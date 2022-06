Havacılık sektörü personel arıyor

Haberin Devamı

COVID-19 sonrası beklenmedik bir şey oldu. Havayollarında, havalimanlarında çalışanların bir kısmı davet aldıkları halde işlerine geri dönmediler. Özellikle evden çalışmaya alışanların bir kısmı sektör değiştirdi. Havacılığın toparlanması diğer sektörlere göre daha uzun sürdüğü için çalışanların bir kısmı şirketlerinden koptular. Özellikle Avrupa’da yüksek olan işsizlik maaşları da bu sektörde çalışanları iyice tembelleştirdi. Sektörün vasıflı- vasıfsız çalışanlarındaki azalma ciddi bir sıkıntıya da sebep oldu. Havayolu trafiğinin hızla yoğunlaşması, Almanya, İngiltere, kısmen Fransa ve İtalya’da sorun yaratmaya başladı. Bu yüzden hem havayolları hem de havalimanları sektör dışından insanları alarak kısa eğitimlerle iş vermeye başladılar. Ama bu uygulama yeterince hızlı olmayınca örneğin Almanya BERN Havalimanı’nda ciddi bir sorunu ortaya çıkardı. Avrupa’nın diğer havalimanları ve havayolları şirketlerinde ortaya çıkan sorun Amerika’da ve Asya-Pasifik ülkelerinde de görülmeye başlandı.

Haberin Devamı

PİLOT SIKINTISI

Bizde ise genellikle Türk Hava Yolları pandemi döneminde neredeyse kadrosundan zorunlu haller dışında kimseyi işten çıkarmadığı için çok önemli bir sorun yaşamadı. Hızla yapılan yer ve kabin ekibi takviyeleri de sistemde aksamaların önüne geçti. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı eksiklerini hızla tamamlayabildiler. Ancak bu arada dünyada ciddi bir pilot sıkıntısı yaşanıyor. Türk Hava Yolları hem yetiştirdiği genç pilotları hızla tip eğitimlerini tamamlayarak uçaklarına yerleştirmeye başladı. Büyük gövdeli uçak geçişlerinde de sorun olmaması için ikinci pilotlar kaptan pilotluk için eğitimlerini hızla tamamlıyorlar. Ama yine de bu durum yetersiz kalacağı için 400’den fazla yabancı pilot THY’de uçmayı sürdürecek. Pegasus ise pilot arıyor. Hem yetiştirdiği hem de aldığı yabancı pilotlarla sorunsuz operasyonlarını sürdürüyor.

FARK YARATAN KADINLAR

Dünyada hemen her sektörde kadınlar giderek daha fazla güçleniyorlar. Ama havacılıkta bu güç daha ağır ilerliyor. Erkek egemen bir sistemi delmek ve yükselmek sanıldığı kadar kolay değil. Kadın hakimiyetinin en ağır bastığı havacılık işkolu kabin memurluğu, az sayıda pilot, az sayıda teknisyen ve ağırlıklı olarak ofis çalışanları. Sektörün yazılım tarafında imza atmak çok da kolay bir iş değildi. Ama iki güçlü kadın yıllar önce Hitit Bilgisayar markası ile yola çıktılar. 1994 yılında bu şirketi kurdular. Ki, o yıllar havacılık sektöründeki kadın uzmanlar için hala çok olmasa da yolun başlarıydı. THY’de çalışan Nur Gökman ve Dilek Ovacık’ın ‘Türkiye’den teknoloji şirketi çıkarma’ hayali ile başlayan yolculuğu, bugün dünya havacılık sektöründeki en büyük birkaç teknoloji şirketinden birinin Türk olmasını sağladı.

Haberin Devamı



Nur Gökman, Nevra Onursal Karaağaç

Genellikle Türk Hava Yolları’nda çalışanların çoğunun hedefi şirketten emekli olmaktır. Ama bu iki güçlü ve risk almayı seven kadın istifayı bastılar ve o güne kadar incir-üzüm, tekstil, demir-çelik gibi tarım ve sanayi ürünü ihraç eden Türkiye’den, dünya havacılık sektörüne yazılım ihraç etme hayaliyle yola çıktılar. O güne kadar Türk Hava Yolları, rezervasyon ve biletleme sistemlerini yurtdışından satın alıyordu. Zamanın yapısıyla kaynak kodlarıyla beraber alınan yazılımlar, THY’nin kendi IT elemanlarıyla geliştiriliyordu. Gökman ve ekibi, bunların Türkiye’de üretileceğinden emindiler ve denemeye karar verdiler. Bilgisayar mühendisi gençleri çatıları altına çağırdılar. Dedim ya, erkeklerin egemen olduğu bir dünyaya adım atma cesaretini gösteren Nur Gökman ve Dilek Ovacık, herkesin şirketine İngilizce isim verdiği bir dönemde en eski Anadolu uygarlığını yaşatma kararı ile şirketlerine Hitit adını koydular. Önce THY’nin kullandığı ve sonraları 30’u aşkın havayolu şirketinin sadakat programı haline gelen Miles&Smiles ve benzeri programını geliştirmekle işe başladılar. Bu konuda THY çatısı altındayken de çok önemli bir yol kat etmişlerdi. İlk yurt dışı ihalesine çıktıklarında sistemi şaşırttılar. Ama yabancı müşterilerin şaşkınlığı, kusursuz yazılımlar karşısında çabuk geçti. Ve onların sistemini almakta tereddüt etmediler. Para kazandıkça şirket büyüdü. Koca bir yazılım ofisi uluslararası kimliğe büründü.

Haberin Devamı

DÜNYADA SAYILI

Bugün 40 ülkeden 50 havayolu şirketinin A’dan Z’ye tüm yazılım ihtiyacını karşılayan, Türkiye’nin tek, dünyanın sayılı havayolu yazılım şirketlerinden Hitit artık sağlam temeller üzerinde yükselmeye başladı. Şimdilerde dünyanın en büyük 3.havaclık teknoloji yazılım şirketlerinden biri oldu. Ortaklardan Dilek Hanım daha pasif bir çalışmayı seçti, Ama CEO Nur Gökman bayrağı göğüsledi. Ve yanında pazarlamanın en üstüne yine bir kadın yönetici kattı. Nevra Onursal Karaağaç. Yazılımları dünyanın dört bir yanına sattı. Şirket şimdilerde havacılığın ihtiyaç duyduğu her türlü yazılımı yapıyor. Sadece sadakat programları ile sınırlı kalmadı. Sistemin ihtiyaç duyduğu bütün modern zamanlar yazılımlarını peş peşe üretti. Ve tabii sonunda ödüller geldi.

Hitit, Sales Network tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Best of Sales Awards (BoSA)’dan da iki ödülle döndü. 99 kurumsal üyeye sahip Sales Network’te, bağımsız juri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu Hitit, 2021 yılındaki satış rakamları ile Satış Performansı kategorisinde birinciliğe layık görüldü. 2021 yılında 13 yeni partner ile anlaşma imzalayarak %36 büyüme gösteren Hitit, sektörünün çok üstünde bir büyüme grafiği izleyerek birçok farklı sektörden şirketi geride bıraktı. CEO Nur Hanım ve ekibinden söz etmek çok güzel. İçimizde böyle kadınlar var işte. Elbette sadece alkışlamak yetmiyor. Nur Hanım’a, bir yerde rastlarsanız mutlaka tebessüm ediniz.

Haberin Devamı

TAVAN FİYAT 899 TL OLDU

İç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön 699 TL olan tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildi. Artık THY ve diğer havayolu şirketleri biletleri tek yön en fazla 899 TL’ye satabilecekler. Yakıta gelen zam, maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle başta THY ve Pegasus olmak üzere bilet ücreti tavan fiyatının arttırılmasını istiyorlardı. Sonunda karar verildi ve ücret 899 TL’ye yükseltildi. Şimdi özellikle yaz uçuşlarında bu tavan fiyatı bilet fiyatlarını da hızla tırmandıracak.

ÖZGE SEVÜK AIRBUS TÜRKİYE'DE





Türkiye'de havacılık ve savunma sanayi tanıtımlarında uluslararası düzeyde birinci sınıf uzman olan Özge Sevük Topkaya, Airbus Türkiye İletişim Müdürü oldu. 1 Haziran tarihi itibarıyla göreve başlayan Özge Sevük Topkaya daha önceleri de yine M3PR şirketi Genel Müdürü olarak Airbus’ı temsil etmişti. Sevük, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’ndeki eğitiminin ardından 2000 yılında Plan PR ve Tanıtım’da çalışma hayatına atıldı. 2003 yılında M3 PR bünyesine katıldı. 2019 yılında ayrılana kadar müşteri temsilciliğinden genel müdürlüğe kadar ajansta farklı pozisyonlarda görev aldı. Ajansta çalıştığı 16 sene boyunca havacılık ve savunma endüstrisinde; Emirates, Airbus, Lufthansa, Eurowings, MEADS, Eurofighter, Delta Air Lines gibi pek çok şirketle çalıştı. 2019 yılında eşi ile birlikte iletişim danışmanlığı çalışmalarını freelance olarak sürdürdü. 1 Haziran 2022’de Airbus Türkiye İletişim Müdürü olarak çalışmaya başladı. Öte yandan Airbus Türkiye ayrıca halkla ilişkiler şirketi olarak Ercüment Şener’in sahibi olduğu ve yönettiği UNITE/ Edelman ile anlaştı.

Haberin Devamı

TAV CDG’DE İKİ SALON AÇIYOR





TAV İşletme Hizmetleri Paris Charles de Gaulle Havalimanı Terminal 1’de iki yeni özel yolcu salonu açacak. Genişletilen Terminal 1’deki salonlarının yakında hizmete girmesi planlanıyor. Şirket hali hazırda Paris Orly Havalimanı’nda Terminal-1 ve Terminal-4’de Primeclass markasıyla iki özel yolcu salonunu işletiyor. TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Güçlü Batkın Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nda iki yolcu salonundan biri temmuz sonunda Terminal-2BD‘de ve yılsonunda da Terminal-1’deki salonların hizmete gireceğini söyledi. TAV İşletme Hizmetleri 34 ülkede 65 havalimanında lounge yani özel yolcu salonu işletiyor.