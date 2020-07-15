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Uğur Cebeci

Uğur Cebeci

ucebeci@hurriyet.com.tr

Pandemi etkisi büyüyor

15 Temmuz 2020

Hiçbir hesap birbirine uymadı. Havayollarının umutları giderek sönüyor. Gökyüzündeki uçak sayısı hâlâ var olan uçakların yüzde beşinden fazla değil. Günlük uçuş sayıları ise geçen yılın kapasitesine göre yüzde 10’un üzerine bir çıkıyor, bir iniyor.

Yolcular uçuşlarını sürekli erteliyor. Havayolları gidecekleri ülkelerin şartlarına göre sürekli iptaller ilan ediyor. İnsanlar seyahat programlarını ya hiç yapmıyor ya da kısa menzilli uçuşları tercih ediyor. Hani koltuk aralıkları daha fazla diye business yolcu sayısında artış görülür sanılıyordu ama öyle olmadı. Zorunlu iş seyahatleri dışında business yolcu sayısında önemli bir kıpırdama yok.
Dünyanın dört bir yanında havayolu şirketleri iflaslar ilan ediyor. Bayrak taşıyıcılar hükümetlere baskı yaparak sıcak para bulmanın peşinde. İşten çıkarılan havacılık sektörü çalışanlarının sayıları milyonu aşmaya başladı. Kısa çalışma ödenekleri, 15 günlük dilimler halindeki zorunlu izinler. Ödenemeyen maaşlar. Havacılık dünyasını alt üst etmeyi sürdürüyor. Birçok havalimanında yere çekilmiş dizi dizi uçakların görüntüsü gerçekten çok hazin.

Pandemi etkisi büyüyor

DÜZELME 2023’TE

IATA gibi sektörün tepe kuruluşları ümitsiz yayınlar yapıyor. 2022 başı bile geride kaldı. Düzelmenin 2023 hatta 2024 yılına kadar uzayacağı düşünülüyor. Yeni bir salgın tehlikesi de kapılarda dolaşıyor. Yani sonuç hiç de iç açıcı değil. Milyonlarca havacılık çalışanı yarından endişe ederek bugünkü yoğun endişeli günleri yaşıyor. Yolcuların yüzde 66’sı pandemi sonrası bile daha az seyahati hedefliyor. Uçaktaki havanın ne kadar temiz olduğuna yolcular hâlâ çok inanamadı. Yüzde 57 bu temizlikten emin değil. Yolcuların yüzde 85’inde gittikleri yerde karantina korkusu var. Havayolu yolculuğunun yolcu geliri kaybı 419 milyar doların üzerine çıktı. Bütün araştırmalar negatif.  Seyahatlerin şartları değişiyor, giderek ağırlaşıyor.

ANTİBAKTERİYEL ÜNİFORMALAR YAPILIYOR

Koronavirüs havacılıkta yeni iş kapıları açıyor. Dünya havacılığını çökme noktasına götüren pandemi yeni pazarlar yaratıyor. Bu pazarların peşine düşen işinsanları da doğru yatırımlarla kısa süre de ciddi paralar kazanıyor. Bazı yatırımlar sağlığımız için gerçekten büyük olanaklar da sağlıyor. Temizlik, hijyen şartları sürekli daha öne çok daha öne çıkıyor. İşte böyle bir yola çıkan İran uyruklu, Türk vatandaşı bir uçak mühendisi 39 yaşındaki Mehmet Keyvan’da yatırım için Türkiye’yi seçmiş. Tekstilin Çin pazarına göre çok daha kaliteli ve yaratıcı olduğunu düşünen işinsanı şimdi hızla anti bakteriyel üniformalar yapmaya başlıyor. Tasarımından kumaş kalitesine kadar her şeyi bir arada götürmek istiyor.

Pandemi etkisi büyüyor

MALEZYA’DA YAŞAMIŞ

Kabin memurları, pilotlar, yer personelleri için anti bakteriyel üniformalar yapacak şirket ayrıca çanta dahil bütün deri ürünlerinde de mikrop tutmayan malzemeler için daha gelişmiş ürünlerin peşine düşmüş. Kurduğu şirket henüz çok yeni. Pandeminin hemen öncesinde oluşan şirket birkaç ayaklı çalışacak. Akıllı, heyecanlı bir adam Mehmet Keyvan. 15 yıl Malezya’da havacılık sektöründe farklı görevlerde bulunmuş. Şirketinin portföyüne kabin dizaynı, özel jet satışı, özel jet satın alma danışmanlığı, uçak teknik bakımı gibi uzmanlık gerektiren alanları da eklemek istiyor.

ULUSLARARASI MARKA

Keyvan Havacılık ile havacılık modasında dünya ölçeğinde pazar lideri olmayı hedefleyen Mehmet Keyvan, Türkiye’yi uluslararası alanda temsil eden bir marka yaratacağını ileri sürüyor. Keyvan, kendi kurduğu Keyvan Havacılık şirketindeki tasarım ekibiyle, anti bakteriyel özellik taşıyan, konforlu, cilt dostu, hafif, yıkanması ve bakımı kolay, tiftiklenmeme ve koku giderici özelliğe sahip, yüksek kalitede ve uygun maliyetli uçuş ekibi üniformaların tasarımlarını da hızla tamamlamış. Varlığını dünyadaki tüm havacılık kuruluşlarına ilan etmiş.

YOLCU GÜLÜŞÜ GÖRMEK İSTİYOR

Endonezya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Garuda ilginç bir şikayetle karşı karşıya. Yolcular kabin memurlarının karşılama ya da servis sırasında gülen yüzlerini görmek istiyor. Ama takılan maske nedeniyle kabin memurlarının ifadesiz bakışlarına alışamadıklarını söyleyen yolcular buna bir çare bulunmasını istiyor. Garuda Havayolları da yolcuların bu isteklerini saygıyla karşıladıklarını, bunun için şeffaf ama hızlı yanıcı olmayan bir maske için üreticilerden çalışma yapmalarını istedi. Garuda Hava Yolları’nda da birçok havayolunda olduğu gibi kabin ekipleri maske ve eldivenle servise çıkıyor.

KADIN PİLOT SAYISI ARTMIYOR

Hemen tüm havayollarının kadın pilot konusundaki tutuculukları neredeyse yok oldu. Genellikle şirketler kadın pilot sayısını arttırmayı hedefliyor. Yapılan araştırmalarda kadın pilotların eğitimlerde başarı oranlarının yüksek olduğu, şirket talimatlarını çok büyük titizlikle uyguladıkları ortaya çıkıyor. Türk Hava Yolları’nda şimdilerde 5221 pilot var. Bu pilotların 211’i kadın. Bir çok büyük havayolu şirketinde de kadın pilot oranı yüzde 4’ler civarında . THY’de de böyle. En fazla kadın pilot çalışan havayolu şirketi Amerikan United yüzde 7.4. Bunu yüzde 7 ile Lufthansa izliyor. İngiliz Hava Yolları BA’de yüzde 5.9, Kanada Hava yollarında yüzde 5.5.

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