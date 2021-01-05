Piyanist şantör furyasını başlatan Ferdi Özbeğen’di

Olan olmayana, varlıklı darlıktakine el uzattı.
Bu sayede pandemiyi mümkün olduğunca az hasarla atlatma yolunda önemli mesafe kat ettik.
Belediyeler “küçük esnafa destek” çağrısı yapıyor, bu çağrılar büyük ölçüde yanıt buluyor.
Büyük işletmelerin imdadına ise genellikle mal sahipleri yetişiyor.
Kısıtlamalar çerçevesinde günlük ciroları ciddi ölçüde azalan mağazalara kimi AVM’lerden yılbaşı hediyesi tadında müjde geldi.
Zaten temmuz ayından beri kiracılarına yüzde 50 indirim sağlayan Capitol de “Gün birlik olma günü” diyenlerden...
2021 Nisan sonuna kadar yüzde 50 indirimli kira uygulamasına devam edecek olan AVM, aralık ayında başlayan hafta sonları sokağa çıkma yasağı nedeniyle ek destek kararı aldı.
◊ Mustafa Bey, öncelikle çok geçmiş olsun. Geçen ay bir kalp krizi geçirdiniz. Nasılsınız şimdi?
- İyiyim, çok iyiyim hamdolsun. Biz her şeye “hamdolsun” demesini bilmiyoruz. Şimdi korona denilen bir hastalık yaşanıyor değil mi? Bir virüs... İnsanlar kızıyorlar, çekingenler, tereddütlüler.
◊ Tedirgin olmamız normal değil mi?
- Ama her şeye “hamdolsun” diyeceksin. Niye? Çünkü kötünün kötüsü var. Allah beterinden korusun. Her şerde bir hayır vardır. Şerre değil hayra yormak lazım. Biz şerre yoruyoruz hep. Herkeste bir panik, stres... Ya bir durun, rahat olun kardeşim. Allah’tan gelen her şeyde bir hayır vardır.
Fotoğraf: Emre YUNUSOĞLU
Benim anladığım o...
Sadede geliyorum...
Beklenen karar alındı, 31 Aralık akşamından 4 Ocak sabahına kadar sokağa çıkma kısıtlaması geldi.
Dört gün insanlar evinde ailesiyle inzivaya çekilecek. Durum bu...
Ama sonra gözüm reklamlara takılıyor, belli bir grup için her şey güllük gülistanlık...
Sanırsın pandemi bitti, virüs alt edildi.
Oteller “en güzel yılbaşı paketi bizde, koş vatandaş” çığırtkanlığı yapıyor, tur şirketleri 4 günlük yılbaşı paketi satma, oteller müşteri kapma telaşı yaşıyor.
Aşıya ne hacet, 4 günlük yılbaşı tatili satın alırsan Covid korumalısın yani!
◊ Doğal güzellik ve şifa kaynaklarının kullanımını, okuduğum kadarıyla anneannenizden öğrenmişsiniz. Ondan biraz bahseder misiniz?
- Anneannem Türkiye’nin ilk lokman hatunlarından Fatma Öktem... Eski zamanlarda hastaneler bu kadar yaygın, teknoloji de bu kadar ileri değilken, doğadan bulduğu bitkilerle tedavi yapardı. Bu tedavileri zaman içinde geliştirerek birçok konuda alternatif doğal reçeteler hazırladı.
Ben de o süreçte hem çok meraklı hem de konuyla çok ilgiliydim. Ondan gördüklerimi zamanla geliştirdim, bunları gerek ekranlarda gerekse kitaplarımla aktarma yoluna gittim.
◊ Sizi yönlendiren anneanneniz miydi yoksa kendiliğinden gelişen bir ilgi mi bu?
- Bitki ve doğal içerik konusunda anneannem sayesinde ilerledim. Ama bu bilgileri güzellik alanına taşımak, geliştirip üretmek için çok ciddi araştırmalar yaptım. Bu beni önce bitki bilimine sonra da güzellik uzmanlığına yönlendirdi. Ardından kitaplar geldi. Ve en sonunda da yerli marka yaratma süreci başladı.
◊ Anneanneniz Atatürk’le de tanışmış...
- Bizim için çok özel bir anı bu... Eskiden ilaç ve hastane konusunda çok eksiklik yaşandığından, anneannem herkese doğal yöntemlerle şifa olmaya başlamış. Gerek kendisinin bulunduğu Siirt’ten gerekse çevre illerden birçok kişi ona gidermiş. Mustafa Kemal Atatürk de cumhuriyetin ilanından sonra Anadolu’yu şehir şehir gezerken Siirt ziyaretinde onunla tanışmak istemiş.
Ama girişimci ruhlar, yeni dünya düzenine uygun yeni deneyimler vaat ediyor, Uzay Yolu tadında alternatifler sunuyor.
Azıcık detaylandırayım, yeni yıl akşamınıza renk katayım...
ÇapaMarka Entertainment Group, eğlencenin bittiği, müziğin sustuğu pandemi sürecinde “Bu kadar sessizlik, bu kadar depresyon yeter” diyerek dünyanın ilk dijital eğlence parkını yarattı. Adı Digital Winter Wonderland...
Bir bakıma geleceğin demo’su... Uzay çağında nasıl eğleneceğiz, test ediliyor gibi...
Devasa bir alan üzerine 3D olarak inşa edilen bir yeni yıl panayırı hayal edin... Dönme dolabından 70 metrelik yılbaşı ağacına her şey gerçeğine en yakın şekilde tasarlanmış. Panayır alanında hepsi yine üç boyutlu 7 ayrı sahne ve her sahne için farklı bir eğlence mevcut.
Yeni yıl ruhunun en güvenli, en virüssüz şekilde yaşanması için insan sirkinden yeni yıl gazinosuna, akustik sahneden ana sahneye her şey düşünülmüş.
Velhasıl, gece boyunca sahneler arasında dolaşırken karşınıza bir anda Ali Poyrazoğlu, Soner Olgun, Serdar Ortaç, Suzan Kardeş, Celil Nalçakan, Özlem Olgun, Deha Bilimlier, Derya Uluğ, Gülden Karaböcek, Güvenç Dağüstün ve Zehra ile çember dansçıları, oryantal dansçılar ve akrobatlar çıkabilir, şaşırmayın.
Öylesine bir gerçekçilik, öyle bir zincirleme sürpriz...
◊ Cem Bey, bugün benden “hazır soru” bombardımanı beklemeyin, sohbete geldim. Laf lafı açsın, sohbet bizi nereye götürürse artık...
- “Laf Lafı Açıyor”a bir göndermeyle başlayalım diyorsunuz (gülüyor). Doğru bir yöntem. Benim programlarımın sırrı da buydu zaten. Çünkü bir dönem hazırlık yapmak çok önemsenirdi. Herkesin dilinde “Aman biz çok hazırlık yapıyoruz programa çıkmadan” falan... Bana da bir gün dediler ki “Biz de hazırlık yapalım”...
◊ “Laf Lafı Açıyor” yıllarından bahsediyorsunuz herhalde.
- Evet evet. İki-üç program hazırlık yaptık, öyle çıktık. Benim en kötü programlarım oldu onlar. Soruları hazırlayıp elime veriyorlar, haliyle karşımdakini dinlemeden tamamen sorulara odaklanıyorum.
◊ Olmadı yani...
- Hiç olmadı. Kardeşim bırakın, bu sohbet programı... Evinize misafir geldiğinde önceden hazırlık mı yapıyorsunuz “bunları soralım” diye?
DOĞRULAR CEZALANDIRILDIĞI İÇİN KIZLAR HEP “MERVE’LERE” GİDİYOR!
Eskiye nazaran bayağı bir yol aldık. Türkiye’nin aldığı yolu rakamlar da kanıtlıyor zaten...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birkaç gün önce 6. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı’ndaydı.
Soylu, yaptığı konuşmada yeni projeler, iyileştirilen karayolları ve artan acil müdahale imkanlarıyla trafik kazalarında ciddi bir azalma sağlandığını açıkladı.
BM Genel Kurulu’nun “2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması” hedefini tutturabilen iki ülkeden biri olmamız da başarının kanıtı...
Bir eğitimci olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki trafik eğitimi mutlaka küçük yaşta başlamalı. Çünkü çocuklar, gerekliliği ve sebebini küçükken öğrendikleri kuralları, büyüdüklerinde de unutmuyor.
Yetkililer de trafik bilincini küçük yaşta oluşturmak için gerekli adımı attı, çok önemli bir projeyi hayata geçirdi.
Hazırlanan “trafik eğitim parkları” ülke çapında hızla yaygınlaşıyor.
Bu yıl itibarıyla 6 ilde daha park yapımı tamamlandı.
◊ Öncelikle geçmiş olsun demek istiyorum.
- Çok teşekkür ederim.
◊ Nasıl oldu bu?
- Çok önlem alıyordum kendimce... Gerçekten az insan benim kadar dikkatlidir. Nadiren kızlarımla görüşüyordum, onlarla da mesafeliydik, yani birbirimize sarılmak falan yoktu. Onun dışında iki-üç arkadaşımla görüşüyordum, başka da kimseyle hiçbir şekilde irtibatım yoktu. Ama maalesef bu virüsü kaptım işte.
VİRÜSÜ KİMDEN, NASIL KAPTIM BİLMİYORUM
◊ Virüs size nereden, kimden bulaştı, bir fikriniz var mı?
- Nereden ve kimden bulaştığı konusunda bazen fikir sahibiyim, bazen değilim.
Bu tarz içerikler değişirse, verilen mesajlar farklılaşırsa, şiddet vakalarında belirgin bir azalma yaşanır mı?
Bu soruların kesin olarak yanıtını vermek güç ama şu bir gerçek ki, dijital yayınlar kontrolden çıkmış durumda.
RTÜK, geçenlerde “televizyon yayınlarında şiddet” başlıklı bir araştırma yaptı. “Şiddetin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz” diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den en azından televizyon ekranlarındaki şiddeti önlemek adına adım atılacağını duymak iyi geldi.
Yayınlardaki aile, kadın ve çocuklar için problem teşkil eden şiddet içerikleriyle kararlılıkla mücadele edeceğini açıkça belirten RTÜK, bu konuda kamuoyunun nabzını tuttu. 26 ilde 15 ve üzeri yaştaki 2 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, ilginç sonuçlar ortaya koydu.
Araştırmaya göre katılımcıların yaklaşık yüzde 94’ü televizyon yayınlarında şiddet içeriklerinin orta ve daha fazla düzeyde olduğunu düşünüyor. Kadınlar, erkeklere göre televizyon yayınlarında şiddete daha fazla yer verildiği görüşünde.
Bir başka çarpıcı nokta, şiddet algısının yaş grubuna göre değişkenlik göstermesi...
36-50 yaş arası bireyler, televizyon yayınlarında şiddete fazla yer verildiğini ifade ediyor. Oysa 15-25 yaş grubunun yüzde 33,3’ü, şiddete yer verilme sıklığının çok az olduğu görüşünde! Yani görünen o ki pek çok genç şiddeti kanıksamış durumda...
Dünya genelinde de tablo hemen hemen böyle...
◊ “Kadın ve futbol” konusuna bugün bile önyargılı yaklaşılıyor. Muhtemelen siz yeşil sahalara adım attığınızda kalıplar çok daha sertti.
- Dünyadaki gelişmelerin çok uzağında bulunanlar, futbolu erkek sporu olarak görüyordu. Bu nedenle “kadın” ve “futbol” kelimeleri yan yana getirilmezdi.
◊ Ama siz kalıpları yıktınız, basketbol oynarken bir U dönüşüyle futbola yöneldiniz. Nasıl doğdu bu merak?
- Çok hareketli bir çocuk olduğum için ailem beni 11 yaşında spora yönlendirdi. Vefa Kulübü’nde basketbola devam ederken, sokaklarda da erkek arkadaşlarımla futbol oynuyordum.
◊ Sizi bu yola çeken motivasyon kaynağı neydi peki? İlk adım nasıl atıldı?
- İstanbul Moda’da, Dostlukspor Kız Futbol takımının olduğunu öğrendim. Bu sayede futbolu öğrenmek, oynamanın verdiği keyfi yaşamak ve görmek açısından tercihimi futboldan yana kullandım.
SAHAYA YAKIN OLAYIM DERKEN KENDİMİ MERKEZİNDE BULDUM
Ne acıdır ki adli kontrol şartıyla dışarıda, sokaklarda, yanıbaşımızdaymış.
Hayretler içinde okudum haberi. “Ne hırsmış, ne egoymuş, ne gözüdönmüşlük” dedim, pes! Nasıl bir ruh hali, ne tür bir ruh hastalığıdır bu...
Ya o bomba patlasaydı... Bu “adli kontrolle serbestlik” meselesi de defalarca baş yaktı, can aldı, bilmiyorum bu kıyamet nasıl dinecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde “Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin” dedi ama böylesine insanlıktan çıkmış biri kolay kolay kendine gelir mi emin değilim. Keşke...
Sayın Soylu’nun bence en önemli uyarısı, tedbir kararı konusunda gecikme yaşanmasının ivedi biçimde önlenmesi. Sayın Bakan, “Kolluk birimlerimiz, mülki idare amirlerimiz, tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler. Sonrasında ‘eyvah’ yetmez. Hatta ‘bu kararları verirken gecikmeyin’ demek bile belki doğru değil, acele edin” demiş.
Evet, “eyvah” demek bir işe yaramıyor, ölenleri geri getirmiyor.
Bu nedenle tedbir almakta acele edilmeli, şikayetçi kadınlar sıkı biçimde korunmalı.
Kadını aşağı gören zihniyet, “ya benimsin ya toprağın” gibi çağdışı cümleler bir an önce zihinlerden, lügatlardan silinmeli.
◊ 90’larda magazin sayfalarının vazgeçilmez yüzüydünüz. Sonra aniden kayboldunuz. Nerelerdesiniz?
- Ortada olmamak, yok olmak demek değil ki... Ortada olacak bir ortam yok. Bu dönem, “akıllı olan kenarda durur” dönemi.
◊ Doğum günleriniz bile haberdi...
- Çünkü doğum günlerimi çok özel hazırlardım. Öyle ses getirirdi ki davetli olmak için araya birilerini koyarlardı.
◊ Yok mu artık o partiler?
- Yooo, devam ediyor. Geçen sene 4 kutlama yaptım; hem yurtiçi hem de yurtdışında...
◊ Bu yıl tabii pandemiden dolayı yalan oldu...
- Doğum günüm 11 Aralık... Bu sene konsept, köfte-patates, pijama, terlik (gülüyor).
Kendimiz kadar sevdiklerimiz için de korkuyoruz.
Amma velakin korkunun ecele faydası yok.
Önlem konusundaki küçücük bir açık, bulaş zincirini hızlandırıyor, Covid-19’a kapıları ardına kadar açıyor.
Tablo sadece Türkiye değil tüm dünya için karanlık. Kimi ülkeyi ikinci, kimini üçüncü dalga vurdu.
Tsunaminin etkileri hastane önlerinde uzayıp giden kuyruklardan, kırmızı alarm veren yoğun bakımlardan da belli.
Önceki gün, günlük vefat sayısı üç haneli rakamlara tırmandı.
Ve sonuç, beklenen yasaklar geldi.
◊ Herhangi bir yerde sadece sesinizi duysam, o sırada sizi görmemiş bile olsam direkt “Ayşe Egesoy” derim. Bu nasıl bir imzadır?
- Bunu duymak ömre bedel işte, çok şükür.
◊ Bunu sadece ben söylüyor olamam. Sokakta, alışveriş yaptığınız mekanlarda da benzer durumlarla karşılaşıyorsunuzdur.
- Aynen öyle. Sesimi hemen tanıyorlar. Bana mesleğimin en önemli geri dönüşü de budur. Yani sonuçta TRT’de devlet memuruyduk biz. Aldığımız maaş belliydi. Özel televizyonlardan da TRT maaşımızdan azıcık fazla kazanırdık. Yani çok büyük paralarımız, evlerimiz, arabalarımız olmadı. Ama bugün hâlâ bu markanın yaşıyor olması, insanların bana bu kadar sıcak yaklaşması öyle büyük bir kazanç ki... Tarifi yok.
SOKAKTAN GEÇENİ ÇEVİRİP SUNUCU YAPTILAR
◊ Bu unutulmaz ses ekranlardan bize kaç yıl boyunca ulaştı?
- 20 sene TRT’de çalıştım. 5-6 sene de sonrası... Yaklaşık 30...
Zira AVM önlerinde, sokaklarda, “Ay sigarasız duramıyorum, elim ayağım titriyor canım” bahanesiyle maskesini küt diye indiren, sigarasını yakıp muhtemel koronavirüs katkılı dumanını cümle aleme savuranlardan illallah demiştim...
Bu durumdan şikayet eden bir ben değildim elbette. Birkaç gün önce Bursa, Sakarya ve Eskişehir’den peş peşe yasak haberleri geldi.
Pandemi önlemlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle bazı açık alanlarda
sigara içmek yasaklandı derken asıl sevindirici
haber çarşamba akşamı İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geldi.
Tüm Türkiye’de, 81 ilde sokaklarda caddelerde sigara içmek yasaklandı.
Hiç yalan söylemeyeceğim, herhalde bu güne kadar hiçbir yasak haberini böyle müjdeymiş gibi karşılamamış, alkışlamamıştım.
◊ Aslıcım acın çok taze, başın sağ olsun...
- Çok teşekkür ederim Tülay... Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Ölümün bile hayırlısı dilenir ya, doğru. Öyle ani oldu ki... O yüzden kabullenemiyor insan.
◊ Annenle baban olabildiğince izole yaşıyorlardı diye biliyorum.
- Öyleydi zaten. Abim (Saruhan Hünel) ve ben bile “taşıyıcı olabiliriz” korkusuyla onları çok sık ziyaret etmiyorduk. Deniz kenarında bir yazlık evleri vardı, orada kalıyorlardı. Ekim ayına kadar da her şey yolundaydı.
◊ İşler ne zaman kontrolden çıktı?
- Bir gün babam aradı, nezle olduğunu söyledi. Market alışverişine çıkmış, dönüşte yağmura yakalanmış. “Herhalde o gün üşüttüm biraz, hastayım” dedi.
◊ Nezle olduğunu söylediğinde hiç aklına korona olabileceği gelmedi mi?
- Düşmez olur mu? “Baba emin misin? Bir test yaptır” dedim. “Yok, ilaç aldım” diye diretti.
Dünya pandemide ikinci dalga kaosu yaşarken havalimanlarında neler olup bitiyor, Avrupa’da durum ne, yeni önlemler var mı diye de meraktaydım açıkçası...
YOLCU AZLIĞI YÜZÜNDEN UÇUŞLAR BİRLEŞTİRİLİYOR
Amsterdam’a ulaşım için her zamanki gibi yine Türk Hava Yolları’nı tercih ettim.
Uçaklarda yoğunluk devam ediyor ama sebep eski hareketliliğe dönülmüş olması değil. Seyahat edenlerin sayısı ciddi biçimde azaldığından uçuşlar birleştiriliyor.
Mesela ben bilet alırken, o gün için 2 ayrı sefer vardı ama sonrasında yolcu azlığından dolayı iki uçuş birleştirildi.
Hâl böyle olunca da çoğu zaman uçak saatiniz değişiyor, planlanan saatte uçamayabiliyorsunuz.
Yola çıkma hazırlığı yapanların bunu göz önüne almasında fayda var.
UÇAKTA VARDİYALİ YEMEK DÖNEMİ
◊ Bursa’da yeşilinden kültürüne, binalarından hanlarına büyük bir dönüşüm başlamış. Böyle geniş çaplı bir projeler zincirine neden gerek duyuldu?
- Şöyle bir girizgah yapayım. Türkiye’nin 81 ili, 925 ilçesi ve hepsinin de çok ciddi özellikleri var. Ama Bursa gerçekten farklı, gerçekten çok özel bir şehir.
◊ Nedir onu diğer şehirlerden farklı kılan? Sonuçta sizin de dediğiniz gibi Türkiye’nin her köşesi ayrı bir değer...
- Bursa, Osmanlı’yı kuran, Osmanlı’ya dair ciddi izler taşıyan bir şehir. Ama hepsi bu değil tabii... Şehir, Osmanlı’dan önce de farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış. İznik’i gördünüz, tam anlamıyla bir açıkhava müzesi hüviyetinde. Ama şu ana kadar ciddi mesafe alamamış, hak ettiği ilgiyi görmemiş.
Dünya Göçebe Oyunları gibi organizasyonlarla, orada yaptığımız bazı restorasyonlar ve sahil düzenleme çalışmalarıyla kendini toparlamaya başladı gerçi... Restore etmek falan güzel ama yine de bunları dünyaya tanıtmadan olmaz.
◊ Yani diyorsunuz ki şehir genelinde başlatılan dönüşüm yeterli değil. Ne yapacaksınız o halde?
- Onun için de bazı girişimlerimiz var. Güney Kore, Japonya, Malezya ve Endonezya’da fuarlara katıldık, görüşmeler yaptık, büyükelçiler aracılığıyla çeşitli firmalarla bir araya geldik. Güney Kore’de bir ajansla anlaşıp tanıtım faaliyetini başlattık. Oradan turizm acenteleri, hatta YouTuber’lar bile getirdik.
◊
Cumhuriyete uzanan destansı yolculuğun birbirinden özel kareleri, 29 Ekim kutlamaları kapsamında İstiklal Caddesi ve Galata Köprüsü’nde sergilenmeye başlandı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, serginin açılışında yaptığı konuşmada, İstiklal Caddesi’nin önemini de vurguladı. Yıldız, “Caddeye ‘İstiklal’ adı Kurtuluş Savaşı’nın sonunda verildi. Biz de belediye olarak Kurtuluş Savaşı’nı anlatan sergimizi vatandaşımızla burada buluşturduk” dedi. İkinci sürpriz ise 29 Ekim’e özel çıkarılan Beyoğlu Gazetesi’ydi.
Kapağında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ile onun unutulmaz “Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” sözünün yer aldığı gazetenin kendisi kadar dağıtım şekli de etkiledi beni... Vatandaşların önceki gün Taksim Meydanı’nda “Yazıyor yazıyor, yarın Cumhuriyet’in ilan edileceği yazıyor” diye bağırarak koşan çocukları gördüklerinde şaşkına dönmüş olduklarına şüphem yok. Kendilerine uzatılan gazeteye baktıklarında da birçoğunun duygulandığından adım kadar eminim.
Şahsen o çocukların fotoğraflarına bakmak bile benim gözlerimi yaşarttı.
Dünya pandemiye rağmen Sakarya’da buluştu
İki teker tutkunları geçen hafta sonu Sakarya’da bir araya geldi. Ama bu kez ortalık sessiz sedasızdı. Çünkü yarışanlar egzoz sesleriyle kulakları sağır eden motorcular değil dünyanın dört bir yanından gelen bisiklet sevdalıları oldu.
Şehir, üç gün boyunca
Piyanist şantör furyasını başlatan Ferdi Özbeğen’di
Sıra sıra tavernaların dönemin en ünlü sanatçılarını ağırladığı Tarabya günleri, Arif Susam’ın yeni albümüyle hafızalarda ansızın canlanıverdi. Susam, “Best of Arif Susam” çalışmasıyla hepimize “hey gidi günler” dedirtti. Eğlence dünyasında o günden bugüne çok şey değişse de ünlü sanatçıya göre taverna müzikleri gündemden düşmedi. “Bizim kitle hiç değişmedi, ekstraları durduran tek şey pandemi” diyen Susam’la 80’ler Tarabya’sına gittik. Hem o yılları, hem piyanist şantör camiasındaki rekabeti hem de yeni albümünün çılgın tanıtım çalışmasını konuştuk.
◊ Yeni “Best of” albümünüz hayırlı olsun. Öncelikle tanıtım için yaptığınız 72 saatlik kayıt maratonunda beni de unutmadığınız için teşekkür ederim.
- Rica ederim, ne demek...
◊ Orgun başına geçmiş, tavernada yaptığınız gibi binlerce sanatçıyı ve medya mensubunu tek tek adlarıyla dansa davet etmişsiniz. Gerçekten sabır işi... Kimin fikriydi bu?
- Polat Yağcı’nın... Sevgili prodüktörüm. 100 yıl düşünsem böyle bir şey benim aklıma gelmezdi zaten.
◊ Projesinden size bahsettiğinde “Hadi canım, nasıl çıkılır o işin içinden?” demediniz mi?
- Demez olur muyum? Aradı beni, “Arif abi, sana çok önemli bir şeyden bahsedeceğim, telefonda anlatamam ama bir zahmete şirkete gel” dedi. Allah’tan ben de o zaman İstanbul’dayım, buradan gelip gitmek zor oluyor çünkü. “Peki” dedim, gittim.
BEN BUNLARIN HEPSİNİ OKURSAM HAŞAT OLURUM
◊ Nasıl açtı konuyu size?
- “Ya Arif abi, sen yıllar önce bütün ailelere hitap ettin, herkesi dansa davet ettin, konuşmalı kasetin büyük sükse yaptı. Yine orgun başına geçeceksin, sanatçıların ve medya mensuplarının isimleri bende var, onları söyleyeceksin” dedi. “Kaç tane yani?” diye sordum. “Herhalde 2 bine yakındır abi” diye cevap verdi. Bahsettiğiniz tepkiyi de o zaman verdim işte (gülüyor).
◊ Ne dediniz?
- “Polat sen ne yapıyorsun ya! Ben bunları tek tek nasıl okuyayım? Haşat olurum ben” dedim. Ama geri adım atmadı. ‘Hem kişiye özel yeni yıl kutlaması yaparak insanlara güzel bir hatıra bırakacağız hem de albümdeki şarkıyla onları piste davet ederek geçmişe götüreceğiz. Abi bu iş çok doğru proje, çok ses getirecek. Bana güven” diyerek ikna etti beni. Aslında yeni yıl kutlaması olarak başlamıştık projeye ama iş albüm tanıtımına döndü.
İLK GÜN EVE GİDEMEDİM ŞİRKETTE YATTIM
◊ İşin sonuçlarına bakılırsa ısrar etmekte çok da haklıymış...
- Zaten bir yandan proje benim de aklıma yatıyordu ama gerçekten zor işti. Sonunda “Peki, seni kırmayacağım” dedim, girdim stüdyoya. Tam 72 saat! İlk gün orada yattım. Yiyorum, içiyorum, şirkette yatıyorum...
◊ Tüm kayıt bir günde bitemezdi zaten...
- Ne bir günü... Hepsi birden bir anda okunmaz bunların. İkinci gün “Ben haşat oldum” dedim. “Abi yarın devam edelim kalanını” dedi. Öyle yaptık. Ertesi gün devam ettik. Üçüncü gün bitiririz artık bu işi diye düşünüyorum. Tekrar bir 10-15 saat okudum. “Şükür, bitti” deyip çıktım Balmumcu’daki stüdyodan.
Tam Haliç Köprüsü’ndeyim, bir telefon... “Abi şunları unutmuşuz”... Hadiii... Akşam trafiğinde tekrar dön geri.
◊ Ve sonunda geçmiş olsun...
- Ne geçmiş olsunu... Bitirip düştüm yine yola, bu kez yardımcısı Seda Hanım arıyor; “Arif abi, benim listeyi vermemişler sana, o sanatçıları okumamışsın!”
◊ Dönmeseydiniz artık...
- Zaten “Seda olmaz, ben bittim” dedim. “Arif abi, gel yoksa Polat beni mahveder” diyor o da... Nasıl “Hayır” diyeyim. “Tamam, seni mahvetmesin” deyip tekrar döndüm mü yoldan! Okudum kalanları da... O yorgunluğun üstüne Silivri’ye nasıl vardım bilmiyorum. Ölü gibiyim bildiğin.
◊ Dinlerken ben yoruldum.
- Bitti sanıyorsun.
◊ Yok artık!
- Var vallahi. Ertesi sabah baktım telefon çalıyor zır zır zır. Kimse beni o saatte aramaz. Bir baktım Polat Yağcı. Gözlerimi açamıyorum ama, öyle bir yorgunluk. Açtım telefonu, “Arif abim, güzel abim, nasılsın? Kendini iyi hissediyor musun?” diye saymaya başladı. “Bu hayra alamet değil Polat, sen yine beni çağıracaksın” dedim. “Abi, çok önemli isimleri unutmuşuz” diyor. Verdiği isimler de hep şöhret yani. Madem böyle bir şeye başladık, yarıda bırakmayalım diye yine yollara düştüm. Bir sekiz-dokuz saat daha orada kayıt yaptım ve sonunda tamamlandı.
◊ Sadece sanatçılar ve medya mensuplarının kulaklarını çınlatmadınız yani. Yelpaze çok daha genişmiş...
- Farklı sanat dallarından aklınıza kimler geliyorsa hepsini okuduk. Ayrıca Türkiye’ye mâl olmuş iş adamları, siyasetçiler, milletvekilleri...
SAMİMİ OLDUĞUM SANATÇILAR BENİ SAYFASINDA PAYLAŞMADI
◊ Yorgunluğunuza değdi ama... Çok ilgi gördü yaptığınız kayıtlar.
- Tabii... Mesela Cem Yılmaz, Ajda Pekkan, Seda Sayan gibi isimler, sanatçı dostlarım, arkadaşlarım. Toplamda 30 milyona ulaştı izlenme rakamı.
◊ Sizi hayal kırıklığına uğratan, emeğinizi boşa çıkaran isimler oldu mu?
- Bakınız Ajda Pekkan, bir süper star... Cem Yılmaz, üstüne yok. Onlar sosyal medya hesaplarında yer verdi. Ama çok samimi olduğum arkadaşlarım sayfasında paylaşmadı bile.
◊ Kimler onlar?
- İsim vermeyeceğim.
◊ Yıllardır sahnede taklidinizi yapan Ata Demirer’i de unutmamışsınız. Tanışmış mıydınız kendisiyle?
- Yok. Şimdiye kadar hiç karşı karşıya dahi gelmedik. Ama arkadaşlar izlemiş, “Gösteride bir taklidini yapıyor, inanamazsın” dediler.
Demiş ki “Arif Susam buraya gelene kadar her gösteride taklidini yapacağım”...
◊ Bu vesileyle o buluşma da gerçekleşir belki...
- İnşallah. Kısmet...
Arif Susam, torunu Arif’le birlikte poz verdi.
KİŞİLİK OLMADAN SES VE ŞARKI YETMEZ
◊ Arif Bey siz hâlâ canlı performanslara devam ediyor musunuz?
- Pandemiden dolayı maalesef.
◊ Peki sevilen bir sanatçı olmanın formülü var mı? Sadece iyi ses ve şarkı yetmiyor galiba...
- Kişilik... Şahsiyet... Çok güzel şarkı söylüyor, isim oluyor, fakat gel gelelim karakter sıkıntılı. Olmuyor o zaman. Hepsinin birbirini tamamlaması lazım.
18 YIL BOYUNCA ARALIKSIZ HER GÜN SAHNEYE ÇIKTIM
◊ “Şimdikiler ne ki, asıl bizim zamanımızda sahne çalışması yapılıyordu” mu diyorsunuz?
- Öyle demeyeyim de... Bazen gazetelerde okuyorum, bir sanatçı bütün yıl çalışmış, tabii ki Bodrum’da denize girmek, eğlenmek, dinlenmek hakkıymış. O da yıl boyunca haftada bir gün çalışmış yani... Düşünün o zaman 18 yıl boyunca her gün sahne yapmak nasıl olur?
◊ İyi ama o mekanı haftanın 7 günü doldurmak asıl mesele... Bugün haftanın her günü aynı ismi sahneye çıkarsa, mekanlar zarar eder.
- Tabii, orası öyle. Haftanın dört günü beni izlemeye gelenler vardı.
EKSTRALARA GİDEMEZDİM
◊ Her gün aynı mekanda çıkıyorsanız, farklı şehirlerdeki sevenlerinize nasıl ulaşıyordunuz? Ekstralar mı oluyordu?
- Yok, ekstra almıyordum. Müşteriler sırf benim için geliyordu. Yani onlar benim için ta kalkıp Tarabya’ya gelirken, ben biraz daha fazla kazanayım diye ekstra yapamazdım.
◊ Geniş kitlelere, her kesimden insana ulaşabilmenizin sırrı nedir Arif Bey?
- E commercial müzik yapıyorum ben Tülay. Mesela geldiniz, başka bir sanatçının şarkısını istediniz benden diyelim, hemen okurum. Repertuvarımda 2 bin 500’e yakın şarkı var.
◊ Her gün sahnede olmanın avantajı...
- Ve yılların vermiş olduğu birikim. Ben aynı zamanda İstanbul Konservatuvarı Klasik Batı Müziği bölümünde 8 yıl öğrenim gördüm. Daha önce de orkestra şefi olarak çalışıyordum. Füsun Önal yeni çıkmıştı, ona eşlik ediyordum. Rahmetli Esin Engin’inden tut Ertan Anapa’sına kadar yani pek çok sanatçıya eşlik ettim. Sonra askere gittim. O dönem Ferdi Özbeğen çıktı. Piyanist şantör furyası patladı. Yani bizim tarzı Türkiye’ye yayan o oldu. Askerliğim bitince dedim ben de tek başıma söyleyeceğim. Derken Şahin Özer’le tanıştım. Bir taverna kaseti yaptık. Adı da “Tavernada Yıldönümü”... 1.5 milyonu geçti düşünebiliyor musun?
◊ Ama herkes evlerde kendi tavernalarını yaratıyorlardı.
- Aynen öyle.
O ŞARKIMA TEPKİ BÜYÜK OLDU: “KOCAMIZI YOLDAN ÇIKARMAK MI İSTİYORSUN!”
◊ Yalnız benim aklımda bu albüme almadığınız bir şarkı var; “Evliler de Sevebilir”... Hele de o yıllar için çok riskli bir çıkış değil miydi? Sözleri tepki çekmedi mi?
- Of of of, hem de ne tepkiler geldi. O dönem Şahin Özer’de, Özer Plak’taydım. Bahsettiğiniz şarkının sözünü de sevgili Aşkın Tuna yazmıştı, koyduk albüme. Koymaz olaydık (gülüyor). Herkes firmayı arıyor. Yüzde 90’ı da kadınlar.
◊ Ne diyorlardı?
- “Evliler nasıl sevebilir? Kocamızı yoldan mı çıkarmak istiyorsunuz yani”... Ama ne tepki... Çünkü işlerine gelmedi. Gerçi aynı şarkı restorana sevgilisiyle gelen evli erkeklerin bir hoşuna gidiyordu ki sormayın.
◊ Bizim işimize gelen şarkılarınız da vardı ama... “Sıktı mı Canını” mesela...
- “Sıktı mı canını kov gitsin, unutursun... Aramaya kalkarsan daha neler bulursun”... O şarkı da patlama yapmıştı. Zaten bugün bile sahnede hareketli parçalara başladım mı “Arif abi şu ‘Sıktı mı Canını’yı çal da coşalım” diyorlar.
BİZİM İŞİMİZ COŞTURMAK
· Pandemiden önce en son nerede program yapıyordunuz?
- Belli bir yer yoktu. Ekstralara gidiyordum. İzmir’e gidiyorduk mesela, Ankara’ya, Antalya’ya, Adana’ya...
· Tarabya’daki gibi mekanlar var mı hâlâ?
- Tabii ki... Yemekli restoranlar çoğunlukta artık. İnsanlar masa aralarında bile oynuyor.
· Onu diyorum işte, pist diye bir şey kalmadı. İnsanlar artık masa aralarında, oldukları yerde oynuyor.
- Yooo, pist her zaman var. Daha modernleşmiş halleri şimdikiler. Pistte yer bulamayanlar masaların aralarında oynuyorlar. Bizim işimiz coşturmak.
· Yeni jenerasyon da bu eğlence tarzını benimsiyor mu?
- Fazlasıyla... Sosyal medya işimize yaradı.
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