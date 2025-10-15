Öğrenci bileti için pamuk eller cebe

Haberin Devamı

BİZİM havayolu şirketleri zaman zaman kampanyalar yapıyor. Bu kampanyalar içinde öğrencilere yüksek indirim sağlayana pek rastlamak mümkün değil. Geçtiğimiz günlerde THY öğrenciler için bir indirim kampanyası başlattı. Yurtdışı uçuşlar için yüzde 15, yurtiçinde yüzde 20. Bundan hem yurtiçinde hem de yurtdışında okuyan öğrenciler yararlanabilecek.

Diğer havayolu şirketleri de değişik kampanyalarla zaman zaman öğrencilere indirim yapıyor. Ama bu indirim yüzde 15-20 aralığını geçmiyor. İç hatlarda artan fiyatlar yüzünden tek yön uçuş bile bazen bir başka ülkeye yapılacak tek yön bilet fiyatından fazlaya geliyor.

Yapılan indirimlerin önünde de barajlar var. Vergiler falan ayrı tutuluyor. Belli sadakat programlarına katılmaları isteniyor. Hadi bunu anlarım ama bir de zaman zaman uçulan tarihler için kısıtlamalar getiriliyor. Bilet alma süreleri sınırlandırılıyor.

Bakın bu ülkenin gençleri özellikle ailelerinin yaşadığı kentler dışında okuyanlar, evlerine tatillerde bile giderken saatlerce otobüslerde perişan oluyorlar. Bir uçağa atlayıp gitmek hayal. Yurtdışına gelince öğrencilerin farklı ülkeleri görmeleri, gördükleri eğitim kadar önemli. Zaten birçok ülkeden vize alamıyorlar. Ama vizesiz hattta pasaportsuz gidilebilecek ülkeler var. Uzak Doğu’nun neredeyse tamamı öğrenciler için vize istemiyor zaten.

Ülkemizde nüfusun sadece yüzde 71’i yurtdışına çıkmış. Bunun çoğunluğunu gurbetçilerimiz, TIR şöförleri, gemicilerimiz gibi uluslararası sefer yapan araçlarda çalışanlar oluşturuyor.

Öğrencilerimizin uçak yolculuğuna ulaşması imkânsız.

Neler yapılmalı, önerilerim şunlar;

1-Kayıtsız şartsız yüzde 50 indirim,

2-Yurtdışına çıkış harcının alınmaması,

3-Öğrenci indiriminin yaş sınırlamasının belki 25-26’ya çekilmesi,

4-Pasaport harçlarının kaldırılması (Öğrencilikleri belirlenen yaşlara kadar bitmek şartı ile gibi),

5-Havaliimanı işletmelerinin öğrenci yolcular için havayollarına yüzde 50 indirim yapmaları.

Bazı kurallar konularak ama sıkıştırmadan öğrencilerimizi uçurmak için bütün havayollarının elbirliği yapması gerekiyor.

Yapılan araştırmalarda gençlerin uçak kullanımı ne yazık ki çok düşük. Havayolu şirketleri elbette öğrenci indirimlerine yoğun olan yaz sezonunda çok sıcak bakmayabilir ama onlar da; biletleri belki bir iki ay önceden satarak nakit parayı kasalarına koyarak doğabilecek kâr eksikliğini kısmen de olsa giderebilirler.

Hadi bunu yapalım. Bütün havayolu şirketlerimiz uygulasın. Öğrencilerimiz memleketi görsünler, dünyayı gezsinler, keşfetsinler. Eğitimde ödülün bir parçası da bu olsun.

JAPONLAR 2027’DE SEFERE BAŞLIYOR

Dünyanın dört bir yanında imalatçılar hava taksi için çalışıyor. Ama son zamanlarda bu çalışmalar hızlandı. Bunun ana nedeni Japonya’nın 2027 yılı başlarında düzenli seferler yapılacağını duyurması oldu. Ama Çinliler belki de daha önce davranıp uçan otomobillerle düzenli seferlere başlayabilirler. Bir de Dubai için planlanan uçan otomobiller daha yakın zamanda uçmaya başlayabilirler.

Japonların bir Amerikan şirket ile geliştirdikleri Joby adlı proje öncelikli olarak Narita ve Haneda havalimanları ile Tokyo kenti arasındaki seferleri öngörüyor, ancak gelecekte rotalar çeşitlendirilebilir.

EHang’ın yolcu taşıyan elektrikli insansız hava aracı EH216-S, 17 Temmuz 2025’te Pekin’de düzenlenen Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı’ndaki (CISCE) standında sergilendi.

Havayolu şirketi ANA (All Nippon Airways) yaptığı açıklamada, ABD’li bir start-up ile birlikte 2027 yılı gibi erken bir tarihte Japonya üzerinde elektrikli “hava taksileri” uçurmayı umduğunu söyledi. ANA ve Kaliforniya merkezli Joby Aviation, beş kişilik uçan otomobillerden 100’den fazlasını yapmak amacıyla ortak girişim kurduklarını açıkladı.

ANA Başkanı ve CEO’su Koji Shibata uçan taksilerin “hava ulaşımında devrim yaratacağını” söyledi. Bu araçların saatte 320 km sürat yapacağı, bir pilot ve dört yolcu taşımak için tasarlandığı da belirlendi. 2027 yılı başlarına kadar hem testleri tamamlanmış hem de sertifikasyon işlemlerinin bitirilmiş olması hedeflenen hava taksiler için, Tokyo’nun kent içindeki havalimanı Haneda ve yakındaki Narita’da park yerlerini belirleme çalışmaları bile başladı.

ANA, şu anda Tokyo’nun merkezi ile Narita arasındaki bir araba veya tren yolculuğunun genellikle bir saat veya daha uzun sürdüğünü ancak Joby’nin beş kişilik aracının bu süreyi yaklaşık 15 dakikaya indirebileceğini açıklandı. Henüz uçuşlar için fiyat bilgisinin bulunmadığı, ANA’nın hizmeti halk için mümkün olduğunca uygun fiyatlı hale getirmek istediği belirtildi.

ANA ve Joby, ay sonuna kadar sürecek olan Osaka Expo’da araçların halka açık uçuş gösterisi yapacağını açıkladılar.

BİZİMKİ SATIŞA ÇIKTI

2020 yılından bu yana Bilişim Vadisi’nde Ar-Ge çalışmalarını sürdüren AirCar Teknoloji ve Havacılık AŞ, geliştirdiği iki kişilik uçan otomobilin ilk insanlı uçuş testlerini başarıyla yaptı. Bu başarı bizim yerli uçan otomobilin de satışa çıkması için önemli bir yol aldığını gösterdi. Elbette daha testler sürecek, sertifikasyon dönemi olacak ama şimdilerde 99 bin dolardan satışa çıktı. Şimdiden 250 dolar kaparo yatırıyorsunuz ve sıraya giriyorsunuz.

Seri imalat başladığında da artık bir uçan otomobiliniz oluyor. Bu araç iki kişilik. Saatte 130 kilometre sürat yapıyor ve menzili şimdiki pilleri ile 80 km. Pilleri 15 dakika da şarj edilebiliyor. Ama bu tam yani yüzde 100 elektrikli araç 250 kg taşıma kapasitesinde. Gelecekte daha güçlü piller geldiğinde elbet daha uzun süre havada kalabilecek. Şirket bunlardan 2027’de 100 adet teslim etmeyi hedefliyor.

AirCar Temel Paket’inde, arıza durumunda otomatik olarak açılan balistik paraşüt, kaza önleme sistemi, 400V şarj cihazı yer alıyor.

Beyaz, kırmızı, gri, mavi ve siyah renk seçenekleri bulunan uçan otomobil için iki yıl veya 500 uçuş bakım garantisi var. Tabii kullanabilmek için LSA lisans eğitimi şart. Ama bu eğitimi şirket verecek. Bu hafif spor eVTOL kompozit yapısı ile kendi ağırlığı için de en az enerjiyi tüketiyor.