Hatay Havalimanı 2026’da yeniden doğacak

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BÜYÜK deprem Hatay Havalimanı’nı kullanılamaz hale getirmişti. Pistteki kırılmalar, terminal binasındaki çatlaklar ve su baskınları biblo görünümlü havalimanına büyük darbe vurmuştu.

Yanlış bir inşaat teknolojisi uygulanan pist depremde çatladı. Birkaç kez geçici onarım yapıldı. Ve havalimanı bir bicimde uçuş trafiğine açıldı. Önceleri uçaklar yolcusuz inip, yolculu kalkabildi. Çünkü pist Amik Gölü üzerindeydi. Altı su ile doluydu ve beton kuşaklama duvarı çok da işe yaramamıştı.









Belki zorunlu olarak bu yere yapılmıştı ama kötü inşaat teknikleri havalimanını depremde yardımların da geleceği en önemli yer olmasına rağmen devre dışı bırakmıştı. Onarımlar yapıldı, hava trafiğine kısıtlı da olsa açıldı. Şimdilerde de başta Türk Hava Yolları, Pegasus ve Ajet kısıtlı seferler yapıyor. Öyle gün boyu yoğun uçuşlar yok, bilet fiyatları da biraz abartılı pahalı.

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2026’DA BİTECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı’nın 2026’nın büyük ihtimalle ilk aylarında sorunsuz olarak yeniden yoğun seferleri karşılayacak hale geleceğini açıkladı.









Bakan Uraloğlu’nun Hatay Havalimanı’nın yeniden doğuş sürecine ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle...

* Kahramanmaraş merkezli depremlerde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı’nda uçuş trafiğinin çift yönde yolculu hizmet verebilmesi için pistin 2 bin 82 metrelik bölümünde iyileştirme ve onarım çalışmalarını tamamlayarak 29 Mart’ta çift yönlü olarak kullanıma açtık.

* Hatay Havalimanı PAT sahaları onarımı kapsamında yeni 3 bin metre uzunluğunda pist, 2 bin 720 metre uzunluğunda *pist niteliğinde* yeni paralel taksi yolu ile iki adet hızlı çıkış ve dört adet bağlantı taksi yolu planladık. Yeni pistin, *pist niteliğindeki* paralel taksi yolu ve diğer taksi yollarının kazı ve dolgu işleri devam ediyor, burada yüzde 45 oranında ilerleme sağladık. Çalışmaları da 2026 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz.

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* Darbeli kırmataş kolon imalatları ile regülatör ve yeni ısı merkezi imalatlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Ayrıca terminal binamızın güçlendirilmesi, mekanik sistemlerin yenilenmesi ve 14 kilometrelik çevre güvenlik duvarının yeniden inşası gibi çalışmalarımız da sürüyor. Hedefimiz, Hatay Havalimanı’nı 2026 yılında tam kapasiteyle hizmete almak.

UBER FİYATINA UÇACAĞIZ

HAVACILIK endüstrisinin son zamanlardaki en heyecanlı çalışması elektrikli hava taksileri, havada yolculuk paylaşımı ve insansız hava araçlarıyla kargo teslimatı ve daha fazlasına odaklandı.

Elektrikli dikey iniş-kalkış anlamına gelen eVTOL diye anılan bir hava aracı için geri sayımda başladı. Özellikle büyük şehirler üzerinde uçup, ulaşımı hızlandıracak ve elbette kısaltacak olan bu araçlar için şimdiden fiyat tarifesi tartışmaları da başladı.









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Bir uçak üreticisi, elektrikli uçan taksi yolculuklarının Uber yolculukları kadar ucuz olabileceğini iddia ediyor. Bristol merkezli Vertical Aerospace, 2027’de “premium havayolu yolcuları” için ilk uçuşlarını başlatmayı umuyor ancak üretim arttıkça hizmetin “çok uygun fiyatlı” hale geleceğini iddia ediyor. eVTOL araçlarının kara veya demir yolu taşımacılığına kıyasla “daha hızlı ve temiz yolculuklar” sağlayacağını artık bir gerçek.

MALİYET ÇOK DÜŞÜK OLACAK

Şirketin baş ticari sorumlusu Michael Cervenka, “Bu uçağın taşıma maliyetinin Uber kiralamakla hemen hemen aynı olması potansiyeli var” dedi. Teknoloji dünyasının devleri, eVTOL’leri için 2026 yılı sonuna kadar düzenleyici onay almayı ve ticari uçuşların ise bir sonraki yıl başlamasını umuyorlar. Bu şirketin, VX4 adını verdiği en gelişmiş prototipinin yer testlerine başladı.

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‘FİYATLARI MÜŞTERİLER BELİRLEYECEK’

Cervenka, yolculukların 100 milden az olacağını ve muhtemelen üç kategoriye ayrılacağını söyledi: Havalimanı servisleri, Manchester ve Leeds gibi ‘kara ulaşımında boşluklar’ olan yerler arasındaki yolculuklar ve gezi turları.

Yavaş yavaş binlerce hava taksi araçını hizmete sokmayı umduklarını da sözlerine ekledi.

Cervenka, “Uygun fiyatlı hale gelmeye başladığı nokta günde birçok kez uçabilen, çok sayıda yolcu taşıyabilen, çok az bakıma ihtiyaç duyan ve kullanımı çok verimli bir araca sahip olmamızdır. Birleşik Krallık’ta 2026’ya kadar pilotlu eVTOL uçuşlarının, 2030 yılına kadar ise pilotsuz uçuşların başlaması hedefini içeren ‘Uçuşun Geleceği’ planımız hazır” dedi.