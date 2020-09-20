 Bozkır ortasında muhteşem hava gösterileri

Bir eylül sabah erken saatte yola koyuluyorum, Bursa yağmurlu, rotamız İç Anadolu. Daha önce tarihi ve kültürü için geldiğim Sivrihisar’a bu yıl 5.'si düzenlenecek Sivrihisar Hava Gösterileri için gidiyorum.
Sivrihisar deyip geçmeyin, Eskişehir -Ankara yolundan biraz saparsanız sizi ilginç hikayeler karşılıyor, Sivrihisar Havacılık Merkezi de bunlardan biri. Sayfamız turizm gündemi üzerine olduğu için gezdiğim yerleri size biraz da turizmci gözlüğüyle geziyorum, anlatıyorum. Hani derler ya Vaha ortasında bir Cennet, işte bu havacılık merkezi de öyle; Bozkır ortasında bir Cennet, çelik kanatların cenneti ! Sivrihisar’dan Afyon istikametine dönüp biraz ilerledikten sonra sola dönerek bir kaç km bir köy yolunda ilerliyorsunuz. Gözleriniz Havacılık merkezine dair izler ararken Yeşilköy adlı bir köy sizi karşılıyor, yolunuzu kesen koyun sürüsü, mütevazi evler, yoldan geçen arabaya merakla bakan gözler... Doğa o kadar kuru ki ağaç sayısı bir elin parmakları kadar...
HER YAŞA HİTAP EDİYOR
Sonunda karşınıza etkileyici şekilde çıkan, müze bölümününde olduğu Batı apronu ve Sivrihisar havacılık Merkezi. Bu yıl virüs salgını nedeniyle sadece Spotter (Havacılık fotoğrafçılığı- Gözlemcileri) ve basın mensuplarının katılımına izin verilen etkinlik için biz M kapısının olduğu doğu apronu tarafından giriş yapıyoruz. Giriş kapısına kadar piste paralel yaptığım kısa yolculuk bana hava alanı ve tesis hakkında da bilgi veriyor. Burası Necati Artan Tesisleri, ve uluslararası boyutta düzenlenen, “Sivrihisar Hava Gösterileri” / “SHG Airshow”, her yaştan havacılık sevdalısına hitap eden bir organizasyon. Gösteriler havacılığın önemini vurgularken, özellikle gençlere ve çocuklara havacılık hakkında bilgi edinmek için önemli fırsat sunuyor. İlk kez 2015 yılında düzenlenen ve ilgi çeken organizasyon, her yıl daha da büyüyerek uluslararası alanda adını duyurmuş. Bugün Uluslararası Hava Gösterilerinin bulunduğu uluslararası takvimlerde de “SHG Airshows” adıyla yer alıyor, üstelik ülkemizde alanında tek. İşte size alternatif bir turizm hareketi. Bu yılı virüs kısıtlamaları nedeniyle saymazsak yurt içi ve yurt dışından meraklılarının her yıl buluşacağı, turizm hareketi oluşturacağı güzel bir organizasyon. Gösteride yer alacak uçak ve helikopterlerin park ettiği alanı gezerken büyük emek verilmiş tesisin iyi organize olduğunu, burada çalışan insanların işlerini heyecanla ve duygularını katarak yaptıklarını hissetmek mümkün.
HAVA SPORLARININ ÖNEMİ
Destinasyonlardaki konaklama sürelerinin uzatılması, turistik ürünün çeşitlendirilmesi ve mevcut kaynakların korunması için alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi, turizm endüstrisinde büyük önem arz ediyor. Bugün size aktardığım “Sivrihisar Havacılık Merkezi ve etkinlikleri” dolayısıyla Havacılık turizmi de bunlardan biri. Sivrihisar Hava Gösterilerinin ilerleyen yıllarda ülkemizin adını daha da fazla duyuracağı, meraklısı için başlı başına bir turizm destinasyonu olacağı inancındayım. Emeği geçenlere teşekkürler!
NECATİ ARTAN KİMDİR?
Tesise adını veren, Türkiye’nin ilk jet pilotlarından olan Necati Artan, aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri’nin halk arasında ’Uçan Kuğular’ olarak bilinen ikinci akrobasi takımı Milli Akrotim’in kurucusudur. Artan’ın kurucusu olduğu Uçan Kuğular’ın F-86 uçakları ile o dönemde İstanbul semalarında 9 ve 12 uçakla yaptıkları gösteri büyük ilgi çekmiştir. 31 Ekim 1965’te Dolmabahçe üzerinde yapılan akrobasi gösterisi ise uzun yıllar konuşulmuştur. Artan, 191. Filo Komutanlığı yaptıktan sonra emekli olmuştur. 1950 yılında pilotluğa başlayan, Türk Havacılık Tarihi’nin efsanelerinden biri olan Necati Artan, 4 Mart 2015 tarihinde vefat etmiş adı Sivrihisar’da yaşatılıyor.
SİVRIHİSAR HAVACILIK MERKEZİ VE MÜZE
SHM notlarında ‘’Batı Apronu” ve “Doğu Apronu” olmak üzere iki apron alanı olan Hava parkında “Havacılık Disiplini” içinde kalmak kaydıyla havacılar için özgürlük vardır” yazıyor..ne hoş bir söylem değil mi? SHM.’de uçuşların yanı sıra paraşüt atlayışları, uçuş eğitim okulları ve akademik birimlerin düzenlediği eğitimler ve kamplar ile model uçak eğitimleri, model uçak gösterileri, airshow ve akrobasi gösterileri de yapılıyor. Sportif havacılığın rahat yapıldığı bir yer olduğu gibi, paraşütçüler ve planörcüler için de ideal bir ortam. M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi, Sivrihisar Havacılık Merkezi, Necati Artan Tesisleri’nde 2018 yılında yerini almış. Özenle hazırlanmış müzede, dünya havacılığının gelişimine katkı sağlayan ve tarihi değerleri bulunan pek çok hava aracı sergileniyor. M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi’ni diğerlerinden ayıran en önemli özelliği “Uçan Müze” olması. Yani, müze envanterinde bulunan birçok hava aracı, sadece sergilenmekle kalmayıp uçuşa hazır durumda tutuluyor, Hava gösterilerinde kullanılan uçaklardan bazıları da bunlardan..Alanın kulesi, Türkiye’nin ilk mobil kulesi olan Artan Kule VHF 131,625 MHz frekansında hizmet veriyor.
EFSANE MOR MENEKŞE
Türkiye’nin ilk Profesyonel Milli Akrobasi Pilotu Ali İsmet Öztürk’ün kullandığı, Dünya’nın en gelişmiş akrobasi uçaklarından biri olan Mor Menekşe “Purple Violet” tamamen bu iş için geliştirilmiş, sipariş üzerine yapılmış Pitts tabanlı ancak ondan çok üstün özel üretim bir uçak. 2003 yılında Ali ismet Öztürk ve ekibi tarafından üretilmiş. İmalatı bir yıl süren bu uçak ile daha önce yapılan manevralar görsel boyutta zenginleştirilerek “Airshow” kalitesi ve uçuş emniyeti yükseltilmiş yüksek yer çekimi yüklemelerine karşı dizayn edilen bu özel gösteri makinası +/-10 G’ye dayanıklı olduğu gibi, uçuşu gerçekleştiren pilotun bu yüklemeler karşısında en az seviyede yorulmasını sağlayacak tüm özelliklere sahip efsane bir uçak.400 HP gücünde bir motorla donatılan bu uçak, üç pal’li pervanesi ile sadece akrobasi için dizayn edilmiş, 400 km/saat’i aşan hızla gösterisini yaparken saatte 38 galon (yaklaşık 152 litre) yakıt ve 45 galon (yaklaşık 180 litre) duman yağı harcıyor. Milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, gösterisinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uçağı ‘Mor Menekşe’ ile sıcak havada güzel bir uçuş gerçekleştirdiğini belirterek; “Bugünkü Sivrihisar hava gösterileri çok önemli. 5. kez düzenleniyor. Bütün dünyada hava gösterilerinin yüzde 99’u koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal olmuşken burada güzel bir organizasyon yapmak mümkün oldu. Ben iki gün önce dede oldum, o yüzden, havada dumanla çizdiğim kalbi bugün torunum Pars için yaptım” dedi.
SHG AIRSHOW 2020 CANLI YAYINLANDI
Virüs salgını nedeniyle bu yıl seyircisiz gerçekleştirilen organizasyonda Sivrihisar semaları muhteşem hava gösterilerine sahne oldu. 13.00- 17.00 saatleri arasında gerçekleşen gösteriler, birçok kamera ile uydudan, TV ve sosyal medya kanallarından Türkiye ve dünyadaki tüm havacılık tutkunlarına ulaştı. Türk Hava Kuvvetlerine ait bir adet F-16 Solotürk uçağı da kulakların pasını sildi. Türk Hava Kuvvetleri 201. Personel Kurtarma Filo Komutanlığı paraşüt atlayışları, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’na bağlı helikopter gösteri ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı “Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Ekibi” Sikorsky UH 70 helikopterle SHG Airshow 2020’de gösterileri ile izleyenleri büyüledi. Havacılık Tarihinin Efsane Uçakları, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterinde bulunan “tarihi” uçaklar, Türkiye’nin uçar durumdaki en eski tayyaresi muhteşem motor sesi ile DC-3 “Turkish Delight”, kulaklarımızın pasını alan motor sesi ile, efsane savaş uçağı Mustang P-51D “Ferocious Frankie”, T-6 G Texan “Happy Hour” , Antonov AN-2 ve Boeing Stearman A-75″ canlı yayında muhteşem hava gösterileri yaptı.
Sivrihisar Havacılık merkezinde büyük emeği olan Dünyaca Ünlü Milli Akrobasi Pilotu Ali İsmet Öztürk, adrenalin dolu Mor Menekşe uçağı ile nefesleri kesti, İngiliz Akrobasi Pilotları Martin Lovell, Bob Pooler, Andrew James Goodall, Lee Proudfoot da heyecan veren gösteri uçuşları sırasında yerden 9, havadan 1 ve “Kokpit İçinden” bir çok kamera ile canlı görüntülendi. Gösterisinde Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyicilere sunan SOLOTÜRK unutulmaz anlar yaşattı, yüreğimize dokundu.
Bozkır ortasında muhteşem hava gösterileri
Bir eylül sabah erken saatte yola koyuluyorum, Bursa yağmurlu, rotamız İç Anadolu. Daha önce tarihi ve kültürü için geldiğim Sivrihisar’a bu yıl 5.'si düzenlenecek Sivrihisar Hava Gösterileri için gidiyorum.
Sivrihisar deyip geçmeyin, Eskişehir -Ankara yolundan biraz saparsanız sizi ilginç hikayeler karşılıyor, Sivrihisar Havacılık Merkezi de bunlardan biri. Sayfamız turizm gündemi üzerine olduğu için gezdiğim yerleri size biraz da turizmci gözlüğüyle geziyorum, anlatıyorum. Hani derler ya Vaha ortasında bir Cennet, işte bu havacılık merkezi de öyle; Bozkır ortasında bir Cennet, çelik kanatların cenneti ! Sivrihisar’dan Afyon istikametine dönüp biraz ilerledikten sonra sola dönerek bir kaç km bir köy yolunda ilerliyorsunuz. Gözleriniz Havacılık merkezine dair izler ararken Yeşilköy adlı bir köy sizi karşılıyor, yolunuzu kesen koyun sürüsü, mütevazi evler, yoldan geçen arabaya merakla bakan gözler... Doğa o kadar kuru ki ağaç sayısı bir elin parmakları kadar...
HER YAŞA HİTAP EDİYOR
Sonunda karşınıza etkileyici şekilde çıkan, müze bölümününde olduğu Batı apronu ve Sivrihisar havacılık Merkezi. Bu yıl virüs salgını nedeniyle sadece Spotter (Havacılık fotoğrafçılığı- Gözlemcileri) ve basın mensuplarının katılımına izin verilen etkinlik için biz M kapısının olduğu doğu apronu tarafından giriş yapıyoruz. Giriş kapısına kadar piste paralel yaptığım kısa yolculuk bana hava alanı ve tesis hakkında da bilgi veriyor. Burası Necati Artan Tesisleri, ve uluslararası boyutta düzenlenen, “Sivrihisar Hava Gösterileri” / “SHG Airshow”, her yaştan havacılık sevdalısına hitap eden bir organizasyon. Gösteriler havacılığın önemini vurgularken, özellikle gençlere ve çocuklara havacılık hakkında bilgi edinmek için önemli fırsat sunuyor. İlk kez 2015 yılında düzenlenen ve ilgi çeken organizasyon, her yıl daha da büyüyerek uluslararası alanda adını duyurmuş. Bugün Uluslararası Hava Gösterilerinin bulunduğu uluslararası takvimlerde de “SHG Airshows” adıyla yer alıyor, üstelik ülkemizde alanında tek. İşte size alternatif bir turizm hareketi. Bu yılı virüs kısıtlamaları nedeniyle saymazsak yurt içi ve yurt dışından meraklılarının her yıl buluşacağı, turizm hareketi oluşturacağı güzel bir organizasyon. Gösteride yer alacak uçak ve helikopterlerin park ettiği alanı gezerken büyük emek verilmiş tesisin iyi organize olduğunu, burada çalışan insanların işlerini heyecanla ve duygularını katarak yaptıklarını hissetmek mümkün.
HAVA SPORLARININ ÖNEMİ
Destinasyonlardaki konaklama sürelerinin uzatılması, turistik ürünün çeşitlendirilmesi ve mevcut kaynakların korunması için alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi, turizm endüstrisinde büyük önem arz ediyor. Bugün size aktardığım “Sivrihisar Havacılık Merkezi ve etkinlikleri” dolayısıyla Havacılık turizmi de bunlardan biri. Sivrihisar Hava Gösterilerinin ilerleyen yıllarda ülkemizin adını daha da fazla duyuracağı, meraklısı için başlı başına bir turizm destinasyonu olacağı inancındayım. Emeği geçenlere teşekkürler!
NECATİ ARTAN KİMDİR?
Tesise adını veren, Türkiye’nin ilk jet pilotlarından olan Necati Artan, aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri’nin halk arasında ’Uçan Kuğular’ olarak bilinen ikinci akrobasi takımı Milli Akrotim’in kurucusudur. Artan’ın kurucusu olduğu Uçan Kuğular’ın F-86 uçakları ile o dönemde İstanbul semalarında 9 ve 12 uçakla yaptıkları gösteri büyük ilgi çekmiştir. 31 Ekim 1965’te Dolmabahçe üzerinde yapılan akrobasi gösterisi ise uzun yıllar konuşulmuştur. Artan, 191. Filo Komutanlığı yaptıktan sonra emekli olmuştur. 1950 yılında pilotluğa başlayan, Türk Havacılık Tarihi’nin efsanelerinden biri olan Necati Artan, 4 Mart 2015 tarihinde vefat etmiş adı Sivrihisar’da yaşatılıyor.
SİVRIHİSAR HAVACILIK MERKEZİ VE MÜZE
SHM notlarında ‘’Batı Apronu” ve “Doğu Apronu” olmak üzere iki apron alanı olan Hava parkında “Havacılık Disiplini” içinde kalmak kaydıyla havacılar için özgürlük vardır” yazıyor..ne hoş bir söylem değil mi? SHM.’de uçuşların yanı sıra paraşüt atlayışları, uçuş eğitim okulları ve akademik birimlerin düzenlediği eğitimler ve kamplar ile model uçak eğitimleri, model uçak gösterileri, airshow ve akrobasi gösterileri de yapılıyor. Sportif havacılığın rahat yapıldığı bir yer olduğu gibi, paraşütçüler ve planörcüler için de ideal bir ortam. M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi, Sivrihisar Havacılık Merkezi, Necati Artan Tesisleri’nde 2018 yılında yerini almış. Özenle hazırlanmış müzede, dünya havacılığının gelişimine katkı sağlayan ve tarihi değerleri bulunan pek çok hava aracı sergileniyor. M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi’ni diğerlerinden ayıran en önemli özelliği “Uçan Müze” olması. Yani, müze envanterinde bulunan birçok hava aracı, sadece sergilenmekle kalmayıp uçuşa hazır durumda tutuluyor, Hava gösterilerinde kullanılan uçaklardan bazıları da bunlardan..Alanın kulesi, Türkiye’nin ilk mobil kulesi olan Artan Kule VHF 131,625 MHz frekansında hizmet veriyor.
EFSANE MOR MENEKŞE
Türkiye’nin ilk Profesyonel Milli Akrobasi Pilotu Ali İsmet Öztürk’ün kullandığı, Dünya’nın en gelişmiş akrobasi uçaklarından biri olan Mor Menekşe “Purple Violet” tamamen bu iş için geliştirilmiş, sipariş üzerine yapılmış Pitts tabanlı ancak ondan çok üstün özel üretim bir uçak. 2003 yılında Ali ismet Öztürk ve ekibi tarafından üretilmiş. İmalatı bir yıl süren bu uçak ile daha önce yapılan manevralar görsel boyutta zenginleştirilerek “Airshow” kalitesi ve uçuş emniyeti yükseltilmiş yüksek yer çekimi yüklemelerine karşı dizayn edilen bu özel gösteri makinası +/-10 G’ye dayanıklı olduğu gibi, uçuşu gerçekleştiren pilotun bu yüklemeler karşısında en az seviyede yorulmasını sağlayacak tüm özelliklere sahip efsane bir uçak.400 HP gücünde bir motorla donatılan bu uçak, üç pal’li pervanesi ile sadece akrobasi için dizayn edilmiş, 400 km/saat’i aşan hızla gösterisini yaparken saatte 38 galon (yaklaşık 152 litre) yakıt ve 45 galon (yaklaşık 180 litre) duman yağı harcıyor. Milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, gösterisinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uçağı ‘Mor Menekşe’ ile sıcak havada güzel bir uçuş gerçekleştirdiğini belirterek; “Bugünkü Sivrihisar hava gösterileri çok önemli. 5. kez düzenleniyor. Bütün dünyada hava gösterilerinin yüzde 99’u koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal olmuşken burada güzel bir organizasyon yapmak mümkün oldu. Ben iki gün önce dede oldum, o yüzden, havada dumanla çizdiğim kalbi bugün torunum Pars için yaptım” dedi.
SHG AIRSHOW 2020 CANLI YAYINLANDI
Virüs salgını nedeniyle bu yıl seyircisiz gerçekleştirilen organizasyonda Sivrihisar semaları muhteşem hava gösterilerine sahne oldu. 13.00- 17.00 saatleri arasında gerçekleşen gösteriler, birçok kamera ile uydudan, TV ve sosyal medya kanallarından Türkiye ve dünyadaki tüm havacılık tutkunlarına ulaştı. Türk Hava Kuvvetlerine ait bir adet F-16 Solotürk uçağı da kulakların pasını sildi. Türk Hava Kuvvetleri 201. Personel Kurtarma Filo Komutanlığı paraşüt atlayışları, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’na bağlı helikopter gösteri ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı “Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Ekibi” Sikorsky UH 70 helikopterle SHG Airshow 2020’de gösterileri ile izleyenleri büyüledi. Havacılık Tarihinin Efsane Uçakları, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterinde bulunan “tarihi” uçaklar, Türkiye’nin uçar durumdaki en eski tayyaresi muhteşem motor sesi ile DC-3 “Turkish Delight”, kulaklarımızın pasını alan motor sesi ile, efsane savaş uçağı Mustang P-51D “Ferocious Frankie”, T-6 G Texan “Happy Hour” , Antonov AN-2 ve Boeing Stearman A-75″ canlı yayında muhteşem hava gösterileri yaptı.
Sivrihisar Havacılık merkezinde büyük emeği olan Dünyaca Ünlü Milli Akrobasi Pilotu Ali İsmet Öztürk, adrenalin dolu Mor Menekşe uçağı ile nefesleri kesti, İngiliz Akrobasi Pilotları Martin Lovell, Bob Pooler, Andrew James Goodall, Lee Proudfoot da heyecan veren gösteri uçuşları sırasında yerden 9, havadan 1 ve “Kokpit İçinden” bir çok kamera ile canlı görüntülendi. Gösterisinde Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyicilere sunan SOLOTÜRK unutulmaz anlar yaşattı, yüreğimize dokundu.