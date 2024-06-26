THY yine Avrupa’nın en iyisi

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DÜNYANIN en fazla ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları, havacılık sektörünün Oscar’ları olarak da bilinen 2024 Dünya Havayolu Ödülleri’nde SkyTrax tarafından ‘Avrupa’nın En İyi Havayolu’’ seçildi. Turkish DO&CO’nun hazırladığı ikram ise dünyada sekizinci kez ‘En iyi ikram’ ödülünü aldı.









Londra’da Fairmont Windsor Park’ta düzenlenen Dünya Havayolu Ödülleri’nde başarılı bayrak taşıyıcıya birçok ödül verildi. SkyTrax’in gerçekleştirdiği bağımsız araştırmanın sonuçlarına göre Türk Hava Yolları, hem Avrupa’nın hem de Güney Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi seçildi. Türk Hava Yolları, Avrupa’nın En İyi Hava Yolu olmasının yanı sıra “Dünyanın En İyi Business Class İkram Servisi” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Hava Yolu” ödüllerinin de sahibi oldu. Bu ödüller, şirketin yolcularına kesintisiz ve konforlu bir seyahat deneyimi sunma konusundaki kararlılığının altını çizerek, havayolunun geniş ağındaki olağanüstü hizmet kalitesini vurguluyor.

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Ödül töreninde sahneye Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi çıktı. Ödülleri aldı. Törende yaptığı konuşmada, “SkyTrax’ten bu prestijli ödülleri almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Avrupa’nın En İyi Hava Yolu ve Güney Avrupa’nın En İyi Hava Yolu olarak seçilmek ve birinci sınıf ikram servisimizin mükemmelliğiyle tanınmak, tüm ekibimizin sıkı çalışmasının sonucudur. DNA’mızdaki Türk misafirperverliğiyle, yolcularımıza eşsiz bir seyahat deneyimi sunmaya kararlıyız ve hizmetlerimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Türk Hava Yolları ile Alman Lufthansa ortaklığı olan SunExpress ise Avrupa’nın ‘En iyi Tatil Havayolu’ seçildi. SunExpress 2022 yılında da ‘dünyanın en iyi tatil havayolu’ seçilmişti.

DÜNYANIN EN İYİ 10 HAVAYOLU



* 1-Katar Hava Yolları

* 2-Singapur Hava Yolları

* 3-Emirates

* 4-ANA (All Nippon-Japon)

* 5- Cathay Pacific (Hong Kong)

* 6- Japon Hava Yolları

* 7- Türk Hava Yolları

* 8- Eva Air



* 9- Air France

* 10- Swiss Air

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Geçtiğimiz yıl aynı listede Türk Hava Yolları 6’ncı sırada yer almıştı. Bu yıl bir basamak gerileyerek 7’nci oldu. Yine geçtiğimiz yıl liste başı olan Singapur Hava Yolları da bir basamak gerileyerek yerini birincilikte Katar Hava Yolları’na bıraktı. Lufthansa değerlendirmede ilk 20 havayolu listesinde 18’nci sırada yer bulabildi. SkyTrax genellikle Eylül 2023-Mayıs 2024 arasında yapılan değerlendirmelerde 325 havayolu şirketini inceliyor, oylamalara göre anket sonuçları ilan ediliyor. Projede American Airlines, Widerøe, Republic Airways, Air New Zealand, China’s Ruili Airlines ve çok daha fazlası dahil olmak üzere duyurulan diğer ortaklara katılıyor. Araştırmaya toplamda 20 havayolu katılmış oluyor.

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HAVADA YAKIT YARIŞI HIZLANDI



Havayollarının çift koridorlu büyük uçaklara olan ihtiyaçları hep ön planda ama bu aralar tek koridorlu ve 50 koltuk civarı küçük uçaklar da hızla gündeme gelmeye başladı.

Havayolu şirketleri en az 150 yolcu kapasiteli uçaklarla, potansiyel düşük noktalara uçarak yaşadıkları zararı bir türlü gideremiyor. Bayrak taşıyıcı havayollarına siyasilerin yaptığı baskılar nedeniyle küçük noktalara yapılan seferler zaman içinde büyük maliyetlere yol açıyor.









Şimdi Brezilyalı uçak imalatçısı Embraer 50 koltuklu uçakları yeniden gündeme getirdi. Ve geleceğin ‘Energia’ uçak konseptini 50 koltuklu uçağa kadar genişletti. Elbette hemen havayolu şirketlerinden yeni nesil yakıtlarla daha büyük uçaklar konusunda istekler de gelmeye başladı. Daha büyük uçaklar için üç tahrik seçeneği arasında hibrit elektrik, saf hidrojen ve çift yakıt yer alıyor.

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Embraer yeni uçağın gerçek operasyonlarda nasıl kullanılacağını anlaması için havayollarıyla ortaklık kurmak üzere harekete geçti. 50 koltuklu uçak bir başlangıç modeli olacak. Üç yakıttan en verimlisi ile yapılacak çalışmalar büyük uçaklar için de hedefi belirleyecek.

BAŞLANGIÇTA 19-30 KOLTUK DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

Embraer bugün Energia’nın gelecekteki uçak çalışmasını daha büyük uçakları da kapsayacak şekilde genişletme planlarını açıkladı. 2021’de ilk duyurulduğunda Energia’nın odak noktası, 19-30 yolcuya hitap eden konseptlerle daha çok yelpazenin küçük ucundaydı. Artık Embraer, havayolu ortaklarından gelen geri bildirimler doğrultusunda çalışmanın kapsamını 50 koltuğa kadar genişletecek. Daha sonra yolcu sayısı hedefi hızla yükseltilecek. Embraer’in Sao Jose Dos Campos’taki şirket merkezinde düzenlenen medya günlerinde konuşan Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rodrigo Silva e Souza, Energia’nın kapsamını genişletmenin ardındaki mantığı şöyle açıkladı:

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‘Müşterilerle çok fazla etkileşim halindeyiz; geçen yılın sonlarında bir danışma kurulu toplantısı yaptık ve müşterilerden gelen geri bildirimler, daha büyük uçaklar görmek istedikleri yönündeydi. Böylece bu konseptleri bir adım daha ileriye taşıyarak 50 koltuğa çıkarıyoruz. Artık sadece 19 ila 30 değil, 50 koltuklu uçakları da bu yeni tahrik çözümleri ve üç farklı seçenekle inceliyoruz. Bu üç seçeneğin de bugün ana hatları çizildi ve hibrit-elektrik, saf hidrojen ve çift yakıtlı hidrojen/gaz türbinlerine yönelik seçenekleri kapsıyor.”

Üç konseptten geliştirilmesi en kolay olanı, şirketin yüzde 25 daha düşük CO2 emisyonuyla (geleneksel yakıt olarak SAF kullanılırsa yüzde 90) 600 deniz mili (1110 km) civarında uçacağı tahmin edilen hibrit-elektrik olacak. Saf hidrojen konsepti ileride, belki de 2035 ve sonrasında gelecek. Ancak çift yakıtlı konsept, geliştirilmesi açık ara en zorlayıcı konsept olacak. Embraer, en az 2038 yılına kadar hizmete girmeyi beklemiyor.

Rodrigo Silva e Souza, çift yakıtlı konseptin gelecekteki sürdürülebilir uçakları daha esnek hale getirmek için tasarlandığını açıkladı. Hidrojen uçağını herhangi bir havalimanına uçurmak için, o havalimanının hidrojen yakıtını yerinde yeniden dolduracak altyapıya sahip olması gerekiyor. Bu tür bir altyapının kurulması ise çok pahalı ve dünya çapında kullanıma sunulması da uzun bir zaman alacak.

Bu arada, hem hidrojen hem de geleneksel jet yakıtıyla çalışabilen bir motorun, operatörlerin mevcut tesislerden bağımsız olarak daha fazla noktaya uçmasını sağlayacak bir çözüm olabileceği düşünülüyor. Airbus ve CFM International, üreticinin A380 test ortamında hidrojen yakıtı konusunda ciddi işbirliği yapıyor ve daha uzun vade için ciddi yol alındığı da biliniyor. Hidrojenli hiçbir çalışmanın 2038 yılından önce tam olarak hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı kabul ediliyor.

Embraer için Energia projesinin en önemli unsuru havayolları, tedarikçiler ve diğer birçok paydaştan oluşan danışma kurulu. Özellikle havayolları, üreticinin uçağın nasıl kullanılacağını ve havayollarının onlardan gerçekten ne istediğini anlamasına yardımcı olma konusunda önemli bir rol oynayacak. Müşteri katılımı anlayışını ilerletmek için Embraer Finnair ile Energia’nın danışma kuruluna katılması için bir mutabakat anlaşması yaptığını da duyurdu.

Joanna Bailey araştırma ve yayınından yararlanılmıştır.