Düşük maliyet yüksek kalite

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DÜŞÜK maliyetli havayolu şirketleri sürekli yeni ürünler bularak ve bunları ayrıca paraya çevirerek bilet fiyatlarını daha kolay erişilebilir hale getiriyor. Gider kısmanın önemli bölümünü uçak içi ikramı kaldırarak yapıyorlar. Elbette sadece ikramı kaldırmak yeterli değil. Bunun gelire çevrilmesi için farklı ve yüksek kalitede menüleri satışa sunuyorlar.

Türkiye pazarında düşük maliyetli taşıyıcıların lideri olan Pegasus Hava Yolları bu modelle, hem operasyonel verimliliği artırıyor hem de sürdürülebilirlik stratejisine paralel olarak olası atık ve israfın önüne geçebiliyor. Genel felsefe şöyle: Ek hizmetler/ürünler, düşük maliyetli havayolu iş modelinde önemli bir yeri olan, dünyadaki tüm benzer iş modellerine sahip havayolu şirketlerinin uyguladığı bir yaklaşım. Sunulabilecek tüm ürün ve hizmetleri, tüm misafirlere sağlamak yerine onların tercih ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirerek sunma yöntemi, maliyetleri aşağı çekerken bu sayede uçak bileti fiyatlarını da rekabetçi seviyelere indirme imkânı tanıyor.

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24 ADET ÜRÜN

Pegasus toplamda 24 adet ürün/hizmet sağlıyor. Bu ürünlerin başlıcaları; Pegasus Cafe, Koltuk Seçimi, Pegasus Flex, Ek Bagaj Seçimi, Avantajlı Paketler, Hediye Kartı, Bilet Opsiyonlama, Araç Kiralama, Otel Rezervasyonu, Seyahat Sigortası…

Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada “Pegasus Cafe’de misafirlerimiz hem kabin içindeki menü seçeneklerinden hem de uçuş öncesindeki daha geniş seçeneklerden (pre-order) kendilerine özel ürünleri sipariş edebiliyor. Pegasus Cafe ürünlerimiz, DO&CO firması kalitesiyle, firmanın şefleriyle birlikte Pegasus’a özel hazırlanan reçetelerle uzun süren tadım testlerinin sonrasında seçilerek menüye ekleniyor, yüksek kaliteli ürün ve sunum yapılmasına odaklanılıyor” deniliyor.

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Uçuş öncesi siparişler, kabindeki menüye göre yüzde 20 daha avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Pre-Order menüde vejetaryen, glutensiz, az tuzlu, düşük kalorili, az yağlı, fıstık alerjisine karşı fıstık içermeyen, çocuk-bebek gıdalarının yanında döner, sıcak yemek çeşitleri, kahvaltı seçenekleri, sandviç, dürüm, salata ve meyve opsiyonları ve özel günler için kutlama pastası bulunuyor. Pre-Order siparişinde 40, kabin içinde 50 çeşit olmak üzere toplam 90 çeşit ürün sunuluyor.

Pegasus Cafe, ürünlerinde birçok restorana ve havalimanındaki yeme-içme fiyatlarına göre daha avantajlı fiyatlar verildiğinin altını çiziyor. Yiyecek opsiyonlarının yanında geniş bir içecek menüsü de sunuluyor. Gelen yoğun istek üzerine granül kahve yerine filtre kahve opsiyonu menülere eklenmiş. Bunun yanında Türk Kahvesi, cappucino, yeşil çay, çay, meşrubatlar ve alkollü içecekler de yer alıyor.

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10 MİLYONDAN FAZLA SATIŞ

Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, “Pegasus Cafe’de talebin her geçen yıl artmakta olduğunu görüyoruz. Sandviçler, filtre kahve, çay ve başta tavuk schnitzel ile köfte olmak üzere sıcak yemekler, en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Örneğin; bir yılda 3 milyon adetten fazla çay ve kahve, yine benzer adetlerde sandviç satılıyor. Toplam olarak bir yılda 10 milyondan fazla ürün satışı yapılıyor. Misafirlerimiz böylece yolculuğu keyfe dönüştürüyor; cam kenarındaki koltuktan şehir manzarasını izlerken kahvelerini yudumluyor ya da sabah saatlerinde gelen bir uçuşta kahvaltılarını gökyüzünde yapmanın tadını çıkarıyorlar. Özel günler için sürpriz pasta siparişi vererek, gökyüzünde kutlama ve bu anı ölümsüz bir anıya dönüştürme imkânı buluyorlar” dedi.

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SUNEXPRESS VE AJET

Düşük maliyetli havayolu şirketlerinden THY-Lufthansa ortaklığındaki SunExpress ve son olarak sisteme katılan Ajet de benzer ürünlerle fiyatları aşağı çekiyor. Yiyecek içecekten, koltuk seçimine ya da ekstra bagaj ödemelerine kadar birçok fiyatlandırmayı birbirine yakın yapıyorlar. Her üç düşük maliyetli taşıyıcı da ikramlarını THY’nin de ortak olduğu DO&CO’dan alıyorlar. Farklı menüler yapsalar da kalite aşağı yukarı aynı oluyor. Ama çeşitlilik konusunda Pegasus’un yelpazesi daha zengin duruyor. Rekabette uçak filo yaşlarının gençliği, koltuk aralıkları vs gibi havayolu taşımacılığında önemli faktörler bu kuruluşların reklamlarında öne çıkıyor. Rekabette önemli rol oynuyor.

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Bütün dünyada düşük maliyetli taşıcıların oluşturduğu pazarlar hızla genişliyor. İnsanlar yemeyecekleri yemek için para ödemeyerek ya da fazla bagaj taşımadan daha ucuz yolculuk imkânı buluyorlar. Bu durum da havayolu yolculuk pazarının farklı bir şekilde büyümesini sağlıyor. Yoksa ucuz maliyetli taşıyıcının diğer havayolu şirketlerinden güvenlik, uçak bakım gibi ana başlıklarında hiçbir değişiklik yok. Otoriteler tarafından uygulanan kontrollerde farklılık olmuyor.

EN UZUN UÇUŞ BUGÜN

Türk Hava Yolları bugün tarihin en uzun uçuşunu başlatıyor. Şirket Amerika kıtasındaki 26’ncı destinasyonu olan Şili’nin başkenti Santiago’ya bugün saat 20.35’te ilk uçuşunu yapacak. Böylece şirket Amerika kıtasındaki 10’uncu ülkeye de düzenli seferlere başlamış olacak.

Bugünden itibaren İstanbul’dan Santiago’ya her iki yönde Sao Paulo duraklamalı, haftada dört frekans uçuş başlıyor. İlk uçuş Boeing 777-300ER uçağı ile yapılacak. Daha sonraki uçuşlarda Airbus A350-900 ve daha sonra teslimler gerçekleşince A350-1000 uçakları bu hatta kullanılacak. 20 saate yakın sürecek yeni rota zengin tarihi, kültürel merkezleri ve çarpıcı Andes Dağları manzarasıyla göz alıcı bir metropol olan Santiago şehrine kesintisiz erişim sağlayacak. Türkiye ile Şili arasındaki bağları daha da güçlendirecek. Dünyanın dört bir yanındaki seyahatseverler için bu yeni rota, Güney Amerika’ya rahat bağlantı sağlayacak ve Şili’yi deneyimlemeyi daha kolay hale getirecek.

Bu arada Sao Paulo için 5’inci trafik hakkı alındı. Böylece yolcular bu ara noktadan da uçuşlara katılabilecek. Hem gidiş hem de dönüş yönünde bu mümkün olacak. Uçak bu noktada yakıt alacak ve ekip değiştirecek. Santiago uçuşlarını değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak kıtaları ve kültürleri birbirine bağlamayı sürdüreceklerini söyledi. Santiago (SCL) Nuevo Pudahuel Havalimanı CEO’su Nicolas Claude ise; “ Türk Hava Yolları’nın İstanbul’dan Santiago Havalimanı’na sefer düzenlemesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Şili ile Türkiye arasındaki bu yeni rota, her iki ülkenin hava bağlantısını artırarak Şili vatandaşlarının İstanbul’a ve Uzak Doğu’ya daha kolay ulaşmasını sağlayacak” dedi.

İşte İstanbul-Sao Paulo aktarmalı Santiago gidiş-dönüş uçuş bilgileri:

TK215 kodu ile bugün başlayan uçuşlar pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri İstanbul’dan saat 20.35’te kalkacak uçak, bir gün sonra saat 09.45’te Santiago’ya inecek.

TK 216 dönüş seferleri de yine haftanın dört günü salı, perşembe, cuma ve cumartesi günleri günleri yapılacak.

Santiago’dan saat 11.40’ta kalkacak uçaklar, aynı gün saat 11.20’de İstanbul’a inecek. Bu uçuşlar da hem gidiş hem gelişte Sao Paulo duraklamalı yapılacak.