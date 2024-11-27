THY’den İKİ yeni rota... Sidney uçuşu yarın Santiago 18 Aralık'ta

Haberin Devamı

UZUN süredir izin için çalışmaları yapılan İstanbul-Sidney uçuşları yarın başlıyor. Haftada dört gün yapılacak uçuşlarda uçak önce Malezya’da Kuala Lumpur Havalimanı’na inecek. Burada yakıt ikmali yapılacak. Ayrıca ekip değiştirilecek. Yaklaşık 70 dakikalık bekleme süresinden sonra uçak, Sidney için havalanacak. Bu uçuşlar İstanbul’dan pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak.

Kuala Lumpur üzerinden uçuşlar için Malezya 5’inci trafik hakkı vermedi. Yani bu uçuşta Kuala Lumpur’dan yolcu almak ya da indirmek mümkün olmayacak. Ama bekleme süresinde yolcular terminale geçecek, alışveriş de yapabilecekler.

TK 174 sefer numarası ile yapılacak uçuşlarda uçak, İstanbul Havalimanı’ndan saat 13.15’te kalkacak. Sonra ertesi gün saat 16.30’da Sidney Kingsford Smith (SYD) Havalimanı’na inecek. TK 175 sefer sayısı ile dönüş Sidney-İstanbul uçuşlarında saat 20.40’ta kalkacak uçak yine ertesi gün saat 10.15’te İstanbul Havalimanı’na inecek. Yaklaşık 15 bin km’lik uçuşlarda gidişler 19 saat 15 dakika, dönüşler ise 21 saat 35 dakika sürecek. Gidiş-dönüş 999 dolar olan ekonomi bilet fiyatları elbette ilerleyen günlerde farklılık gösterecektir.

Haberin Devamı

Bu arada en önemli hatırlatma şu; Melbourne uçuşlarında olduğu gibi Sidney uçuşlarında da Avusturalya hükümetinin sıkı çevre tedbirleri var. Aklınızda olsun; uçaktan dahi bir yiyecek alıp yanınızda götürmeyin. Buldukları takdirde ciddi cezası var, hatta bulunan ürüne göre sınır dışı yetkisi de görevlilere verilmiş durumda.

GÜÇLÜ UÇUŞ AĞI VURGUSU

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Sidney uçuşu ile ilgili şunları söyledi: “Kıtada bizim için yeni bir sayfa açan Sidney uçuşumuzun başlamasından mutluluk duyuyoruz. Bu yeni rota, uçuş ağımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda misafirlerimizi Türk Hava Yolları konforu ve misafirperverliğiyle buluşturarak, Avustralya’daki varlığımızı bir kez daha teyit ediyor. Bu kıtaya tek seferde uçuş yapabilecek kapasitede uçağımızı teslim aldığımızda Sidney, Avustralya’da aktarmasız uçuş yapılan ilk destinasyonumuz olacak.”

Haberin Devamı

Prof. Dr. Ahmet Bolat

Sidney Eyaleti Çalışma ve Turizm Bakanı John Graham da “Türk Hava Yolları’nın ilk kez Sidney’e inerek, Avrupalı gezginlere eyaletimizi tanıtmasından dolayı heyecanlıyız. NSW Hükümeti, bu yeni hizmeti güvence altına almak için Sidney Havaalanı ve Türk Hava Yolları ile yoğun işbirliği içinde çalıştı. Sidney, Avustralya’ya açılan bir kapıdır ve bu yeni rotanın desteklenmesi, eyaletin ziyaretçi ekonomisinin büyümesi için muazzam bir potansiyel barındırmaktadır” ifadelerini kullandı. Sidney Havalimanı CEO’su Scott Charlton ise, THY’nin bu destinasyona direkt uçuş duyurusunun, Avrupa’ya seyahat için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

AMERİKA KITASINDA 10’UNCU ÜLKE

Türk Hava Yolları, Amerika kıtasındaki 26’ncı destinasyonu olan Şili’nin başkenti Santiago’ya uçuş başlatıyor. Bu uçuş Türk Hava Yolları‘nın Amerika kıtasında hizmet vereceği 10’uncu ülke olacak.

Türk Hava Yolları, 18 Aralık 2024 tarihi itibarıyla İstanbul’dan Santiago’ya her iki yönde Sao Paulo duraklamalı, haftada dört frekans uçuş başlatacak. Bu yeni rota ile THY, Amerika kıtasında hizmet verdiği toplam destinasyon sayısını 26’ya yükselterek, bölgedeki varlığını daha da sağlamlaştıracak.

İstanbul-Santiago uçuşunda da Sao Paulo’da duraklama yapılacak. Burada yakıt ikmali ve ekip değişimi gerçekleşecek. THY Brezilya hükümetinden ‘5. trafik hakkı’nı aldı. Yani İstanbul Sau Poulo arasında da yolcu taşınacak. Ayrıca Sau Paaulo-Santiago arasında yolcular bu uçağa binebilecek. THY Ticaretten sorumlu Genel Müdür Yardımcı Ahmet Olmuştur’un yoğun çabaları sonucu her iki yönde de büyük bir imkân sağlanmış olacak. İstanbul’dan TK 215 sefer sayısı ile saat 20.35’te kalkacak uçaklar saat 04.15’te Sao Paulo’ya inecek. Saat 05.50’de buradan kalkacak uçak saat 09.45’te Santiago’da olacak. TK 216 sefer sayısı ile yapılacak olan dönüş uçuşlarında da saat 11.40’ta Santiago’dan kalkacak uçak, saat 15.15’te Sao Paulo’ya inecek. Saat 16.50’de yeniden havalanan uçak, saat 11.20’de İstanbul Havalimanı’nda olacak. İstanbul’dan pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak uçuşlar Santiago’dan bir gün sonra yine haftada dört sefer olacak. İlk uçuşlarda bilet ücreti ekonomi sınıfı gidiş-dönüş 1.199 dolar olarak ilan edildi.

Haberin Devamı

Yeni rota zengin tarihi, kültürel merkezleri ve çarpıcı Andes Dağları manzarasıyla göz alıcı bir metropol olan Santiago şehrine kesintisiz erişim sağlayacak ve Türkiye ile Şili arasındaki bağları daha da güçlendirecek. Dünyanın dört bir yanındaki seyahatseverler için bu yeni rota, Güney Amerika’ya rahat bağlantı sağlayacak ve Şili’yi deneyimlemeyi daha kolay hale getirecek.

‘ŞİLİ İLE TÜRKİYE BAĞI GÜÇLENECEK’

Santiago SCL Nuevo Pudahuel Havalimanı CEO’su Nicolas Claude, “Bu yılın aralık ayında, Türk Hava Yolları’nın İstanbul’dan Santiago Havalimanı’na sefer düzenlemeye başlayacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Şili ile Türkiye arasındaki bu yeni rota, her iki ülkenin hava bağlantısını artırarak Şili vatandaşlarının İstanbul’a ve Uzak Doğu’ya daha kolay ulaşmasını sağlayacak. Kalite ve hizmet anlayışıyla öncü olan Türk Hava Yolları ile yapılan bu yeni ortaklık, Şili ile Türkiye arasındaki ekonomik ve turistik ilişkileri de güçlendirecek. Bu yeni rotada hem ticari hem de operasyonel başarılar sağlamak için tüm çabalarımızı ortaya koyarak, Türk Hava Yolları’na sıcak bir karşılama garanti edeceğiz. Hoş geldin Türk Hava Yolları” dedi.

Haberin Devamı

Öte yandan Türk Hava Yolları, misafirlerinin seyahatlerini iyileştirmek adına geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Bu hizmetler arasında, 20 saat veya daha uzun aktarmalı bağlantılı uçuşlar için ücretsiz otel konaklaması sağlayan “Stopover Istanbul” ve 6-24 saat arasındaki aktarmalar için İstanbul’un tarihi güzelliklerini tanıtan ücretsiz rehberli “TourIstanbul” programı yer alıyor.