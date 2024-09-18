İst-Sidney-İst 999 Dolar

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Aylar önce yazmıştım, Sidney seferlerinin başlayacağını. Evet ilk sefer 4 Aralık günü gerçekleştirilecek. Avusturalya’nın en büyük kenti olan Sidney’e (SYD) ilk uçuş için uçak, İstanbul Havalimanı’ndan saat 15:15’te kalkacak. Uçak bir gün sonra saat 06:20’de Malezya’nın başkenti Kuala Lumpu’a (KUL) inecek. Burada 70 dakika kalacak olan uçak yakıt ikmali ve ekip değişikliği yapacak. Ayrıca uçakta boş kabine Avusturalya hükümetinin zorunlu kıldığı dezenfektan özelliği olan spreyler sıkılacak.

Bekleme sırasında yolcular terminalde dinlenip alışveriş yapabilecekler. Malezya hükümeti ne yazık ki, Dışişleri Bakanlığı’mızın da çabasına rağmen THY’ye 5’inci trafik hakkı tanımadı. Yani Kuala Lumpur’da yolcu bırakmak ya Sidney için yolcu almak yasak. Oysa Türkiye Başta Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmesi olmak üzere onlara birçok ayrıcalıklar tanıyor.









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HAFTADA DÖRT SEFER

4 Aralık 2024 tarihinden itibaren İstanbul–Sidney arasında gerçekleştirilecek seferler, haftada dört gün Kuala Lumpur aktarmalı olarak Airbus A350-900 tipi uçakla icra edilecek. Bu yolculuk neredeyse 24 saati bulacak. Bu yeni rota, Türk Hava Yolları’nın bu kıtadaki varlığını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ile Avustralya arasındaki turizm, ticaret ve kültürel büyümeyi de teşvik ediyor.

Sidney hattı planlaması için Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Kıtada bizim için yeni bir sayfa açan Sidney’in lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yeni rota, uçuş ağımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda misafirlerimizi Türk Hava Yolları konforu ve misafirperverliğiyle buluşturarak, Avustralya’daki varlığımızı bir kez daha teyit ediyor. Bu kıtaya tek seferde uçuş yapabilecek kapasitede uçağımızı teslim aldığımızda Sidney, Avustralya’da aktarmasız uçuş yapılan ilk destinasyonumuz olacak” dedi.

Yeni rotayla ilgili olarak Sidney Eyaleti Çalışma ve Turizm Bakanı John Graham ise hükümetin, bu yeni hizmeti güvence altına almak için Sidney Havalimanı ve Türk Hava Yolları ile yoğun işbirliği içinde çalıştığını söyledi. Eyaletin ziyaretçi ekonomisinin büyümesi için muazzam bir potansiyel yaratılacağını vurguladı.

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İLK UÇUŞ ARALIKTA

Sidney Havalimanı CEO’su Scott Charlton’a göre Türk Hava Yolları’nın bu destinasyona direkt uçuş duyurusu, Avrupa’ya seyahat için önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Charlton, “Şehrimizin ve eyaletimizin sunduğu güzelliklerin bir kanıtı olan bu kesintisiz uçuş için Türk Hava Yolları, Sidney ve NSW ile gurur duyuyoruz. Yolcularımız, aralık ayı itibarıyla Türk Hava Yolları’nın Sidney- İstanbul seferini Kuala Lumpur üzerinden deneyimleyebilecekler. Bugünkü duyuru, Sidney ve NSW ekonomileri için son derecede önemli ve uluslararası havacılığın ziyaretçi ekonomimizi desteklemesindeki etkisini de vurgulamaktadır. Türk Hava Yolları’nın gerçekleştireceği bu ilk uçuşu ve önümüzdeki yıllarda geliştireceği hizmetlerini sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.







Türk Hava Yolları’nın Sidney çıkışlı İstanbul uçuşlarının açılışa özel lansman fiyatı 1.489 AUD. İstanbul çıkışlı Sidney varışlı seferleri ise 999 USD. Lansman fiyatları dâhilinde biletleme tarihinin 12 Eylül -31 Aralık 2024, seyahat tarihinin 04 Aralık 2024 -31 Mayıs 2025 olması gerekiyor.

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SİDNEY ÖNEMLİ BİR KÜRESEL MERKEZ

Avustralya’nın en büyük şehri ve Yeni Güney Galler’in başkenti olan Sidney iş, turizm ve sanat açısından önemli bir küresel merkez. Ünlü Sidney Opera Binası ve Liman Köprüsü’ne ev sahipliği yapan şehir, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

THY 18 Aralık’tan itibaren Şili’nin Başkenti Santiago’ya, (SCL) Arturo Merino Benitz Havalimanı’na da uçmaya başlayacak. Uçuşlar bir duraklı yapılacak. Sao Paulo’da aktarma olacak. Uçağın 5. trafik hakkı, yani Sao Paulo’da yolcu bırakıp alma imkânı olacak. İstanbul’dan saat 20.35’de kalkacak uçak bir gün sonra Saat 09.45’te Santiago’ya inecek. Uçuşların haftada dört gün yapılması planlanıyor. Detaylar daha sonra açıklanacak.

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BU ANONSA DİKKAT

Melbourne ve şimdi yeni açılacak Sidney uçuşlarında THY uçaklarında aşağıdaki anons yapılıyor. Ama uçakta tam olarak duymamış olabilirsiniz ya da dikkatinizden kaçabilir diye bunu yayınlıyorum. Aman dikkat; en ufak bir hatada vizeniz olmasına rağmen Avusturalya’ya alınmayabilirsiniz.

1. “Sayın yolcularımız, Bu anons Avustralya hükümetinden gelen önemli bir mesajı içermektedir. Avustralya’nın uymanız gereken katı biyogüvenlik yasaları mevcuttur. Avustralya’nın tabiatını, eşsiz yaban hayatını, çiftçiliğini ve yaşam biçimini tehlikeli haşere ve hastalıklardan korumak için yardımınıza ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle meyve, sebze, baharat, tahıl, et, yumurta ve süt ürünleri gibi gıda ve malzemelerin yanı sıra bitki, çiçek, tohum, ahşap ürün ve kürk veya deniz kabuğu gibi hayvansal ürünleri taşıdığınızı her zaman beyan etmeli veya bunları varışta imha etmelisiniz.

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2. Ayrıca, üzerinde toprak bulunan ya da nehir ve göllerde kullanılmış olan ayakkabı veya ekipmanları ya da son 30 gün içinde bir çiftlikte bulunduysanız veya çiftlik hayvanlarıyla temas ettiyseniz beyanda bulunmalısınız. Uçakta size servis edilen tüm yiyecekleri yalnızca uçak içinde tüketiniz. Uçaktan ayrılırken yanınıza almayınız.

3. Havalimanına vardığınızda, yolcu beyanınız ve çantalarınız bir biyogüvenlik görevlisi tarafından kontrol edilecektir. Bagajınızda bulunan tüm eşyalarınızdan sorumlu olduğunuzu belirtmek isteriz. Doğru beyanda bulunmadığınız takdirde cezai işlemler uygulanacaktır. Vizeniz iptal edilerek Avustralya’ya girişiniz reddedilebilir. Ayrıca süreç yargıya intikal edebilir.

4. Taşıdığınız ürünün uygunluğundan emin değilseniz mutlaka beyanda bulununuz. Avustralya’ya alınmasına izin verilmese bile yanınızdaki ürünleri ibraz ettiğiniz takdirde herhangi bir cezai işlem uygulanmayacaktır. Bunun yanında, insanları bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilmek için hasta hissediyorsanız ateş, öksürük, boğaz ağrısı veya nefes almada güçlük gibi şikâyetleriniz varsa hemen kabin ekibini bilgilendiriniz. Bu sizi, ailenizi ve toplumun diğer üyelerini korumayı sağlayacaktır. Avustralya’ya girişinizi kolaylaştırmak için doğru beyanda bulunmanızın gerekli olduğunu hatırlatır, teşekkür ederiz.”

İLK EKMEK YAPILDI

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın projesi artık gerçek oldu.









Göbeklitepe’de bulunan buğday kalıntılarından yola çıkılarak ilk ekmek ve daha doğrusu en eski ekmek hazırlandı. Görünüş olarak uçaklarda verilen küçük ekmeklerden belirgin bir farkı olmayan ekmeğin yapımı için TURKISH DO&CO’da ciddi bir ekip çalıştı. Oldest Breat adıyla sunulacak ekmek ilk olarak 22 Eylül 2024 tarihinde İstanbul-New York uçuşunda yolculara verilecek ve görüşleri alınacak. O gün sabah New York JFK’ya yapılacak ilk uçuşta verilecek ekmek özel bir ambalajla sunulacak. Ayrıca Göbeklitepe’den günümüze taşınan en eski ekmeğin hikâyesi ve Göbeklitepe kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler de yolculara sunulacak.

THY İkram Başkanlığı ekmekle ilgili bilgilerin ve fotoğrafların sızmaması için özel olarak uçuş tarihine kadar gizlilik kuralı getirdi.