Amerikalılar oynadı GPS’ler sapıttı

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KÜRESEL Konumlama Sistemi ya da kısa adı ile GPS (Global Positioning System)... Aslında hepimizin hayatında olan bir şey. Otomobillerde de bu sayede en kestirme ve doğru konumda yolları buluyoruz. Elbette uçaktakiler daha komplike sistemler.

Sistemin dizginleri Amerika Birleşik Devletleri’nin elinde. Ayarlarla oynayabiliyorlar. Şimdilerde İsrail’e yapılacak saldırılara karşı GPS gösterimleri 100, hatta bazı yerlerde 150 mil sapma yapıyor. Bu yüzden bizim bölgemizden Irak üzerine geçişlerde ya da aşağıdan gelişlerde GPS sürekli Beyrut’u işaretliyor. Bazı havayolu şirketlerinin uçaklarında pilotlar bu sistemi kapatıyorlar. Elbette o bölgelerde. Bunun yerine navigasyon sistemlerinin kusursuz çalışmasından yararlanıyorlar.

Amerikalıların bu sistemin şakulünü kaydırmalarının asıl nedeni İsrail’e yapılacak drone ya da füze saldırılarına karşı tedbir almak. Çünkü bunlar direk GPS’ten besleniyor. Sistemle oynanınca dronların ya da füzelerin yolu şaşıyor. Bölgedeki gerginlik nedeniyle ilk olarak Alman Lufthansa Hava Yolları Beyrut seferlerini iptal etti.

GPS NEDİR?

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- Global Positioning System (kısaca GPS veya Türkçe karşılığıyla Küresel Konumlama Sistemi), Amerikan hükümetine ait ve ABD Uzay Kuvvetleri’nce yönetilen uydu tabanlı radyo navigasyon sistemini ifade ediyor. Dünyadaki ve dünya yakınındaki GPS alıcılarına, en az dört GPS uydusunu görebilmeleri şartıyla coğrafi konum ve saat bilgisi sağlayan küresel uydu navigasyon sistemlerinden biri. Uydular bir tür radyo sinyali yayıyor ve yeryüzündeki GPS alıcıları bu sinyalleri alıp yorumlayarak konum belirlenmesini gerçekleştiriyor.

ARALIKTA SİDNEY’E UÇULACAK

- THY, Avusturalya kıtasında Melbourne’den sonra Sidney’e uçma kararı aldı. Uçuşların aralık ayında ve haftada üç gün olarak başlaması planlanıyor.

Bu uçuşlarda da Melbourne rotasında olduğu gibi duraklama yapılacak. Melbourne uçuşlarında uçak önce Singapur’a iniyor, bir buçuk saat içinde yakıt alıp ekip değiştirdikten sonra Melbourne’na uçuyor.

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Sidney uçuşlarında izin alınabilirse daha doğrusu anlaşma olursa yine Singapur’da duraklama düşünülüyor. Alternatif durak Bangkok da olabilir. Malezya dışında bir başka nokta için de çalışmalar yapılıyor. Anlaşmalar gerçekleştiğinde haftada üç gün A350-900 uçakları ile yapılacak seferler daha sonra dört güne çıkarılacak. Şirketin sipariş verdiği ultra uzun menzilli A350-1000 uçaklarının gelişinden sonra Sidney seferi de direkt yapılacak.

Öte yandan THY yeni alacağı A350-1000 uçaklarında çok farklı bir kabin konseptine hazırlanıyor. 60’tan fazla business koltuğu olacak uçaklarda ekonomi sınıfında da büyük ihtimalle koltuk aralıkları biraz açılacak. Bu konseptin diğer havayollarınca da örnek alınacağı tahmin ediliyor.

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GIDIKLAYAN YATAK KILIFLARI

- Geçtiğimiz günlerde THY uzun uçuşlarında business koltukları için yeni yatak takımlarını devreye aldı. Koltuğa geçen kalın çarşaf, yastık ve yorgandan oluşan takımda ciddi bir sorun yaşanmaya başlandı.

Yatak çarşafı görevi yapan kalın kılıfın başucu kısmı hatalı imalat yüzünden koltuk dik duruma getirdiğinde yolcuları özellikle boyun kısmından gıdıklamaya başlıyor. Çarşafın koltuğa geçirildiği yan dikilen lastik de işe yaramıyor. Yolcu yatarken sorun olmasa da yüksek türbülanslarda ya da ikram nedeniyle koltuk dikleştiğinde ensenizden başlayıp başınıza ulaşan ve huzursuz eden temas ortaya çıkıyor. Uçakta sinek olduğu ve onun bu işi yaptığı sanılsa da bir el hareketi ile neyin ne olduğu anlaşılıyor. Ve böyle bir hatanın nasıl yapıldığı şaşkınlığı da gündeme geliyor.

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Hatalı ve eksik imalattan kaynaklanan bu durumun nasıl oldu da THY’de teslim alanlar tarafından fark edilmediğini anlamak mümkün değil. Bunu kabul edip ödeme yapan bu ‘sorumsuz sorumluların’ kim olduğunu bilmiyoruz.

Ama umarım şirket belirler ve bu hatanın giderilmesi için imalatçıya bir kuruş dahi ödemeden sorunu giderir.