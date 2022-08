Uçak yok, tren var

Haberin Devamı

KALKIP gittim. Lufthansa’nın çok sayıda uçuşunu iptal ettiği, yakın şehir yolcularının trene yönlendirildiği ve personel azlığının doruğa ulaştığı Frankfurt Havalimanı’nda gerçekle yüzleştim.

Türk Hava Yolları’nın TK 1587 sefer sayılı TC-JIR tescilli Airbus A330 uçağı ile İstanbul’dan Frankfurt’a uçtum. İçinde internet falan olmayan, dışarıyı gösteren kameraları bulunmayan eski nesil bir A330 uçağıydı. Tam zamanında kalktık. Pilotlar Sorumlu Kaptan Gurbet Ünverdi ve First Officer yani 2.pilot Soner Çakır kaos havalimanına tam zamanında indiler. Uçağın Purser’ı Sibel Mangır kusursuz bir şekilde kabini yönetti. Kabin sıcaklığı, hepsi şirket kurallarına birebir uyuyordu. Uçak indikten sonra yolcular zamanında bavullarını aldılar. Sebebi THY’ye de hizmet veren ve Antalya Havalimanı İşletmesindeki ortak, Fraport Lufthansa’nın çok sayıda seferi iptal etmesiyle rahatlamıştı. Bizimkiler de bunun rahatlığını yaşıyordu. Ama havalimanında şöyle bir dolaştım. Güvenlik geçişlerinde uzayıp giden kuyruklar, check-in kontuarları önündeki yığılmalar ürkütücüydü. Birçok uçak gecikmeli kalkıyordu. Havalimanına biraz geç gelenlerin çoğu kuyruklar nedeniyle uçaklarını kaçırıyorlardı. Sistem yürüyordu ama topal ördek misali bir durum vardı.

Haberin Devamı



Yoğunluk nedeniyle yolculara tren kullanmalarını öneriyorlar.

İptal edilen uçuşlarla ilgili olarak tren kullanılması önerilen yazılar terminalin birçok noktasında yer alıyordu. Havalimanında kıyamet kopmuyordu ama yolcuların sabırlarının da taşma noktasında olduğu gözleniyordu.

İSTANBUL’DA TIKIR TIKIR

Dönüş uçuşunu da yine bir A330 uçağı ile TK 1594 seferi ile yaptım. Havalimanında yine kuyruklar vardı. Sabırları taşan yolcular homurdanıyordu, güvenlik geçişlerindeki tıkanmalar sürüyordu. Dönüp geldiğimde İstanbul Havalimanı’nda sistemin tıkır tıkır işlediğini gördüm. Gerçi bizim uçağı açığa park ettirdiler. Nedenini bilmiyorum ama indikten sonra 28 dakika taksi ve ardından binilen otobüsle de 12 dakika gidilerek terminale ulaştım. Neyse pasaportta falan kuyruk yoktu. Ama bu durum çok yorucu oluyordu. Dönüş uçağında pilotlardan First Officer yani 2. Pilot dar gövde Airbus filosunda geniş gövdeye geçiş için eğitimdeydi. Sorunsuz bir uçuş yaptık. Uçağın Purser’ı Beril Özge Dilaver’de açığa park etmenin rahatsızlığı yaşayan yolculara tek tek gülümseyerek, teşekkür ederek veda etti.

Haberin Devamı

HEATHROW ÇOK DAHA KÖTÜ

Kaybolan bavullar Avrupa’nın birçok havalimanının sırtına ikinci bir yük olmuştu. Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle hâlâ kaosu yaşıyorlardı. Özellikle Frankfurt’ta pandemi sırasında ayrılanların işlerine geri dönmeleri için çağrılar sürüyordu. Hatta dönene 2 bin Euro bonus verileceği duyurulmuştu ama nafile giden gelmiyordu. Türkiye’den alınacaklar için ise bu yaza yetişmeleri mümkün görünmüyor. Yani kaos sürüp gidecek. Pandeminin yoğun döneminde ayrılanlar, ya başka iş bulmuşlar ya da işsizlik maaşı ve evde oturarak yaşamak daha iyi gelmişti. Avrupa’nın hep var olan bu sorunu giderek artıyordu. İşyerine gelmek artık birçok çalışan için gereksiz hale gelmişti.

Haberin Devamı

THY FRANKFURT UÇUŞLARI REKOR KIRIYOR

THY Frankfurt Kıdemli İstasyon yöneticisi Ayhan Aksoy’la konuştum. Haftalık uçuşları sordum. Sayılara inanamadım. Bir defa haftada İstanbul’dan 35 uçuş yapılıyor ve bu uçuşları günlük ikisi geniş gövde bazen üçü geniş gövde yani büyük uçaklarla icra ediliyor. Ayrıca haftada 7 Sabiha Gökçen’den Frankfurt’a sefer var. Yani her gün. Antalya’dan 7, Ankara’dan da 5 sefer yapılıyor. Değişik zamanlarda, Trabzon, Ordu-Giresun Havalimanı’ndan, İzmir, Kayseri, Adana, Hatay ve Elazığ’dan da Frankfurt uçuşları gerçekleştiriliyor. 24 yıldır şirkette görev yapan ve değişik ülkelerde çalışmış olan Ayhan Aksoy operasyonlardaki doluluk oranlarının yüzde 85 üstü olduğunu ve yüzde 80’in çok üzerinde zamanında uçuş gerçekleştiğini söyledi. Bu arada THY Frankfurt müdürü, benimde iyi tanıdığım Ensar Karabulut süresi dolduğu için merkeze çekilmiş, yerine Kopenhag Müdürü Hasan Serkan Binyar atanmış. Değişim önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

Haberin Devamı

KAPIDAN KAPIYA İNTERNET

FRANKFURT dönüşümde bindiğim TC-JNE tescilli Airbus A330 uçağımızda kapıdan kapıya internet vardı. Artık çok sayıda THY uçağında bu sisteme geçildi. Ben ilk defa deneyimleme şansı elde ettim Gerçi henüz uçaklarda bu sistemin devrede olduğu anons edilmiyordu ama kabin memuruna sordum. Ve Frankfurt’ta uçağın kapısı kapanır kapanmaz sisteme girdim. Çok başarılı bir şekilde sistem çalışıyordu. Yani yerdeyken telefonumu uçuş konumuna alıp hemen bunu yaptım. Sonra İstanbul Havalimanın’da uçağın kapısı açılıncaya kadar kesintisiz sistemi kullandım. Umarım THY kısa sürede bütün filosuna bu sistemi yaygınlaştırır.

O SES ARTIK YOK

Haberin Devamı

SUNGUN Babacan uzun yıllar benim yaptığım Kokpit programını seslendirmişti. Hiçbir gün işi aksatmadan yaptı. Her seferinde aynı heyecanla okudu. Hiç hatırlamıyorum, bizim yönetmen Murat Özfilizler’in bir şikayetini. Babacan, hep zamanında seslendirmeyi yapıp online yollardı. Bir defa teşekkür etme imkanı bulmuştum. Keşke, neredeyse 15 yıla yakın süren programda, her seferinde teşekkür etseydim. Tom Cruise, Tom Hanks, Brad Pitt, Mel Gibson, Andy Garcia, Alec Baldwin ve Süpermen’in de aralarında olduğu çok sayıda karakteri seslendiren Sungun Babacan artık yok. Usta dublaj sanatçısı, gerçek bir beyefendi, aramızdan ayrıldı. Ama sesi her film tekrarında aramıza katılmayı sürdürecek. Teşekkürler Sungun Babacan. Ne senin beyefendiliğini ne de sesini unutacağız.

EN UZUN UÇAN İŞ JETİ

AMERİKALI imalatçı Gulfstream G800 diye adlandırdığı yeni iş jetinin ilk uçuş denemelerini yaptı. Uçağın bir önce nesli G650ER modelinden farkı çok daha uzun menzilli olması. Uçak normal seyir sürati ile 14 bin 816 km, hiçbir yere inmeden uçabiliyor. Yüksek itiş gücüne sahip, iki adet Rolls-Royce Pearl 700 motoru bulunan uçak 19 yolcu kapasiteli. 1800 metre uzunluğundaki pistlerden kalkabilen uçağın 31 metrelik bir kanat açıklığı var.

Yaklaşık 1 yıl boyunca testleri sürecek G800’ün 16 penceresi bulunuyor. 51 bİN Feet (17 bin metre) yüksekten uçabiliyor. Standart fiyatı 71.5 milyon Dolar.G800-G650 ile aynı ölçülere sahip. Gövde genişlikleri ve iç tavan yüksekliği aynı. G700 ise gövde genişliği ve iç yüksekliği aynı olmakla birlikte gövde uzunluğu daha fazla ama menzili G800’e göre daha düşük. G800 ölçüleri iç tavan yüksekliği 1.91,gövde genişliği 2.49 ve uzunluğu 14.27 metre. Savannah/Hilton Head Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan Gulfstream G800 ayrıca sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanarak da iki saatlik ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. Gulfstream başkanı Mark Burns: “İlk G800 test uçağını duyurumuzda, endüstrimiz için oyunu bir kez daha değiştirdik. G800, Gulfstream tasarımı aerodinamik ve kabin teknolojisi ile performansın sınırlarını daha da zorluyor ve müşterilerimizin olağanüstü kabin ortamımızda daha yüksek hızlarda daha uzun menzilden faydalanmasını dört gözle bekliyoruz” dedi.

İRAN RUSYA İÇİN PARÇA ÜRETECEK

RUS havayollarının ambargo nedeni ile ciddi parça sorunu başladı. Rusya sorunu çözmek için öncelikle İran’la işbirliği yapmaya karar verdi. Yıllardır uçaklarına parça getirtmekte zorlanan İran sonunda çareyi bazı parçaları üretmekte bulmuştu. Bu sayede hâlâ İran’ın elinde bulunan Airbus ve Boeing uçakları zaman zaman sorun çıksa da operasyonlarına devam edebiliyorlar. Bakımlar sırasında ortaya çıkan parça sorunlarının bir kısmı ülke içinde imal edilerek ya da yurtdışından çeşitli kaçak yollarla getirilerek çözülüyor. İran haber ajansı MEHR, İran ve Rusya’nın parça ve onarım konusunda bir işbirliği anlaşması imzaladığını ve ayrıca iki ülke arasındaki uçuşları artırmayı kabul ettiğini bildirdi. İran Sivil Havacılık Örgütü (CAO) sözcüsü Mir-Akbar Razavi, “İran’da üretilen parça ve ekipmanların Rusya’ya ihracı, Rus uçaklarının onarım ve bakım hizmetleri ile teknik desteğinin İran’ın onarım merkezleri tarafından yerine getirilmesine karar verildi” dedi.

ELVIS’İN JETİ TEKRAR SATIŞTA

ROCK’N Roll’un kralı Elvis Presley’nin özel tasarlanmış jeti tekrar satışa çıkıyor. Geçen yıl 430 bin dolarla açık artırmaya çıkan ama satılmayan jet uçağı, bu kez internet üzerinden yapılacak müzayede ile yeni sahibini bulacak. 1962 yılında yapılan Lockheed Jetstar model jet, ABD’nin New Mexico eyaletinde yer alan Roswell şehrinde 36 yıldır park halinde. Motorları olmayan, içi harabeye dönen jet için geçen yıl 2 ila 3.5 milyon dolarlık bir fiyat bekleniyordu ancak hedeflerin altında kaldı. Kırmızı renkteki jetin içi kırmızı halıyla kaplı ve altın kaplama işlemelere sahip. Elvis Presley ve babasının üzerine kayıtlı jet, online açık artırma sitesi IronPlanet üzerinden satılacak.

ÖZÜR: Geçtiğimiz hafta stratejik nakliye uçağı A400M için ‘Koca Yusuf’ yazacağım yerde Deli Yusuf yazmışım. Delice işler yapan Yusuf adlı arkadaşım sanırım aklıma takılmış. Ya da 6 aşının yarattığı bir unutkanlık olabilir. Neyse sığınacak bir yer yok. Dünyada ilk kez özel uçma izni verilen bir kişi olarak bu hata benim hatam. Okuyucularımdan ve Koca Yusuf’tan özür dilerim.