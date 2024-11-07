Güneşe uçtular zirveye çıktılar

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ÇOK uzun yıllardır SunExpress ile uçmamıştım. 35 yıllık şirket İzmir’den-Londra Stansted Havalimanı için yapılacak uçuşa davet edince hemen harekete geçtim. Üstelik bu davette bir WTM ziyareti vardı. Yani Dünya Seyahat Marketini bir fuar yapısı içinde görecektim.

Önce THY uçağı ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gittim. TAV İzmir Genel Müdürü Erkan Balcı ile kısa süre oturup uçuş operasyonlarını konuştuk. Elbette ana konumuz SunExpress’in ulaştığı önemli başarılar oldu.

DOYURUCU YEMEK

İzmir-Londra/Stansted uçuşu için SunExpress’in Boeing 737 MAX 8 uçağı hazırdı. XQ 940 sefer sayılı uçağımız planlanan saatinde kalktı. Kaptan pilotumuz Sebastian Gessele ve First Officer (ikinci pilot) Can Sezer Çıkıkçı harika bir kalkış yaptılar. Kabin ekibimiz harika bir ekipti. Kabin amiri Murat Özevran, kabin memurları Büşra Gülhan Gök, Asena Göksu Güneş ve Aynur Çörek Aktaş mükemmel bir servis yaptılar. Biz yemek olarak gulaş ısmarlamıştık. 11 Euro’luk yamak macar gulaş yanında patates püresi ve haşlanmış brokoli ile servis edildi. Ayrıca havuç salatası, tatlı ve sıcak ekmek ile tereyağı da vardı. Gayet doyurucu bir yemekti. Bu yemeği ısmarlayanlara kahve bedava verildi. Uçaktaki satışta olan sandviçler ve atıştırmalıklar geniş bir yelpazede doğru seçilmişti. Yine DO&CO işbirliği sayesinde ikram satışında yolcu memnuniyetinde hiçbir sorun yaşanmıyordu. Uçak ise tamamen doluydu.

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SORUNSUZ TAMAMLADI

Uçuşumuz tam 3 saat 48 dakika sürdü. Londra Stansted Havalimanı pistine güzel bir alçalış ile tam başından indik. Hiç zorlanmadan uçağımız pistten çıktı ve park yerine gittik. Aslında yerimiz hemen köprünün önündeydi. Ama bu düşük maliyetli taşıyıcıların tümünün yaptığı gibi havalimanlarına fazla para ödeyip maliyetler artmasın diye yolcuları merdivenden indirdiler. Ama terminalin hemen yanında olduğumuz için kısa sürede içeri girdik. Stansted Havalimanı yoğundu. Uzun bir kuyrukta bekleyip pasaporttan geçtik. SunExpress yolculuğumuz sorunsuz tamamlandı. Yol boyu bizimle olan SunExpress’in PR şirketi Nova’nın patronlarından Ayşin Özen kusursuz bir organizasyonla bizi otelimize götürdü.

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Londra Yılbaşı için ışıklanmış, her yerden müzikler çalıyordu. Biraz soğuktu ama aldırış etmedik.

‘SIFIR KAZA İLE BUGÜNLERE GELDİK’

LONDRA’da SunExpress’in CEO’su Max Kownatzki ve THY’de dünyanın dört bir yanında görev yapmış başarılı Yardımcısı Tuncay Eminoğlu ile birçok sektördeki başarıları ile tanınan SunExpress’in Kurumsal İletişim Direktörü Dicle Atalay ile buluştuk. Dicle bizden önce de CEO’yu dünyaca ünlü yayın kuruluşları ile bir araya getirmişti. Max Kownatzki belki en keyif aldığı cümleyle sohbete başladı. Evet şirket sıfır kaza ile bugünlere gelmişti. Elbette bununla ne kadar övünseler azdı. Sohbetimizden satır başları şöyle:

SunExpress kurulduğundan bu yana yani 35 yıldır sıfır kaza skoruna sahip. Uluslararası havacılık otoriteleri tarafından en üst seviye güvenlik skorlarına sahibiz. Birçok havacılık çalışanı bu standartları deneyimleyebilmek için bizimle çalışmak istiyor. Güvenlik politikalarımızı bu çizgide sürdüreceğiz.

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2023 ve 2024 yıllarında rekor gelir rakamı açıkladık. Uçuşlarımız pandemi öncesinin çok üzerine çıktı. Birçok Avrupalı havayolu şirketi henüz pandemi dönemini yakalayamadı. Büyüme ivmemiz sürecek.

Boeing krizi ve siparişlerin ötelenmesi bizim için üzücü ancak bunu aşmanın yollarını bulmak için yoğun mesai harcıyoruz.

Antalya ve İzmir’den yurt dışı uçuşlarda önemli oyuncuyuz. İzmir’i Avrupa’ya bağlayan şirketiz, Antalya’da da yüzde 50’den fazla yolcu bizimle uçuyor. En çok kazandıran hattımız, Zonguldak-Düsseldorf hattı.

İlk kez biz uyguladık. Kabin ekibimiz 2 yıldan bu yana Adidas iş birliği ile üretilen özel spor ayakkabıları kullanıyor. Oldukça şık tasarımlı. Yolcularımız bu ayakkabılardan satın almak istiyor. Bu satışı yapabilmek için görüşmelerimiz devam ediyor.

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BİRLEŞİK KRALLIK’TA ÇOK NOKTAYA UÇUYORUZ

Şirketin CEO yardımcısı ve benim dünyanın dört bir yanında değişik görevlerde karşılaştığım Tuncay Eminoğlu da İngiltere’de 23 rotadaki seferleri anlattı. 9 havalimanına yapılan seferlerin sayısın da sürekli artışla planlanıyor. Antalya’dan Liverpool, Glaskow, Dalaman’dan Newcastle ve Londra Stansted, Glaskow ve Kayseri’den de Stansted 2025 yazının uçuş noktaları olacak.

BÜYÜMENİN SATIR BAŞLARI

- 77 uçaklık bir filoyla hizmet veriyor. Boeing 737-800 ve 737 MAX-8 uçakları bulunuyor.

- Filosunu 2035’e kadar 166 uçağa çıkarmayı hedefliyor.

- 35 ülkede 200’den fazla noktaya tarifeli seferler sunuyor.

- Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarını ve Anadolu’yu direkt uçuşlarla Avrupa’ya bağlayan geniş bir uçuş ağına sahip.

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- Ana pazarı olan Almanca konuşulan ülkelerden (Almanya-Avusturya-İsviçre), Türk Rivierası ve Anadolu’ya en fazla direkt uçuş sunan hava yolu.

- 2023 yılında Almanya’dan Türkiye’ye seyahat eden ziyaretçilerin yüzde 50’sinden fazlasını taşıdı.

- 2024 yaz sezonunda bir önceki yıla göre yüzde 9 koltuk kapasite artışı sağladı.

- 2024 yaz sezonunda 28 yeni rota ekleyerek tarihinin en geniş uçuş ağına ulaştı.

- 2024 yılında yüzde 87’lik güçlü bir doluluk oranı kaydetti.

- 2024 yılı başından bu yana 13 milyon fazla yolcu taşıdı. Hali hazırda 2023 yılında taşıdığı toplam yolcu sayısını aşmış durumda.

- Yıl sonuna kadar 15 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

- 2025 kış sezonu için ağına 16 yeni rota ekleyerek tarihinin en geniş kış uçuş ağına ulaşıyor.

- 4 yeni dış hat rotası: Kayseri-Prag, İzmir-Rovaniemi, İzmir-Şarm El Şeyh ve Trabzon-Maskat.

- 12 yeni iç hat rotası: Antalya’dan Bursa, Erzurum, Rize ve Şanlıurfa; İzmir’den Elazığ, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa; Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Bursa, Samsun, Trabzon ve Van.

- 2025 yılında filosunu 85 uçağa çıkarmayı planlıyor.

- 2025 yılı için planladığı büyümeye paralel olarak yaklaşık 800 yeni personel istihdam etmeyi hedeflyor. 170 pilot, 400 kabin ekibi üyesi, 200’den fazla yer personeli.

- 2025 yazı için yapılan erken rezervasyonlarda şimdiden yüzde 20’lik bir artış görülüyor.

- 35’ten fazla ülkeden 4000’den fazla çalışanı bulunuyor.

- 2023 ve 2024 yıllarında Skytrax -Dünya Hava Yolu Ödülleri’nde seyahat severler tarafından ‘Avrupa’nın En İyi Tatil Hava Yolu’ seçildi.

- 2023 ve 2024 yıllarında Great Place To Work® Enstitüsü tarafından kurum kültürü ve çalışan deneyimini ölçümlemek amacıyla çalışanlara yönelik gerçekleştirilen anonim anket ve analiz sonucu “Great Place To Work” sertifikası almaya hak kazandı.

- Türkiye’nin turizm elçisi olarak, Türkiye’yi yurt dışında tanıtmak ve Türkiye’nin güneş ve deniz turizminin yanı sıra tarih, kültür, spor ve gastronomi turizmiyle yıl boyunca ziyaret edilen bir turizm destinasyonu olarak öne çıkmasını hedefliyor.

- İngiltere’den Türk Rivierası ve Anadolu odaklı uçuşlarda da lider tatil havayolu olmayı amaçlıyor.