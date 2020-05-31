Turizm’de buruk bayram

Geçmiş yıllarda bayram tatili dönemlerini iple çeken, rekorları beğenmeyen turizm sektörü bu yıl ilk önemli bayram tatili dönemini sessiz sedasız geride bırakarak umutlarını bayram sonrasına taşıdı.
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bayram tatilini sevdikleriyle kavuşamadan, evlerinde geçiren insanlar tatil günlerini bayram sonrası sosyal mesafeli yaz tatili planları ve hayalleri ile geçirdi.
PANDEMİ SONRASI SEYAHAT ACENTELERİ
Seyahat acenteleri ister iç, ister dış turizm ile uğraşıyor olsun yıllar boyu bir çok kriz ile boğuştu. Bu kriz de elbette geçecektir, hatta dayanabilecek olan seyahat acenteleri bu günlerden daha kuvvetli çıkacaktır. Şu günlerde insanlardaki seyahat etme arzusu hiç olmadığı kadar ön planda..
Pandemi sonrası seyahat kavramı, müşteri ile bu işin profesyonelleri arasında yeni bir köprü oluşturabilir. Evde sıkışıp kalan seyahat meraklıları boş zamanlarını okuyarak, izleyerek ve seyahat hayalleri kurarak geçiriyorlar, tam da bu noktada hayalinizdeki gezileri sizler için planlayacak, sizi doğru adreslerle buluşturacak seyahat acenteleri devreye giriyor. Bunu sanal bir sitede, bilgisayar ekranına bakarak yaşayamazsınız. Duygusuz ve insansız etkileşim koronavirüs sürecinde hepimizin dengesini bozdu. Gördük ki karşılıklı etkileşim istiyoruz, ses duymak, bir yüze bakmak istiyoruz. Karşımızdaki insanın sıcaklığını, bilgisini bizimle heyecanla hayal kurup gideceğimiz geziyi yaşamak istiyoruz. Haziran ve Temmuz ayları için gezi talepleri artmaya başladı, yavaş yavaş kendimizi yollara vurmayı hedefliyoruz. Turizm sektörü bir yere gitmiyor aksine çok daha güçlü şekilde geri dönebilir.
SEYAHAT ACENTELERİ DESTEK İSTİYOR
TÜRSAB’a bağlı Bursa Bölgesi acentelar, bir yandan yeni dönem için hazırlıkları sürdürürken, diğer yandan ekonomik açıdan desteklerin sürmesini istiyor. TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Murat Saraçoğlu, salgın sürecinde kurduğu whatsapp grubuyla üyelerin taleplerini takip ediyor.
Saraçoğlu, bayram öncesi internet ortamında yapılan ve benimde katıldığım toplantıya AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Dr. Mustafa Esgin’i de davet etti. Esgin sağlık Turizmi çalışmalarından bu yana Bursalı Turizmcileri yakından tanıyan bir isim. Toplantıya katılan acente temsilcileri salgın sürecinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek ayakta kalmak için destek talebinde bulundu.
Seyahat acenteleri;
- Acentelerin 2020 yılında SGK ve muhtasar ödemelerinden muaf tutulması.
- Pandemi öncesinden gelen tüm vergi borçlarının yapılandırılarak torba yasa hazırlanması.
- Turizm Ajans katkı payı beyannamelerinin en azından bu yıl kaldırılması ve beyanname zorunluluğunun 2020 yılı için iptal edilmesi.
- Kısa Çalışma Ödeneğinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması.
- Bir yıl geri ödemesiz, 36 ay vadeli, uygun faizli kredi olanağı ve sicil affı getirilmesi ile acentelerimizin almakta zorlandıkları KGF ve diğer kredi destekleri için kredi kullanım kolaylığı düzenlenmesi.
- Tur programları ve seyahat planlamalarının yapılabilmesi için; Ulaştırma Bakanlığının şehirler arası yolculuk yasağının kaldırılacağı tarihi ivedi bir şekilde açıklaması.
- Turizm seyahat acentelerine benzin, köprü, otoban ve müze ören yerleri ücretlerinde indirim sağlanması.
- IATA ile çalışma sistemi gereği satışı yapılan bilet bedelleri 15 günlük periyotlar şeklinde ödendiği için acentelerimiz hava yollarından alacaklı durumdadır. Hava yolları iadelerinin en kısa zamanda gerçekleşmesi için düzenleme yapılması.
- Acentelerin tedarikçilerine (Otel, Hava yolu vb.) verdikleri ön ödemelerin, mücbir sebepten cezasız iadesi sağlanmalı ve tedarikçilerinden alamadığı ödemeler için tüketiciye karşı sorumlu olmaması.
- 2020 yılında konaklama ve turizm taşımacılığında KDV oranı % 1’e indirilmesi
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından UKOME kararı ile uygulanan ve İstanbul dışındaki acenteleri zor duruma düşüren Yol Güzergah Belgesi’nin kaldırılması.
- Sağlık çalışanlarına acentelarda geçerli olacak hediye “Seyahat Çeki” verilmesi.
- Paydaşımız olan rehberlere sağlanan maddi desteğin artırılması aynı zamanda seyahat acentelerinde ve belediyelerin kültür turizm bölümlerinde rehber istihdamına destek verilmesi.
- Sağlık Turizmi yapmak için gerekli olan “Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” nin verilmesinin kolaylaştırılması. Alternatif turizm çeşitliliğinin artırılması ve Gastronomi, Eğitim Turizminin teşviklendirilerek desteklenmesi.
- 2020 yılında %50 kira desteği ve kiralardan stopajın kaldırılması.
- Turizm araçlarından motorlu taşıt vergisinin 2020 yılında alınmaması.
- Sağlık Bakanlığı nezdinde İl Sağlık Müdürlükleri tarafından acentelara özel “Salgın Sağlık Eğitimi” verilmesi.
- TÜRSAB’ ın başlatmış olduğu “Tatilinden Vazgeçme Ertele” kampanyasının kamu tarafından desteklenerek yayınlanması taleplerinde bulundu..
HAC SEYAHATİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bursa’da da Hac ve umre seyahatleri konusunda uzman, TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkan yardımcısı Erol Bodur’un yanına uğradım önceki gün. Koronavirüs sonrası süreçte insanların en çok merak ettiği konulardan biri de Hac ve umre yolculuklarının ne zaman başlayacağı. Sohbetimiz sırasında Bodur’un vurgu yaptığı nokta; konunun İslam ülkelerinin alacağı ortak bir kararla şekilleneceği.. Erol Bey, “Suudi Arabistan ülkesine yapılan Hac ve umre seyahatleri uzun yıllardır çok talep gören, insanımızın ilgi gösterdiği bir seyahat alanı, ortalama her yıl 450 bin umre yolcumuz, 83 bin kişilik Hac kotamız oluyor. Bu sene 27 şubat itibariyle bilindiği üzere salgın nedeniyle bu yolculuklar her iki ülkenin karşılıklı aldığı tedbirler neticesinde durduruldu. Bu sene Hac ziyaretlerinin olması için Suudi Arabistan çok istekli görünüyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın, TÜRSAB’ın ve konuyla ilgili seyahat acentelerimizin çalışmaları tamamlandı. Yolcularımız Hac eğitim günlerini bekliyor. Öte yandan 83 bin Hacı adayının %60’ını Diyanet İşleri Başkanlığı %40’ını da biz seyahat acenteleri olarak Hacca götürmek için plan yapılmıştı ama bu aşamada salgının seyri izlenmekte, muhtemelen bayram sonrası kısıtlı da olsa yurt dışı seyahatler başlayacak, değerlendirmeler yapılacak haziran ayının ilk haftasında özellikle bakanlıklar arası Hac ve umre kurulunun bu konuda bir karar vermesini bekliyoruz. Tüm dünyayı etkileyen bu salgın sürecinde halkımızı ve tüm dünya Müslümanlarını da korumak gerekiyor, dolayısıyla tedbir almadan derhal Haccı yapıyoruz demek, gerek Diyanet işleri başkanlığımız, Bilim Kurulumuz gerekse seyahat acenteleri birliğimiz için çok kolay değil. Gelişen şartlar içerisinde, salgının seyrine göre İslam ülkelerinin alacağı ortak bir kararla bu konuda cevap verilecektir, bunun da haziran ayının ilk haftasında olabileceğini düşünüyoruz. Karar iki şekilde olabilir; birincisi az sayıda da olsa Haccın gerçekleşmesi, veya Suudi Arabistan tarafından bu sayının kendi halkı tarafından temin edilmesi veya ikincisi; olduğu gibi tüm Hac ibadetinin gelecek yıla, 2021 yılına ertelenmesi, bu konuda hak etmiş kişilerin haklarının gelecek yıla devredilmesi şeklinde gerçekleşebilir. Haccın yapılabilmesi her türlü şartlar zorlanıyor, çalışmalar yapılıyor ama bu şartlar halkımız sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçlar veriyorsa, o zaman da ikinci şık devreye girmiş olacak, Hac seyahatleri 2021 ’e ertelenecek.” Diyor.. Kutsal topraklara seyahat için hazırlık yapmış binlerce insan bayram sonrası daha da netleşmesini beklediğimiz bu durumun takipçisi olacak.
Turizm’de buruk bayram
Geçmiş yıllarda bayram tatili dönemlerini iple çeken, rekorları beğenmeyen turizm sektörü bu yıl ilk önemli bayram tatili dönemini sessiz sedasız geride bırakarak umutlarını bayram sonrasına taşıdı.
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bayram tatilini sevdikleriyle kavuşamadan, evlerinde geçiren insanlar tatil günlerini bayram sonrası sosyal mesafeli yaz tatili planları ve hayalleri ile geçirdi.
PANDEMİ SONRASI SEYAHAT ACENTELERİ
Seyahat acenteleri ister iç, ister dış turizm ile uğraşıyor olsun yıllar boyu bir çok kriz ile boğuştu. Bu kriz de elbette geçecektir, hatta dayanabilecek olan seyahat acenteleri bu günlerden daha kuvvetli çıkacaktır. Şu günlerde insanlardaki seyahat etme arzusu hiç olmadığı kadar ön planda..
Pandemi sonrası seyahat kavramı, müşteri ile bu işin profesyonelleri arasında yeni bir köprü oluşturabilir. Evde sıkışıp kalan seyahat meraklıları boş zamanlarını okuyarak, izleyerek ve seyahat hayalleri kurarak geçiriyorlar, tam da bu noktada hayalinizdeki gezileri sizler için planlayacak, sizi doğru adreslerle buluşturacak seyahat acenteleri devreye giriyor. Bunu sanal bir sitede, bilgisayar ekranına bakarak yaşayamazsınız. Duygusuz ve insansız etkileşim koronavirüs sürecinde hepimizin dengesini bozdu. Gördük ki karşılıklı etkileşim istiyoruz, ses duymak, bir yüze bakmak istiyoruz. Karşımızdaki insanın sıcaklığını, bilgisini bizimle heyecanla hayal kurup gideceğimiz geziyi yaşamak istiyoruz. Haziran ve Temmuz ayları için gezi talepleri artmaya başladı, yavaş yavaş kendimizi yollara vurmayı hedefliyoruz. Turizm sektörü bir yere gitmiyor aksine çok daha güçlü şekilde geri dönebilir.
SEYAHAT ACENTELERİ DESTEK İSTİYOR
TÜRSAB’a bağlı Bursa Bölgesi acentelar, bir yandan yeni dönem için hazırlıkları sürdürürken, diğer yandan ekonomik açıdan desteklerin sürmesini istiyor. TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Murat Saraçoğlu, salgın sürecinde kurduğu whatsapp grubuyla üyelerin taleplerini takip ediyor.
Saraçoğlu, bayram öncesi internet ortamında yapılan ve benimde katıldığım toplantıya AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Dr. Mustafa Esgin’i de davet etti. Esgin sağlık Turizmi çalışmalarından bu yana Bursalı Turizmcileri yakından tanıyan bir isim. Toplantıya katılan acente temsilcileri salgın sürecinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek ayakta kalmak için destek talebinde bulundu.
Seyahat acenteleri;
- Acentelerin 2020 yılında SGK ve muhtasar ödemelerinden muaf tutulması.
- Pandemi öncesinden gelen tüm vergi borçlarının yapılandırılarak torba yasa hazırlanması.
- Turizm Ajans katkı payı beyannamelerinin en azından bu yıl kaldırılması ve beyanname zorunluluğunun 2020 yılı için iptal edilmesi.
- Kısa Çalışma Ödeneğinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması.
- Bir yıl geri ödemesiz, 36 ay vadeli, uygun faizli kredi olanağı ve sicil affı getirilmesi ile acentelerimizin almakta zorlandıkları KGF ve diğer kredi destekleri için kredi kullanım kolaylığı düzenlenmesi.
- Tur programları ve seyahat planlamalarının yapılabilmesi için; Ulaştırma Bakanlığının şehirler arası yolculuk yasağının kaldırılacağı tarihi ivedi bir şekilde açıklaması.
- Turizm seyahat acentelerine benzin, köprü, otoban ve müze ören yerleri ücretlerinde indirim sağlanması.
- IATA ile çalışma sistemi gereği satışı yapılan bilet bedelleri 15 günlük periyotlar şeklinde ödendiği için acentelerimiz hava yollarından alacaklı durumdadır. Hava yolları iadelerinin en kısa zamanda gerçekleşmesi için düzenleme yapılması.
- Acentelerin tedarikçilerine (Otel, Hava yolu vb.) verdikleri ön ödemelerin, mücbir sebepten cezasız iadesi sağlanmalı ve tedarikçilerinden alamadığı ödemeler için tüketiciye karşı sorumlu olmaması.
- 2020 yılında konaklama ve turizm taşımacılığında KDV oranı % 1’e indirilmesi
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından UKOME kararı ile uygulanan ve İstanbul dışındaki acenteleri zor duruma düşüren Yol Güzergah Belgesi’nin kaldırılması.
- Sağlık çalışanlarına acentelarda geçerli olacak hediye “Seyahat Çeki” verilmesi.
- Paydaşımız olan rehberlere sağlanan maddi desteğin artırılması aynı zamanda seyahat acentelerinde ve belediyelerin kültür turizm bölümlerinde rehber istihdamına destek verilmesi.
- Sağlık Turizmi yapmak için gerekli olan “Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” nin verilmesinin kolaylaştırılması. Alternatif turizm çeşitliliğinin artırılması ve Gastronomi, Eğitim Turizminin teşviklendirilerek desteklenmesi.
- 2020 yılında %50 kira desteği ve kiralardan stopajın kaldırılması.
- Turizm araçlarından motorlu taşıt vergisinin 2020 yılında alınmaması.
- Sağlık Bakanlığı nezdinde İl Sağlık Müdürlükleri tarafından acentelara özel “Salgın Sağlık Eğitimi” verilmesi.
- TÜRSAB’ ın başlatmış olduğu “Tatilinden Vazgeçme Ertele” kampanyasının kamu tarafından desteklenerek yayınlanması taleplerinde bulundu..
HAC SEYAHATİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bursa’da da Hac ve umre seyahatleri konusunda uzman, TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkan yardımcısı Erol Bodur’un yanına uğradım önceki gün. Koronavirüs sonrası süreçte insanların en çok merak ettiği konulardan biri de Hac ve umre yolculuklarının ne zaman başlayacağı. Sohbetimiz sırasında Bodur’un vurgu yaptığı nokta; konunun İslam ülkelerinin alacağı ortak bir kararla şekilleneceği.. Erol Bey, “Suudi Arabistan ülkesine yapılan Hac ve umre seyahatleri uzun yıllardır çok talep gören, insanımızın ilgi gösterdiği bir seyahat alanı, ortalama her yıl 450 bin umre yolcumuz, 83 bin kişilik Hac kotamız oluyor. Bu sene 27 şubat itibariyle bilindiği üzere salgın nedeniyle bu yolculuklar her iki ülkenin karşılıklı aldığı tedbirler neticesinde durduruldu. Bu sene Hac ziyaretlerinin olması için Suudi Arabistan çok istekli görünüyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın, TÜRSAB’ın ve konuyla ilgili seyahat acentelerimizin çalışmaları tamamlandı. Yolcularımız Hac eğitim günlerini bekliyor. Öte yandan 83 bin Hacı adayının %60’ını Diyanet İşleri Başkanlığı %40’ını da biz seyahat acenteleri olarak Hacca götürmek için plan yapılmıştı ama bu aşamada salgının seyri izlenmekte, muhtemelen bayram sonrası kısıtlı da olsa yurt dışı seyahatler başlayacak, değerlendirmeler yapılacak haziran ayının ilk haftasında özellikle bakanlıklar arası Hac ve umre kurulunun bu konuda bir karar vermesini bekliyoruz. Tüm dünyayı etkileyen bu salgın sürecinde halkımızı ve tüm dünya Müslümanlarını da korumak gerekiyor, dolayısıyla tedbir almadan derhal Haccı yapıyoruz demek, gerek Diyanet işleri başkanlığımız, Bilim Kurulumuz gerekse seyahat acenteleri birliğimiz için çok kolay değil. Gelişen şartlar içerisinde, salgının seyrine göre İslam ülkelerinin alacağı ortak bir kararla bu konuda cevap verilecektir, bunun da haziran ayının ilk haftasında olabileceğini düşünüyoruz. Karar iki şekilde olabilir; birincisi az sayıda da olsa Haccın gerçekleşmesi, veya Suudi Arabistan tarafından bu sayının kendi halkı tarafından temin edilmesi veya ikincisi; olduğu gibi tüm Hac ibadetinin gelecek yıla, 2021 yılına ertelenmesi, bu konuda hak etmiş kişilerin haklarının gelecek yıla devredilmesi şeklinde gerçekleşebilir. Haccın yapılabilmesi her türlü şartlar zorlanıyor, çalışmalar yapılıyor ama bu şartlar halkımız sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçlar veriyorsa, o zaman da ikinci şık devreye girmiş olacak, Hac seyahatleri 2021 ’e ertelenecek.” Diyor.. Kutsal topraklara seyahat için hazırlık yapmış binlerce insan bayram sonrası daha da netleşmesini beklediğimiz bu durumun takipçisi olacak.