Zagreb Havalimanı Balkanları havalandırdı

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HIRVATİSTAN Balkanlar’ın turizm merkezi. İrili ufaklı adalar, Dubrovnik ve Split gibi merkezleriyle Adriyatik kıyısı da tam bir doğa harikası.

1991’de bağımsızlığını kazanıp, sonra da uzun bir savaşın içinden geçen ülkenin nüfusu 3.8 milyon civarında ama her yıl 20 milyona yakın turist ağırlıyor.

Sava Nehri kıyısında kurulan başkent Zagreb, Roma dönemine dayanan zengin bir tarihe sahip. Balkanlardaki diğer başkentlere göre Batı Avrupa etkisi daha hakim. Özellikle gastro turizm sahnesi ve Noel pazarı ziyaretçi çekiyor. Bu gökten turist yağan ülkenin önemli havalimanı Zagreb uzun süredir TAV Havalimanları Holding tarafından işletiliyor. Ben de uzun süredir bu havalimanını görmeyi çok istiyordum. Şirketin Kurumsal İletişim Direktörü Erhan Üstündağ ile birlikte gittim, gördüm ve çok etkilendim.

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2042’YE KADAR İŞLETECEKLER

TAV Havalimanları CEO’su Serkan Kaptan, “Zagreb Havalimanı’nı içinde yer aldığımız konsorsiyumla birlikte Aralık 2013’ten bu yana işletiyoruz. 2017’de de yaklaşık 330 milyon Euro yatırımla yapılan yeni terminali tamamlayarak işletmeye açtık. Servis şirketlerimiz BTA, TAV Technologies ve Havaş’ı da Zagreb’e taşıdık. Zagreb, ortağımız Groupe ADP ile üçüncü ülkelerde birlikte aldığımız ilk proje olması açısında da önemli. Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp ve turizm merkezi Ohrid ile birlikte bu bölgede üç havalimanı işletiyoruz. Onlara kuzeyde, Riga’daki operasyonlarımızı da ekleyebiliriz. Doğu Avrupa ve Balkanlar önemli büyüme potansiyeline sahip. Karadağ’da Podgoritsa ve Tivat olmak üzere iki havalimanı ile de yakından ilgileniyoruz” dedi.

Öte yandan, TAV Havalimanları’nın bu bölgede güçlü bir repütasyonu var. 2017’den bu yana düzenli olarak Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) yolcu memnuniyeti anketlerinde Zagreb Doğu Avrupa’nın en iyi havalimanları arasında yer alıyor.

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ZAGREB TÜRKİYE’YE SIMSIKI BAĞLI

Zagreb Havalimanı’nın başında CEO Hüseyin Bahadır Bedir bulunuyor. ODTÜ mezunu, havacılıkta uzun bir deneyime sahip. Kariyerine Havaş’ta başlamış, ardından TAV Havalimanları’nın Tunus operasyonlarında görev almış. 2015’ten bu yana da Zagreb’de. Geçen yıl ülkedeki en iyi yabancı yönetici seçilmiş.

Bedir, “Pandemi öncesi trafik seviyesinin üzerine çıkarak 3.7 milyon yolcuya hizmet verdik. Bu yılın ilk yedi ayında da geçen yıla göre yüzde 17 artışla 2.4 milyon yolcuya ulaştık. Yılı da çift haneli büyümeyle kapatmayı planlıyoruz” diyor.

Fransız sermayesi ağırlıklı olmasına rağmen Zagreb Havalimanı’nda Türk yöneticiler sistemi uçuruyorlar. Havaş Zagreb Direktörü Mutlu Başkan, BTA Doğu Avrupa Direktörü Arda Yelen ve Havayolu Pazarlama Müdürü Yavuz Aytiş havalimanının büyümesinde en büyük rolü üsleniyor.

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Zagreb’den toplam 6 iç hat ve 60 dış hat destinasyonuna uçuş var. Bayrak taşıyıcı Croatia Airlines uçuşlarda en yüksek paya sahip havayolu. Ryanair de burayı merkez olarak kullanıyor. Türk Hava Yolları yaz sezonunda İstanbul-Zagreb arasında haftalık 18 frekansa çıktı. Pegasus da bu hatta uçuyor. Yaz sezonunda Antalya’ya charter uçuşları da düzenleniyor. Yani Zagreb Türkiye’ye havayolu ile sımsıkı bağlı.

GÖBEKLİTEPE’DEKİ İLK EKMEK GÖKYÜZÜNE ÇIKACAK

Araştırmalar sırasında Göbeklitepe’de 30 bin yıl önce rastlanan kalıntılardan yola çıkarak yapılan ilk ekmeği, THY tanıtacak.

O günün koşullarında tamamen doğal olarak buğdayın öğütülüp, un haline getirilmesiyle yapılan ekmek, bir erteleme olmazsa 22 Eylül’de THY’nin İstanbul-New York uçuşunda tanıtılacak.

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THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın uzun süredir hikâyesini dünyanın dört yanında anlattığı ilk ekmek de böylece günümüze ulaşmış olacak. Turkish DO&CO tarafından hazırlanacak ekmekle ilgili olarak arkeologların notlarında ilginç bilgiler yer alıyor.

Göbeklitepe’yi ortaya çıkarmak için 25 yıl çalışan Prof. Dr. Klaus Schlind, ilk tarımın da bu bölgede yapıldığını gün ışığına çıkardı. Dünyada ilk buğday da buralarda ortaya çıktı. Yani doğal olarak yetişti. Tezi doğrulayan ise 240 litrelik büyük kaplar içerisinde oksalit asit tuzu kalıntısına rastlanılmasıydı. Oksalit asit tuzu tahılların suda bekletilmesi, ezilmesi ve mayalandırılması ile oluştu. Ayfer Tuzcu Ünsal, Prof. Dr. Mine Arlı ve Nermin Işık, çalışmasında Göbeklitepe’den ekmeğe giden yolu çok detaylı olarak anlattı.

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5.5 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP

Havalimanı, Hırvat tarihçi ve siyasetçi Franjo Tudjman’ın adını taşıyor. Tudjman Hırvatistan’ın Yugoslavya’dan ayrılıp bağımsızlığını kazanmasının ardından ilk devlet başkanı.

Zagreb Havalimanı dalga şeklinde tasarlanan çatısıyla ışık dolu, pratik bir terminale sahip. Uzunluğu 3.2 kilometre olan tek pistle hizmet veriyor. Daha önce 05/23 olarak adlandırılan pist, manyetik sapmadaki değişiklik nedeniyle 04/22 olarak yeniden adlandırıldı. Terminal alanı 65 bin 800 metrekare. Sekiz köprü var. 30 check-in, 18 pasaport kontrol noktası, 1.400 araçlık otoparkı ile şimdilik yoğun dönemlerde de rahatça hizmet veriyor. Havalimanın IATA kodu ICAO kodu ise: LDZA

Havalimanından 60 noktaya uçuş var. En uzun uçuşlar Seul ve Katar Doha’ya yapılıyor. Ayrıca düşük maliyetli taşıyıcılar için ayrı terminal yapılması da planlanıyor.

Şu an 5.5 milyon yolcu kapasitesine sahip havalimanı için yolcu trafiği belli bir düzeye geldiğinde yeni apron ve terminal yatırımları yapılacak. Bu konuda şimdiden çalışmalarda var.