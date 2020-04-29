Ay-Yıldızı nasıl çizdiler

Dünyada neredeyse bir ilki gerçekleştirdiler. Bir grafiker edası ile gökyüzünden devasa bir Türk bayrağı dalgalandırdılar. Kusursuz bir çizim yaptılar. Şansları da yaver gitti. Bir bulut bile onları gölgelemedi. Ne uçağı ne de kendi yaşamlarını tehlikeye atmadan bayrağımızı Ankara merkezinden birçok şehri, ilçeyi, köyü tepeden kaplayacak bir çizime imza attılar. Genç yaşta mesleklerinin zirvesinde iki kaptan pilot kusursuzdular. Milyonlarca yürek onları alkışladı. Risk almadan, sadece kuralları uygulayarak kahraman oldular. Sivil havacılığın da tek isteği buydu zaten.
Size garip gelebilir. Bazıları analarından pilot olarak doğar. TK 1920. Uçak THY’nin en büyüklerinden Boeing 777-300 (ER) yani ekstra uzun menzilli. KC-JJF tescilini taşıyan uçak. Yer Ankara Esenboğa, uçak alışılmamış bir sefere çıkıyor. Anadolu’nun tam ortasına Türk bayrağı çekecek. Flight Radar24 gibi gerçek zamanlı uçuşu gösteren sistemden izleniyor. Tam 2 saat sürüyor... Günlerden 23 Nisan. Bütün zamanların çok özel günü. Çocukların nesiller boyu taşıyacakları koca bir hazine. Kaptan pilot ve bir sürü idari sorumlulukları da apoletlerinde taşıyan Öner Samyel. THY’nin basın müşaviri Yanya Üstün ile birlikte ilk Boeing 787-9 uçağı geldiğinde birlikte Trabzon’a uçmuştuk. Yanında yine genç yaşta işinin zirvesinde Kaptan pilot Murat Gülkanat vardı. O da bir öğretmen pilottu. Ve en büyük sorumluluk için Ankara Esenboğa Havalimanı’nda motor çalıştırdılar.
HEYECANA DÖNÜŞTÜ
Aralara girmenin anlamı yok. Nasıl çizdiler? sorusunun cevabını uçağın sorumlu Kaptan pilotu Öner Samyel veriyor:
“TK 1920 uçuşuna genel müdür yardımcımız Aykut Alpa Kaptan görevlendirdi. Düşünce saniyeler içinde heyecana dönüştü. Uçuşu gerçekleştirdiğimiz Murat Gülkanat kaptan ile simülatörde rotanın hangi irtifa ve sürat ile uçulacağını test ettik. Keskin dönüşler çok önemliydi, çünkü B777 uçağı bir havayolu uçağı ve 350 ton dev bir uçak. Dönüş yarıçapının küçük olması için mümkün olduğu kadar alçak irtifada ve keskin dönüş yapmamız gerekmekteydi. Uçuş sırasında hava durumu bizi en çok etkileyecek konuydu. Önümüze kaçınmamız gereken bir bulut çıkabilirdi ve rotadan sapmamız gerekebilirdi. Ancak uçuş sırasında her şey yolunda gitti.
TEKNİK OLARAK ZORDU
Patern içinde keskin dönüşler haricinde teknik olarak zorlu noktalar vardı. Yine patern içerisinde bulunan hilalin kavisli kısımları 26 bin feet (8 bin 666 metre) ve 300 kt hız (saatte 556 km) ile uçulurken dönüşler 14 bin feet (4 bin 666 metre) ve 170 kt ile (saatte 315 km) tamamlandı. Yıldız ise 14 bin feet irtifada 210 kt hız (saatte 400 km) ile uçulurken köşeleri 170 kt ile tamamlandı. Esenboğa Havalimanı paternin bir parçası olduğu için iniş yaklaşmasının da kavisli olması gerekmekteydi. Her zaman kullandığımız ILS (Aletli iniş sistemi) yaklaşma hattına bir ara noktadan bağlanmamız gerekmekteydi. Bu son bölüm patern içinde en zorlandığımız bölüm oldu. Uçuş sırasında çeşitli duygular yaşadık. Uçuşumuzu takip edenler olduğunu biliyorduk ancak uçuş sonrası aldığımız mesajlar bizi daha da mutlu etti. Görev amacına ulaşmıştı. Bu zor günlerde milletimizin yüzünü güldürebilmiştik. Böyle tarihi bir uçuş yapmış olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.”
Bir türbülans, biraz farklı irtifa her şeyi allak bullak ederdi. Ama olmadı. Anadolu semaları Bayrağını çağırmıştı. Türk Hava Yolladı Kurumsal İletişim Başkanlığı’ndan çıkan fikir gerçek olmuştu. Elbette ilk tebrik eden şirketin Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı olmuştu.
17 BİN 500 SAAT UÇUŞU VAR
Kaptan Murat Gülkanat: 1970 İstanbul doğumlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü mezunu. İşletme Yüksek Lisans eğitimini de 2019 yılında tamamladı. 1995 yılında THY’de ikinci pilot olarak başladı. British Aerospace de RJ100 uçakları için eğitim aldı.1997 yılında A310 uçaklarında ikinci pilot olarak uçmaya başladı. 2005 yılında kaptan oldu ve A320 uçaklarında uçtu ve öğretmen pilot oldu. 2010 yılında, B777 uçaklarının eğitimini British Airways de aldı. 17 bin 500 saat uçuşu var. Ve şirkette tip müdürü olarak görev yapıyor. Uçuştan bir gün önce hava şartlarının hiç uygun olmadığını söyleyen kaptan keskin dönüşler için ciddi bir sorun çıkar endişesi yaşadı. Ama sonunda meteoroloji de yardımcı olunca bu tarihi göreve imza attı.
ÇOCUKLUK HAYALİYDİ
Kaptan pilot Öner Samyel: 1977 İzmir doğumlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü mezunu. RedStar Havacılık, Pegasus Hava Yolları *B737-300/800. Yer dersi Öğretmenliği, Atlasjet Hava Yolları (2003-2004) B757-200 ile uçtu. Uçuş emniyet müdür yardımcılığı yaptı. 2004 yılında THY’ye girdi. İlk olarak B737-400/900’larla uçtu. Sonra B777/B787 TRI-TRE, eğitim tip şefliği ve tip müdürlüğü görevlerinin ardından uçuş işletme başkan yardımcılığına geldi. 11 bin saat uçuşu var. Çocukluk yıllarından buna hep pilot olmayı istiyordu.
Ay-Yıldızı nasıl çizdiler
Dünyada neredeyse bir ilki gerçekleştirdiler. Bir grafiker edası ile gökyüzünden devasa bir Türk bayrağı dalgalandırdılar. Kusursuz bir çizim yaptılar. Şansları da yaver gitti. Bir bulut bile onları gölgelemedi. Ne uçağı ne de kendi yaşamlarını tehlikeye atmadan bayrağımızı Ankara merkezinden birçok şehri, ilçeyi, köyü tepeden kaplayacak bir çizime imza attılar. Genç yaşta mesleklerinin zirvesinde iki kaptan pilot kusursuzdular. Milyonlarca yürek onları alkışladı. Risk almadan, sadece kuralları uygulayarak kahraman oldular. Sivil havacılığın da tek isteği buydu zaten.
Size garip gelebilir. Bazıları analarından pilot olarak doğar. TK 1920. Uçak THY’nin en büyüklerinden Boeing 777-300 (ER) yani ekstra uzun menzilli. KC-JJF tescilini taşıyan uçak. Yer Ankara Esenboğa, uçak alışılmamış bir sefere çıkıyor. Anadolu’nun tam ortasına Türk bayrağı çekecek. Flight Radar24 gibi gerçek zamanlı uçuşu gösteren sistemden izleniyor. Tam 2 saat sürüyor... Günlerden 23 Nisan. Bütün zamanların çok özel günü. Çocukların nesiller boyu taşıyacakları koca bir hazine. Kaptan pilot ve bir sürü idari sorumlulukları da apoletlerinde taşıyan Öner Samyel. THY’nin basın müşaviri Yanya Üstün ile birlikte ilk Boeing 787-9 uçağı geldiğinde birlikte Trabzon’a uçmuştuk. Yanında yine genç yaşta işinin zirvesinde Kaptan pilot Murat Gülkanat vardı. O da bir öğretmen pilottu. Ve en büyük sorumluluk için Ankara Esenboğa Havalimanı’nda motor çalıştırdılar.
HEYECANA DÖNÜŞTÜ
Aralara girmenin anlamı yok. Nasıl çizdiler? sorusunun cevabını uçağın sorumlu Kaptan pilotu Öner Samyel veriyor:
“TK 1920 uçuşuna genel müdür yardımcımız Aykut Alpa Kaptan görevlendirdi. Düşünce saniyeler içinde heyecana dönüştü. Uçuşu gerçekleştirdiğimiz Murat Gülkanat kaptan ile simülatörde rotanın hangi irtifa ve sürat ile uçulacağını test ettik. Keskin dönüşler çok önemliydi, çünkü B777 uçağı bir havayolu uçağı ve 350 ton dev bir uçak. Dönüş yarıçapının küçük olması için mümkün olduğu kadar alçak irtifada ve keskin dönüş yapmamız gerekmekteydi. Uçuş sırasında hava durumu bizi en çok etkileyecek konuydu. Önümüze kaçınmamız gereken bir bulut çıkabilirdi ve rotadan sapmamız gerekebilirdi. Ancak uçuş sırasında her şey yolunda gitti.
TEKNİK OLARAK ZORDU
Patern içinde keskin dönüşler haricinde teknik olarak zorlu noktalar vardı. Yine patern içerisinde bulunan hilalin kavisli kısımları 26 bin feet (8 bin 666 metre) ve 300 kt hız (saatte 556 km) ile uçulurken dönüşler 14 bin feet (4 bin 666 metre) ve 170 kt ile (saatte 315 km) tamamlandı. Yıldız ise 14 bin feet irtifada 210 kt hız (saatte 400 km) ile uçulurken köşeleri 170 kt ile tamamlandı. Esenboğa Havalimanı paternin bir parçası olduğu için iniş yaklaşmasının da kavisli olması gerekmekteydi. Her zaman kullandığımız ILS (Aletli iniş sistemi) yaklaşma hattına bir ara noktadan bağlanmamız gerekmekteydi. Bu son bölüm patern içinde en zorlandığımız bölüm oldu. Uçuş sırasında çeşitli duygular yaşadık. Uçuşumuzu takip edenler olduğunu biliyorduk ancak uçuş sonrası aldığımız mesajlar bizi daha da mutlu etti. Görev amacına ulaşmıştı. Bu zor günlerde milletimizin yüzünü güldürebilmiştik. Böyle tarihi bir uçuş yapmış olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.”
Bir türbülans, biraz farklı irtifa her şeyi allak bullak ederdi. Ama olmadı. Anadolu semaları Bayrağını çağırmıştı. Türk Hava Yolladı Kurumsal İletişim Başkanlığı’ndan çıkan fikir gerçek olmuştu. Elbette ilk tebrik eden şirketin Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı olmuştu.
17 BİN 500 SAAT UÇUŞU VAR
Kaptan Murat Gülkanat: 1970 İstanbul doğumlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü mezunu. İşletme Yüksek Lisans eğitimini de 2019 yılında tamamladı. 1995 yılında THY’de ikinci pilot olarak başladı. British Aerospace de RJ100 uçakları için eğitim aldı.1997 yılında A310 uçaklarında ikinci pilot olarak uçmaya başladı. 2005 yılında kaptan oldu ve A320 uçaklarında uçtu ve öğretmen pilot oldu. 2010 yılında, B777 uçaklarının eğitimini British Airways de aldı. 17 bin 500 saat uçuşu var. Ve şirkette tip müdürü olarak görev yapıyor. Uçuştan bir gün önce hava şartlarının hiç uygun olmadığını söyleyen kaptan keskin dönüşler için ciddi bir sorun çıkar endişesi yaşadı. Ama sonunda meteoroloji de yardımcı olunca bu tarihi göreve imza attı.
ÇOCUKLUK HAYALİYDİ
Kaptan pilot Öner Samyel: 1977 İzmir doğumlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü mezunu. RedStar Havacılık, Pegasus Hava Yolları *B737-300/800. Yer dersi Öğretmenliği, Atlasjet Hava Yolları (2003-2004) B757-200 ile uçtu. Uçuş emniyet müdür yardımcılığı yaptı. 2004 yılında THY’ye girdi. İlk olarak B737-400/900’larla uçtu. Sonra B777/B787 TRI-TRE, eğitim tip şefliği ve tip müdürlüğü görevlerinin ardından uçuş işletme başkan yardımcılığına geldi. 11 bin saat uçuşu var. Çocukluk yıllarından buna hep pilot olmayı istiyordu.