafa Ayaz Müzesi, bundan önceki fuarlara katılırdı. Yine Ankaralılığı ile övünen, bir süre önce atölyesini İstanbul’a taşıyan Yalçın Gökçebağ’ın eserlerine de rastlayamadım.
Fuara İstanbul’dan da katılım vardı. İstanbul’dan gelen galeri sayısı geçmiş yıllara göre sanki biraz azdı. Geçen yıllardan bildiğim bazı galerileri bu yıl göremedim. İstanbul’da son dönemde ismini sıkça duyduğumuz genç kuşak galericilerden Esra Öztürk yönetimindeki Galeri ArtGet Alpay Aksayar’ın; Nazım Balaban yönetimindeki Balaban Sanat da 2019’da aramızdan ayrılan İbrahim Balaban’ın resimleriyle göze çarpan galerilerdi. Fuarda bu yıl Sanatçı Onur Ödülü Zafer Gençaydın’a, Sanata Katkı Onur Ödülü Lucien Arkas’a, Sanata Katkı Kurum Onur Ödülü de İMOGA’ya verildi.
Pandeminin etkisini sürdürmesi, fuarın açılmasından kısa süre önce de Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlaması, bu yıl uluslararası düzeyde katılımı olumsuz etkilemiş gibiydi. Fuarı gezerken kulağıma fısıldananları dost tavsiyesi olarak buraya yazayım: ArtAnkara’nın devamlılığı başkentte plastik sanatlar etkinliğin güçlenmesi için önemli. Ancak amatör çalışmaların fazlalığı ileride usta isimlerin bu fuara katılımlarını daha da azaltabilir. Bu da bir süre sonra ArtAnkara’yı çağdaş sanat fuarı olmaktan çıkarıp, daha alt seviyeye dönüştürebilir.
ÇAĞSAV ÖDÜLÜ GÖKÇEBAĞ’IN
Yalçın Gökçebağ bu yıl kendisine verilen Çağdaş Sanatlar Vakfı Onur Ödülü’nü (ÇAĞSAV) almak için Ankara’daydı. Yalçın hoca ile Armoni Sanat’ta buluşup uzun uzadıya sohbetimizi yaptık. Gökçebağ Türk resim sanatının uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlaması, resim sanatına farklı bakış açısı getirerek, kazandırdığı yenilikler nedeniyle bu ödüle layık görülmüş. Bence de hak edilmiş bir ödül. ÇAĞSAV’ın kurumsal ödülü de bu yıl Anadolu’da plastik sanatların gelişmesine sağladığı katkılar nedeniyle Çorum Sanat Müzesi’ne verildi. Çorum Sanat Müzesi’ne de alkışlar.
KENTTE NE VAR?
Cengiz Savaş-16 Mart’ta açılacak (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Günnur Özsoy (heykel)-18 Mart’ta açılacak (Siyah Beyaz-Şili Meydanı), Suna Özkalan-30 Mart’a kadar (Medya Sanat Galerisi/ Çankaya), Yusuf Şengür-Lütfü Kaplanoğlu-Naciye Bozdoğan-18 Mart’ta açılacak (Galeri Soyut/Yıldız), Rukiye Epli Dede-Berna Okan-Nursun Sakal-19 Mart’ta açılacak (Nurol Sanat/Güvenevler), Şahram Mahdavi-12 Nisan’a kadar (Emin Antik/Kale), Altan Çelem-26 Mart’a kadar (Arda Sanat/Yıldız), Işın Nur Cicerali-26 Mart’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Renate Graf (fotoğraf)-27 Mart’a kadar (Cer Modern/Sıhhiye), Durmuş Ali Akça-1 Nisan’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Songül Canerik-24 Mart’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Gülümay Çiraz-18 Mart’ta açılacak (BRHD/Hollanda Caddesi), Mahir Gençoğlu-19 Mart’ta açılacak (Pari Sanat/Kale), Selda Soku-25 Mart’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Yasemin Tümer Çelik-20 Mart’a kadar (ÇSM/Çankaya), Kağıt üstüne-25 Mart’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Özgür Kuş Karma Sergisi-20 Mart’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Genç 3. boyut (Zülfü Livaneli Sanat Merkezi/Yıldız).
ArtAnkara’nın ardından
Geçen hafta 8. ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı’nın 10 Mart’taki açılışından bir gün önce yapılan VIP açılışına katıldım. Bu ziyaretimden izlenimlerimi anlatacağım.
VIP açılışın amacı, galeriler, ressamlar ve koleksiyonerler reyonları daha rahat bir ortamda gezip, satış görüşmelerini yapabilsinler diye. ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül’ün 8 yıldan beri düzenlediği ArtAnkara’nın başkentin sanat hayatına önemli boyutta hareketlilik kazandırdığı bir gerçek. İyi niyetle yapılmış, biraz amatörlük hissi veren çalışmaların bu yıl fuarda geçmiş yıllara göre daha fazla olması dikkatimi çekti. Fuar alanına ana kapıdan giriş yapıldığında ön plandaki galerilerin reyonlarında hatırlayabildiğim kadarıyla Devrim Erbil, Adnan Turani, Ergin İnan, Süleyman Saim Tekcan, Bedri Baykam, Hayati Misman, Ahmet Umur Deniz, Ahmet Yeşil, Hakan Esmer, İsmail Tetikçi, Orhan Umut, Ercan Ayçiçek, Adem Başpınar, Şahin Paksoy gibi bilinen ressamların eserlerini gördüm. Girişten arka taraftaki konferans bölümüne doğru gidildiğinde ise amatör ruhun daha fazla ön plana çıktığına şahit oldum. Ankara’ya çok önemli bir müze kazandırmış olan Mustafa Ayaz’ın eserlerinin bu yıl fuarda olmaması sanatseverler için eksiklikti. Oysa Mustafa Ayaz Müzesi, bundan önceki fuarlara katılırdı. Yine Ankaralılığı ile övünen, bir süre önce atölyesini İstanbul’a taşıyan Yalçın Gökçebağ’ın eserlerine de rastlayamadım.
Fuara İstanbul’dan da katılım vardı. İstanbul’dan gelen galeri sayısı geçmiş yıllara göre sanki biraz azdı. Geçen yıllardan bildiğim bazı galerileri bu yıl göremedim. İstanbul’da son dönemde ismini sıkça duyduğumuz genç kuşak galericilerden Esra Öztürk yönetimindeki Galeri ArtGet Alpay Aksayar’ın; Nazım Balaban yönetimindeki Balaban Sanat da 2019’da aramızdan ayrılan İbrahim Balaban’ın resimleriyle göze çarpan galerilerdi. Fuarda bu yıl Sanatçı Onur Ödülü Zafer Gençaydın’a, Sanata Katkı Onur Ödülü Lucien Arkas’a, Sanata Katkı Kurum Onur Ödülü de İMOGA’ya verildi.
Pandeminin etkisini sürdürmesi, fuarın açılmasından kısa süre önce de Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlaması, bu yıl uluslararası düzeyde katılımı olumsuz etkilemiş gibiydi. Fuarı gezerken kulağıma fısıldananları dost tavsiyesi olarak buraya yazayım: ArtAnkara’nın devamlılığı başkentte plastik sanatlar etkinliğin güçlenmesi için önemli. Ancak amatör çalışmaların fazlalığı ileride usta isimlerin bu fuara katılımlarını daha da azaltabilir. Bu da bir süre sonra ArtAnkara’yı çağdaş sanat fuarı olmaktan çıkarıp, daha alt seviyeye dönüştürebilir.
ÇAĞSAV ÖDÜLÜ GÖKÇEBAĞ’IN
Yalçın Gökçebağ bu yıl kendisine verilen Çağdaş Sanatlar Vakfı Onur Ödülü’nü (ÇAĞSAV) almak için Ankara’daydı. Yalçın hoca ile Armoni Sanat’ta buluşup uzun uzadıya sohbetimizi yaptık. Gökçebağ Türk resim sanatının uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlaması, resim sanatına farklı bakış açısı getirerek, kazandırdığı yenilikler nedeniyle bu ödüle layık görülmüş. Bence de hak edilmiş bir ödül. ÇAĞSAV’ın kurumsal ödülü de bu yıl Anadolu’da plastik sanatların gelişmesine sağladığı katkılar nedeniyle Çorum Sanat Müzesi’ne verildi. Çorum Sanat Müzesi’ne de alkışlar.
KENTTE NE VAR?
Cengiz Savaş-16 Mart’ta açılacak (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Günnur Özsoy (heykel)-18 Mart’ta açılacak (Siyah Beyaz-Şili Meydanı), Suna Özkalan-30 Mart’a kadar (Medya Sanat Galerisi/ Çankaya), Yusuf Şengür-Lütfü Kaplanoğlu-Naciye Bozdoğan-18 Mart’ta açılacak (Galeri Soyut/Yıldız), Rukiye Epli Dede-Berna Okan-Nursun Sakal-19 Mart’ta açılacak (Nurol Sanat/Güvenevler), Şahram Mahdavi-12 Nisan’a kadar (Emin Antik/Kale), Altan Çelem-26 Mart’a kadar (Arda Sanat/Yıldız), Işın Nur Cicerali-26 Mart’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Renate Graf (fotoğraf)-27 Mart’a kadar (Cer Modern/Sıhhiye), Durmuş Ali Akça-1 Nisan’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Songül Canerik-24 Mart’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Gülümay Çiraz-18 Mart’ta açılacak (BRHD/Hollanda Caddesi), Mahir Gençoğlu-19 Mart’ta açılacak (Pari Sanat/Kale), Selda Soku-25 Mart’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Yasemin Tümer Çelik-20 Mart’a kadar (ÇSM/Çankaya), Kağıt üstüne-25 Mart’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Özgür Kuş Karma Sergisi-20 Mart’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Genç 3. boyut (Zülfü Livaneli Sanat Merkezi/Yıldız).