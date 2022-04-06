Havacılıkta liderler değişti

Havacılık dünyamızda önemli değişiklikler oldu. TAV’ın CEO’su değişti. Yeni CEO Serkan Kaptan. Pegasus Hava Yolları’nda yeni CEO Güliz Öztürk havayolu dünyamızın ilk kadın CEO’su oldu. 1 Mayıs’tan sonra TAV CEO’su Sani Şener Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak en yukarıda görevini sürdürecek. Pegasus CEO’su Mehmet Nane de daha yukarıdan tecrübelerini paylaşacak.
HAVACILIK sektöründe yakından tanıdığın, hayat hikâyelerinin büyük kısmına tanığı olduğum insanlar bir bir yükseliyorlar. Ben yaşlandıkça onlar kariyer merdivenlerini hızla tırmanıyorlar. Dikkatimi çeken, önlerindeki insanlar, ‘Bir gün benim yerimi kapar’ endişesi yaşamadan yolları açıyorlar. Yani bu benim sektördekilerin bir bölümünde izlemekten en fazla keyif aldığım bir şey. Elbette gurur verici bir durum. TAV CEO’su Sani Şener’i uzun yıllardır tanırım. Atatürk Havalimanı ihalesini kazandıklarında bana işi 22 ayda bitireceklerini söylediğinde çok da inandırıcı bulmamıştım. Ama yanıldım. Bitti. Açıldı ve sonra Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes derken dünyanın çok yerinde yeni havalimanları yaptı. Savaşlar, ayaklanmaların yaşandığı bölgelerde bile ayakta durdu. Büyük bir başarı hikâyesinin kahramanı oldu. Başarısını yine büyük bir sorumlulukla sürdürdü. Çok mu yoruldu bilmem. Başarıdan beslenen insanlar kolay yorulmazlar. 1 Mayıs itibariyle daha yukarı çıkıyor. TAV Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak çalışacak. Yukarıdan daha az detayla uğraşarak büyük projeksiyonları ilgi alanına çekecek. Ve yeni CEO Serkan Kaptan. O da tırnakları ile tırmanmış, Sani Şener korumasında büyümüş bir yetenek.
Franck Mereyde, Sani Şener, Serkan Kaptan, Burcu Geriş (soldan sağa)
BEN SEBEP OLDUM
Eğitimi, yaşam şekli, terbiyesi, kültürü her şeyi ile bu görevin adamı Serkan Kaptan. Şöyle de bir hikâyesi var; çok yıllar önceydi. TAV Primeclass diye bir özel yolcu sistemi oluşturdu. Ben de Kokpit programını yapıyordum. Temsili olarak bu sistemin yeni açtığı salona girecek bir çift oluşturduk. Çekim yapıyorduk. Serkan fotoğrafa da iyi geliyordu. O zamanlar tam çömez değildi ama böyle bir şeyi kabul etti. PrimeClass’da görev alan genç kadınlardan Zeynep hanımı yakıştırdık. Birlikte bir çift olarak salona giriş yaptılar. Çok da güzel oldu. Sonra sanırım aylar sonra Serkan Kaptan’ın evleneceğini duydum. Evet Zeynep hanımla evlendi ve 16 yaşında Selin, 12 yaşında Mina adlı iki kızları var. Sebep olduğum en güzel şeylerden biri bugün karşıma bir lider tabloda çıkıverdi.
DAHA YUKARIYA TAŞIYACAK
Mayıs başından itibaren Serkan Kaptan CEO ve çok şanslı, şirketin Murahhas Azası Franck Mereyde yakınında. Franck uzun süredir TAV bünyesinde. Onu da tanırım, çok sakin bir adamdır. TAV partneri Fransız ‘Aéroports de Paris’ şirketi adına görev yapıyor. Ama herkesten daha fazla TAV’cı. Ve bir kişi daha, şirketin CFO’su Burcu Geriş’de İcra Kurulu Başkan yardımcısı oldu. Zaten hepsi uzun süredir birlikte çalışıyorlar. Hepsinin iyi eğitimleri, yüksek tecrübeleri ve en önemlisi kriz yönetim kültürleri var. Bu kenetlenme TAV Havalimanlarını elbette çok daha yukarı taşıyacak En son alınan Antalya ihalesi gibi yolcu garantisi olmayan, büyük mali yüklenme gerektiren işlerden göreceksiniz hızla yeni bir başarı hikâyesi yakalayacaklar…
25 YILLIK DENEYİME SAHİP
1971 doğumlu Serkan Kaptan, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden aldı ve 2002 yılında MBA programını tamamladı. Kaptan, 1998 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı yap-işlet-devret projesi ile TAV Havalimanları Holding’e katıldı. 2001 yılına kadar TAV Havalimanları Holding’in ortağı VIE’ye ait Airport Consulting Vienna şirketinde havalimanı işletme danışmanı olarak görev aldı. 2002’den sonra TAV Havalimanları’nda iş geliştirme ve strateji, havayolu pazarlama, araştırma-geliştirme ve yatırımlarından sorumlu olarak görev üstlendi. Havalimanı ve havayolu işletmeciliği ile kamu-özel sektör işbirliği ile yapılan altyapı projelerinde 25 yıllık deneyime sahip. 2016’dan itibaren TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı, holdingin tüm iştiraklerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
HAVAYOLLARINDA İLK KADIN CEO
ŞİRKETLERDE bayrak değişimlerinin her zaman bir nedeni vardır. Yönetici bazen 65 yaş gibi şirketlerin kilit yaşlarına gelince biraz daha yukarı çekilir. Mehmet Nane, Pegasus CEO’luğu görevini, sektör dışından gelmesine rağmen mükemmel yürüttü. IATA gibi bir yapıda başa geleceği kesinleşen bir lider. Ondan önce Sertaç Haybat ise THY kökenli idi ve şirketin filo yapısını oluşturmuştu. Haybat’la da ilginç anılarımız vardı. THY’nin ilk A310 uçağı Hamburg MBB’de içi boş teslim edilip uçarken Sertaç Haybat’la ikimiz yolcuyduk. Sonra o Pegasus’daki misyonunu tamamladı. İyi havacı artık şimdi iyi denizci. Güney sahillerimizde bir koyda ona rastlayabilirsiniz. Artık Pegasus’un başında Güliz Öztürk var. Şirketin yeni CEO’su. Havayolu dünyamızın ilk kadın CEO’su. Bulunduğu yere uçarak geldi. Yani şunu demek istiyorum daha öğrenciyken THY’de kadrolu kabin memurluğu yaptı. Uçuş tecrübesinde müşteri ilişkileri gibi çok yönlü alanlarda bilgi sahibi oldu. Sonunda THY’de yine hızla yükseldi. Özel yolcu programları, başka havayolları ile ortak yapılan uçuşların anlaşmalarından başlayarak çok alanda imzası vardı. Orada Sertaç Haybat’la da çalıştı. Sonra bir başka şirkete geçti. Sertaç Haybat, Pegasus’un başına gelince Güliz Öztürk’ü transfer etti.
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Bizim dostluğumuz da eskilere dayanır. Ne zaman, ne sorsam doğru cevabı almışımdır. Genellikle Güliz Öztürk gibilere “Demir Lady” falan derler. O tarafını bilmem ama her zaman zerafeti elinde tutmuştur. Bugün 91 uçağı olan 47 ülkede 124 kente uçan, filosunu Airbus Neo’larla yenileyen, Sabiha Gökçen merkezli Pegasus’un büyümesinde, hacmini sindirmesinde çok önemli bir rol üslendiğine de tanık oldum. Öztürk göreve atanınca bakın ilk sözleri şöyle oldu: “Benzersiz yenilikler sunmayı sürdüreceğiz. İş modelimizin temel prensiplerinden ödün vermeden, operasyonlarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürülebilir çevre anlayışıyla yönetmeye devam edeceğiz. En çok odaklanacağımız konulardan biri de toplumsal cinsiyet eşitliği olacak. Değişim, aynı zamanda şirketimizin toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemin de bir göstergesi…”
Yakın gelecekte Pegasus’da Hava Yolları’nda neler yapacağını göreceğiz. Emin olduğum şey, maceracı olmadan, ama korkusuz bir büyümenin de kahramanı olacaktır.
KABİN MEMURU OLARAK BAŞLADI
BOĞAZİÇİ Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu Güliz Öztürk, Columbia Business School’da Advanced Management Programı’nı tamamladı. Profesyonel kariyerine Türk Hava Yolları’nda başladı, öğrenciyken iki yıldan fazla kadrolu kabin memurluğu yaparak dünyayı dolaştı. 1990-2003 yılları arasında THY’de Uluslararası İlişkiler ve Anlaşmalar Müdürü, Alliance Koordinatörü, Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev aldı. İlk, ortak kodlu uçuşların başlatılması, alliance projelerinin yürütülmesi, sadakat programının ve banka kart programının lansmanı, ilk web sitesinin kurulumu ve web üzerinden bilet satışının hayata geçirilmesi gibi önemli projeleri yönetti. 2003-2005 yılları arasında bir holdingte çalıştı. 2005’te, tarifeli uçuşların başlatılması için satış ve pazarlama bölümlerinden sorumlu olarak Pegasus Hava Yolları’na katılan Güliz Öztürk; 2010’da şirketin ticaret fonksiyonundan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na getirildi. Özyeğin Üniversitesi Havacılık Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi olan Güliz Öztürk; aynı zamanda Sales Network platformunda, şirketlerin satış bölümlerinde kadın ve erkek dengesini sağlamak misyonuyla çalışan Women in Sales Network (WiSN) sosyal projesinde Eş Başkan olarak yer alıyor.
GAZİPAŞA’YA DA YENİ GENEL MÜDÜR
YİĞİT Laçin, TAV Alanya-Gazipaşa Havalimanı genel müdürü görevine getirildi. 2006 yılından bu yana TAV Havalimanları bünyesinde görev yapan Yiğit Laçin, 2021’de Alanya-Gazipaşa Havalimanı genel müdür yardımcısı olarak atanmıştı. 2004 yılında Adnan Menderes Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünden mezun olan Laçin havacılık kariyerine TAV Ankara’da başladı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) ortaklaşa geliştirdiği Küresel ACI-ICAO Havalimanı İşletmeciliği Profesyonel Akreditasyon Programı’nı (AMPAP) 2019 yılında başarıyla tamamladı. Ankara Esenboğa, Ohri, Üsküp ve Monastir havalimanlarında üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen Yiğit Laçin, TAV Havalimanları bünyesinde 16 yıldır çalışıyor.
Havacılıkta liderler değişti
Havacılık dünyamızda önemli değişiklikler oldu. TAV’ın CEO’su değişti. Yeni CEO Serkan Kaptan. Pegasus Hava Yolları’nda yeni CEO Güliz Öztürk havayolu dünyamızın ilk kadın CEO’su oldu. 1 Mayıs’tan sonra TAV CEO’su Sani Şener Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak en yukarıda görevini sürdürecek. Pegasus CEO’su Mehmet Nane de daha yukarıdan tecrübelerini paylaşacak.
HAVACILIK sektöründe yakından tanıdığın, hayat hikâyelerinin büyük kısmına tanığı olduğum insanlar bir bir yükseliyorlar. Ben yaşlandıkça onlar kariyer merdivenlerini hızla tırmanıyorlar. Dikkatimi çeken, önlerindeki insanlar, ‘Bir gün benim yerimi kapar’ endişesi yaşamadan yolları açıyorlar. Yani bu benim sektördekilerin bir bölümünde izlemekten en fazla keyif aldığım bir şey. Elbette gurur verici bir durum. TAV CEO’su Sani Şener’i uzun yıllardır tanırım. Atatürk Havalimanı ihalesini kazandıklarında bana işi 22 ayda bitireceklerini söylediğinde çok da inandırıcı bulmamıştım. Ama yanıldım. Bitti. Açıldı ve sonra Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes derken dünyanın çok yerinde yeni havalimanları yaptı. Savaşlar, ayaklanmaların yaşandığı bölgelerde bile ayakta durdu. Büyük bir başarı hikâyesinin kahramanı oldu. Başarısını yine büyük bir sorumlulukla sürdürdü. Çok mu yoruldu bilmem. Başarıdan beslenen insanlar kolay yorulmazlar. 1 Mayıs itibariyle daha yukarı çıkıyor. TAV Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak çalışacak. Yukarıdan daha az detayla uğraşarak büyük projeksiyonları ilgi alanına çekecek. Ve yeni CEO Serkan Kaptan. O da tırnakları ile tırmanmış, Sani Şener korumasında büyümüş bir yetenek.
Franck Mereyde, Sani Şener, Serkan Kaptan, Burcu Geriş (soldan sağa)
BEN SEBEP OLDUM
Eğitimi, yaşam şekli, terbiyesi, kültürü her şeyi ile bu görevin adamı Serkan Kaptan. Şöyle de bir hikâyesi var; çok yıllar önceydi. TAV Primeclass diye bir özel yolcu sistemi oluşturdu. Ben de Kokpit programını yapıyordum. Temsili olarak bu sistemin yeni açtığı salona girecek bir çift oluşturduk. Çekim yapıyorduk. Serkan fotoğrafa da iyi geliyordu. O zamanlar tam çömez değildi ama böyle bir şeyi kabul etti. PrimeClass’da görev alan genç kadınlardan Zeynep hanımı yakıştırdık. Birlikte bir çift olarak salona giriş yaptılar. Çok da güzel oldu. Sonra sanırım aylar sonra Serkan Kaptan’ın evleneceğini duydum. Evet Zeynep hanımla evlendi ve 16 yaşında Selin, 12 yaşında Mina adlı iki kızları var. Sebep olduğum en güzel şeylerden biri bugün karşıma bir lider tabloda çıkıverdi.
DAHA YUKARIYA TAŞIYACAK
Mayıs başından itibaren Serkan Kaptan CEO ve çok şanslı, şirketin Murahhas Azası Franck Mereyde yakınında. Franck uzun süredir TAV bünyesinde. Onu da tanırım, çok sakin bir adamdır. TAV partneri Fransız ‘Aéroports de Paris’ şirketi adına görev yapıyor. Ama herkesten daha fazla TAV’cı. Ve bir kişi daha, şirketin CFO’su Burcu Geriş’de İcra Kurulu Başkan yardımcısı oldu. Zaten hepsi uzun süredir birlikte çalışıyorlar. Hepsinin iyi eğitimleri, yüksek tecrübeleri ve en önemlisi kriz yönetim kültürleri var. Bu kenetlenme TAV Havalimanlarını elbette çok daha yukarı taşıyacak En son alınan Antalya ihalesi gibi yolcu garantisi olmayan, büyük mali yüklenme gerektiren işlerden göreceksiniz hızla yeni bir başarı hikâyesi yakalayacaklar…
25 YILLIK DENEYİME SAHİP
1971 doğumlu Serkan Kaptan, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden aldı ve 2002 yılında MBA programını tamamladı. Kaptan, 1998 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı yap-işlet-devret projesi ile TAV Havalimanları Holding’e katıldı. 2001 yılına kadar TAV Havalimanları Holding’in ortağı VIE’ye ait Airport Consulting Vienna şirketinde havalimanı işletme danışmanı olarak görev aldı. 2002’den sonra TAV Havalimanları’nda iş geliştirme ve strateji, havayolu pazarlama, araştırma-geliştirme ve yatırımlarından sorumlu olarak görev üstlendi. Havalimanı ve havayolu işletmeciliği ile kamu-özel sektör işbirliği ile yapılan altyapı projelerinde 25 yıllık deneyime sahip. 2016’dan itibaren TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı, holdingin tüm iştiraklerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
HAVAYOLLARINDA İLK KADIN CEO
ŞİRKETLERDE bayrak değişimlerinin her zaman bir nedeni vardır. Yönetici bazen 65 yaş gibi şirketlerin kilit yaşlarına gelince biraz daha yukarı çekilir. Mehmet Nane, Pegasus CEO’luğu görevini, sektör dışından gelmesine rağmen mükemmel yürüttü. IATA gibi bir yapıda başa geleceği kesinleşen bir lider. Ondan önce Sertaç Haybat ise THY kökenli idi ve şirketin filo yapısını oluşturmuştu. Haybat’la da ilginç anılarımız vardı. THY’nin ilk A310 uçağı Hamburg MBB’de içi boş teslim edilip uçarken Sertaç Haybat’la ikimiz yolcuyduk. Sonra o Pegasus’daki misyonunu tamamladı. İyi havacı artık şimdi iyi denizci. Güney sahillerimizde bir koyda ona rastlayabilirsiniz. Artık Pegasus’un başında Güliz Öztürk var. Şirketin yeni CEO’su. Havayolu dünyamızın ilk kadın CEO’su. Bulunduğu yere uçarak geldi. Yani şunu demek istiyorum daha öğrenciyken THY’de kadrolu kabin memurluğu yaptı. Uçuş tecrübesinde müşteri ilişkileri gibi çok yönlü alanlarda bilgi sahibi oldu. Sonunda THY’de yine hızla yükseldi. Özel yolcu programları, başka havayolları ile ortak yapılan uçuşların anlaşmalarından başlayarak çok alanda imzası vardı. Orada Sertaç Haybat’la da çalıştı. Sonra bir başka şirkete geçti. Sertaç Haybat, Pegasus’un başına gelince Güliz Öztürk’ü transfer etti.
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Bizim dostluğumuz da eskilere dayanır. Ne zaman, ne sorsam doğru cevabı almışımdır. Genellikle Güliz Öztürk gibilere “Demir Lady” falan derler. O tarafını bilmem ama her zaman zerafeti elinde tutmuştur. Bugün 91 uçağı olan 47 ülkede 124 kente uçan, filosunu Airbus Neo’larla yenileyen, Sabiha Gökçen merkezli Pegasus’un büyümesinde, hacmini sindirmesinde çok önemli bir rol üslendiğine de tanık oldum. Öztürk göreve atanınca bakın ilk sözleri şöyle oldu: “Benzersiz yenilikler sunmayı sürdüreceğiz. İş modelimizin temel prensiplerinden ödün vermeden, operasyonlarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürülebilir çevre anlayışıyla yönetmeye devam edeceğiz. En çok odaklanacağımız konulardan biri de toplumsal cinsiyet eşitliği olacak. Değişim, aynı zamanda şirketimizin toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemin de bir göstergesi…”
Yakın gelecekte Pegasus’da Hava Yolları’nda neler yapacağını göreceğiz. Emin olduğum şey, maceracı olmadan, ama korkusuz bir büyümenin de kahramanı olacaktır.
KABİN MEMURU OLARAK BAŞLADI
BOĞAZİÇİ Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu Güliz Öztürk, Columbia Business School’da Advanced Management Programı’nı tamamladı. Profesyonel kariyerine Türk Hava Yolları’nda başladı, öğrenciyken iki yıldan fazla kadrolu kabin memurluğu yaparak dünyayı dolaştı. 1990-2003 yılları arasında THY’de Uluslararası İlişkiler ve Anlaşmalar Müdürü, Alliance Koordinatörü, Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev aldı. İlk, ortak kodlu uçuşların başlatılması, alliance projelerinin yürütülmesi, sadakat programının ve banka kart programının lansmanı, ilk web sitesinin kurulumu ve web üzerinden bilet satışının hayata geçirilmesi gibi önemli projeleri yönetti. 2003-2005 yılları arasında bir holdingte çalıştı. 2005’te, tarifeli uçuşların başlatılması için satış ve pazarlama bölümlerinden sorumlu olarak Pegasus Hava Yolları’na katılan Güliz Öztürk; 2010’da şirketin ticaret fonksiyonundan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na getirildi. Özyeğin Üniversitesi Havacılık Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi olan Güliz Öztürk; aynı zamanda Sales Network platformunda, şirketlerin satış bölümlerinde kadın ve erkek dengesini sağlamak misyonuyla çalışan Women in Sales Network (WiSN) sosyal projesinde Eş Başkan olarak yer alıyor.
GAZİPAŞA’YA DA YENİ GENEL MÜDÜR
YİĞİT Laçin, TAV Alanya-Gazipaşa Havalimanı genel müdürü görevine getirildi. 2006 yılından bu yana TAV Havalimanları bünyesinde görev yapan Yiğit Laçin, 2021’de Alanya-Gazipaşa Havalimanı genel müdür yardımcısı olarak atanmıştı. 2004 yılında Adnan Menderes Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünden mezun olan Laçin havacılık kariyerine TAV Ankara’da başladı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) ortaklaşa geliştirdiği Küresel ACI-ICAO Havalimanı İşletmeciliği Profesyonel Akreditasyon Programı’nı (AMPAP) 2019 yılında başarıyla tamamladı. Ankara Esenboğa, Ohri, Üsküp ve Monastir havalimanlarında üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen Yiğit Laçin, TAV Havalimanları bünyesinde 16 yıldır çalışıyor.