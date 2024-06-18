THY Amerika kıtasında yayılmaya odaklandı

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THY Yönetim Kurulu ve icra komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile Denver uçuşunda sohbet ediyoruz. Yanında THY’nin doluluk oranındaki başarısı ve açılan yeni hatların kârlılığında büyük katkısı olan THY Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur var.

İşte TK 201 İstanbul-Denver uçuşunda Prof.Dr. Ahmet Bolat ile sohbetimizden satır başları:

‘EN ÖNEMLİ YERDEYİZ’

-Kişi başı 80 bin dolardan fazla geliri var Denver’ın. Amerika’nın üçüncü büyük hub noktası. Bu sene 84 milyon yolcu bekleniyor havalimanında. İstanbul havalimanına benzer bir performansı var, bizim de bu bölgede uçabileceğimiz en önemli nokta.

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-Şu anda tüm dünyada olduğu gibi bizde de uçak eksikliği var. Özellikle geniş gövdede teslimler gecikiyor. Boeing’den gelmesi gereken 787’lerimiz var. Hem kendi satın aldığımız hem de kiraladığımız uçaklar bunlar. Bunların da altı ay gecikeceğini söyledi Boeing.

-Uçak üreticilerinin önemli sıkıntısı ‘supply chain’ dediğimiz tedarik zinciri. Bir uçak 3 milyona yakın parçadan oluşuyor. Şimdi bunların bazıları hakikaten kritik. Bir örnek gerekirse motor üreticileri sıkıştırılmış malzemeden bir dişli çark üretiyor. Bunu bir Güney Amerika ülkesinde ürettiriyor ve 8-10 sene sonra çatlaklar oluşmaya başlıyor. Olmaması gereken yerlerde çatlaklar var. Bu sefer adam bütün motorlara bakmaya başlıyor, uçak uçarken sıkıntı çıkmasın diye motorları geri çağırma yapıyor. Bu durum operasyonları ciddi aksatıyor..

-Bizim Atatürk Havalimanı’nda 20 uçağımız bu nedenle yerde. Bunların motorlarının 4-5 yılda bakıma gitmesi lazımdı ama erken indi. Bunların kontratları nedeniyle bizim zararlarımızı gideriyorlar. Bizim zararımız olmuyor ama iyi kâr yapacağımız sezonda yapamıyoruz, yolcular yüksek sezonda uçak bekliyor. Herhangi bir yeni noktayı açacağımızda kriterimiz bizim elimizdeki uçağı en iyi yere kullanıyor muyuz sorusu oluyor. Denver bu açıdan önemli. 1 milyona yakın nüfusu var ve biz özellikle burada ‘Türkiye gel, ziyaret et’ diyoruz.

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-Geçen sene ispanya’dan 140 bin turist Türkiye gelmiş. O deniz, kum, güneşin olduğu ülkeden bizim ülkemize gelmişler. Çoğu da Kapadokya gibi yerlere gitmişler. Şimdi özellikle bu tür yakın yerlerden gelenler için dönüşte İstanbul Hava Limanı ile birlikte çalışıyoruz ‘ Sen Kapadokya için geldin ama Afyon’da da Finike Vadimiz var’ diyeceğiz. Böyle interaktif panolar koyacağız.

TÜRKÇE KANAL KURMA PLANI

-Hizmet ihracatında üzerinde çalıştığım bir proje var; Türkçe bir kanal. Özel, Türkçe öğreten bir kanal kuralım diye bir projemiz var. Hizmet ihracatı bu sene 101 milyar dolar döviz getirdi Türkiye’ye. Bunun 55 milyarı Türkiye’de kaldı. Yani bizim yakıtı alıp işleyerek yurtdışına satmak gibi değil bu. Mesela ben Türk Hava Yolları’ndan örnek vereyim; 18 milyar dolar döviz getirmişiz. Bununla biz uçak kiralarımızı ödemişiz. Satın almaları, yakıtları, döviz bazında paraları ödemişiz. Ona rağmen 8 milyar hazinede kalmış. Bizim 2033 stratejimizde THY’de olması gereken uçak sayısı 810, SunExpress’te 150 şeklinde planlandı. Toplam 960 uçak olacak. 810 uçağa çıktığımızda ülkemize katkımızı daha da artırmak istiyoruz. Hedef 156 milyar dolara’a çıkarmak.

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-Denverlı insanların gelişleri yüksek. Bize rahatlıkla gelip tatil yapabilecekler. 12 bin yıl önce atalarımız ne yapmış, bir gidip Göbeklitepe’yi göreyim. O insanlar çok büyük bir şehir planlamış, 16 tonluk anıtlar kurmuşlar. Birtakım sembollerle hem o zamana hem geleceğe işaretler bırakmışlar. Uçaklarımızda 300 bin yıl önce yapılan ekmeği sunacağız. ‘Bak atalarımız bunu yiyormuş’ diyeceğiz. Denver’da yaşayanları ağırlamak için her imkânımız var. Bir cazibe merkeziyiz.

-Bizim eski mottomuz vardı; Pangea. Bütün kıtalar bitişikti ayrıldı ama Türk Hava Yolları birleştirdi. Aslında bütün kültürlerde bitişikmiş. Yani Göbeklitepe’deki kültürün Avrupa’ya geçişi 6000 yıl sürmüş sonra oradan yayılmış bütün dünyaya. Şimdi biz kültürlerin birleştiği yer Anadolu’yu gelin görün diyerek program başlattık. Bu Amerika’daki 14’üncü uçuş noktamız. Açacağımız birkaç nokta daha var. Dediğim gibi Amerika’daki ekonomik olarak ilk 10’da olan bütün şehirlere uçuyoruz. Haftada 160 sefer uçuyoruz. Bu şirkete hizmet etmiş kişiler olarak hakikaten bundan gurur duyuyoruz.

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HARİKA BİR İNİŞ

TK 201. İstanbul-Denver uçuşu... Uçağımız TC-LJE. Boeing 777-300ER.Sümela. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün izinleri alıyor ve kokpite giriyoruz. Mesul kaptan pilotumuz 14 bin saat uçuşu olan, Öğretmen Pilot Göker Bilir. Yanında yine Kaptan Pilot Kerem Engin Erbengi var. Kokpitte üçüncü olarak P4 Arda Hacıbekir yer alıyor.

11 saat 22 dakika sonra Denver’e iniyoruz. Ama ne iniş... Kaptan Göker Bilir öyle yan rüzgârları falan takmıyor. Kusursuz bir iniş yaşıyoruz. Bir kaptan yeni bir havalimanına ancak bu kadar mükemmel iner. Alkışlıyoruz. Purser’ımız yüksek deneyimli Sibel Şener. Göz ucu ile kabini harika kontrol ediyor.

Denver’da kuraklık nedeniyle su takı yapılmıyor. Kokpitte kaptanlarımız iki ayrı camdan Türk ve Amerikan bayraklarını açarak köprüye yanaşıyorlar. Ve harika üç gün. THY Los Angeles Genel Müdürü Cemal Kaya müthiş bir organizasyon yapmış. Şehirde Türkiye rüzgârı estirmiş. Mükemmel bir gala ile bu direkt uçuş tanıtılıyor.

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YARIN: SAKİN ŞEHİR DENVER