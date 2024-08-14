Havada 720 milyon Euro’luk takas: İspanya’dan 6 adet A400M alıp karşılığında 24 adet Hürjet verebiliriz

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TÜRK Hava Kuvvetleri stratejik nakliye uçağı olarak bilinen A400M uçaklarından bugüne kadar tam 10 tane satın aldı. Sadece askeri operasyonlarda değil, depremden çeşitli felaket gölgelerine, yardım amaçlı uçuşlara kadar değişik görevleri A400M Koca Yusuf uçakları başarı ile yerine getirdi.

İLK SİNYALİ VERDİLER

Dünyanın her tarafında başarı ile uçan bu uçaklara Türk pilotları da hızla adapte oldu. Ve bu uçağa olan ihtiyaç da yıllar içinde büyüdü. Bunu izleyen Airbus’ın İspanya’daki askeri kanadı 6 uçak daha satmak için girişimlerde bulunuyordu. Bu uçaktan İspanyol Hava Kuvvetleri, halen uçan 27 adet sayıda uçağının dışında 26 sipariş daha verdi. Türkiye-İspanya görüşmeleri sırasında İspanya’nın kendi siparişlerinden 6 adet A400M uçağını Türkiye’ye vermek istedi. Karşılığında İspanyol Hava Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan eğitim uçakları için Tusaş imalatı jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet üzerinde duruldu. Her iki tarafın görüşmelerinden sonra İspanyol Hava Kuvvetleri, Hürjet eğitim uçağından 24 adet almayı düşündüğünü söyledi.

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TANESİ 30 MİLYON EURO’YU BULUYOR

Bu durumda Türkiye onlardan 6 adet A400M uçağı alacaktı. Bu uçakların tanesi 120 milyon Euro. 6 adedinin toplam değeri de 720 milyon Euro tutuyor. Bizim Hürjet uçakları içinde tanesine 30 milyon Euro isteniyor. İspanyolların bizim eğitim uçağının tercih etmeleri halinde 24 uçaklık paketin değeri de 720 milyon Euro tutuyor.

HÜRJET’E ÖNEMLİ PAZAR

Henüz anlaşma netleşmemiş olsa da en üst düzeyde hükümetler arası görüşmelerde bu alımların yapılması için iki tarafında hevesli olduğu gözleniyor. Bu anlaşma gerçekleştiğinde Hürjet kendisi için hızla önemli bir pazar bulmuş olacak. Öte yandan İspanya’da ihtiyacından fazla görünen A400M uçaklarını satma şansı yakalamış olacak.

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HÜRJET’İN ÖZELLİKLERİ





A400M ATLAS-KOCA YUSUF ÖZELLİKLERİ





İLK UÇAN GAZETECİYİM

DÜNYADA ilk kez bu uçakla uçma izni verilen gazeteciyim. Milli Savunma Bakanlğı’nın özel izni ile tam 7 saat uçtum. 9 numaralı A400M uçağı İspanya’nın Sevilla’daki askeri fabrikasından teslim alındı. Ben de uçakta ve kokpitte yer aldım. Yedi saatten biraz fazla süren uçuşla bu uçakların Kayseri’deki üssüne indim. Törenle karşılanan uçağın başında bana da böyle bir uçuşa katıldığım için plaket verildi. Uçuş mükemmeldi. Uzun süre bu uçakta uçmuş pilotlarla yapılan teslimat uçuşu boyunca uçağın birçok yeteneğini görme şansım oldu. Ayrıca Sevilla’daki fabrikada uçağın yarı hazırlanmış toprak pistlere inişini de izleme imkanım oldu. Ayrıca bu stratejik nakliye uçağını en fazla uçuran hava kuvvetleri de Türk Hava Kuvvetleri olarak kayıtlara geçmişti.

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HANGİ ÜLKEDE KAÇ A400M VAR

Almanya 53, Fransa 50, İspanya 27, İngiltere 22, Türkiye 10, Belçika 7, Lüksemburg 1, Malezya 4, Kazakistan 2 ve Endonezya 2 olmak üzere toplam 178 uçak bulunuyor.