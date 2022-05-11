Şansı açılan 737 MAX’ın imalatı artıyor

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Boeing'in yeni nesil 737 uçağı MAX’in başına gelmedik kalmadı. İki ölümlü kazadan sonra titizlikle yapılan değişimlerin ardından uçak ticari olarak büyük başarı yakaladı. Pilotlardaki yükü azaltmak için uygulanan sistem uçakta kalkıştan sonra hızla burnu aşağı veriyordu. Bu da kontrol kaybı ile birlikte kazalara yol açtı. MAX’in bütün dünyada uçuşları tam 20 ay durduruldu. MCAS adlı Manevra Özellikleri Geliştirme Sistemi (Maneuvering Characteristic Auqmentation System) yeni yazılımla normale döndü. Ciddi yakıt tasarrufu da sağlayan uçağın şansı bundan sonra iyice açıldı. Boeing, 737 MAX programında imalatı arttırma duyurusu yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Boeing, 737 MAX’ın küresel güvenli hizmete dönüşünü neredeyse tamamladı ve filo 2020’nin sonundan bu yana toplam bir milyon saatten fazla uçuş yaptı. 737 MAX üretim hızı artmaya devam ediyor ve bu süre boyunca ayda 31 uçağa çıkması bekleniyor.”

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AYDA 47 UÇAK

Şirket 2023 sonuna kadar imalatı ayda 41 ve daha sonra da ayda 47 uçağa çıkaracak. Böylece verilmiş siparişlerin hızla eritilmesi sağlanacak. Havayolları da MAX’e göre yaptıkları operasyon planlarında büyük sorun yaşamayacak. Bu arada MAX’in en küçük modeli olan 138 koltuklu MAX 7 uçağı da imal edilerek Southwest havayollarına teslim edilecek. Öte yandan, THY de büyük ilgi gösterdiği bu uçakları halen operasyonlarında kullanıyor. Şirket ağırlıklı olarak MAX-8 ve MAX-9 modellerini tercih etti. MAX-8 maksimum 178, 9 modeli ise maksimum 193 yolcu taşıyabiliyor. Ayrıca özellikle yenilenmesi hedeflenen Anadolujet şirketi içinde 727 MAX uçakları bu aydan itibaren teslim alınacak. THY’de şu sıralarda 20 adet 737 MAX-8 ve 5 adet 9 modeli uçuyor. Bu yıl 7 adet de kiralama yapılacak. 4 adedi bu ay, 3 adedi ise haziran ayında filolara katılacak.

Boeing bugüne kadar 737 MAX 8 ve 9 serisi uçaklardan 800 adetten fazlasını müşterilerine teslim etti. Fabrikada biriken sipariş rakamlarına tam olarak ulaşmak mümkün olmuyor. Çünkü, vazgeçenler ya da siparişlerini arttıranların hızlı hareketleri belirli bir sayının güncellenmesini zorlaştırıyor.

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PEGASUS HİÇ VAZGEÇMEDİ

KOKPİT’te tek pilot kaldığında bir kabin görevlisinin içeri girmesi kuralı dünyada birçok havayolu tarafından titizlikle uygulanıyor. Özellikle iki pilotlu uçuşlarda pilotlardan birinin tuvalete gitmesi ya da başka bir nedenle kokpitten çıkmasından sonra bir kabin görevlisi diğer pilot gelinceye kadar orada kalıyor. THY bu çok önemli kuralı pandemi sırasında bıraktı. Hâlâ da uygulamıyor. Nedenini ise kimse bilmiyor. Yani saçma sapan bahanelerin ileri sürüldüğünü duyuyorum. Pegasus Havayolları ise bu kuralı pandemi dönemi dahil sürekli uyguluyor. Uygulamada bugüne kadar ara verilmediğini belirten yetkililer, “Bu kuraldan bir vazgeçme tartışmasını bile hiç yaşamadık” diyorlar.

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KARADAĞ TİVAT SEFERLERİ BAŞLIYOR

THY Karadağ’da Potgoritsa uçuşlarına şimdi ülkenin en turistik bölgesi ve Adriyatik sahiline en yakın noktası olan Tivat’a uçmaya hazırlanıyor. 11 Haziran’da başlayacak uçuşlar İstanbul Havalimanı’ndan haftanın üç günü Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri karşılıklı olarak düzenlenecek. Boeing 737-800 uçakları Pazartesi, Perşembe günleri saat 16.30’da İstanbul’dan kalkacak. Cumartesi günleri ise uçuş sabah 07.00’de yapılacak. Ülkenin Başkenti Potgoritsa’ya yapılan haftada 11 uçuş sürecek. Yeni uçuşlarla birlikte THY Karadağ’a haftada 14 sefer yapmış olacak. Tivat havalimanı ile Podgoritsa arasındaki uzun karayolu da Tivat uçuşları ile birlikte sorun olmaktan çıkacak.

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‘UÇAN ŞEF’LER GÖREVE HAZIR

THY pandemi döneminde uçan şeflerin (Flying Chef) çoğunun görevine son verdi. Gönderilenlere daha sonra görev verileceği sözleri de verildi. Ama büyük kısmı başka farklı işler buldu. Şirketin pandemide işini kaybeden tek görevlileri onlar oldu. İşler normale dönünce de uçan şef açığı hızla ortaya çıktı. Özellikle gece yarısından sonraki uzun uçuşlarda yeterince uçan şef olmadığı için bu iş de kabin memurlarına kaldı. Elbette iyi yapanlar oldu, yapamayıp işin standardını düşürenler de...

Turkish DO&CO hemen yetiştirilmek üzere aday uçan şefleri seçip eğitime aldı. İstenen vasıflarda personel bulmak da kolay olmadı.

Neyse ki şimdi 25 uçan şef daha eğitimine tamamlayıp hatta çalışmaya başlayacaklar. Ama sanırım alımlar sürecek.

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Öte yandan İç hatlarda sıcak sandviç servisine yeniden başlanıyor. Ama iç hatlar turistik bölgelere yapılan Business seferlerinde içki ikramına ne zaman başlanacağı hala belli değil.