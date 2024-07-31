Savaş çanları çalıyor GPS’ler yine sapıtıyor

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Sistem nasıl çalışıyor, anlatayım... ABD hükümetine ait ve ABD Uzay Kuvvetleri tarafından yönetilen uydu tabanlı radyonavigasyon sistem, dünyadaki ve Dünya yakınındaki GPS alıcılarına, en az dört GPS uydusunu görebilmeleri şartıyla coğrafi konum ve saat bilgisi sağlıyor. Bu bir küresel uydu sistemi. Uydular bir tür radyo sinyali yayıyor ve yeryüzündeki GPS alıcıları bu sinyalleri alıp yorumlayarak konum belirliyor.

Bu sistem özellikle drone tabanlı insansız hava araçları ve füzelerin yönlenmesinde büyük rol oynar. İsrail’e bir saldırı olursa gelen füzelerin ya da insansız hava araçlarının yönlerinin değişmesi için ABD tarafından GPS uydularında oynamalar yapılıyor. Bu yüzden insansız hava aracı ve füze gönderildiğinde hedefi İsrail olsa bile Beyrut’a yönleniyor. Bu da elektronik savaşın bir parçası olarak görülüyor.

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HAVACILIKTA GELECEK GARANTİ

Evet, ister pilot olun, ister uçak teknisyeni ya da kabin memuru bilin ki geleceğiniz garanti. Çünkü dünyada 2043 yılına kadar yaklaşık 2.4 milyon ticari hava yolu pilotu, teknisyen ve kabin ekibine ihtiyaç var. Şu anda bu görevi yapanlar yakın gelecekteki ihtiyacın sadece yarısını karşılayacaklar.

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing’in tahmini bu yönde. Diğer büyük üretici Airbus’ın projeksiyorlarında da sayılar üç aşağı beş yukarı aynı.

2043 yılına göre yapılan ihtiyaç tahminleri şöyle:

- 674.000 pilot

- 716.000 bakım teknisyeni

- 980.000 kabin memuru

Boeing Global Services Ticari Eğitim Çözümleri Başkan Yardımcısı Chris Broom, “Havacılık trafiğinin pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkması, personel kaybı ve ticari filo büyümesiyle havacılık personeline olan talep artmaya devam ediyor” dedi. Broom, havacılık eğitiminin yaşam döngüsünde güvenilir ve yenilikçi bir ortak olmaya odaklandıklarını ve uçuş okullarında, ticari operasyonlarda yüksek kaliteli havacılık eğitiminin verilmesine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

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NEREDE, HANGİ İHTİYAÇLAR DOĞACAK

Yeni personele olan talebin başlıca kaynağı tek koridorlu uçaklar. Geniş gövdede Asya ve Ortadoğu’da daha fazla ihtiyaç olacak.

Yeni sanayi personelinin yarısından fazlasına olan talebin kaynağı Avrasya, Çin ve Kuzey Amerika.

Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Afrika, personel ihtiyacının 20 yıl içinde üç kattan fazla artması beklenen en hızlı büyüyen bölgeler.

Yeni personelin üçte ikisi, yıpranma ve emeklilik nedeniyle oluşan değişimleri karşılayacak, üçte biri ise ticari filodaki büyümeyi destekleyecek.

A380’DEN ASLA VAZGEÇMEDİLER

Dubai merkezli Emirates Hava Yolları dünya çapında 50 destinasyona hizmet veren 116 uçakla en büyük A380 filosunu uçuruyor. Bu serüven 16 yıldır sürüyor.

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A380’ler 44.000 lbs’ye (yaklaşık 20 ton) kadar inanılmaz bir kargo kapasitesine sahip olup 615 yolcuyu ağırlayabiliyor.

Kimi hava yolu şirketleri bu uçakların neredeyse tamamını yere indirirken Emirates Havayolu, A380 filosunu ‘premium economi’ ve birinci sınıf olanaklarla yenilemek için 2 milyar dolarlık yatırım yapıyor.

TAM 16 YIL

Emirates, bu ay A380 uçağını uçurmasının 16’ncı yılını kutluyor. A380 birkaç yıldır üretimden kalkmış olsa da Emirates, büyük bir farkla dünyanın en büyük A380 filosunu işletmeye devam ediyor.

İnsanlar bu uçağa bindiklerinde kendilerini çok rahat hissediyorlar. Bu kadar büyük bir uçağın daha güvenli olduğuna inanıyorlar. Ayrıca türbülanslarda mağrur bir ifadeyle, öyle zangır zangır titrememesi de ayrı bir güven veriyor. Emirates her uçuşunda sayıları 24’e ulaşan personeli görevlendiriyor. Yani koca uçak içinde hiçbir aksama olmuyor ve yolcu istekleri hızla yerine geliyor.

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Gerçekten iki katlı ve 615 yolcu kapasitesine sahip uçak tümüyle ekonomi sınıfında düzenlense 800 yolcu alabiliyor. Bu 570 tona kadar ağırlığa sahip uçak için birçok havalimanında yeni köprüler yapıldı. Hangi havalimanlarına inip kalkabilecekleri yıllar önce belirlendi. Emirates uçaklarında süit sınıfını yaratıp havayolu yolculuğunda lüksü ve konforu çok yukarılara taşıdı. Uçakta duş bile yapıldı. Ki bunu ben de bir Dubai-Singapur uçuşunda denedim.

GERÇEK BİR SÜPER JUMBO

Sadece kanatları 79.8 metre uzunluğunda, olimpik boyutlarda bir yüzme havuzununki kadar uzun. Devasa uçak, 290.000 lbs’den fazla kalkış itkisine sahip dört adet Engine Alliance GP72000 motoruyla çalıştırılıyor. Üretilen son dört motorlu ticari jetti. A340’ın üretimi 2012’de sona erdi, Boeing 747-8’in yolcu versiyonu ise 2017’de sona erdi. Bununla birlikte, Boeing 747-8F (kargo) versiyonu A380’den daha uzun ömürlü oldu ve sonuncusu 2023’te teslim edildi (son A380 2021’de üretildi).

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KULLANAN HAVAYOLLARI

Halen ellerindeki A380 uçaklarının içine zaman zaman yatırım yaparak kullanan havayolu şirketleri var. Singapur Hava Yolları 12 A380 uçağından 10’unu kullanıyor. İkisini yere indirdi. İngiliz Hava Yolları 11. ANA-Japon Hava Yolları üç, Etihad dört, Lufthansa altı, Qantas altı, Katar Hava Yolları yedi uçağı sürekli uçuruyor.