Sakin şehir Denver

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Denver’da sessiz sakin bir hayat yaşanıyor. Denizi yok ama sanki biraz Melbourne’u andırıyor. Ben gittiğimde hava 34 derecenin biraz üstündeydi. Ama nem olmadığı için çok da rahatsız etmedi. Rocky dağlarından kopup gelen rüzgarlar akşam üzerlerini serinletiyordu.

Dağların tepesi hala karlıydı ve eriyen sular vadilerden dereler halinde aşağılara iniyordu. O vadilerden birinde kent merkezinden bir saat uzakta vadi içinde çok ünlü kumarhane ve oteller yan yana dizilmişti. Neyse kentte öyle kavga gürültü, bağırış çağırış falan yoktu. Hatta birisi bisikletten düşse neredeyse ertesi günkü yerel gazetelerde manşet olacak gibiydi.









Yerleşim yoğun, evlerin olduğu bölgeleri gezdim. Çevresiyle 1 milyon nüfuslu kentte, iki ya da üç katlı evler yeşillikler içinde yer almış. Kuraklık vardı ama her yer yine nasıl oluyorsa çok yeşildi. Havası temizdi. Elektrikli araç sayısı da her geçen gün katlanarak artıyormuş.

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Şehirdeki sanat galerisi çok. Kızılderililerden özer dileyen tablolar çok. Lokantalar dünya mutfağından lezzetli ürünler sunuyorlar. Her gece neredeyse hepsi dolu. Fiyatlar anormal değil. Tabii TL’ye çevirmediğiniz sürece sorun yok.

MIAMI’DEN DAHA GÜNEŞLİ

Amerika Birleşik Devletleri Colorado eyaletinin en popüler kenti Denver yılın 300 günü güneş alan bir şehir. Ülkenin en gelişmiş kentlerinden biri. Adını Kansas Bölgesi valisi, Amerikalı asker, avukat ve siyasetçi James W. Denver’dan almış. Bulunduğu yükseklik nedeniyle birçok Amerikan şehrinden ayrılır. Bu yüzden ”Mile-High City-mil yüksekliğinde şehir lakabıyla anılır. Deniz seviyesinden bir mil yüksekte bir platoda kurulu.

Miami’den daha fazla güneşli gün yaşanan Denver’da yaşam masrafları da çok yüksek değil. Gelişmiş bir toplu taşımaya sahip şehirde yapılacak, gezilip görülecek çok yer var. Elbette dağların zirvelerindeki kayak merkezleri kış aylarının değil birçok mevsimin gözdesi.

Gezilecek yerlerden birkaç örnek:

* Evans Dağı; ABD’nin en yüksek dağ yolu olan Idaho Springs’ten Echo Gölü’ne kadar olan dağ çayırlarını kapsar. Kış aylarında kapanan bahar ayında açılan yol vahşi yaşama tanıklık etmenizi de sağlar.





THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve Denver Havalimanı CEO’su Phillip Washington

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* Denver Botanik Bahçeleri; 1950’lerin sonlarında oluşturulan Denver Botanik bahçeleri Amerika’nın en büyük bahçelerinden biridir. Doğal peyzaja sahip, sürdürülebilirliği savunan bahçede 43 ayrı bölüm bulunuyor.



* Kirkland Dekoratif ve Güzel Sanatlar Müzesi; 1880’den 1980’e kadar yüzyıllık dekoratif koleksiyonun sergilendiği bir müze. Bu müze el sanatlarından popüler sanata kadar birçok döneme ait tasarımlara ev sahipliği yapar.

TİTANİK’DEN KURTULAN AKTİVİST MOLLY

Batmaz denilen Titanik sulara gömülürken Molly Brown adında bir kadın yolcuların kurtarılmasında büyük çaba harcadı. Çoğu kişinin filikalara binmesini sağladı. Kendisi de bir filikaya binerek karaya çıktı. Titanik’den kurtulan az sayına insandan biriydi. Kurtulup karaya çıktıktan sonra yeniden batığın bulunduğu bölgeye gidip sağ kalan varsa onlara yardım etmek istedi. Ama buna izin verilmedi. Molly Brown’un adı Titanik faciasından önce de biliniyordu. Denver’de yaşayan aktivist Molly senelerce birçok kişiye yardımcı oldu. Onların hayatlarına dokundu. Hatta çok kişiyi intihardan bile vazgeçirdiği söylenir.









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Yıllarca Denver’da, Victoria döneminden kalan bir evde yaşadı. Yardımseverliği hiç bırakmadı. Kadınların oy hakkı için hep mücadele etti. Şimdi Denver’da Pennsylvania caddesindeki evi bir müze. Ben de o eve gittim. Bu iyilik meleğinin evi hayatını anlatan eserler, eşyalar ve başarı öyküleri ile dolu. Eğer Denver’a giderseniz sizde uğrayın. Müzeyi gezmek, iyiliklerin kokusunu almak çok keyifli. Müze ziyareti 12 dolar.

6 PİSTİ OLAN HAVALİMANI

Amerika’ya Denver Havalimanı’na 26 şirket sefer yapıyor. Havalimanın kısa adı DEN. Biz en uzun uçuşla Denver’a gelen ilk büyük havayoluyuz. İlk uçuşumuz için Denver Havalimanı CEO’su Phillip Washington İstanbul’a geldi ve bizimle uçtu.

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Ondan Denver Havalimanı’nı dinledik. İstanbul Havalimanı ile neredeyse aynı yolcu yoğunluğunu yakalamış. Yılda ortalama 78 milyon yolcu Denver’ı kullanıyor. Önemli bir transfer merkezi. 6 pisti var. Pistlerden 16R/34L pisti tam 4.88 km. Diğerleri ise 3.658 km.

GÜÇLÜ BAĞLANTI

Denver Uluslararası Havalimanı Amerika’da hem iç hatta hem de dış hatta geniş bir uluslararası coğrafya da uçuş bağlantıları veriyor. Denver Havalimanı’nın kargo yoğunluğu ise 310 bin ton.

Yıllık ortalama 662 binden fazla iniş kalkış yapılan havalimanı çok değişik bir mimariye sahip. Havalimanı uzaktan bakıldığında bir çadır kent havasını sunuyor. Sürekli yatırım yapılan havalimanı gelecekte daha da büyüyecek. Dünyanın en yoğun 20 havalimanı arasında yer alan Denver Havalimanı Amerikan United Havayolları’nın merkezi. Ayrıca Frontier ve Southwest Havayolları için de önemli operasyon merkezi olan Denver Uluslararası Havalimanı Colorado metropolün de en fazla insanın çalıştığı bir iş merkezi durumunda. Dünyanın ikinci büyük dağı olan Rocky dağı eteğindeki havalimanı 136 kilometrekarelik bir alana yayılıyor ve hükümetin yeraltı sığınağı olarak da biliniyor.

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GİDİŞ-DÖNÜŞ 787 DOLAR

Türk Hava Yolları yolcuları 3 Temmuz 2024 tarihine kadar satın alacakları biletlerle, 11 Haziran–20 Temmuz 2024 tarihleri arasında İstanbul’dan Denver’a 787 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecekler. Biz ilk uçuşu Boeing 777-300ER uçağı ile yaptık. Daha sonraki seferler ise Airbus 350-900 uçakları ile gerçekleşiyor. 9 Temmuz’a kadar haftada 3 gün icra edilecek uçuşlar daha sonra haftada dört günü çıkarılacak. TK 201 gidiş ve TK 202 dönüş uçuşları salı, perşembe ve cuma günleri yapılacak. 9 Temmuz’dan sonra bu uçuşlara cumartesi günleri eklenecek. İstanbul’dan saat 12.25’de kalkan uçak aynı gün saat 16.10’da Denver’a inecek. Oradan da 19.35’de kalkan uçak bir gün sonra 16.25’de İstanbul’da olacak. Dönüş uçuşları 11 saat 50 dakika sürecek.

DÜZELTME

Dünkü yazımda Türkiye’ye gelen İspanyol turist sayısı 140 bin olarak çıktı. Doğrusu 240 bin olacaktı. Bir de kazılarda bulunan ekmek 300 bin değil 3 bin yıl öncesiydi. Afyon’daki Finike değil Frigya olacak.

Düzeltir, özür dilerim.