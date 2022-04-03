‘Gerilim testinden geçtik’

Zor yıllar yaşandı. 2016’da terör olayları, sonra taşınma, pandemi, Ukrayna-Rusya savaşı, karlı günler, yakıt fiyatları... THY çok ciddi sorunlarla boğuştu. Pandeminin ilk yılı ve 2016 terörlü yılı hariç hep kâr etti. Şirket yaşadığı gerilimleri paniğe dönüştürmeden yol aldı.
Havacılık pamuk ipliğine bağlı bir iş. Bazen bir ekonomik kriz, bazen terör ya da pandemi gibi nedenler uçuşların belini iyice kırıyor. Ama eğer sağlam bir yapı varsa bunlar gelip geçiyor. THY’nin yeni Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat İstanbul’da yaşanan 2. ve 3. kar ile karşılaştı. Mümkün olduğunca az uçuş iptal ederek, sistemi ayakta tuttu. Bu arada Ukrayna- Rusya savaşı tırmanmıştı. Yakıt fiyatları arttı. Ama şirket önceden zamanında yaptığı yakıtı hedge etmesiyle, yani fiyatı belirli bir yerde dondurmasıyla ciddi bir zarardan kurtuldu.
İSTANBUL’DA BİR GECE
Prof. Dr. Bolat’la sohbetimizin başlıkların bazıları şöyle:
Şirketin en büyük sorunlarından biri özellikle Boeing’in 787-9 uçaklarını teslim edememesi. Şimdilerde birçok şirket için 50’den fazla sipariş var. Eğer Boeing uçak verebilirse THY’nin büyüme hızı da artacak.
Eldeki yedek motorlar satıldı iddiaları da yalan çıktı. Başkan hiçbir motoru satmadıklarını söyledi. Ayrıca biliyorum ki, özellikle Prof. Dr. Bolat’ın motor tercihlerindeki doğru kararları bugün THY’yi birçok havayolunun düştüğü duruma düşmesini engelledi. Motor tercihi hatası gibi bir neden olmadığı için uçuş operasyonları aksamadan sürdü.
Pilot konusunda başkan şimdilerde 5 bine yakın pilotları olduğunu söyledi. Elbette kaptan olacak pilotlar için kurallar neyse o uygulanıyor. Tip eğitimlerini tamamlamış pilotlarda süreleri içinde First Officer yani ikinci pilot olarak uçacaklar. Yani sistemin eğilip bükülmesi mümkün değil. Bu arada Türk Hava Yolları’nda halen 405 yabancı pilot uçuyor.
İstanbul’a inerken yolculara İstanbul tanıtılacak. Kültür Bakanlığı’nın çok güzel videoları var. Adam yolculuktan gelmiş, inmeye yakın transit yolcu da olabilir ona İstanbul tanıtılacak. Yolcu çok ilgilendi. Onun için ‘Stop Over’ var. İstanbul’da bir gece geçirirse oteli THY ödeyecek. İkinci, üçüncü geceler kalmak isterse günlük 50 Euro kadar bir fark verecek. Yani transit giden yolcuya ‘Bir daha ki sefere ben İstanbul’a direkt geleyim’ dedirtilmeye çalışılacak. Transit yolcu otele giderken bavulunu bile almasına gerek olmayacak. Sonraki gün uçuşa giderken her şey hazır olacak. Yeter ki bu kültür, gastronomi ve alışveriş başkenti İstanbul daha fazla tanınsın. Hedef, şirket koltuklarını doldururken, kentin otel odaları, turları da para kazansın. Bir zincir bu.
THY, geçtiğimiz günlerde bir turizm şirketi ile de anlaşma yaptı. Uygun fiyatlara tatil satılacak.
KABİN SICAKLIĞI 22 DERECE
UÇUŞLARDAKİ en büyük sorun kabin sıcaklığıdır. Dünya standardı 22 derecedir. Şimdi yeni başkan da bunu uygulatacak.
Sıcakta uçmak, yolcunun terlemesine ve uçuştan bitkin inmesine yol açıyor. Eğer kabin ekipleri de buna dikkat ederlerse çok iyi olacak.
Ama bir yolcu çok üşüdüğünü söylediğinde kabin sıcaklığının yükseltilmesi ciddi sorunlar çıkarıyor.
Bir battaniye verilerek bunun önüne geçilebilir. Elbette uçaklara daha fazla battaniye yüklenmesi gerekir.
Sonuç, uçarken üşümek, terlemekten çok daha iyi ve sağlıklıdır.
‘ŞANSLI BİR ŞİRKETİZ’
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat şirketin personel açısından çok şanslı olduğundan, bağlılık duygusunun yüksekliğinden söz ediyor. Ve diyor ki:
“2003 yılından beri bu şirket iki yıl dışında hep kâr etmiş. 2016 terör, ondan sonra da pandeminin ilk yılı. Onun dışında her yıl kâr etmiş, operasyonel kâr açıklamış bir şirket yok.
Ve bu yıl 1.4 milyar dolar kâr açıkladı. Şimdi buraya baktığımızda aslında bir de son altı yılda ne yaşadı bu şirket? Terör olayları, ondan sonra pandemi krizi, 737MAX krizi.
Bütün bu krizlerden geçerek de yöneticilerimiz bir gerilim testinden geçerek geldiler. Taşınmayı yaşadık. Bunlara bakarak tabii kriz olmadığı için atlıyoruz. Aslında dünyanın birçok yerinde biliyorsun taşınma patlayan bir şeydi. Krizdi yani.
Bizim arkadaşlarımız yurtdışına gittiklerinde de yüksek maaşları alabilecek insanlar. Ancak ülkesini seven, vatansever insanlar olduğu için buradalar.
Çocuklarını, torunlarını burada yetiştirmek istiyorlar. Bu bağlamda yöneticilerimizde diğer şirketlerin yöneticilerinde göremeyeceğiniz bir içtenlik var. Diğer şirketlerde bir müdürlükte 12 sene kalmayı göze alan birini kolay kolay göremezsiniz, para pul için oradan oraya geçiyorlar.
Bizimkiler daha iyi imkanları olabilecekken şirketimizi bırakmıyor. Bir de ben çoğu ekip arkadaşımı 17 yıldır tanıyorum ve bu sahip olduğumuz deneyim ve aile ortamı bizim için büyük avantaj.
Biz çok büyük bir aileyiz ve tabi her koşulda farklı sesler çıkabiliyor. Elimizden geldiğince her kesimi dinlemeye çalışıyoruz. Farklı görüşten insanlarla da çalışıyoruz.
Kapalı bir gözle ilerleyemezsiniz. Şirketine hain davranışlarda bulunmuyorsa sorun yoktur.”
‘Gerilim testinden geçtik’
Zor yıllar yaşandı. 2016’da terör olayları, sonra taşınma, pandemi, Ukrayna-Rusya savaşı, karlı günler, yakıt fiyatları... THY çok ciddi sorunlarla boğuştu. Pandeminin ilk yılı ve 2016 terörlü yılı hariç hep kâr etti. Şirket yaşadığı gerilimleri paniğe dönüştürmeden yol aldı.
Havacılık pamuk ipliğine bağlı bir iş. Bazen bir ekonomik kriz, bazen terör ya da pandemi gibi nedenler uçuşların belini iyice kırıyor. Ama eğer sağlam bir yapı varsa bunlar gelip geçiyor. THY’nin yeni Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat İstanbul’da yaşanan 2. ve 3. kar ile karşılaştı. Mümkün olduğunca az uçuş iptal ederek, sistemi ayakta tuttu. Bu arada Ukrayna- Rusya savaşı tırmanmıştı. Yakıt fiyatları arttı. Ama şirket önceden zamanında yaptığı yakıtı hedge etmesiyle, yani fiyatı belirli bir yerde dondurmasıyla ciddi bir zarardan kurtuldu.
İSTANBUL’DA BİR GECE
Prof. Dr. Bolat’la sohbetimizin başlıkların bazıları şöyle:
Şirketin en büyük sorunlarından biri özellikle Boeing’in 787-9 uçaklarını teslim edememesi. Şimdilerde birçok şirket için 50’den fazla sipariş var. Eğer Boeing uçak verebilirse THY’nin büyüme hızı da artacak.
Eldeki yedek motorlar satıldı iddiaları da yalan çıktı. Başkan hiçbir motoru satmadıklarını söyledi. Ayrıca biliyorum ki, özellikle Prof. Dr. Bolat’ın motor tercihlerindeki doğru kararları bugün THY’yi birçok havayolunun düştüğü duruma düşmesini engelledi. Motor tercihi hatası gibi bir neden olmadığı için uçuş operasyonları aksamadan sürdü.
Pilot konusunda başkan şimdilerde 5 bine yakın pilotları olduğunu söyledi. Elbette kaptan olacak pilotlar için kurallar neyse o uygulanıyor. Tip eğitimlerini tamamlamış pilotlarda süreleri içinde First Officer yani ikinci pilot olarak uçacaklar. Yani sistemin eğilip bükülmesi mümkün değil. Bu arada Türk Hava Yolları’nda halen 405 yabancı pilot uçuyor.
İstanbul’a inerken yolculara İstanbul tanıtılacak. Kültür Bakanlığı’nın çok güzel videoları var. Adam yolculuktan gelmiş, inmeye yakın transit yolcu da olabilir ona İstanbul tanıtılacak. Yolcu çok ilgilendi. Onun için ‘Stop Over’ var. İstanbul’da bir gece geçirirse oteli THY ödeyecek. İkinci, üçüncü geceler kalmak isterse günlük 50 Euro kadar bir fark verecek. Yani transit giden yolcuya ‘Bir daha ki sefere ben İstanbul’a direkt geleyim’ dedirtilmeye çalışılacak. Transit yolcu otele giderken bavulunu bile almasına gerek olmayacak. Sonraki gün uçuşa giderken her şey hazır olacak. Yeter ki bu kültür, gastronomi ve alışveriş başkenti İstanbul daha fazla tanınsın. Hedef, şirket koltuklarını doldururken, kentin otel odaları, turları da para kazansın. Bir zincir bu.
THY, geçtiğimiz günlerde bir turizm şirketi ile de anlaşma yaptı. Uygun fiyatlara tatil satılacak.
KABİN SICAKLIĞI 22 DERECE
UÇUŞLARDAKİ en büyük sorun kabin sıcaklığıdır. Dünya standardı 22 derecedir. Şimdi yeni başkan da bunu uygulatacak.
Sıcakta uçmak, yolcunun terlemesine ve uçuştan bitkin inmesine yol açıyor. Eğer kabin ekipleri de buna dikkat ederlerse çok iyi olacak.
Ama bir yolcu çok üşüdüğünü söylediğinde kabin sıcaklığının yükseltilmesi ciddi sorunlar çıkarıyor.
Bir battaniye verilerek bunun önüne geçilebilir. Elbette uçaklara daha fazla battaniye yüklenmesi gerekir.
Sonuç, uçarken üşümek, terlemekten çok daha iyi ve sağlıklıdır.
‘ŞANSLI BİR ŞİRKETİZ’
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat şirketin personel açısından çok şanslı olduğundan, bağlılık duygusunun yüksekliğinden söz ediyor. Ve diyor ki:
“2003 yılından beri bu şirket iki yıl dışında hep kâr etmiş. 2016 terör, ondan sonra da pandeminin ilk yılı. Onun dışında her yıl kâr etmiş, operasyonel kâr açıklamış bir şirket yok.
Ve bu yıl 1.4 milyar dolar kâr açıkladı. Şimdi buraya baktığımızda aslında bir de son altı yılda ne yaşadı bu şirket? Terör olayları, ondan sonra pandemi krizi, 737MAX krizi.
Bütün bu krizlerden geçerek de yöneticilerimiz bir gerilim testinden geçerek geldiler. Taşınmayı yaşadık. Bunlara bakarak tabii kriz olmadığı için atlıyoruz. Aslında dünyanın birçok yerinde biliyorsun taşınma patlayan bir şeydi. Krizdi yani.
Bizim arkadaşlarımız yurtdışına gittiklerinde de yüksek maaşları alabilecek insanlar. Ancak ülkesini seven, vatansever insanlar olduğu için buradalar.
Çocuklarını, torunlarını burada yetiştirmek istiyorlar. Bu bağlamda yöneticilerimizde diğer şirketlerin yöneticilerinde göremeyeceğiniz bir içtenlik var. Diğer şirketlerde bir müdürlükte 12 sene kalmayı göze alan birini kolay kolay göremezsiniz, para pul için oradan oraya geçiyorlar.
Bizimkiler daha iyi imkanları olabilecekken şirketimizi bırakmıyor. Bir de ben çoğu ekip arkadaşımı 17 yıldır tanıyorum ve bu sahip olduğumuz deneyim ve aile ortamı bizim için büyük avantaj.
Biz çok büyük bir aileyiz ve tabi her koşulda farklı sesler çıkabiliyor. Elimizden geldiğince her kesimi dinlemeye çalışıyoruz. Farklı görüşten insanlarla da çalışıyoruz.
Kapalı bir gözle ilerleyemezsiniz. Şirketine hain davranışlarda bulunmuyorsa sorun yoktur.”