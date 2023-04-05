P&W motorlar A320’lerde kriz yarattı

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BOEING çok uzun süre dar gövdede B737 MAX uçaklarındaki sorunlarla boğuştu. Şimdi yine dar gövdeli uçaklardan Airbus A320neo ve 321neo modellerinde kullanılan Pratt&Whitney motorları yüzünden sorunlar yaşanıyor.

Bütün havayolları filolarındaki dar gövde uçak sayısını artırmak istiyor. Bu nedenle siparişler artıyor, opsiyon olarak alınan siparişler de hızla kesin siparişe döndürülüyor. İşte tam da böyle bir durumda A320 ve 321 neo uçaklarında motordan kaynaklanan sorunlar çıkmaya başladı. Birçok hava yolu şirketinde P&W11000G motorlu uçaklar, sefer ortalarında uçuştan dönmeye başladı. Yüzde 15 civarında yakıt tasarrufu yaptığı için tercih edilen motorlar yüzünden Türk Hava Yolları da geçtiğimiz günlerde dört adet A321 uçağını yere indirdi. Ve hızla imalatçı firmadan yedek motor isteğinde bulundu. Ne yazık ki şirket çok hızlı dönüş yapacağa benzemiyor.

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MÜŞTERİLERE SÖZ VERDİ AMA

Servis bakım süreleri de uzun olan bu motorlardan diğer havayollarından şikâyetler artmaya başladı.Motor sorununu zamanında fark eden Katar Hava Yolları, teslime hazır bir uçağı almaktan vazgeçmişti.Türk Hava Yolları’nda da motor arızaları nedeniyle kalktıktan sonra ana üsse dönen uçak sayısı çok az sayılmaz. Bu arada THY’nin motor imalatçısına yedek motor bulamadığı takdirde tazminat davası açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.

Pratt & Whitney iş kesintilerini en aza indirmek, parça atölyesi kapasitesini genişletmek ve motor çalışma süresini artırmak için müşterilerine yakın çalışma sözü verdi. Ancak bu, havayolu şirketlerinin karşılaştığı sorunları çözmedi.

Pratt & Whitney’deki onarım üslerinin yaygın olmaması ve tedarikçilerinden yedek motorların sınırlı temini, sıkıntıyı büyüttü. Bu, Go First, Air Tanzania ve Air Senegal gibi hava yollarını Pratt & Whitney’e karşı yasal işlem başlatmaya ve şirkete tazminat davası açmaya yöneltirken, Egypt Air’in hâlâ ciddi sorunları var. Yoğun yaz uçuşlarına başlayacak olan THY’de filodan dört uçağın eksik olması ve diğer 321’lerde de sorun çıkma ihtimali sistemi huzursuz ediyor.

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PEGASUS’TA SORUN YOK

A320 ve A321 kullanıcılarından Pegasus Hava Yolları’nın filosunda bir sorun görünmüyor. Şirketin filosunda 47 adet A320Neo var. Filodaki A321Neo sayısı ise şu sıralar 28. Ama yıl sonuna kadar bu uçakların filodaki sayısı 41’e ulaşacak. Şirketin CEO’su Güliz Öztürk’le konuştum. Onlar uçakları sipariş ederken motor olarak Amerikan-Avrupa ortak yapımı CFM LEAP-1A motorlarını seçmişler. Bu seçim sayesinde A320Neo ve A321Neo uçaklarında sorun yaşamıyorlar. Üstelik anladığım kadarıyla hem yakıt tasarrufundan hem de bakım sürelerinden dolayı memnunlar.

EMIRATES IT’DE TÜRK LİDER

TÜRK Hava Yolları’nda IT’nin bir süre yönetimini yapan Ali Serdar Yakut Emirates IT’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. 1974 yılında İzmir’de doğan Ali Serdar Yakut, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. İş hayatına 1996 yılında Yapı Kredi Bankası’nda uygulama programcısı olarak başlayan Yakut, Yapı Kredi Bankacılık Uygulamaları transformasyon projelerinde çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra, 1999’da Ticaret Bilişim’de sistem yöneticisi oldu. 2001’de IBM’de çalışmaya başlayan Ali Serdar Yakut, ilk üç yılında çeşitli teknik projelerin içerisinde bulunduktan sonra, stratejik outsourcing departmanında dönüşüm yöneticisi görevine atandı. Birçok çok uluslu şirkette çalışmalarını sürdüren Ali Serdar Yakut son olarak Türk Hava Yolları’nda bağımsız bir IT departmanı kurdu. Şirketin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’nın ayrılmasından sonra THY ile ilişkisini kesen Ali Serdar Yakut, geçtiğimiz günlerde Ortadoğulu Emirates Hava Yolları ile anlaştı ve şirketin IT’den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na getirildi.Ali Serdar Yakut evli ve 1 çocuk babası.

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Ali Serdar Yakut

ADANA KEBAP GÖKYÜZÜNDE

TÜRK Hava Yolları uçaklarındaki ikram mönüleri sil baştan yenileniyor. Turkish DO&CO yeni mönülerinde Adana Kebap’a yer verdi.

Şefler uçak için hazırlanan kebapların tüm damaklar için uygun bir lezzet vereceğine inandıklarını söylediler.

Daha az karbonhidrat, daha çok protein ağırlıklı hazırlanan mönülerde kebap dışında değişik balık yemekleri de yer alıyor. Ayrıca makarnalar özel olarak İtalya’dan getirilen malzemelerle taze olarak imal edilecek. Günlük hazırlanacak makarnalar için ünlü İtalyan şeflerin reçetelerinden yararlanıldığı lezzet denemeleri yaptıkları öğrenildi.

Öte yandan iç hat uçuşlarında verilen sıcak sandviçlerde yeni karışımlar hazırlandı. Bütün yemeklerde sunulacak tatlılarda şeker oranı düşük tutuldu. Ve bugüne kadar çok beğeni kazanan fırında sütlaç başta olmak üzere birçok tatlı çeşidine yeni mönülerde de yer verildi. Yeni mönüde farklı çeşitlerde ekmekler olacak, ayrıca glütensiz ekmekler bulunacak. Bu ayın ortalarından itibaren yeni mönülerin uçaklara yüklenmesine başlanacağı, hazırlıkların hızla tamamlanmak üzere olduğu söylendi. Ayrıca sunumda kullanılan tabak-çanak gibi malzemelerde de değişikliğe gidildi. Bazı fincanları tutan ve ama bardaklardan önce ısınan metal kulplu malzemelerin tamamı sistem dışına çıkarıldı.

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MEHMET NANE YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLDU

PEGASUS Hava Yolları’na kuruluşundan çok sonra katılmasına rağmen şirketin hızlı ve macerasız büyümesini sağlayan Mehmet T. Nane, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

Nane, şrketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, 17 yıldır üstlenen Ali Sabancı’dan devraldı. Ali Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam edecek.

Mehmet T. Nane Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu ile İcra Kurulu Başkanlığı, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda üstlendiği görevlerini sürdürüyor.

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Mehmet Nane

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Mehmet T. Nane, iş hayatına 1988’de başladı. 1997’ye kadar sırasıyla Türkiye Emlak Bankası, Demirbank ve Demir Yatırım’da çeşitli birimlerde görev aldı. 1997’de katıldığı Sabancı Grubu bünyesinde 2005 yılına kadar Planlama, İş Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcılığı, Perakendecilik Grubu Direktörlüğü ve Sabancı Holding genel sekreterliği görevlerinde bulundu. 2000-2005 arasında Teknosa Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 2005-2013 yılları arasında Teknosa genel müdürlüğü ve 2013-2016 yılları arasında CarrefourSA Genel Müdürlüğü yaptı. 2016 yılı itibarıyla ise Pegasus Hava Yolları’na geçti.

Öte yandan Mehmet T. Nane, 2023 Hava Taşımacılığı Ödülleri (2023 Air Transport Awards) kapsamında “Hermes Ödülü”ne (Hermes Award) layık görülmüştü.