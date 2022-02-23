Gökyüzü yollarında Türk imzası

Adı SMARTIST... Yılbaşından biraz önce 500 metre uzunluğundaki Mega Kargo Binası tamamlanmıştı. İstanbul Havalimanı sınırları içinde yer alan binadaki akıllı sistemlerin akıllarının başlarına gelmesi için uzun testler yapıldı. İndirmeden yüklemeye, depolamadan doğru iklimlendirme ve özel saklamaya kadar her şey defalarca denendi. Binanın göreve hazır olduğu anlaşılınca kapıları açıldı. Atatürk Havalimanı’ndaki kargo da buraya taşındı.

İstanbul Havalimanı’ndaki THY Mega Kargo Binası’na adımımı attığımda heyecanım doruğa çıkmıştı. Tam 500 metre uzunluğundaki binanın içinde birkaç dakika içinde kayboldum. Bütün hacimler devasaydı. Koridorlar, odalar, saklama alanları, özel depolar, akıl almaz elektronik kontrol sistemleri alışılmışların dışında bir yapısal özellikteydi. Pek de alışık olmadığımız sistemlerin başında gencecik mühendisler çalışıyordu. Kusursuz bir çalışma için akıllı binanın aklını başına getiriyorlardı. Burası hata kabul etmez bir yerdi. Öyle yanlış uçağa yollanan bir bavul gibi sonuç doğurmazdı. Bir hata milyonlarca dolarlık zarara, ciddi prestij kaybına ve elbette hukuki sorunlara yol açardı. THY Mega Kargo Binası’nın inşaatından sorumlu, insan kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay ve Basın Müşaviri Yahya Üstün’le binayı gezdikçe hayranlığım artmıştı. Türk Havayolları’nın bütün yolcu uçaklarının altındaki kargo ile gelecekler ve Turkish Cargo’nun 24 kargo uçağı ile taşıyacağı ürünlerin ana üssü artık Smartist. Yani Turkish Kargo aslında 371 uçakla hizmet veriyor ve en az 300 destinasyona uçuyor. Ve bir uçuşumda yine yukarıdan o binaya baktım.









DÜNYADA 3. SIRADA

Uçak yükseldikçe bina küçüleceğine büyüyordu. THY’nin bütün zamanlardaki en büyük yatırımlarından biriydi. THY’nin önceki Yönetim Kurulu ve icra Komitesi Başkanı İlker Aycı, kargo şirketini ayrı bir şirket yapmak istedi. Bunu çok istedi ama o günün şartlarında olmadı. Olsa daha mı iyi olurdu? Olmadığı için bilmiyoruz. Pandemi döneminde THY’nin kargo ve yolcu uçakları dünyanın bir uçundan diğerine bin bir çeşit ürün taşıdılar. Elbette hayatımıza katılan aşılar, test kitleri, hijyen malzemeleri bizim uçaklarımızla da taşındı. Üstelik sadece kargo uçakları ile değil, yolcu uçaklarının altındaki kargo kısımları dışında kabinine de yükleme yapıldı. Ve Turkish Kargo dünya sıralamasında kendi sınıfında 3’üncülüğa kadar çıktı. Turkish Cargo’nun başında, THY’nin Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen var. ‘Liyakatli’ bir adam. Kargo konusunu dünyada iyi bilen sayılı isimlerden biri. Diyor ki, “Hava kargo taşımacılığı, inovasyon teknolojisini daha önce hiç olmadığı kadar geniş ve anlamlı uygulamaları bünyesinde ve Delta adlı zekâ robotlarımızı canlıya alarak süreçleri ve görevleri otomatikleştiriyoruz.. Geleceğin teknolojisini kullanıyoruz. Yapay zekâ temelli robotumuz Cargy’yi canlıya alarak global ağımızda yer alan müşterilerimizin kargolarının güncel durumlarını her an sorgulayabiliyoruz. Ayrıca iş süreçlerimizin bir parçası olan Alpha, Bravo, Charlie ve Delta adlı yapay zekâ robotlarımızı canlıya alarak süreçleri ve görevleri otomatikleştiriyoruz.

