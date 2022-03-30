Antalya Havalimanı 30 havalimanı doğurdu

Antalya Havalimanı yeni yatırımlarla yeniden doğacak. Büyüyecek olan havalimanı aynı zamanda dünyanın önemli turizm uçuşlarının ana üssü haline gelecek. Tav-Fraport ortaklığının kazandığı Antalya Havalimanı büyütme ihalesinden gelen ilk çek neredeyse Türkiye’nin ihtiyacından fazla havalimanı yapımına yetecek kadar büyük bir para.
BU işi en iyi bilen insana danıştım. İstanbul Conrad Otel’de belki de yılın en büyük çekinin teslim töreni yapıldı. Antalya Havalimanı büyüme ihalesini kazanan TAV-Fraport ortaklığı ilk ödemeyi gerçekleştirdi. İhale şartnamesindeki günde 1 milyar 800 milyon Euro’luk ödeme çeki TAV ve Fraport CEO’ları Sani Şener ile Dr Stefan Schulte tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü (DHMİ) Hüseyin Keskin’e teslim edildi. Evet ne demiştik, ben de çekin değerini, en iyi bilen kişiye, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin’e sondum. Parayı alacakları için genel müdür çok mutlu görünüyordu. Bir kenara çekildik. Hüseyin Keskin cep telefonunun hesap makinesini açtı. Baz olarak Tokat Havalimanı’nın kamulaştırma dahil maliyetini aldık. Rakamlar yazdı, rakamlar çıkardı. Türk Lirasını o saatlerdeki kurdan Euro’ya çevirdi. Verilen çek KDV dahil 2 milyar 138 milyon Euro ediyordu. Elbette KDV’yi de işin içine kattı. O para da kendi hazinemize ödenecekti. Sonuç da 30 havalimanı yapılacak kadar bir rakam çıktı. Yani alınan ilk çekle Antalya Havalimanı tam 30 havalimanı doğurmuştu. Elbette bazıları biraz daha küçük ya da büyük yapıldığın da, pist sayıları arttığında bu rakam 25 havalimanına düşer ya da 35 havalimanına çıkabilirdi.
Düşünün yolcu garantisi olmadan alınan bu para bir kira taksiti. Bunun içinde havalimanı için yapılacak yatırım yok. O rakamda ayrıca çok büyük bir rakam. Akdeniz rivierası, bütün bölgeye kafa tutacak bir havalimanı için hızla büyüyecek. İçinde devasa yeni bir dış ve iç hat terminalleri de olacak, genel havacılık terminalleri de. Çok sayıda park pozisyonu için apronlar inşa edilecek, gelen her uçak yanaşacağı bir köprü bulacak. İhaleye dört büyük grup katılmıştı. Ama TAV-Fraport ortaklığı işi aldı. Onlar zaten uzun süredir birlikte hiç sorunsuz çalışıyorlardı. TAV’nın ardındaki Fransız güçü de bütün yetkileri onlara bırakmıştı. Kazanılılan ihale sonrası finansçılar hiç huzursuz olmadan parayı bastırdılar. Gelecek, yakın gelecek Türk Rivierası hava ulaşımının en büyük merkezi Antalya ile yeni bir şöhrete yolculuk yapacak…
TAV-FRAPORT 2052’YE KADAR İŞLETECEK
HALEN havalimanının işletmesini yürüten TAV ve Fraport ortaklığı, Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin artırılması ve var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027’den, Aralık 2051’e kadar olan 25 yıllık dönemi kapsayan işletme hakkı için 1 Aralık 2021’de düzenlenen ihaleyi 7 milyar 250 milyon Euro artı KDV ile kazandı.
Sözleşme kapsamında bu bedelin yüzde 25’inin Mart 2022 sonuna kadar ödenmesi öngörülüyordu ve ödendi. Kira bedelinin kalan kısmı yeni işletme döneminin başlayacağı 2027’den itibaren yıllık baz da ödenecek. TAV Havalimanları ve Fraport tarafından kurulan ortak girişim, bu işlemle birlikte Türkiye’de ödenmiş sermayesi en yüksek şirketleri arasına girdi.
TAV ve Fraport ortak girişimi, ilk etapta yaklaşık 600 milyon Euro olmak üzere toplamda yaklaşık 765 milyon Euro yatırımla havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkaracak. Yatırım kapsamında, ilk etapta dış hatlara terminal alanı 142 bin metrekareden 267 bin metrekareye, iç hatlar terminal alanı da 37 bin metrekareden 75 bin metrekareye çıkacak. Böylece yıllık yolcu kapasitesi 65 milyona yükselecek. 2040 yılında da 70 bin metrekarelik yeni dış hatlar terminali açılacak ve kapasite 80 milyon yolcuya ulaşacak. Yaklaşık 1.2 milyon metrekarelik apron alanı eklenerek park pozisyonu sayısı 106’dan 181’e, terminallerdeki köprü sayısı 20’den 38’e yükseltilecek. Yeni inşa edilecek kapalı otoparkın üzerinde sekiz helikopterlik bir heliport alanı yer alacak. Havalimanında yeni bir devlet konuk evi inşa edilecek. Yeni yapılacak genel havacılık ve kargo terminallerinin girişleri düzenlenerek havalimanının ana girişinden ayrılacak. Üç yıl içinde tamamlanması planlanan çalışmalar mevcut operasyonu etkilemeden gerçekleştirilecek. 1960 yılında hizmete giren Antalya Havalimanı toplam alanı 178 bin metrekareye ulaşan iç ve dış hatları terminalleri ve iki paralel pistiyle 2021’de 22 milyon yolcuya hizmet verdi.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: MUHTEŞEM BİR COĞRAFYADAYIZ
BAKAN Adil Karaismailoğlu törende çok yönlü bir sunum yaptı. Sadece dört saatlik uçuşlarla nerelere ulaşılabilineceğini anlattı. Türkiye’den 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşılıyor. Bu ülkelerde toplam 1.6 milyar insan yaşıyor. 38 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasılanın göbeğindeyiz. Bu bölgenin 7.05 trilyon dolarlık ticaret hacmi var. Bakan örnekleri çoğaltırken yap-işlet,devret formülünün güvencelerini ve gelirlerini tablolarla sundu.
SANİ ŞENER: YOLCU GARANTİMİZ YOK
TAV CEO’su Antalya’nın geleceğine çok güvendikleri için bu ihalede rahat davrandıklarını söyledi. İlk ödeminin dışında ortakları Fraport şirketi ile 750 mlyon Euroluk sermaye yatırımından çekinmedikleri vurguladı. Akdeniz’in en büyük turizm merkezine yatırım yapmanın milli bir görev olduğunu da belirten Sani Şener, yolcu garantisi olmamasından da korkmadıkları söyledi.
İŞTE FİNANSMAN ORTAKLARI
ANTALYA Havalimanı için kazanılan ihalenin ilk ödemesi için ciddi bir finansman sağlandı. Alman Deutsch Bank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, TEB, Alpha Bank ,QNB Finansbank , Piracus Bank, ve Kommunalkredit Austria hiç endişe duymadan parayı bastırdılar. 1 milyar 800 milyon Euro’luk finansın 3’de 2’si yurtdışından sağlanmış oldu. Kalan ise öz kaynaklardan.
SEATTLE UÇUŞLARI 27 MAYIS’TA BAŞLIYOR
TÜRK Hava Yolları’nın uzun süredir ABD’den izin beklediği Seattle uçuşları 27 Mayıs Cuma günü başlıyor. Haftada 4 gün karşılıklı olarak yapılacak olan İstanbul-Seattle-İstanbul uçuşlarında Boeing 787-9 tipi uçaklar kullanılacak. Pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak seferler için uçak İstanbul Havalimanından saat 14.05’de kalkacak. Aynı gün 16.15’de Seattle (SEA) Tacoma havalimanına inecek. Oradan da yerel saatle 17.25’de kalkacak uçak bir gün sonra saat 15.25’de İstanbul Havalimanı’nda olacak.
A400M’LERİN KADERİ PUTİN’DE
Kiev’de mahsur kalan Türk Hava Kuvvetlerine ait 2 adet A400M uçaklarının kurtarılması için bugüne kadar yapılan bütün çabalar boşa çıktı. En son Antalya’da yapılan Ukrayna- Rusya Dışişleri Bakanları toplantısında Mevlüt Çavuşoğlu’nun olayı gündeme getirmesine rağmen Rusya tarafı bir güvence vermedi. Uçakların kalkışı sırasında bölgede ateşkes ilan edilmesi isteğine sıcak bakılmadı. Koca Yusuf diye adlanan A400M stratejik nakliye uçaklarının Kiev havalimanında korunması da son günlerde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle ciddi tehlike altına girmeye başladı. Bombalanmış Havalimanından kaldırılması gittikçe imkansız hale geliyor. Her biri 110 milyon Euro değerindeki uçaklar için Cumhurbaşkanının devreye girdiği ve Rus Lider Putin ile görüşeceği öğrenildi. Ancak bu görüşmenin yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor. Bu arada uçağın Kiev’de Büyükelçilikte bekleyen ekibi Romanya’ya gitti. Orada beklemeye başladılar. Öte yandan Türkiye’nin anlaşmalar gereği İspanya’nın Sevilla kentindeki Airbus’ın askeri fabrikasından teslim alınacak olan 10’uncu A400M uçağının verileceği öğrenildi. Bir aksilik olmazsa uçak Kayseri’deki ana üsse bugün ileri saatlerde inecek.
Antalya Havalimanı 30 havalimanı doğurdu
Antalya Havalimanı yeni yatırımlarla yeniden doğacak. Büyüyecek olan havalimanı aynı zamanda dünyanın önemli turizm uçuşlarının ana üssü haline gelecek. Tav-Fraport ortaklığının kazandığı Antalya Havalimanı büyütme ihalesinden gelen ilk çek neredeyse Türkiye’nin ihtiyacından fazla havalimanı yapımına yetecek kadar büyük bir para.
BU işi en iyi bilen insana danıştım. İstanbul Conrad Otel’de belki de yılın en büyük çekinin teslim töreni yapıldı. Antalya Havalimanı büyüme ihalesini kazanan TAV-Fraport ortaklığı ilk ödemeyi gerçekleştirdi. İhale şartnamesindeki günde 1 milyar 800 milyon Euro’luk ödeme çeki TAV ve Fraport CEO’ları Sani Şener ile Dr Stefan Schulte tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü (DHMİ) Hüseyin Keskin’e teslim edildi. Evet ne demiştik, ben de çekin değerini, en iyi bilen kişiye, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin’e sondum. Parayı alacakları için genel müdür çok mutlu görünüyordu. Bir kenara çekildik. Hüseyin Keskin cep telefonunun hesap makinesini açtı. Baz olarak Tokat Havalimanı’nın kamulaştırma dahil maliyetini aldık. Rakamlar yazdı, rakamlar çıkardı. Türk Lirasını o saatlerdeki kurdan Euro’ya çevirdi. Verilen çek KDV dahil 2 milyar 138 milyon Euro ediyordu. Elbette KDV’yi de işin içine kattı. O para da kendi hazinemize ödenecekti. Sonuç da 30 havalimanı yapılacak kadar bir rakam çıktı. Yani alınan ilk çekle Antalya Havalimanı tam 30 havalimanı doğurmuştu. Elbette bazıları biraz daha küçük ya da büyük yapıldığın da, pist sayıları arttığında bu rakam 25 havalimanına düşer ya da 35 havalimanına çıkabilirdi.
Düşünün yolcu garantisi olmadan alınan bu para bir kira taksiti. Bunun içinde havalimanı için yapılacak yatırım yok. O rakamda ayrıca çok büyük bir rakam. Akdeniz rivierası, bütün bölgeye kafa tutacak bir havalimanı için hızla büyüyecek. İçinde devasa yeni bir dış ve iç hat terminalleri de olacak, genel havacılık terminalleri de. Çok sayıda park pozisyonu için apronlar inşa edilecek, gelen her uçak yanaşacağı bir köprü bulacak. İhaleye dört büyük grup katılmıştı. Ama TAV-Fraport ortaklığı işi aldı. Onlar zaten uzun süredir birlikte hiç sorunsuz çalışıyorlardı. TAV’nın ardındaki Fransız güçü de bütün yetkileri onlara bırakmıştı. Kazanılılan ihale sonrası finansçılar hiç huzursuz olmadan parayı bastırdılar. Gelecek, yakın gelecek Türk Rivierası hava ulaşımının en büyük merkezi Antalya ile yeni bir şöhrete yolculuk yapacak…
TAV-FRAPORT 2052’YE KADAR İŞLETECEK
HALEN havalimanının işletmesini yürüten TAV ve Fraport ortaklığı, Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin artırılması ve var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027’den, Aralık 2051’e kadar olan 25 yıllık dönemi kapsayan işletme hakkı için 1 Aralık 2021’de düzenlenen ihaleyi 7 milyar 250 milyon Euro artı KDV ile kazandı.
Sözleşme kapsamında bu bedelin yüzde 25’inin Mart 2022 sonuna kadar ödenmesi öngörülüyordu ve ödendi. Kira bedelinin kalan kısmı yeni işletme döneminin başlayacağı 2027’den itibaren yıllık baz da ödenecek. TAV Havalimanları ve Fraport tarafından kurulan ortak girişim, bu işlemle birlikte Türkiye’de ödenmiş sermayesi en yüksek şirketleri arasına girdi.
TAV ve Fraport ortak girişimi, ilk etapta yaklaşık 600 milyon Euro olmak üzere toplamda yaklaşık 765 milyon Euro yatırımla havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkaracak. Yatırım kapsamında, ilk etapta dış hatlara terminal alanı 142 bin metrekareden 267 bin metrekareye, iç hatlar terminal alanı da 37 bin metrekareden 75 bin metrekareye çıkacak. Böylece yıllık yolcu kapasitesi 65 milyona yükselecek. 2040 yılında da 70 bin metrekarelik yeni dış hatlar terminali açılacak ve kapasite 80 milyon yolcuya ulaşacak. Yaklaşık 1.2 milyon metrekarelik apron alanı eklenerek park pozisyonu sayısı 106’dan 181’e, terminallerdeki köprü sayısı 20’den 38’e yükseltilecek. Yeni inşa edilecek kapalı otoparkın üzerinde sekiz helikopterlik bir heliport alanı yer alacak. Havalimanında yeni bir devlet konuk evi inşa edilecek. Yeni yapılacak genel havacılık ve kargo terminallerinin girişleri düzenlenerek havalimanının ana girişinden ayrılacak. Üç yıl içinde tamamlanması planlanan çalışmalar mevcut operasyonu etkilemeden gerçekleştirilecek. 1960 yılında hizmete giren Antalya Havalimanı toplam alanı 178 bin metrekareye ulaşan iç ve dış hatları terminalleri ve iki paralel pistiyle 2021’de 22 milyon yolcuya hizmet verdi.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: MUHTEŞEM BİR COĞRAFYADAYIZ
BAKAN Adil Karaismailoğlu törende çok yönlü bir sunum yaptı. Sadece dört saatlik uçuşlarla nerelere ulaşılabilineceğini anlattı. Türkiye’den 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşılıyor. Bu ülkelerde toplam 1.6 milyar insan yaşıyor. 38 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasılanın göbeğindeyiz. Bu bölgenin 7.05 trilyon dolarlık ticaret hacmi var. Bakan örnekleri çoğaltırken yap-işlet,devret formülünün güvencelerini ve gelirlerini tablolarla sundu.
SANİ ŞENER: YOLCU GARANTİMİZ YOK
TAV CEO’su Antalya’nın geleceğine çok güvendikleri için bu ihalede rahat davrandıklarını söyledi. İlk ödeminin dışında ortakları Fraport şirketi ile 750 mlyon Euroluk sermaye yatırımından çekinmedikleri vurguladı. Akdeniz’in en büyük turizm merkezine yatırım yapmanın milli bir görev olduğunu da belirten Sani Şener, yolcu garantisi olmamasından da korkmadıkları söyledi.
İŞTE FİNANSMAN ORTAKLARI
ANTALYA Havalimanı için kazanılan ihalenin ilk ödemesi için ciddi bir finansman sağlandı. Alman Deutsch Bank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, TEB, Alpha Bank ,QNB Finansbank , Piracus Bank, ve Kommunalkredit Austria hiç endişe duymadan parayı bastırdılar. 1 milyar 800 milyon Euro’luk finansın 3’de 2’si yurtdışından sağlanmış oldu. Kalan ise öz kaynaklardan.
SEATTLE UÇUŞLARI 27 MAYIS’TA BAŞLIYOR
TÜRK Hava Yolları’nın uzun süredir ABD’den izin beklediği Seattle uçuşları 27 Mayıs Cuma günü başlıyor. Haftada 4 gün karşılıklı olarak yapılacak olan İstanbul-Seattle-İstanbul uçuşlarında Boeing 787-9 tipi uçaklar kullanılacak. Pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak seferler için uçak İstanbul Havalimanından saat 14.05’de kalkacak. Aynı gün 16.15’de Seattle (SEA) Tacoma havalimanına inecek. Oradan da yerel saatle 17.25’de kalkacak uçak bir gün sonra saat 15.25’de İstanbul Havalimanı’nda olacak.
A400M’LERİN KADERİ PUTİN’DE
Kiev’de mahsur kalan Türk Hava Kuvvetlerine ait 2 adet A400M uçaklarının kurtarılması için bugüne kadar yapılan bütün çabalar boşa çıktı. En son Antalya’da yapılan Ukrayna- Rusya Dışişleri Bakanları toplantısında Mevlüt Çavuşoğlu’nun olayı gündeme getirmesine rağmen Rusya tarafı bir güvence vermedi. Uçakların kalkışı sırasında bölgede ateşkes ilan edilmesi isteğine sıcak bakılmadı. Koca Yusuf diye adlanan A400M stratejik nakliye uçaklarının Kiev havalimanında korunması da son günlerde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle ciddi tehlike altına girmeye başladı. Bombalanmış Havalimanından kaldırılması gittikçe imkansız hale geliyor. Her biri 110 milyon Euro değerindeki uçaklar için Cumhurbaşkanının devreye girdiği ve Rus Lider Putin ile görüşeceği öğrenildi. Ancak bu görüşmenin yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor. Bu arada uçağın Kiev’de Büyükelçilikte bekleyen ekibi Romanya’ya gitti. Orada beklemeye başladılar. Öte yandan Türkiye’nin anlaşmalar gereği İspanya’nın Sevilla kentindeki Airbus’ın askeri fabrikasından teslim alınacak olan 10’uncu A400M uçağının verileceği öğrenildi. Bir aksilik olmazsa uçak Kayseri’deki ana üsse bugün ileri saatlerde inecek.