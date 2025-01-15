Hava sertleşti iptaller yükseldi

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AVRUPA’yı saran kar, sis, aşırı rüzgâr ve yoğun yağışlar uçak seferlerinde ciddi gecikmelere ve daha ötesi uçuş iptallerine neden olmaya başladı. Bazı büyük havalimanlarında kalkış ve inişlerdeki gecikmeler birkaç saatin üzerine çıkıyor. Ayrıca birçok noktada görülen yoğun sis nedeniyle uçak seferlerinde divert yani başka bir havalimanına yönelme olayları da arttı.

Türkiye’de de özellikle doğu bölgelerindeki havalimanlarında kar ve yoğun sis etkili olmaya başladı. Birçok uçuşta uçaklar yakın havalimanlarına inmeye ya da kalktıkları havalimanına geri dönmeye mecbur kaldı. Pas geçişlerin sayısı arttı. Yolcular en az bir saatlik iniş ve kalkış gecikmeleri yaşıyorlar. Bu arada yine doğu bölgelerine yapılan bazı uçuşlar da iptal edildi.

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1000 SEFERİ GEÇTİ

Son bir ayda Avrupa’da ve Avrupa merkezlerine gelecek uçuşlardaki sefer iptalleri bini aştı. 450’den fazla uçuşta da uçaklar inecekleri havalimanlarına inemedikleri için yakınlardaki havalimanlarına divert etmek zorunda kaldılar. Kar yağışı, fırtına kadar sis de çok etkili oluyor.

Kuzey Amerika da ise sert kış koşulları nedeniyle son bir ayda 4 binden fazla sefer iptal edildi. Ayrıca karlı ve soğuk bölgelerde uçakların kalkış öncesi buzlanmayı önceleyecek De-İcing ya da Anti-İcing işlemleri uçakların havalimanlarında kuyruklar oluşturmalarına yol açtı. Uçakların dış yüzey alanlarında ve özellikle hareketli parçalarında buzlanmayı önleyen sıvıların püskürtülmesi son iki yıla göre çok artış gösterdi. De-İcing yaptırdıktan sonra kısa sürede kalkması gereken uçaklar trafik nedeniyle hemen kalkamayınca yeniden De-İcing sıralarına girdiler. Bu kargaşalarda uçuşları ciddi biçimde aksattı. Bu arada bazı pistler açılamadığı için havalimanlarından bazıları düşük operasyonla çalışıyor.

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AMAN İYİ İZLEYİN

Meteorolojik sorunların yaşandığı havalimanlarına uçacak olanların uçuşu hava yolu şirketlerinin danışma merkezlerinden iyi izlemeleri gerekiyor. Ani uçuş iptalleri oluyor ve bazen yolculara gecikmeli bildirimler yapılıyor. Ya da kalkışa karar verildiğinde yolcuların hızla uçağa binmeleri isteniyor. Bu yüzden yolcuların uçuşlarını hem evlerinden ya da otellerinden çıkarken hem de havalimanlarında iyi izlemeleri gerekiyor. Meteoroloji nedenler uçuş iptalleri anonslarına da yolcular genellikle tepki gösteriyorlar. Ama bilinmesi gereken hava şartları her zaman uçuşları ciddi biçimde etkiler. Buna tepki göstermenin hiçbir anlamı yoktur ve tepkiden bir sonuç da gelmez.

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25 YILDA 1.5 MİLYAR YOLCU

HAVALİMANI işletmeciliği sektörünün öncüsü TAV Havalimanları çeyrek yüzyılı geride bıraktı. Şirketin İstanbul’da 9 milyon yolcuyla başlayan tarihçesi bu yıl 107 milyon yolcu ve sekiz ülkede 15 havalimanından oluşan bir portföye ulaştı. Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları bu yıl kuruluşunun 25. yılını kutluyor.10 Ocak 2000’de Atatürk Havalimanı yeni dış hatlar terminalini açarak ilk yolcularını karşılayan TAV Havalimanları, çeyrek yüzyılda 1.5 milyar yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan “TAV Havalimanları günümüze kıyasla çok farklı bir dünyada başlayan yolculuğunda küresel bir markaya dönüştü. Kurucularımız Tepe ve Akfen’in vizyonuyla doğan TAV Havalimanları, 2007’de halka açılarak ve ilk 10 yılında 10 havalimanından oluşan bir portföy oluşturarak büyüdü. 2012’den bu yana ana hissedarımız Groupe ADP ile dünyanın en geniş havalimanı işletmeciliği platformunun bir parçası olduk.

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Bugün sekiz ülkede 15 havalimanı işletiyoruz. Servis şirketlerimiz ATÜ Duty-Free, BTA, Havaş, TAV İşletme Hizmetleri, TAV Technologies ve TAV Güvenlik’le birlikte küresel ayak izimiz 30’dan fazla ülkede 100’den fazla havalimanına ulaşıyor. İlk yılımızda 9 milyon yolcumuz vardı; 2024’te 107 milyon yolcuya hizmet verdik. İştiraklerle birlikte 44 bin çalışanımız ve geçen yıl 3.2 milyar dolara kadar yükselen piyasa değerimizle Türkiye’den çıkıp dünyanın sayılı havalimanı işletmecileri arasında yerimizi aldık” diye konuştu.

GÜÇLÜ ZEMİN YARATTIK

Kaptan, son üç yılda 2.5 milyar Euro’ya ulaşarak şirket tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini söyledi. TAV Havalimanları’nın ikinci 25 yılını güvence altına aldıklarını da söyleyen Serkan Kaptan, “Küresel ölçekte büyümemizi sürdürmek üzere güçlü bir zemin oluşturduk. Bu program kapsamında Almatı’daki yeni terminali 2024’te açtık. Antalya ve Ankara’daki yatırımlarımızı da bu yılın ilk yarısında tamamlayacağız. Önümüzdeki üç dört yıl içinde Almatı’da 150 ila 300 milyon Euro yeni yatırım yapacağız. Karadağ ve Kuveyt’te devam eden ihalelerin yanı sıra dünyanın her yerinde yeni fırsatları değerlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

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Serkan Kaptan

TAV Havalimanları kilometre taşları:

2000: İstanbul Atatürk Havalimanı YİD ihalesiyle kurulan TAV Havalimanları, yeni terminali tamamlayarak operasyona başladı O dönemdeki CEO Sani Şener ve Akfen Holding patronu Hamdi Akın ile Tepe grubu yöneticileri ilk yolcularını karşıladı.

2005: TAV Technologies kuruldu.

2006: Ankara Esenboğa iç ve dış hat terminalinin yapım ve işletmesini üstlendi. İzmir Adnan Menderes portföye eklendi. HAVAŞ’ın yüzde 60 hissesini satın aldı. TAV Güvenlik kuruldu.

2007: Tiflis’te yeni terminal ve Batum havalimanı açıldı.

2007: Halka arz gerçekleşti. HAVAŞ’ın tamamı TAV Havalimanları’nın oldu.

2008: Monastir Havalimanı açıldı.

2009: Alanya-Gazipaşa faaliyete başladı. Enfidha Havalimanı’nda operasyona başlandı. Havaş TGS’ye yüzde 50 ortak oldu.

2010: Kuzey Makedonya’da Üsküp ve Ohrid havalimanlarını işletmeye başladı.

2011: Üsküp’te yeni terminalin yapımı ve Ohrid Havalimanı modernizasyon çalışmaları tamamlandı. Letonya Riga’da ticari alanların işletmesini üstlendi.

2012: Kurucu ortaklar Tepe ve Akfen’in yüzde 38 hissesini Groupe ADP aldı. Konsorsiyum ortaklarıyla Suudi Arabistan’ın Medine Havalimanı’nı işletmeye başladı.

2013: Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı portföye eklendi.

2014: Milas Bodrum Havalimanı iç hatlar terminalinde faaliyete başlandı. İzmir iç hatlar terminali açıldı.

2015: Medine’de yeni terminal açıldı. Milas Bodrum Havalimanı dış hatlar terminalini işletmeye başladı.

2017: Akfen kalan yüzde 8 hissesini de Groupe ADP’ye sattı. Zagreb’de yeni terminal açıldı.

2018: Antalya Havalimanı’nda Fraport’la eşit ortak oldu.

2019: Atatürk Havalimanı kapandı. Havaş, BTA ve ATÜ Duty-Free İstanbul Havalimanı’nda faaliyete başladı.

2021: Kazakistan Almatı Havalimanı’nı satın alarak işletmeye başladı. Fraport ile ortak olarak Antalya’daki işletme süresini 2052’ye uzattı.

2022: Ankara Esenboğa’da işletme süresini 2050’ye uzattı.

2024: Almatı’da yeni dış hatlar terminalini açtı.