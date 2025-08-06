Çok sallanacağız çok

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BUNU ben söylemiyorum. Bilimsel çalışmaların sonucu.

Yaşanan her 10 dakikalık türbülansın süresi artık 20 ya da 30 dakikaya kadar çıkıyor. Yani eskisi gibi kısa sürede geçip gitmiyor. Çoğu zaman uçakları çok güçlü sarsıyor. Kanatlar alabildiğine esniyor, motorlar oldukları yerde yüksek salınımlar yapıyor. Kanatları koparacakmış gibi bir görüntü, pencerelerden bakan yolcuların yüreklerini ağızlarına getiriyor.

HAVA BOŞLUĞU DİYE BİR ŞEY YOK

* Oysa kanatlar çok dayanıklıdır. Öyle sanıldığı gibi kopmaz. Motorlar inanılmaz bir malzeme ile kanata bağlıdır. Öyle çıkıp bir yere gitmez. Esnerler, bazan çatır çutur sesler gelir ama her şey yerli yerinde duruyordur. Çoğu zaman siz korktuğunuzla kalırsınız.







* Bazen uçaklar bu türbülanslarda hızlı irtifa kaybeder. Bunu saçma bir şekilde ‘Hava boşluğuna düştük’ diye anlatırlar. Hatta bu hatayı profesyoneller bile yapar. Bilin ki havada boşluk yoktur. Öyle olsa yürürken bile zaman zaman sendelerdik. Bir bardak suya parmağınızı sokun, boşluk kalmadığını görürsünüz.

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5 BİN ŞİDDETLİ TÜRBÜLANS

* Şu anda küresel olarak kalkış yapan 35 milyondan fazla uçuşta her yıl 5 bin civarında şiddetli ve büyük türbülans olayı yaşanıyor.

* İklim değişikliği atmosferik koşulları da etkilerken bilim insanları, sıcaklık değişikliklerinin ve üst atmosferdeki rüzgâr desenlerinin şiddetli türbülansın frekans ve yoğunluğunu artıracağı konusunda sürekli uyarı yapıyorlar. Yani artık sık türbülanslı uçuşlara alışmamız gerekiyor. Pilotlar yolcuları bu durumdan kurtarmak ya da türbülans etkisini en az hissetmeleri sağlamak için ellerinden geleni yaparlar. Rota değişiklikleri, yolu uzatmalar, irtifa değiştirme dahil tedbirler alırlar. Ama yine de ani vurgunlar yenir. Bunu engellemek mümkün değildir. Uçaklarda meteoroloji radarlarının okunması meselesi de iyi eğitim gerektirir.

ŞU KEMER MESELESİ

Peki türbülans sırasında uçakta yolcular ne yapmalı?

* Bu türbülanslarda zarar görmemek için yapılması gereken en önemli tedbir elbette bütün uçuş boyunca kemerleri bağlı tutmaktır. Ama öyle sadece kemer bağlamakla olmaz. Kemeri vücudunuza göre sıkmanız gerekir. Gevşek bırakırsanız kuvvetli bir türbülanstan kemer içinden sıyrılıp yukarı fırlarsınız. Başın yukarı çarpması, boyun kırılması gibi ciddi yaralanmalar da yaşanan olaylar içinde yer alıyor.

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* Tuvaletleri mümkün olduğunca az kullanmalısınız. Yani oturduğunuz yerde kemeri bağlı tutmak en güvenli yoldur. Bu konuda kokpit ve kabin ekibinin yaptığı uyarılara mutlaka uyunuz. Türbülanslarda görülen yaralanmaların çoğu doğru kemer bağlanmaması, uçuş ekibinin uyarılarının önemsenmemesi gibi nedenlerle artıyor.

* Bir Singapur Havayolları uçağında şiddetli türbülansta 140 kişi birden yaralandı. Bizde de sık sık türbülans nedeniyle yaralanan yolcular oluyor. Her yıl binlerce insan uçaklarda türbülans sırasında yaralanıyor.

* İnatla baş üstü dolabına konulmayan, yanda tutulan çantalar bile türbülansta fırladıklarında kendi ağırlıklarının belki birkaç katı güçle savrularak yolculara çarpa çarpa havada dolaşıyor. Havacılıktaki her kural mutlaka mantıklı bir nedenle konulmuştur. Bu yüzden havacılığın tarihi de kanla yazılmıştır.

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* Sonuç: Bugün ve gelecekte şiddetli türbülanslar artacak. Süreleri uzayacak. Siz-siz olun istenen tedbirleri kusursuz uygulayın. Çok güçlü türbülanslarda uçakların içi savaş alanına döner. Uçak sarsılırken düşen bir şeyinizi almak için çaba harcamayın. Türbülans şiddetini kaybedinceye kadar asla yerinizden kalkmayın, kemerlerinizi gevşetmeyin.

Bu iklimi sonuçta biz perişan ettik ve gelecekte çok ciddi faturalar ödeyeceğimiz artık kesin.



TÜRBÜLANS NEDEN OLUR



Uzmanlara göre türbülansların çoğu, yukarı ve aşağı yönlü rüzgârların olduğu-elektrik yüklü bulutlarda meydana gelir.

Bu yazıda BBC kaynaklarından yararlanılmıştır

SABİHA GÖKÇEN’E YENİ TERMİNAL ŞART



Giderek yoğunlaşan Sabiha Gökçen Havalimanı, dar alanında sorunları büyüyen ama sınırlı çarelerle geçiştirilen bir havalimanı oldu. Hızlı ve yeterli yatırım yapılamaması, işletme hataları nedeniyle Sabiha Gökçen’den uçmak çok sıkıntılı hale geldi.

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Uçuş sayıları hızla artan, birbiri ardına onlarca uçağın indiği, iki düşük maliyetli havayolunun ana üssü olan Sabiha Gökçen’deki sıkıntıları yazmıştım. İşte dikkat çeken bazı başlıklar:









1. T1 terminali (eski terminal, yıllarca boş tutulan bina) ilk fazı eylül, ikinci fazı aralık ayında açılacaktı ancak duyumlara göre, ilk fazın açılışı da yıl sonuna kalıyor. T1 sınırlı bir büyüme getirecek. Oysa çift pistli bir havalimanı olarak, yeni büyük bir terminale ihtiyaç var. Bir orta terminal projesi var ancak henüz onunla ilgili bir adım atılmış değil. Malezyalılar bu terminalden hiç söz etmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tekrar yazıyorum; ikinci pisti Türkiye yaptı, terminali de Malezyalı şirketin yapması gerekiyor. Artık büyük bir terminal için bir an önce ihaleye çıkılarak sorunun kökten çözülmesi lazım.

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2. Nizamiye girişinde değişikliğe ihtiyaç var, yoğun saatlerde uzun kuyruklar oluyor. Hem bağlantı yolları hem de nizamiye girişi genişletilmeli. Burası sistemin boğazını sıkıyor.

3. Loungeların (özel yolcu salonları) kapasitesi artırılmalı veya yeni salonlar eklenmeli.

4. Tuvaletler yenilendi ancak yoğun saatlerde kullanıma bağlı sorun oluyor. Yolcu yoğunlaşıyor ama buralara bakan yok.

5. Güvenlik görevlilerinin yolculara karşı davranışları kaba olabiliyor. Bu personele eğitim verilmeli ve sürekli denetlenmeli.

6. Pasaport geçiş yoğunluğu, e- pasaport sistemi konularak ve yeterli polis sayısıyla çözüldü. Ama maç, gösteri, toplantı vb dönemlerinde personel azaltıldığında uzun kuyruklar oluşuyor.

7. Otopark kapasitesi konusunun hızlanması gerekiyor. Yeni alanlar içinde planlamalar yapılması şart.

TAV’DA ALTI AYDA 824 MİLYON EURO CİRO



Havalimanı işletmeciliğinin lider markalarından TAV’ın konsolide cirosu yılın ilk altı ayında 824 milyon Euro oldu. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan “Yılın ilk yarısında yüzde 5’lik büyüme kaydeden dış hat yolcu trafiğimiz, ikinci çeyrekte Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmelerden bir miktar etkilendi. Ciromuz yolcu başına gümrüksüz satış artışı, Almatı’da açılan yeni ticari alanlar, Antalya’daki yeni yiyecek içecek operasyonları ve TAV Technologies tarafından Katar’da yürütülen yeni proje sayesinde trafik büyümesini aşarak yüzde 12’lik güçlü bir artış gösterdi” dedi. CEO Kaptan’ın seyir defterinden satır başları:

* Nisanda, Antalya’daki yeni terminal yatırımını tamamladık ve havalimanındaki ticari operasyonlarımızı başlattık.

* Ankara’da, Mayıs 2025’ten Mayıs 2050’ye kadar sürecek olan yeni imtiyaz sözleşmemiz gereğince yaptığımız yatırımlar da tamamlandı.

* Almatı’da önümüzdeki beş yıl içinde toplamda yaklaşık 300 milyon Euro’luk yatırım yapmayı planlıyoruz.

* Yüzde 26 hissedarı olduğumuz Medine’de üçüncü çeyrekte yeni terminalin inşaatına başlayacağız.

* Gürcistan hükümetine Tiflis Havalimanı’nın kapasitesini yıllık 10 milyon yolcuya çıkarmak ve imtiyaz süresini en az 2031’e uzatmak için yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım teklif ettik.