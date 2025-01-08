Zamanı iyi kullandılar

Haberin Devamı

DÜNYANIN en güvenilir havacılık analitiği kaynağı Cirium, zamanında ve operasyonel performansta üstünlük sağlayan havayollarını ve havalimanlarını ödüllendiren “2024 Zamanında Performans İncelemesi’nin kazananlarını açıkladı.

Yapılan açıklama ve değerlendirme, noktasına dokunmadan aynen şöyle:

- Cirium’un yıllık raporu, küresel havayolu ve havalimanı performans analizleri için altın standart olarak kabul görüyor. Bir dakikalık farklarla değerlendirmeler sıralanıyor. Hem havayolu şirketleri hem de havalimanlarındaki dakiklik konusunda sistem büyüklükleri çok da dikkate alınmıyor. Uçak sayısı ya da havalimanının yoğunluğunun değerlendirmede önemi yok.

- Meksika’nın bayrak taşıyıcısı Aeromexico, 2024’te ‘en zamanında küresel havayolu’ unvanını kazandı ve etkileyici bir zamanında performans oranı olan yüzde 86.70’e ulaştı. Saudia, yüzde 86.35 ile ikinci sırada yer alırken, Delta Air Lines yüzde 83.46 ile üçüncü sıraya oturdu ve dünya sahnesinde operasyonel güvenilirliğini sergilemeye devam etti.

Haberin Devamı

- Cirium’un yıllık incelemesi ayrıca beş bölgesel ödülle dünya çapındaki havayolu şirketlerinin operasyonel mükemmelliğini de kabul ediyor. International Airlines Group’un üyesi olan Iberia Express, hem Avrupa’nın ‘en zamanında havayolu şirketi’ hem de küresel olarak ‘en zamanında düşük maliyetli havayolu şirketi’ olarak başarıya ulaştı. Japan Airlines, All Nippon Airways’in hemen önünde Asya-Pasifik’te birinci sırada yer aldı.

- Delta Air Lines Kuzey Amerika’daki hakimiyetini sürdürürken, Copa Airlines Latin Amerika’da 10’uncu galibiyetini elde etti. FlySafair ayrıca Ortadoğu ve Afrika’da en zamanında havayolu ödülünü kazandı. Bölge ve kategoriye göre sonuçların tam tabloları aşağıda sundum.

- Riyad’ın Kral Halid Havalimanı, Küresel Havalimanı Kategorisi’nde ‘En İyi’ seçildi. Havalimanı kategorilerinde, Suudi Arabistan’ın başkentine açılan kapı olan Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı, geçen yılki kalkışların yüzde 86.65’inin etkileyici bir şekilde zamanında yapıldığı prestijli küresel havalimanı unvanını kazandı. Ortadoğu merkezli şirket, dünyanın dört bir yanındaki en iyi yarışmacıları geride bırakarak ‘büyük havalimanı’ kategorisinde zafer kazanarak kendini daha da öne çıkardı.

Haberin Devamı

- ‘En Zamanında Orta Havalimanı’ ödülü, Latin Amerika şampiyonu Copa Airlines’ın ana üssü olan Panama’daki Tocumen Uluslararası Havalimanı’na verilirken, ‘Küçük Havalimanı’ ödülü ise Ekvador’daki Guayaquil Jose Joaquin de Olmedo Uluslararası Havalimanı’nın oldu.

- Delta Air Lines, üst üste dördüncü yıl zirveye yerleşerek Cirium’un Küresel Operasyonel Mükemmellik Platin Ödülü’nü kazandı. Bu prestijli ödül, Atlanta merkezli havayolunun operasyonel performansa olan sarsılmaz bağlılığı nedeniyle övgü almaya devam etmesiyle birlikte geldi. Platin ödülü, havayolu ağının karmaşıklığı, uçuş hacmi ve yıl boyunca uçuş kesintilerinin yolcular üzerindeki etkisini sınırlama yeteneği göz önünde bulundurularak veriliyor.

Haberin Devamı

Havayolu şirketi, 2024 boyunca 1 milyon 712 bin 529’dan fazla uçuşta yüzde 83.46’lık zamanında performansıyla ödüllendirildi.

- Bu yıl, Cirium ayrıca ilk yıllık Platin Ödülü’nü küresel bir havalimanına sundu ve Kolombiya’nın Bogota kentindeki El Dorado Uluslararası Havalimanı bu prestijli ödülü aldı. Airport Platin Ödülü, yolcular üzerindeki gecikmelerin etkisi, kesintilerin süresi, operasyonel karmaşıklık ve havalimanının cazibesi gibi daha geniş bir yelpazedeki faktörleri göz önünde bulundurarak, özellikle büyümeye odaklanıyor. Bu bütünsel yaklaşım, havalimanı performans değerlendirmesinde yeni bir kıstas belirleyerek, birden fazla boyutta mükemmelliği vurguladı.

Haberin Devamı

DÜNYANIN EN DAKİK HAVALİMANLARI

Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı (RUH) Lima Jorge Chávez Uluslararası Havalimanı (LIM) Mexico City Benito Juárez Uluslararası Havaalanı (MEX) Salt Lake City Uluslararası Havaalanı (SLC) Santiago Arturo Merino Benítez Uluslararası Havaalanı (SCL) Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havaalanı (MSP) Washington Dulles Uluslararası Havaalanı (IAD) Detroit Metropolitan Wayne County Havaalanı (DTW) Oslo Gardermoen Havaalanı (OSL) Doha Hamad Uluslararası Havalimanı (DOH)





‘2024 HAVACILIKTA ZOR BİR YILDI’

Cirium CEO’su Jeremy Bowen, “2024, havayolları için mevsim dışı ve şiddetli hava koşullarıyla karşı karşıya kalınan zor bir yıldı. 16. yılına ulaşan Cirium Zamanında Performans Değerlendirmesi’nin tüm kazananlarını tebrik ediyoruz. Her biri operasyonel mükemmellikte yeni standartlar belirledi. Cirium’un havayolları için Platin Ödülü’nü alarak olağanüstü galibiyet serisini sürdüren Delta Air Lines’a, Latin Amerika’nın en Zamanında havayolu olarak 10. unvanını elde eden Copa Airlines’a, Avrupa’nın en Zamanında havayolu olarak istikrarlı performansıyla Iberia Express’e ve Cirium’un bir havalimanı için ilk Platin Ödülü’nü alan Bogota El Dorado Havalimanı’na özel bir takdir sunuyoruz.”

Haberin Devamı





DÜNYANIN EN DAKİK HAVAYOLLARI

AeroMeksika Suudi Arabistan Delta Hava Yolları LATAM Havayolları Katar Havayolları Azul Havayolları Avianca İberia İskandinav Havayolları (SAS) United Havayolları

DÜNYANIN EN İYİ 10 HAVAYOLU

Bu sıralama ağırlıklı olarak SkyTrax adlı şirket tarafından yapılıyor. Değerlendirmeleri, sıralama şekilleri zaman zaman tartışmalara konu oluyor. Bazı havayolu şirketleri ise SkyTrax değerlendirmelerine katılmıyorlar. Türk Hava Yolları da bir dönem bu şirketin değerlendirme akışından çekilmişti. Haksızlığa uğradıklarını iddia eden şirketler zaman zaman en iyi değerlendirme sıralaması konusunda başka kaynaklara da dayanarak açıklamalar yapıyorlar.

2024 EN İYİ HAVAYOLU KABİN EKİBİ

1-Singapur Havayolları

2-ANA All Nippon Havayolları

3-Garuda Endonezya

4-EVA Hava

5-Cathay Pacific Havayolları

6-Hainan Havayolları

7-Japonya Havayolları

8-Tayland Havayolları

9-Katar Havayolları

10-Malezya Havayolları



