Medeniyet ve Gastronomi şehri Antakya

Bana bazen soruyorlar; İstanbul’a gezi yapıyor musun? diye.. “Hangi İstanbul?” diyorum onlara? ‘İstanbul derya deniz, her köşesi farklı dehliz, size İstanbul için en az yirmi tane farklı rota çıkarabilirim’ diyorum... Aaa nasıl olur öyle diyorlar...



Geçmişte bir ara İstanbul’da yürüyerek ve arabamla gezerek İstanbul’un farklı yerlerine günübirlik yapılacak rotalar çıkarmıştım. İnsanlar İstanbul’u sadece Taksim veya Sultanahmet’ten ibaret sanıyorlar, büyük haksızlık, her sokağı her köşesi hikayelerle dolu ne kadar yorsakta yağmalasak ta yüzyıllardır yaşanmışlıklarıyla ayakta duran bir şehir bu. Bu hafta sizi genelde sonbaharda gitmeyi sevdiğim ve en son aralık ayı başında güzel bir havada giderek, boğazın kuzey Avrupa yakasında sonbahar renklerini ve İstanbul Boğazı’nın güzelliklerinin izini sürdüğümüz bir geziye çıkarmak istiyorum. Bu rota İstanbul’un akciğerleri sayılan Belgrad ormanları ile başlıyor, ve sonbaharın renkleri dediğinizde gitmeniz gereken birkaç yerden biri. Koruma altındaki orman alanı içinde bulunan kafelerde mola verip, size en yakın su bentine kadar yürüyüş yapabilir ormanın güzelliğini yaşayabilirsiniz.

ANTİK İÇME SUYU KAYNAĞI



Belgrad Ormanı, Çatalca Yarımadası’nın en doğu ucunda, İstanbul ilinin Avrupa Yakası’nda yer alan doğal oluşumlu ağaçlık bölge. Doğusunda İstanbul Boğazı, kuzeyinde ise Karadeniz doğal sınırlarıdır ve kuzeyden gelen yağışları karşılayan ilk bölgedir. Bizans ve Osmanlı döneminde İstanbul’a içmesuyu sağlayan en önemli kaynakken; günümüzde kente sağladığı su kentin gereksiniminin çok altında olduğu için daha çok doğal park, piknik alanı işlevi görüyor. Orman adını, Kanuni Sultan Süleyman’ın Sırbistan seferi dönüşü beraberinde getirdiği Belgradlıların yerleştirildiği Belgrad köyünden alıyor. Köy sakinlerinin su kaynaklarını kirlettiği anlaşılınca padişah buyruğuyla köy taşınmış; bu tarihten sonra ormanın ve barındırdığı su kaynaklarının korunması için ilk kez resmi önlemler alınmıştır. Denizden yüksekliği fazla olmamasına karşın yoğun yağış alan bir bölge olan Belgrad Ormanı, Orta Avrupa ve Akdeniz iklimleri arasında geçiş özelliği gösterir. Ormanın bu niteliği, farklı bitki türlerinin aynı alanda içiçe büyümesine olanak sağlamakta. Ormanın bitki varlığı genel olarak kışın yaprağını döken ağaç ve çalılardan oluşuyor. Sapsız meşe, ormandaki baskın ağaç türüdür. Kuzeye bakan yamaçlarda kayın ve içlerde gürgen ve güney yamaçlarında kestane ağaçlarına rastlanır, diğer ağaç türleri, Kızılağaç, kavak, ıhlamur, akçaağaç, karaağaç, söğüt, üvez Ağaççık, sık görülen çalılar ise; Muşmula, fındık, kızılcık, katır tırnağı, sırım, ladendir.

1956’DA HALKA AÇILDI



