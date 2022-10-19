Las Vegas’taki İstanbul

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Gökyüzündeki kesişen yollar. Devasa havalimanları. Havayolu şirketleri ve turizm birbiri ile el ele dost yaşamak zorundalar. Bu halkalar arasından uzlaşmacı, her tarafın çıkarlarını koruyan, geliştirici bir yapıdan Routes World diye bir organizasyon doğdu. Birçok ülke, şehir, havalimanı, turizm organizasyonu bu yapıyı bölgelerine çekmek için yarış halinde. İşte pandemi sonrası tam da bu organizasyonu kendi ülkelerine çekmek için yarış edenlerin arasından İstanbul Havalimanı sıyrıldı. Doğru havalimanı, doğru şehir, doğru havayolu ve doğru turizmle sistemi iki kıtayı birleştirmesi dışında bütün yolların kesiştiği noktaya çekiverdi. Las Vegas Convention Center’da İGA standı kuruldu. Buraya THY, Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi katıldı. İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Başkanı arkadaşım Gökhan Şengül’ün isteğiyle ben de gittim ve bu çok ayrıcalıklı yapıyı yerinde gördüm.

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ULUSLARARASI TANITIM

Düzenlenen açılışta, en önemli konuşmacı doğal olarak İGA CEO’su Kadri Samsunlu oldu. Hem ev sahibi hem de bütün yolların kesiştiği noktadaki havayolu trafiğinin en önemli merkezinin yöneticisi olarak gelişen havacılıktaki yerimizi anlattı. Samsunlu, “Dünya havacılık sektörünün en prestijli organizasyonlarından olan Routes World sayesinde global havacılık sektöründen 4 bine yakın üst düzey yönetici 15-17 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul’u ziyaret edecek. 1995 yılından bu yana ev sahipliği için dünyanın önde gelen havalimanları ve destinasyonları, Routes etkinliklerine ev sahipliği yapmak için zorlu sınavlardan geçiyor. 2023 yılında 28’inci defa gerçekleştirilecek olan bu önemli buluşma, İstanbul’a küresel bir aktarma merkezi olmanın ötesinde, doğrudan destinasyon olma ve özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerini cezbetme fırsatı da sunacak. Türk havacılık tarihi ve Türkiye ile birlikte İstanbul’un uluslararası arenada tanıtımı adına önemli bir ev sahipliği olan Routes World 2023 ayrıca, COVID-19 sürecindeki ilk tam kapsamlı Routes World etkinliği. Bu etkinlik ayrıca İstanbul’un tarihini, kültürünü, gizli cevherlerini ve yabancı turistlerin odak noktası olma potansiyelini gözler önüne serecek. Bugün İGA’dan 128 ülkeye, bayrak taşıyıcımız THY ile beraber uçabiliyoruz. Buradaki slotların serbestliği ve bolluğu havalimanımıza başta THY olmak üzere birçok havayolunun gelmesine de imkân sağlıyor” dedi.

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79 HAVAYOLU GELİYOR

İstanbul Havalimanı’na 79 havayolu sefer yapıyor. Pandemi etkilerinin dünyada en hızlı azaldığı ve grevler yaşamadan yoluna devam eden İstanbul Havalimanı günlük bin 350 uçuşla kendi rekorunu kırmayı hedefliyor. Ayrıca yakın gelecekte 2023 olmadan son çeyrekte 2019 öncesi rakamlara ulaşması beklenen İstanbul Havalimanı, havacılıkla ilgili ne kadar ödül varsa hepsini de geçtiğimiz aylarda kazandı. En hızlı büyüyen, en iyi hizmet veren, en fazla yolcu ağırlayan gibi sıralamalardan başlayarak dünya çapında dergi ve gazetelerde de kıskandıracak başlıklarla yer aldı. CEO Kadri Samsunlu da ilk defa bu sektöre İGA oluşumu ile girmesine rağmen kendi gelişimini de Las Vegas’taki toplantılarda anlattı. Dünyanın sayılı büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı yönetiminin önce insan anlayışı ile hareket etmesinin alınan ödüllerin baz değerini taşıdığı da vurgulandı. Las Vegas’taki toplantılarda DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin’le de sohbet imkânı buldum. Türkiye’de havacılığın büyümesinin en iyi izlendiği noktada olan Keskin, yaptıkları yatırımlardan söz etti. Ve 4 bin üst düzey havacının katılacağı Routers World’ün kent olarak ev sahibi Büyükşehir Belediye Başkanlığı da en üst düzeyde, Yiğit Duman’la oluşuma katılmıştı. Şimdiden 2023 toplantılarının hazırlık çizgileri, kentin kabına sığmayan yapısı içinde yer alacak dünya çapındaki organizasyondaki İBB sorumlulukları da belirlenmeye başlamıştı.

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ROUTES WORLD NEDİR?

Dünyanın önde gelen rota geliştirme etkinliği Routes World, havayollarından, havalimanlarından ve turizm otoritelerinden karar vericilere, dünyanın gelecekteki hava hizmetlerini tanımlayacak stratejiler geliştirmeleri için bir platform sunuyor. Dünyada son 3 yılda yeni hava hizmetlerinin yarısından çoğuna Routes World’ün somut etkisi oldu.

THY DÜNYA REKORLARI KIRIYOR

İstanbul- Los Angeles uçuşunda THY’nin Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ile karşılaşıyorum. O da Las Vegas’ta Routes World’de THY’yi anlatıyor. Ahmet Olmuştur’la sohbet imkânı bulduğum için seviniyorum. Sonuçta şirketin seyir defterinin önemli köşeleri onun ekibi ile oluşuyor. Olmuştur’dan haber almak bana her zaman iyi geliyor. Yolcular için de bu haberler yeni dünyalara ufuklarını açmada büyük güven oluşturuyor. Basın Müşaviri Yahya Üstün’den, uçaktan irtibat kurarak röportaj izni aldıktan sonra ilk haberle heyecanlanıyorum. Ahmet Olmuştur THY’nin uluslararası piyasada arz ettiği koltukta, dünya 3’üncüsü olduğunu söylüyor. Aslında birinci. Neden? Çünkü sıralamada önünde gibi görünen düşük maliyetli taşıyıcılar, kısa çok uçuşları nedeniyle arz ettikleri koltukları fazla görünüyor. Neyse önemli değil. THY kabına sığmıyor. İşte Ahmet Olmuştur ile yaptığım sohbetin satır başları:

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ÖNE ÇIKANLAR

*2023’de büyümemiz yüzde 15-17 olacak. Şirket Amerika’da 2019’a göre yüzde 65 büyüdü. Böyle bir büyümenin havayolları arasında emsali yok. Kıskançlığı çok.

*Amerika’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 1 milyon yolcudan 2 milyona çıkacak. Bunun için sağlık, sanat ya da gastronomi turizmine kadar yeni oyuncular sisteme alınacak. Amerika’dan gelip İstanbul üzerinden transit giden business yolcularına İstanbul’da iki gece otel bedava uygulaması, üç geceye; ekonomi sınıfında bir gece olan bedava uygulaması iki geceye çıkarılıyor. Bu uygulama turizm sektörü için de büyük imkânlar yaratacak.

*Yeni uçaklar geliyor. 5 adet A350-900, 7 adet B787-9 ve 5 adet A321 Neo.

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*Filodaki uçak sayısı kargo dahil 2022’de 389 olacak. 2023’te filo 424 uçağa ulaşacak.

*Uçakların gelişine ve izinlere bağlı olarak Sicilya’da ikinci nokta Palermo, Amerika’da Detroit ve Denver uçuşları devreye girecek.

*Uzakdoğu uçuşlarında trafik arttırılarak ikinci bank sistemi yapılacak. Örneğin izin alındığında Singapur’a gece yarısı dışında öğleden sonra İstanbul’dan kalkan ve yine öğlenden sonra istanbul’a varan saatte uçuş konarak, Amerika ya da Avrupa’dan gelen yolcunun hızlı transit geçişi sağlanacak. Örneğin Nairobi gibi noktalara da erken bağlantıların organizasyonu ile bir bank sistemi şimdiden devreye alınmaya başlandı. Uzakdoğu’dan dönen ve bu uçakla Avrupa’ya giden yolcuları taşıyan uçakların dönüş bacaklarında doluluk artacak. Böylece Uzakdoğu’ya giden ve gelen ve bunları besleyen Avrupa uçakları böylece çok daha rantabıl işletilecek.

*Artık biletlerinizi alırken, ücretin bir kısmını millerinizle ödeyebileceksiniz. Yani yalnız mil ya da para şartı kalkmış oluyor. Ayrıca millerinizin pazar hareketi özgürlük kazanıyor. İsterseniz millerinizle bir kahve bile içebilirsiniz. Çeşitli yerlerde alışveriş yapabilirsiniz, puanlar kazanabilirsiniz.

*Görüntülü çağrı merkezi hayatınızı kolaylaştırıyor. THY’nin istediği bir belgeyi çağrı merkezi ile görüntülü görüşürken göstermeniz yeter. Engelli kişiler içinde bu sistem büyük rahatlık getirecek.

*Yapay zeka şirketin günlük 31 milyar optimizasyonuna hükmetmeye başladı. Her konuda büyük bir hız ve rahatlık sağlandı.