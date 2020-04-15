Çukurova havalimanı ihalesi iptal edildi

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi geçtiğimiz aylarda açıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin açtığı ihaleye iki firma teklif verdi. Limak-Kalyon-Cengiz inşaat ortak girişimi şartlı teklif verince elendi. Diğer ortak girişim ise Günbeton İnşaat-Terminal Yapı ortak girişi ise 100 milyon Euro kira bedeli karşılığında ihaleyi kazandı.
Toplam yatırım tutarının 250 milyon Euro olması hesaplanan inşaat ortaya çıkan güvensizlik nedeniyle DHMİ Yönetim kurulunca ihale iptali için karar verildi. Yeni ulaştırma bakanı onayına sunuldu. Bakan Adil Karaismailoğlu zaten duruma çok iyi hakim olduğu için hızla onaylayınca da ihale iptal edilmiş oldu.
BAKAN EL KOYDU
İhaleyi kazanan ortaklardan Terminal Yapı daha önce de Çeşme-Alaçatı havalimanı inşaatı ihalesini kazanmıştı. Aynı zamanda işletmeyi de yapacaktı. Ancak haziran ayında bitmesi gereken havalimanı için hiçbir çalışma yapılmadı. İhaleye Kürtür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir bakıma el koydu. Bölgenin harika bir otoyolla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na bağlı olduğunu belirten bakan, böyle bir yatırımın gereksizliğini ve çevreye verilecek zararı gündeme getirdi. Terminal Yapı zaten ilerlemeyen işi durdurmak zorunda kaldı. Aynı şirket ayrıca Kıbrıs Ercan Havalimanı terminal işinde Taş Yapı firması ile ortaklık kurmuştu. O işte yürümüyordu.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
Terminal Yapı’nın patronu Alp Delimollaoğlu, sözcüsü Nilüfer Kadıoğlu kanalıyla bana aynen şu yazılı açıklamayı yaptı:
1. Terminal Yapı, yap işlet devret ihalelerinin şartı olan en yüksek kira teklifini vererek Çeşme Havaalanı’nın ihalesini almıştır. Hatta burada bir uçuş okuluna da projelerinde yer vermişlerdir. Çalışmalara başlamışlardır ancak Turizm Bakanlığı orada başka proje yapacağım diyerek, inşaat devlet tarafından durdurulmuştur. Bu olayın ilk haberi firmaya geçen kurban bayramı öncesinde gelmiştir. Kararı değiştirmek için ellerinden geleni yapmalarına rağmen, harcadıkları paraların yanı sıra uçuş okulu da iptal olmuştur ki; bu ülkemiz için önemli bir gelir olacaktı.
2. Ercan Havaalanı’nda büyük ortak yüzde 70 pay ile Taş Yapı’dır. Taş Yapı, Terminal Yapı’yı şirketten içeri sokmamaktadır. Açılan dava ile bilgilendirmek için firma yetkilileri demeç vererek halka duyurmuşlardır.
3. Çukurova Havaalanı ihalesini de yine ihale yönetmeliğine uyarak, en yüksek teklifi vererek kazandık.
Elbette anlalaşılması zor ifadeler var. Hangi uçuş okulu bölgeye önemli bir gelir getirebilir, bu mantıksız geliyor. Ayrıca rüzgârların cenneti olan bölgedeki her yapılaşma bir katliam gibi olacaktı. Kültür ve Turizm Bakanı’nın zamanında duruma el koyması ise bu açıklama da garip bir şekilde ‘Başka yatırım’ iması ile dillendiriliyor.
İKİ UÇAĞIMIZ FRANSA'DA KALDI
Türk Hava Yolları’nın Airbus’tan satın aldığı A350-900 uçaklarından imalatı tamamlanan 2 uçak Fransa’nın Toulouse kentindeki fabrikada kaldı. Tam teslim alınacakken patlayan COVID-19 salgını nedeniyle bütün uçuşlar durunca uçakların teslimi de durduruldu. THY Airbus firmasına 20’si kesin ve 5 adet istendiğinde kesine çevrilebilecek 30 adet A350-900 uçağı sipariş vermişti. Uzun menzilli uçaklar şirketin kıtalararası uçuşlarında kullanılacağı gibi Londra, Dubai gibi hatlarında da rekabeti kolaylaştıracak uçaklardı. Bu uçakların teslimatının mayıs ya da haziran aylarında başlaması planlanıyor. Filoya katılacak 403 seri numaralı ilk uçak ilk uçuşunu Seul’e yapacak. THY’nin Boeing’den satın aldığı B787-9 uçaklarından bugüne kadar 11 adedi teslim edildi. Halen filoda kullanılan bu uçaklardan da toplam 20 adet kesin sipariş veren THY gerekirse 5 tane daha alarak filosundaki 787 sayısını 25’e yükseltebilecek. Hem Airbus hem de Boeing salgın hastalık nedeniyle neredeyse üretimlerini tamamen durdurma noktasına geldiler
İşte A350-900 uçaklarının teknik özellikleri:
* Mürettebat: 2
* Kapasite: 366 yolcu (iki sınıflı kabin-Business-Ekonomi), 475 yolcu (tek sınıflı kabin)
* Uzunluk: 66,9 m
* Kanat açıklığı: 64,8 m
* Yükseklik: 17,1 m
* Kanat alanı: 443 m²
* Boş ağırlık: 192 ton
* Maksimum kalkış ağırlığı: 280.9 ton
* Maksimum iniş ağırlığı: 207 ton
* Menzil: 15 bin kilometre
Çukurova havalimanı ihalesi iptal edildi
Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi geçtiğimiz aylarda açıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin açtığı ihaleye iki firma teklif verdi. Limak-Kalyon-Cengiz inşaat ortak girişimi şartlı teklif verince elendi. Diğer ortak girişim ise Günbeton İnşaat-Terminal Yapı ortak girişi ise 100 milyon Euro kira bedeli karşılığında ihaleyi kazandı.
Toplam yatırım tutarının 250 milyon Euro olması hesaplanan inşaat ortaya çıkan güvensizlik nedeniyle DHMİ Yönetim kurulunca ihale iptali için karar verildi. Yeni ulaştırma bakanı onayına sunuldu. Bakan Adil Karaismailoğlu zaten duruma çok iyi hakim olduğu için hızla onaylayınca da ihale iptal edilmiş oldu.
BAKAN EL KOYDU
İhaleyi kazanan ortaklardan Terminal Yapı daha önce de Çeşme-Alaçatı havalimanı inşaatı ihalesini kazanmıştı. Aynı zamanda işletmeyi de yapacaktı. Ancak haziran ayında bitmesi gereken havalimanı için hiçbir çalışma yapılmadı. İhaleye Kürtür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir bakıma el koydu. Bölgenin harika bir otoyolla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na bağlı olduğunu belirten bakan, böyle bir yatırımın gereksizliğini ve çevreye verilecek zararı gündeme getirdi. Terminal Yapı zaten ilerlemeyen işi durdurmak zorunda kaldı. Aynı şirket ayrıca Kıbrıs Ercan Havalimanı terminal işinde Taş Yapı firması ile ortaklık kurmuştu. O işte yürümüyordu.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
Terminal Yapı’nın patronu Alp Delimollaoğlu, sözcüsü Nilüfer Kadıoğlu kanalıyla bana aynen şu yazılı açıklamayı yaptı:
1. Terminal Yapı, yap işlet devret ihalelerinin şartı olan en yüksek kira teklifini vererek Çeşme Havaalanı’nın ihalesini almıştır. Hatta burada bir uçuş okuluna da projelerinde yer vermişlerdir. Çalışmalara başlamışlardır ancak Turizm Bakanlığı orada başka proje yapacağım diyerek, inşaat devlet tarafından durdurulmuştur. Bu olayın ilk haberi firmaya geçen kurban bayramı öncesinde gelmiştir. Kararı değiştirmek için ellerinden geleni yapmalarına rağmen, harcadıkları paraların yanı sıra uçuş okulu da iptal olmuştur ki; bu ülkemiz için önemli bir gelir olacaktı.
2. Ercan Havaalanı’nda büyük ortak yüzde 70 pay ile Taş Yapı’dır. Taş Yapı, Terminal Yapı’yı şirketten içeri sokmamaktadır. Açılan dava ile bilgilendirmek için firma yetkilileri demeç vererek halka duyurmuşlardır.
3. Çukurova Havaalanı ihalesini de yine ihale yönetmeliğine uyarak, en yüksek teklifi vererek kazandık.
Elbette anlalaşılması zor ifadeler var. Hangi uçuş okulu bölgeye önemli bir gelir getirebilir, bu mantıksız geliyor. Ayrıca rüzgârların cenneti olan bölgedeki her yapılaşma bir katliam gibi olacaktı. Kültür ve Turizm Bakanı’nın zamanında duruma el koyması ise bu açıklama da garip bir şekilde ‘Başka yatırım’ iması ile dillendiriliyor.
İKİ UÇAĞIMIZ FRANSA'DA KALDI
Türk Hava Yolları’nın Airbus’tan satın aldığı A350-900 uçaklarından imalatı tamamlanan 2 uçak Fransa’nın Toulouse kentindeki fabrikada kaldı. Tam teslim alınacakken patlayan COVID-19 salgını nedeniyle bütün uçuşlar durunca uçakların teslimi de durduruldu. THY Airbus firmasına 20’si kesin ve 5 adet istendiğinde kesine çevrilebilecek 30 adet A350-900 uçağı sipariş vermişti. Uzun menzilli uçaklar şirketin kıtalararası uçuşlarında kullanılacağı gibi Londra, Dubai gibi hatlarında da rekabeti kolaylaştıracak uçaklardı. Bu uçakların teslimatının mayıs ya da haziran aylarında başlaması planlanıyor. Filoya katılacak 403 seri numaralı ilk uçak ilk uçuşunu Seul’e yapacak. THY’nin Boeing’den satın aldığı B787-9 uçaklarından bugüne kadar 11 adedi teslim edildi. Halen filoda kullanılan bu uçaklardan da toplam 20 adet kesin sipariş veren THY gerekirse 5 tane daha alarak filosundaki 787 sayısını 25’e yükseltebilecek. Hem Airbus hem de Boeing salgın hastalık nedeniyle neredeyse üretimlerini tamamen durdurma noktasına geldiler
İşte A350-900 uçaklarının teknik özellikleri:
* Mürettebat: 2
* Kapasite: 366 yolcu (iki sınıflı kabin-Business-Ekonomi), 475 yolcu (tek sınıflı kabin)
* Uzunluk: 66,9 m
* Kanat açıklığı: 64,8 m
* Yükseklik: 17,1 m
* Kanat alanı: 443 m²
* Boş ağırlık: 192 ton
* Maksimum kalkış ağırlığı: 280.9 ton
* Maksimum iniş ağırlığı: 207 ton
* Menzil: 15 bin kilometre