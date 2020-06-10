Tarifeler alt üst oldu

Kimse uçuş için plan yapamıyor. Bilet alanlar birkaç gün sonra seferin iptal olduğunu zorla öğreniyorlar. Ya da yurtdışı için açıklamalara göre plan yapanların çoğunun planları suya düşüyor. THY’de genel müdür seviyesinde uçuşlarla ilgili atılan tweet’i bakıyorsunuz bir dakika içinde silmiş. Üstelik çağrı merkezlerinin aranmaması isteniyor. Garip bir durum...
İç hat uçuşlarında düzelme var. Yani tarifelerde oynamalar ve iptaller olsa da uçuşlar yoğunlaşıyor. Doluluk oranları yüzde 30’lardan başlayıp yüzde 70’lere kadar hızla tırmandı. Turistik bölgelerde örneğin Bodrum uçuşlarında neredeyse bütün uçaklar dolu. THY, Pegasus ve SunExpness ciddi bir doluluk yakalamayı başardılar. Ama gelgelelim dış hatlarda durum öyle değil. Hangi ülkeye ne zaman uçulacağı bir türlü netlik kazanmıyor.
YOLCU İÇİN MADDİ KAYIP
Bazı ülkeler için yapılan açıklamalar kısa süre sonra değişiklik gösteriyor. Düşünün THY’de genel müdür seviyesinde alelacele atılan tweet’ler de ortalığı karıştırıyor. Ani gelen sokağa çıkma yasağı ve sonra iptal edilmesi ile ilgili ciddi sorunlar da yaşandı.Yolcular dış hatlarda da bilet almayı sürdürüyorlar. Elbette biletler her şartta geçerli. Yani ciddi bir maddi kayıp beklenmiyor. Bilet alanlar iş ya da turistik amaçla yaptıkları planlara göre kesin otel rezervasyonları da yaptıramıyorlar. Çünkü oteller bir biçimde rezervasyon iptallerinden para alıyorlar. Bu durumda yolcuların ciddi para kaybetmesine yol açıyor. Ortada karmaşık bir durum var. Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu uçuşlarındaki plansızlıklar, sistemin oturmaması yüzünden sürekli sorun yaratıyor.
ZAMAN ALACAK
Sanırım bu tarifesizlik ya da oynak tarifeler daha zaman alacak. Plan yapmada önce iyi bir araştırma gerekiyor. Sorun, iptallerin net olarak bilinmemesi. Yolcuları canından bezdiren bu durum sanırım daha iki üç ay düzelmeyecek. Sanki uçuşların yüzde 70’i charter uçuşu gibi. Siz siz olun bilet aldığınız bir uçuşla ilgili durumu sık sık kontrol edin. Hatta çağrı merkezlerinin verdiği bilgilere bile çok güvenmeyin...
Türk-Alman ortaklığı SunExpress Havayolu 30 yaşına girdi. Şirketin CEO’su Max Kownatzki ile uzaktan sohbet ettik.
30 YILLIK HATIRIMIZ VAR
Her yere tam olarak uçmaya ne zaman başlıyorsunuz ?
İç hat uçuşlarımıza başladık. Antalya ve İzmir’i iç hatlarda en fazla noktaya bağlayan şirketiz. Dış hatlarda durum biraz farklı, bu biraz ülkelerin karşılıklı uçuş yasaklarını kaldırmalarına bağlı. Bir değişiklik olmaz ise haziran ortası gibi kademeli olarak dış hat uçuşlarımıza başlayıp, yine Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü olmaya devam edeceğiz. Tüm uçuşlarımızda yolcularımıza ve uçuş ekiplerimize maske ile seyahat etme zorunluluğu getirdik, teması azaltmak adına uçak içi hizmetlerimizi de bu doğrultuda güncelledik. Laptop, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine bagej kabul etmiyoruz.
Gündeminizde yeni uçuş noktaları var mı?
Bu yaz sezonu için gerek merkezimiz Antalya, gerek İzmir ve Anadolu kentlerinden olsun, toplam 14 yeni rotaya uçmayı planlıyorduk. Tabi mevcut durumun etkisiyle planlarımızı tekrar gözden geçirmek zorundayız. Ama uçuş ağımızı genişleteceğiz.
Türkiye ile Almanya arasında belki de hiç kriz yaşanmamış tek ortaklık sizin şirketiniz. Büyüme ve uzun mesafeler için planlarınız var mı?
Doğru, bir Türk-Alman ortaklığı olarak SunExpress bu anlamda çok özel ve güzel bir örnektir. Bunun nedeni de tabii ana ortaklarımız olan Türk Hava Yolları ve Lufthansa’dır. SunExpress, Türk ve Alman DNA’larını ortak bir noktada buluşturur. Alman Mühendisliği ve Türk misafirperverliği. Harika bir kombinasyon. Bizim 30. yıldönümümüz. Otuz yıldır Türk-Alman kültürünü harmanlayarak yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmaya gayret gösteriyoruz. Büyüme ve uzun mesafeli uçuşlara gelince, teknik olarak filomuz ile ulaşabileceğimiz en uzak noktalara kadar uçacağız, ki bu da Kuzey Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar uzanıyor. Ancak, bu noktaların ötesinde, yeni uçak türleriyle ulaşabileceğimiz örneğin Asya gibi yeni rotaları da düşünüyoruz. Açıkçası bu soruyu salgından önce sorsaydınız, cevap tabii çok farklı olurdu. Ancak güncel durum karşısında söyleyebileceğim tek şey öncelikle normale dönmektir.
Korona öncesi doluluk oranı neydi? Eski rakamları ne zaman yakalarsınız?
Geçen yıl yüzde 83 doluluk oranı ile uçtuk. COVID-19 sonrası seyahat trendlerini göz önüne alınca, geçen yılki doluluk oranını, her şey yolunda giderse, iyi ihtimalle 2021 yazında yakalayabiliriz.
Tatile gidiş ya da dönüş şirketi gibi bir etiket taşıyorsunuz. İş dünyası için planlarınız var mı?
Biz tam olarak bir tatil havayoluyuz. İşimiz bu. Ama aynı zamanda Antalya ve İzmir ile dünya arasında önemli bir taşıyıcıyız, bu yüzden yolcularımızın bizi iş seyahati için tercih etmeleri de mümkün. Misafirlerimiz, sunduğumuz ek hizmetlerden ihtiyaç duyduklarını satın alabilirler. Seçimi yolcularımıza bırakıyoruz. Böylece ihtiyaç duymadıkları bir hizmet için ekstra ödeme yapmazlar.
Uçak içinde yeniden bir duty free satışı gibi bir hizmet mümkün mü?
Bu dönem için, ekiplerimiz sağlık ve havacılık yetkilileri ile koordineli olarak bu konuda çalışmaktadır. Normale döndüğümüzde yapmamak için bir sebep yok.
Lisanslı bir pilotsunuz. Kaç saat ve ne tip bir uçakla uçtunuz?
Özellikle son dönemlerde pandemi nedeniyle uçma şansı azaldı. Çoğunlukla SR22 gibi tek motorlu ve Seminoles gibi çift motorlularla olmak üzere yaklaşık 400 saat uçtum. Uçmadığım zaman, çocuklarımla vakit geçirmekten, koşmaktan, bateri çalmaktan keyif alıyorum.
Tarifeler alt üst oldu
Kimse uçuş için plan yapamıyor. Bilet alanlar birkaç gün sonra seferin iptal olduğunu zorla öğreniyorlar. Ya da yurtdışı için açıklamalara göre plan yapanların çoğunun planları suya düşüyor. THY’de genel müdür seviyesinde uçuşlarla ilgili atılan tweet’i bakıyorsunuz bir dakika içinde silmiş. Üstelik çağrı merkezlerinin aranmaması isteniyor. Garip bir durum...
İç hat uçuşlarında düzelme var. Yani tarifelerde oynamalar ve iptaller olsa da uçuşlar yoğunlaşıyor. Doluluk oranları yüzde 30’lardan başlayıp yüzde 70’lere kadar hızla tırmandı. Turistik bölgelerde örneğin Bodrum uçuşlarında neredeyse bütün uçaklar dolu. THY, Pegasus ve SunExpness ciddi bir doluluk yakalamayı başardılar. Ama gelgelelim dış hatlarda durum öyle değil. Hangi ülkeye ne zaman uçulacağı bir türlü netlik kazanmıyor.
YOLCU İÇİN MADDİ KAYIP
Bazı ülkeler için yapılan açıklamalar kısa süre sonra değişiklik gösteriyor. Düşünün THY’de genel müdür seviyesinde alelacele atılan tweet’ler de ortalığı karıştırıyor. Ani gelen sokağa çıkma yasağı ve sonra iptal edilmesi ile ilgili ciddi sorunlar da yaşandı.Yolcular dış hatlarda da bilet almayı sürdürüyorlar. Elbette biletler her şartta geçerli. Yani ciddi bir maddi kayıp beklenmiyor. Bilet alanlar iş ya da turistik amaçla yaptıkları planlara göre kesin otel rezervasyonları da yaptıramıyorlar. Çünkü oteller bir biçimde rezervasyon iptallerinden para alıyorlar. Bu durumda yolcuların ciddi para kaybetmesine yol açıyor. Ortada karmaşık bir durum var. Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu uçuşlarındaki plansızlıklar, sistemin oturmaması yüzünden sürekli sorun yaratıyor.
ZAMAN ALACAK
Sanırım bu tarifesizlik ya da oynak tarifeler daha zaman alacak. Plan yapmada önce iyi bir araştırma gerekiyor. Sorun, iptallerin net olarak bilinmemesi. Yolcuları canından bezdiren bu durum sanırım daha iki üç ay düzelmeyecek. Sanki uçuşların yüzde 70’i charter uçuşu gibi. Siz siz olun bilet aldığınız bir uçuşla ilgili durumu sık sık kontrol edin. Hatta çağrı merkezlerinin verdiği bilgilere bile çok güvenmeyin...
Türk-Alman ortaklığı SunExpress Havayolu 30 yaşına girdi. Şirketin CEO’su Max Kownatzki ile uzaktan sohbet ettik.
30 YILLIK HATIRIMIZ VAR
Her yere tam olarak uçmaya ne zaman başlıyorsunuz ?
İç hat uçuşlarımıza başladık. Antalya ve İzmir’i iç hatlarda en fazla noktaya bağlayan şirketiz. Dış hatlarda durum biraz farklı, bu biraz ülkelerin karşılıklı uçuş yasaklarını kaldırmalarına bağlı. Bir değişiklik olmaz ise haziran ortası gibi kademeli olarak dış hat uçuşlarımıza başlayıp, yine Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü olmaya devam edeceğiz. Tüm uçuşlarımızda yolcularımıza ve uçuş ekiplerimize maske ile seyahat etme zorunluluğu getirdik, teması azaltmak adına uçak içi hizmetlerimizi de bu doğrultuda güncelledik. Laptop, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine bagej kabul etmiyoruz.
Gündeminizde yeni uçuş noktaları var mı?
Bu yaz sezonu için gerek merkezimiz Antalya, gerek İzmir ve Anadolu kentlerinden olsun, toplam 14 yeni rotaya uçmayı planlıyorduk. Tabi mevcut durumun etkisiyle planlarımızı tekrar gözden geçirmek zorundayız. Ama uçuş ağımızı genişleteceğiz.
Türkiye ile Almanya arasında belki de hiç kriz yaşanmamış tek ortaklık sizin şirketiniz. Büyüme ve uzun mesafeler için planlarınız var mı?
Doğru, bir Türk-Alman ortaklığı olarak SunExpress bu anlamda çok özel ve güzel bir örnektir. Bunun nedeni de tabii ana ortaklarımız olan Türk Hava Yolları ve Lufthansa’dır. SunExpress, Türk ve Alman DNA’larını ortak bir noktada buluşturur. Alman Mühendisliği ve Türk misafirperverliği. Harika bir kombinasyon. Bizim 30. yıldönümümüz. Otuz yıldır Türk-Alman kültürünü harmanlayarak yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmaya gayret gösteriyoruz. Büyüme ve uzun mesafeli uçuşlara gelince, teknik olarak filomuz ile ulaşabileceğimiz en uzak noktalara kadar uçacağız, ki bu da Kuzey Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar uzanıyor. Ancak, bu noktaların ötesinde, yeni uçak türleriyle ulaşabileceğimiz örneğin Asya gibi yeni rotaları da düşünüyoruz. Açıkçası bu soruyu salgından önce sorsaydınız, cevap tabii çok farklı olurdu. Ancak güncel durum karşısında söyleyebileceğim tek şey öncelikle normale dönmektir.
Korona öncesi doluluk oranı neydi? Eski rakamları ne zaman yakalarsınız?
Geçen yıl yüzde 83 doluluk oranı ile uçtuk. COVID-19 sonrası seyahat trendlerini göz önüne alınca, geçen yılki doluluk oranını, her şey yolunda giderse, iyi ihtimalle 2021 yazında yakalayabiliriz.
Tatile gidiş ya da dönüş şirketi gibi bir etiket taşıyorsunuz. İş dünyası için planlarınız var mı?
Biz tam olarak bir tatil havayoluyuz. İşimiz bu. Ama aynı zamanda Antalya ve İzmir ile dünya arasında önemli bir taşıyıcıyız, bu yüzden yolcularımızın bizi iş seyahati için tercih etmeleri de mümkün. Misafirlerimiz, sunduğumuz ek hizmetlerden ihtiyaç duyduklarını satın alabilirler. Seçimi yolcularımıza bırakıyoruz. Böylece ihtiyaç duymadıkları bir hizmet için ekstra ödeme yapmazlar.
Uçak içinde yeniden bir duty free satışı gibi bir hizmet mümkün mü?
Bu dönem için, ekiplerimiz sağlık ve havacılık yetkilileri ile koordineli olarak bu konuda çalışmaktadır. Normale döndüğümüzde yapmamak için bir sebep yok.
Lisanslı bir pilotsunuz. Kaç saat ve ne tip bir uçakla uçtunuz?
Özellikle son dönemlerde pandemi nedeniyle uçma şansı azaldı. Çoğunlukla SR22 gibi tek motorlu ve Seminoles gibi çift motorlularla olmak üzere yaklaşık 400 saat uçtum. Uçmadığım zaman, çocuklarımla vakit geçirmekten, koşmaktan, bateri çalmaktan keyif alıyorum.