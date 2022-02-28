Arkadaş kitapçığı

Ankara’da bir kitapçıya, sanat galerisine ya da bir kafeye gittiğinizde “Arkadaş Ankara Kültür Sanat Etkinlikleri” kitapçığını görebilirsiniz. Her ay düzenli çıkan kitapçık, bu yıl 30. yılını kutladı. Bu köşenin altında yer alan “Kentte ne var?” bölümü de bu kitapçıktan yararlanılarak hazırlanıyor.
Adı artık Ankara ile özdeşleşmiş Arkadaş Kitapevi tarafından çıkarılan bu kitapçığın hazırlanmasına birçok isim katkı sağlıyor. Ancak tüm zorluklara rağmen kitapçığın yaşaması için gerçekten olağanüstü çaba gösteren bir isim var: Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Timur Zeren.
Her ay kitapçık çıkmadan önce Timur beyi, bir galeriden ötekine, bir kafeden diğerine hiç gocunmadan koştururken görürseniz. Kitapçığın yaşaması için sayfalarına duyuru ilanları alması hayati önemdedir. Timur bey ve ekibi bunun için aralıksız uğraşır. Arkadaş kitapçığında Ankara’daki kültür sanat etkinlikleri ile ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Kültür sanat dünyasından haberler, devlet ve özel tiyatroların aylık programları, sanat galerilerinde devam eden ve açılacak sergilerin ayrıntılı bilgileri, karma etkinlikler, sinemalar, müzeler, yeni çıkan kitaplar, seyahat acentelerinin Ankara çıkışlı yurt içi ve yurt dışı tur programları, kafe, bar ve restoranların adresleri, sanat dünyasından isimlerle röportajlar, vefat eden sanatçılar, kısacası aklınıza gelebilecek her türlü şeye ilişkin bilgi sahibi olmak istiyorsanız, Arkadaş kitapçığının elinizin altında olması lazım.
Yazının başında belirttiğim gibi, bu kitapçığın yaşaması için ilan alması sor derece önemli. Çünkü bu kitapçık para karşılığı satılmıyor. Timur beye kitapçığı nasıl yaşattığını sormak için bir dokunsanız, bin ah işitirsiniz. Ne zaman konuşsam Zeren en çok da Çankaya Belediyesi’ne sitem eder: “Allah aşkına her ay bu kitapçık eline geçiyor. Ankara’da en yoğun kültür sanat faaliyeti nerede? Çankaya ilçesinde. Kaç defa gittim Çankaya Belediyesi’ne, bize destek olsunlar diye. Öylesine maddi destek istemiyoruz. Bize verecekleri ilanlarla bu kitapçığın yaşamasına katkı sağlarlar. Hepsi bu. Kâğıt fiyatları aldı başını gitti. Ama ben elimden geldiğince bu kitapçığı yaşatmaya çalışacağım. Bunun için de kültür sanat faaliyetinde bulunanların kitapçığımıza katkıları gerçekten çok önemli.”
Bu haftaki yazımı önce COVID 19’a yakalanmam nedeniyle (Bu arada yeniden sağlığıma kavuştum) geçmiş olsun dileklerini ileten sanatsever dostlara teşekkür ederek, sonra da Timur Zeren’in şubat ayı Arkadaş kitapçığında yazdığı köşesinden bir bölümle bitirelim:
“Ben, kendimiz dahil, bunca sıkıntının içerisinde sanat üretenlerin, kurumların nasıl ayakta kalabileceğini inanın çok merak ediyorum. Bu koşullarda elektriğe, ısınmaya vs. harcanacak para nasıl edinilecek? Pandemiden bu yana ayakta kalmak için mücadele eden, katlanarak artan sıkıntılarla boğuşan bu kurumları ayakta alkışlıyor, saygıyla selamlıyorum. Lütfen onları desteksiz bırakmayalım. Ödenecek her bir liranın onlar için hayati olduğunu unutmayalım.”
KENTTE NE VAR?
Songül Canerik-4 Mart’ta açılacak (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Altan Çelem-26 Mart’a kadar (Arda Sanat/Yıldız), Selda Soku-4 Mart’ta açılacak (Kent Sanat/Yıldız), Işın Nur Cicerali-26 Mart’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Murat Tolga-Ceran Çağlar-9 Mart’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Candan Özcan-8 Mart’a kadar (BRHD/Hollanda Caddesi), Işın Karahan Yıldırım-16 Mart’a kadar (Nurol Sanat/Güvenevler), Kirkor Sahakoğlu-5 Mart’a kadar (Siyah-Beyaz/Şili Meydanı), Mehmet Babat-5 Mart’a kadar (Grup Sanat/Hollanda Caddesi), İsmail Ateş-16 Mart’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Tunç Tanışık-5 Mart’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Şafak Sırcan-4 Mart’a kadar (Galeri Sanat Yapım/Şenyuva), Serap Emmungil-15 Mart’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Mozaik karma sergisi-4 Mart’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Japonya’dan doğaüstü varlıklar-14 Mart’a kadar (ÇSM/Çankaya), 68 kuşağından 8 sanatçı-30 Mart’a kadar (Galeri Soyut Çayyolu Şubesi), Raşit Altun-Baki Bodur-Bernan İnan-Metin Kılıç-Oğuzhan Atatanır-Talha Okan-Yasin Canlı-Zafer Malkoç (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi.)
Arkadaş kitapçığı
Ankara’da bir kitapçıya, sanat galerisine ya da bir kafeye gittiğinizde “Arkadaş Ankara Kültür Sanat Etkinlikleri” kitapçığını görebilirsiniz. Her ay düzenli çıkan kitapçık, bu yıl 30. yılını kutladı. Bu köşenin altında yer alan “Kentte ne var?” bölümü de bu kitapçıktan yararlanılarak hazırlanıyor.
Adı artık Ankara ile özdeşleşmiş Arkadaş Kitapevi tarafından çıkarılan bu kitapçığın hazırlanmasına birçok isim katkı sağlıyor. Ancak tüm zorluklara rağmen kitapçığın yaşaması için gerçekten olağanüstü çaba gösteren bir isim var: Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Timur Zeren.
Her ay kitapçık çıkmadan önce Timur beyi, bir galeriden ötekine, bir kafeden diğerine hiç gocunmadan koştururken görürseniz. Kitapçığın yaşaması için sayfalarına duyuru ilanları alması hayati önemdedir. Timur bey ve ekibi bunun için aralıksız uğraşır. Arkadaş kitapçığında Ankara’daki kültür sanat etkinlikleri ile ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Kültür sanat dünyasından haberler, devlet ve özel tiyatroların aylık programları, sanat galerilerinde devam eden ve açılacak sergilerin ayrıntılı bilgileri, karma etkinlikler, sinemalar, müzeler, yeni çıkan kitaplar, seyahat acentelerinin Ankara çıkışlı yurt içi ve yurt dışı tur programları, kafe, bar ve restoranların adresleri, sanat dünyasından isimlerle röportajlar, vefat eden sanatçılar, kısacası aklınıza gelebilecek her türlü şeye ilişkin bilgi sahibi olmak istiyorsanız, Arkadaş kitapçığının elinizin altında olması lazım.
Yazının başında belirttiğim gibi, bu kitapçığın yaşaması için ilan alması sor derece önemli. Çünkü bu kitapçık para karşılığı satılmıyor. Timur beye kitapçığı nasıl yaşattığını sormak için bir dokunsanız, bin ah işitirsiniz. Ne zaman konuşsam Zeren en çok da Çankaya Belediyesi’ne sitem eder: “Allah aşkına her ay bu kitapçık eline geçiyor. Ankara’da en yoğun kültür sanat faaliyeti nerede? Çankaya ilçesinde. Kaç defa gittim Çankaya Belediyesi’ne, bize destek olsunlar diye. Öylesine maddi destek istemiyoruz. Bize verecekleri ilanlarla bu kitapçığın yaşamasına katkı sağlarlar. Hepsi bu. Kâğıt fiyatları aldı başını gitti. Ama ben elimden geldiğince bu kitapçığı yaşatmaya çalışacağım. Bunun için de kültür sanat faaliyetinde bulunanların kitapçığımıza katkıları gerçekten çok önemli.”
Bu haftaki yazımı önce COVID 19’a yakalanmam nedeniyle (Bu arada yeniden sağlığıma kavuştum) geçmiş olsun dileklerini ileten sanatsever dostlara teşekkür ederek, sonra da Timur Zeren’in şubat ayı Arkadaş kitapçığında yazdığı köşesinden bir bölümle bitirelim:
“Ben, kendimiz dahil, bunca sıkıntının içerisinde sanat üretenlerin, kurumların nasıl ayakta kalabileceğini inanın çok merak ediyorum. Bu koşullarda elektriğe, ısınmaya vs. harcanacak para nasıl edinilecek? Pandemiden bu yana ayakta kalmak için mücadele eden, katlanarak artan sıkıntılarla boğuşan bu kurumları ayakta alkışlıyor, saygıyla selamlıyorum. Lütfen onları desteksiz bırakmayalım. Ödenecek her bir liranın onlar için hayati olduğunu unutmayalım.”
KENTTE NE VAR?
Songül Canerik-4 Mart’ta açılacak (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Altan Çelem-26 Mart’a kadar (Arda Sanat/Yıldız), Selda Soku-4 Mart’ta açılacak (Kent Sanat/Yıldız), Işın Nur Cicerali-26 Mart’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Murat Tolga-Ceran Çağlar-9 Mart’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Candan Özcan-8 Mart’a kadar (BRHD/Hollanda Caddesi), Işın Karahan Yıldırım-16 Mart’a kadar (Nurol Sanat/Güvenevler), Kirkor Sahakoğlu-5 Mart’a kadar (Siyah-Beyaz/Şili Meydanı), Mehmet Babat-5 Mart’a kadar (Grup Sanat/Hollanda Caddesi), İsmail Ateş-16 Mart’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Tunç Tanışık-5 Mart’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Şafak Sırcan-4 Mart’a kadar (Galeri Sanat Yapım/Şenyuva), Serap Emmungil-15 Mart’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Mozaik karma sergisi-4 Mart’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Japonya’dan doğaüstü varlıklar-14 Mart’a kadar (ÇSM/Çankaya), 68 kuşağından 8 sanatçı-30 Mart’a kadar (Galeri Soyut Çayyolu Şubesi), Raşit Altun-Baki Bodur-Bernan İnan-Metin Kılıç-Oğuzhan Atatanır-Talha Okan-Yasin Canlı-Zafer Malkoç (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi.)