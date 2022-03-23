Hava sahamızın kılcal damarı

ASLINDA kurulduğu gün çok merak etmiştim. Görünün oydu ki, bu havayolunun yolu hiçbir zaman İstanbul’a düşmeyecekti. Yani Türkiye’nin havayolu yolculuğunun kalbi olan ve iki büyük havalimanın olduğu İstanbul devre dışı bırakıldığında başarı şansı var mıydı? Üstelik düşük maliyetli bir havayolu şirketi, nerelere uçup para kazanacak ayakta duracaktı. Antalya ve sonra İzmir’den kalkıp kaç yolcu bulacak ve kanatları üzerinde tutunabilecekti? Aklımdaki sorular çok hızla kayboldu. Türk rivierası’nın gözde havayolu oldu, 2021’de 8 milyon koltuk sundu. 6 milyon yolcu taşıdı.
47 UÇAĞI VAR
Türk-Alman ortaklığı ya da doğrusu THY ve Lufthansa ortaklığı, düşük maliyetli bir havayolu Anadolu’dan Avrupa’nın uzak noktalarına kadar hızla yayıldı. Kimsenin uçmadığı Anadolu şehirlerimizi hiç akla gelmeyecek başka şehirlere ya da Avrupa’daki noktalara bağlayıverdi. Yapısal olarak işin en tepesinde THY’nin Yönetim Kurulu ve İcre Komitesi Başkanı olacaktı. Şimdi Prof.Dr. Ahmet Bolat var. Şirketin CEO’su Lufthansa içinden yetişmiş bir yönetici ve pilot Dr. Max Kownatzki. Genel Müdür Yardımcısı ise bir Türk, ismi Ahmet Çalışkan. Şirketin şimdilerde 47 adet Boeing dar gövde uçağı var. Bunlardan 9 tanesi en yeni nesil B737 MAX 8, diğerleri Boeing 737-800 NG . Ayrıca, 12 adet Boeing 737-800 ile AnadoluJet wet lease operasyonu yapılıyor. Bu filo hava sahamızda ve Avrupa’da geniş bir bölgenin kılcal damarları gibi. Uç verdiği her destinasyon doğru destinasyon.
ÇEKİRDEKTEN GELİYOR
Uzun süredir bir araya gelmek istiyordum. Dr. Max ile buluştuk. Yanında Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan da vardı. Max ilginç bir insan. Üstelik filosunu yenilerken de 737 MAX’leri seçmiş. Hoş bir ortak yan. Almanya’da doğmuş İsviçre’de iş yönetimi okumuş. Ama Amerika Boston’da büyümüş. 2002 yılında New York ve Münih merkezli strateji danışmanlığı firması Oliver Wyman’da çalışmış. 2013 yılına kadar, kıdemli ortak olarak havayolu sektöründen müşterilere stratejik birleşmeler ve ticari operasyonlar konularında danışmanlık vermiş.
2013 yılında Qantas’ın yan kuruluşu olan Avustralya Jetstar Group’a Strateji sorumlu üst düzey yönetici olarak atandıktan iki yıl sonra 2015 yılında Lufthansa’da Eurowings Avrupa Ticaret Müdürü olarak göreve başlamış ve daha sonra Wings Project kapsamında şirketin kurulmasına ve geliştirilmesine öncülük etmiş. Ardından Eurowings’te İş Geliştirmeden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini üstlenmiş. Lufthansa Grubu’ndaki son üç yılında, Hub Havayolları Lufthansa, Brüksel, Swiss ve Avusturya Havayolları ağ planlaması ve stratejik birleşmelerinden sorumlu olmuş. Bu arada zaman bulup bir de pilot olmuş. Sonuçta işin çekirdeğinden gelen bir adam.
HER TÜRLÜ YOLCUNUN TERCİHİ
YAPTIĞIMIZ görüşmede Dr. Max’i çok zorladım. Daha uzaklara uçup uçmayacaklarını sordum. Hiç de maceracı değil. Gerçekçi bir kişi. Belirlenen coğrafyanın iyi oyuncusu olmak onun için değerli. Geniş gövdeli uçak, ya da zaman içinde Business sınıfında büyüme gibi hayalleri yok. Kendi kendinin rakibi bir şirket ve havayolu SunExpress. Adı ağırlıklı tatil havayoluna çıksa da işin içine her türlü yolcunun tercihi karışmış. Örneğin, İzmir’den Frankfurt’a uçmanın bana göre en güzel yolu. En uygun fiyat. En uygun uçuş zamanları. Bir de Adnan Menderes Havalimanı’nda birbiri ardına çok noktaya uçak kaldırırken herkesi aynı yakın kapılara yığmasalar daha iyi olacak. Sonuçta yıllardır izlerim. Güvenli, sınıfının konforunda, rekabet alanındaki en iyi fiyatı sunun bir şirket. Talihsizlik oranı çok düşük. Yolcu şikâyeti az. Belki daha eğlenceli bir havayolu şirketi haline getirilebilir ama buna ne kadar ihtiyaç var onu bilmem.
YAZ SEZONU UÇUŞ NOKTALARI
SUNEXPRESS’in 2022 yaz sezonu uçuş noktaları ise şöyle:
Antalya çıkışlı:
Dış hat: Aalborg, Amsterdam, Basel, Beyrut (yeni), Berlin, Billund, Birmingham (yeni), Bremen, Brüksel, Budapeşte, Köln, Kopenhag, Dortmund (yeni), Dusseldorf, Edinburgh (yeni), Eindhoven, Erbil, Frankfurt, Cenevre, Gothenburg, Hamburg, Hanover, Katowice, Leipzig, Londra, Lyon, Manchester, Marsilya (yeni), Münster, Münih, Nurnberg, Paderborn (yeni), Paris, Prag, Saarbrücken, Üsküp, Stockholm, Stuttgart, Talin (yeni), Tel Aviv (yeni), Viyana, Varşova, Zürih
İç Hat: Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin (yeni), Samsun, Trabzon, Van
İzmir çıkışlı:
Dış hat: Amsterdam, Basel, Beyrut (yeni), Berlin, Bremen, Brüksel, Budapeşte (yeni), Köln, Kopenhag, Dortmund, Dublin, Düsseldorf, Eindhoven, Frankfurt, Cenevre, Hamburg, Hanover, Helsinki, Londra, Lyon, Manchester (yeni), Marsilya, Milan (yeni), Münih, Nantes (yeni), Nurnberg, Oslo, Paris, Üsküp (yeni), Stockholm, Stuttgart, Tel Aviv (yeni), Viyana, Zürih
İç hat: Adana, Antalya, Bodrum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin (yeni), Samsun, Trabzon, Van
Dalaman
Amsterdam (yeni), Berlin, Köln, Kopenhag (yeni), Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Londra Gatwick(yeni), Manchester (yeni), Münih, Stuttgart
Bodrum
Berlin (yeni), Köln, Dusseldorf, Frankfurt, Hanover, Munih, Paris (yeni), Stuttgart, İzmir
Anadolu
14 Anadolu şehrinden (Adana, Ankara, Diyarbakır, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Ordu/Giresun, Samsun, Trabzon, Zonguldak) Avrupa’nın 18 şehrine uçuş.
Bu yaz 5 yeni dış hat rotası: Ankara – Kopenhag, Samsun – Viyana, Zonguldak – Dortmund, Ordu – Düsseldorf ve Kayseri – Viyana.
‘KOCA YUSUF’LAR ATEŞKES BEKLİYOR
UKRAYNA Kiev’de bulunan havalimanında iki A400M stratejik nakliye uçağımız hala bekliyor. Koca Yusuf diye adlanan uçaklarımızın kurtarılması bugüne kadar mümkün olmadı. Havalimanında pistin bombalanması ve kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle toplam 220 milyon Euro değerindeki uçaklarımız hala orada. İki uçağın ekibi de Büyükelçiliğimize sığınmış durumda. Yine de fırsat bulundukça gidilip uçakların durumuna bakılıyor. Uçakların kurtarılabilmesi için Ukrayna ve Rusya’nın ateşkes yapması bekleniyor. Ateşkese sadık kalındığının belirlenmesinden sonra uçaklar havalimanın daha az hasarlı taksi yoluna çıkarılacak. Bu taksi yolunun bin metrelik bölümündeki FOD denilen uçaklara hasar verecek yerdeki artıklar temizlenecek. Sonra da pilotlarımız boş uçakları bin metre içinde kaldırarak hızla en yakındaki ülkenin en uygun havalimanına indirecekler. Sonrası kolay zaten. Ama o gün ne gündür henüz bilinmiyor.
Hava sahamızın kılcal damarı
THY-Lufthansa ortak şirketi SunExpress çok başarılı bir operasyon sunuyor. Türk-Alman ilişkilerinde zaman zaman meydana gelen inişli çıkışlı ilişkilerden her zaman korunmuş bir havayolu. Anadolu içinde ve Avrupa arasında ağırlıklı bir hava köprüsü oluşturdu ve çapraz uçuşlar için en iyi olanakları sundu. Şirket geçen yılı ise 75 milyon Euro kâr ile kapattı.
ASLINDA kurulduğu gün çok merak etmiştim. Görünün oydu ki, bu havayolunun yolu hiçbir zaman İstanbul’a düşmeyecekti. Yani Türkiye’nin havayolu yolculuğunun kalbi olan ve iki büyük havalimanın olduğu İstanbul devre dışı bırakıldığında başarı şansı var mıydı? Üstelik düşük maliyetli bir havayolu şirketi, nerelere uçup para kazanacak ayakta duracaktı. Antalya ve sonra İzmir’den kalkıp kaç yolcu bulacak ve kanatları üzerinde tutunabilecekti? Aklımdaki sorular çok hızla kayboldu. Türk rivierası’nın gözde havayolu oldu, 2021’de 8 milyon koltuk sundu. 6 milyon yolcu taşıdı.
47 UÇAĞI VAR
Türk-Alman ortaklığı ya da doğrusu THY ve Lufthansa ortaklığı, düşük maliyetli bir havayolu Anadolu’dan Avrupa’nın uzak noktalarına kadar hızla yayıldı. Kimsenin uçmadığı Anadolu şehirlerimizi hiç akla gelmeyecek başka şehirlere ya da Avrupa’daki noktalara bağlayıverdi. Yapısal olarak işin en tepesinde THY’nin Yönetim Kurulu ve İcre Komitesi Başkanı olacaktı. Şimdi Prof.Dr. Ahmet Bolat var. Şirketin CEO’su Lufthansa içinden yetişmiş bir yönetici ve pilot Dr. Max Kownatzki. Genel Müdür Yardımcısı ise bir Türk, ismi Ahmet Çalışkan. Şirketin şimdilerde 47 adet Boeing dar gövde uçağı var. Bunlardan 9 tanesi en yeni nesil B737 MAX 8, diğerleri Boeing 737-800 NG . Ayrıca, 12 adet Boeing 737-800 ile AnadoluJet wet lease operasyonu yapılıyor. Bu filo hava sahamızda ve Avrupa’da geniş bir bölgenin kılcal damarları gibi. Uç verdiği her destinasyon doğru destinasyon.
ÇEKİRDEKTEN GELİYOR
Uzun süredir bir araya gelmek istiyordum. Dr. Max ile buluştuk. Yanında Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan da vardı. Max ilginç bir insan. Üstelik filosunu yenilerken de 737 MAX’leri seçmiş. Hoş bir ortak yan. Almanya’da doğmuş İsviçre’de iş yönetimi okumuş. Ama Amerika Boston’da büyümüş. 2002 yılında New York ve Münih merkezli strateji danışmanlığı firması Oliver Wyman’da çalışmış. 2013 yılına kadar, kıdemli ortak olarak havayolu sektöründen müşterilere stratejik birleşmeler ve ticari operasyonlar konularında danışmanlık vermiş.
2013 yılında Qantas’ın yan kuruluşu olan Avustralya Jetstar Group’a Strateji sorumlu üst düzey yönetici olarak atandıktan iki yıl sonra 2015 yılında Lufthansa’da Eurowings Avrupa Ticaret Müdürü olarak göreve başlamış ve daha sonra Wings Project kapsamında şirketin kurulmasına ve geliştirilmesine öncülük etmiş. Ardından Eurowings’te İş Geliştirmeden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini üstlenmiş. Lufthansa Grubu’ndaki son üç yılında, Hub Havayolları Lufthansa, Brüksel, Swiss ve Avusturya Havayolları ağ planlaması ve stratejik birleşmelerinden sorumlu olmuş. Bu arada zaman bulup bir de pilot olmuş. Sonuçta işin çekirdeğinden gelen bir adam.
HER TÜRLÜ YOLCUNUN TERCİHİ
YAPTIĞIMIZ görüşmede Dr. Max’i çok zorladım. Daha uzaklara uçup uçmayacaklarını sordum. Hiç de maceracı değil. Gerçekçi bir kişi. Belirlenen coğrafyanın iyi oyuncusu olmak onun için değerli. Geniş gövdeli uçak, ya da zaman içinde Business sınıfında büyüme gibi hayalleri yok. Kendi kendinin rakibi bir şirket ve havayolu SunExpress. Adı ağırlıklı tatil havayoluna çıksa da işin içine her türlü yolcunun tercihi karışmış. Örneğin, İzmir’den Frankfurt’a uçmanın bana göre en güzel yolu. En uygun fiyat. En uygun uçuş zamanları. Bir de Adnan Menderes Havalimanı’nda birbiri ardına çok noktaya uçak kaldırırken herkesi aynı yakın kapılara yığmasalar daha iyi olacak. Sonuçta yıllardır izlerim. Güvenli, sınıfının konforunda, rekabet alanındaki en iyi fiyatı sunun bir şirket. Talihsizlik oranı çok düşük. Yolcu şikâyeti az. Belki daha eğlenceli bir havayolu şirketi haline getirilebilir ama buna ne kadar ihtiyaç var onu bilmem.
YAZ SEZONU UÇUŞ NOKTALARI
SUNEXPRESS’in 2022 yaz sezonu uçuş noktaları ise şöyle:
Antalya çıkışlı:
Dış hat: Aalborg, Amsterdam, Basel, Beyrut (yeni), Berlin, Billund, Birmingham (yeni), Bremen, Brüksel, Budapeşte, Köln, Kopenhag, Dortmund (yeni), Dusseldorf, Edinburgh (yeni), Eindhoven, Erbil, Frankfurt, Cenevre, Gothenburg, Hamburg, Hanover, Katowice, Leipzig, Londra, Lyon, Manchester, Marsilya (yeni), Münster, Münih, Nurnberg, Paderborn (yeni), Paris, Prag, Saarbrücken, Üsküp, Stockholm, Stuttgart, Talin (yeni), Tel Aviv (yeni), Viyana, Varşova, Zürih
İç Hat: Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin (yeni), Samsun, Trabzon, Van
İzmir çıkışlı:
Dış hat: Amsterdam, Basel, Beyrut (yeni), Berlin, Bremen, Brüksel, Budapeşte (yeni), Köln, Kopenhag, Dortmund, Dublin, Düsseldorf, Eindhoven, Frankfurt, Cenevre, Hamburg, Hanover, Helsinki, Londra, Lyon, Manchester (yeni), Marsilya, Milan (yeni), Münih, Nantes (yeni), Nurnberg, Oslo, Paris, Üsküp (yeni), Stockholm, Stuttgart, Tel Aviv (yeni), Viyana, Zürih
İç hat: Adana, Antalya, Bodrum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin (yeni), Samsun, Trabzon, Van
Dalaman
Amsterdam (yeni), Berlin, Köln, Kopenhag (yeni), Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Londra Gatwick(yeni), Manchester (yeni), Münih, Stuttgart
Bodrum
Berlin (yeni), Köln, Dusseldorf, Frankfurt, Hanover, Munih, Paris (yeni), Stuttgart, İzmir
Anadolu
14 Anadolu şehrinden (Adana, Ankara, Diyarbakır, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Ordu/Giresun, Samsun, Trabzon, Zonguldak) Avrupa’nın 18 şehrine uçuş.
Bu yaz 5 yeni dış hat rotası: Ankara – Kopenhag, Samsun – Viyana, Zonguldak – Dortmund, Ordu – Düsseldorf ve Kayseri – Viyana.
‘KOCA YUSUF’LAR ATEŞKES BEKLİYOR
UKRAYNA Kiev’de bulunan havalimanında iki A400M stratejik nakliye uçağımız hala bekliyor. Koca Yusuf diye adlanan uçaklarımızın kurtarılması bugüne kadar mümkün olmadı. Havalimanında pistin bombalanması ve kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle toplam 220 milyon Euro değerindeki uçaklarımız hala orada. İki uçağın ekibi de Büyükelçiliğimize sığınmış durumda. Yine de fırsat bulundukça gidilip uçakların durumuna bakılıyor. Uçakların kurtarılabilmesi için Ukrayna ve Rusya’nın ateşkes yapması bekleniyor. Ateşkese sadık kalındığının belirlenmesinden sonra uçaklar havalimanın daha az hasarlı taksi yoluna çıkarılacak. Bu taksi yolunun bin metrelik bölümündeki FOD denilen uçaklara hasar verecek yerdeki artıklar temizlenecek. Sonra da pilotlarımız boş uçakları bin metre içinde kaldırarak hızla en yakındaki ülkenin en uygun havalimanına indirecekler. Sonrası kolay zaten. Ama o gün ne gündür henüz bilinmiyor.