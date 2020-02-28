Bugün yeniden, yeni bir köşeden “merhaba” diyorum. 5 yıl önce “çocuklarda yetenek keşfi”yle ilgili yazılarımla başladı Kelebek yolculuğum. Devamında sanattan siyasete farklı alanlardan ünlü isimlerle yaptığım ve salı günleri yayınlanan röportajlar geldi.
Şimdi bu köşeyle yeni bir sayfa aralıyorum. Popüler mekanlardan magazin figürlerine, aktüel olaylardan renkli etkinliklere hemen her konuya değinmeye çalışacağım.
Sizlere küçük hatırlatmalar yapacak, beğenilerimi de eleştirilerimi de yine buradan sizlerle paylaşacağım.
Her cuma görüşmek üzere...
Virüs etkisi
Dünya koronavirüs tehdidi altında. Hastalık riski ekonomiden turizme birçok alanda etkilerini gösteriyor. Virüsün görüldüğü ülkelerden “şimdilik temiz” yerlere ciddi bir turist akını var.
Geçen hafta günübirlik Amsterdam’a gittim ve gördüm ki korona salgını, şehrin sosyal hayatını sekteye uğratmak bir yana iyiden iyiye canlandırmış. Henüz orada virüse rastlanmadığı için resmen turist patlaması yaşanmış. Benzer bir hareketlilik Londra’da da yaşanıyor. İtalya’yı riskli bulanlar, dümeni İngiltere ve Hollanda’ya kırıyor. Hatta yoğunluk öyle bir raddeye varmış ki, Amsterdam şehir yetkilileri turist sayısını düşürmenin yollarını arıyormuş.
Tedirginlik hiç de yersiz değil. Geçen hafta Milano’daki birçok etkinlik iptal edildi. Hatta top model Bella Hadid apar topar şehri terk etti. Oyuncu Tom Cruise da film çekimleri için gittiği Milano’da, otelinde mahsur kaldı. Öte yandan bizim alışveriş uğruna İtalya’yı su yolu yapan kimi ünlülerimiz, “Virüs bana işlemez” edasında salınmaya, mağaza mağaza dolaşıp o anlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Kendilerini ağzım açık izliyorum. “Allah akıl fikir versin” mi diyeyim yoksa “Keyifli alışverişler” mi, bilemedim!
Kelebek bugün kanatlanıyor
Pantene Altın Kelebek heyecanı zirvede. Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen ödüller, bu akşam Zorlu PSM’de gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.
2019’un en iyilerinin ilan edileceği, sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel’in üstlendiği görkemli gece, yine yıldızlar geçidine sahne olacak.
Benim salonda büyük bir heyecanla izleyeceğim tören, 19.45’ten itibaren Kanal D ve teve2’den de canlı yayınlanacak.
Kaçırmayın derim; bakalım bu yılın bombaları, kazananları, sürprizleri neler ve kimler olacak.
TEBDİL-İ MEKAN
Nusret’i takipteler
Geçenlerde et restoranlarıyla adını dünyaya duyuran Nusret’in İstinye Park içindeki yeni pastanesi Dolce’ye uğradım. Şık dekorasyonu, tavan süslemesi ve aydınlık ortamı ile huzur verici bir mekan olmuş. Ancak itiraf edeyim, pastaları damak zevkime pek hitap etmedi.
Aslında sadece Dolce için geçerli değil bu; Türkiye’de şimdiye kadar “işte budur” diyebileceğim bir pasta neredeyse hiç tatmadım. Krema konusunda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Nusret’in mekanlarında bir de “Patron burada mı?” durumu var. O içerideyken restoranları dolup taşıyor, o yokken müşteri sayısında belirgin bir azalma fark ediliyor. Nusret’in içeride olmadığını öğrenenler ya kapıdan dönüyor ya da erkenden kalkıp gidiyor.
Neredeyse “etler bahane, aslında Nusret ile selfie çektirmek için geliyorlar” diyeceğim ama bu da bir yergi değil; düpedüz Nusret’in pazarlama ve PR başarısı. Kaldı ki bu durum sadece Türkiye’deki dükkanlarında yaşanmıyor, yurtdışında da aynı şey geçerli.
KISSADAN METRAJ
Buna gerek var mıydı?
Sizi bilmem ama Burcu Esmersoy’un ailesiyle ilgili travmalarını bir YouTube programında açık açık, tüm detaylarıyla anlatması bana garip geldi. Sorularını yanıtladığı kişinin psikolog olması, bunun bir röportaj formatı olduğu ve milyonlara ulaştığı gerçeğini değiştirmiyor. İnsanların aklına “Çok yanlış bir PR çalışması olabilir mi?” sorusunu getirmesi bile fazlasıyla tatsız.
Az ötede buluşalım
Hafta sonu Nişantaşı Delicatessen’de Özge Ulusoy ve sevgilisi Faruk Çolakoğlu’na rastladım. Yüzleri gülüyor, birbirlerine aşkla bakıyorlardı. Çift mekandan ayrı ayrı çıkıp birkaç dakika sonra Nişantaşı Beymen Cafe’de yeniden bir araya geldi. “Buradan ayrı çıkalım da şurada tekrar buluşalım” ruhundan da bir sıyrılsalar ne güzel olur.
Depresyon molası
İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol’un başrolde olduğu “Bayi Toplantısı” geçen hafta vizyona girdi. Ben de hafta sonu soluğu sinemada aldım. Kabus gibi üstümüze çöken 2020’dan azıcık kopmak, biraz olsun stres atıp gülmek isteyenler için birebir. Tavsiye ederim.
Merhaba...
Bugün yeniden, yeni bir köşeden “merhaba” diyorum. 5 yıl önce “çocuklarda yetenek keşfi”yle ilgili yazılarımla başladı Kelebek yolculuğum. Devamında sanattan siyasete farklı alanlardan ünlü isimlerle yaptığım ve salı günleri yayınlanan röportajlar geldi.
Şimdi bu köşeyle yeni bir sayfa aralıyorum. Popüler mekanlardan magazin figürlerine, aktüel olaylardan renkli etkinliklere hemen her konuya değinmeye çalışacağım.
Sizlere küçük hatırlatmalar yapacak, beğenilerimi de eleştirilerimi de yine buradan sizlerle paylaşacağım.
Her cuma görüşmek üzere...
Virüs etkisi
Dünya koronavirüs tehdidi altında. Hastalık riski ekonomiden turizme birçok alanda etkilerini gösteriyor. Virüsün görüldüğü ülkelerden “şimdilik temiz” yerlere ciddi bir turist akını var.
Geçen hafta günübirlik Amsterdam’a gittim ve gördüm ki korona salgını, şehrin sosyal hayatını sekteye uğratmak bir yana iyiden iyiye canlandırmış. Henüz orada virüse rastlanmadığı için resmen turist patlaması yaşanmış. Benzer bir hareketlilik Londra’da da yaşanıyor. İtalya’yı riskli bulanlar, dümeni İngiltere ve Hollanda’ya kırıyor. Hatta yoğunluk öyle bir raddeye varmış ki, Amsterdam şehir yetkilileri turist sayısını düşürmenin yollarını arıyormuş.
Tedirginlik hiç de yersiz değil. Geçen hafta Milano’daki birçok etkinlik iptal edildi. Hatta top model Bella Hadid apar topar şehri terk etti. Oyuncu Tom Cruise da film çekimleri için gittiği Milano’da, otelinde mahsur kaldı. Öte yandan bizim alışveriş uğruna İtalya’yı su yolu yapan kimi ünlülerimiz, “Virüs bana işlemez” edasında salınmaya, mağaza mağaza dolaşıp o anlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Kendilerini ağzım açık izliyorum. “Allah akıl fikir versin” mi diyeyim yoksa “Keyifli alışverişler” mi, bilemedim!
Kelebek bugün kanatlanıyor
Pantene Altın Kelebek heyecanı zirvede. Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen ödüller, bu akşam Zorlu PSM’de gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.
2019’un en iyilerinin ilan edileceği, sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel’in üstlendiği görkemli gece, yine yıldızlar geçidine sahne olacak.
Benim salonda büyük bir heyecanla izleyeceğim tören, 19.45’ten itibaren Kanal D ve teve2’den de canlı yayınlanacak.
Kaçırmayın derim; bakalım bu yılın bombaları, kazananları, sürprizleri neler ve kimler olacak.
TEBDİL-İ MEKAN
Nusret’i takipteler
Geçenlerde et restoranlarıyla adını dünyaya duyuran Nusret’in İstinye Park içindeki yeni pastanesi Dolce’ye uğradım. Şık dekorasyonu, tavan süslemesi ve aydınlık ortamı ile huzur verici bir mekan olmuş. Ancak itiraf edeyim, pastaları damak zevkime pek hitap etmedi.
Aslında sadece Dolce için geçerli değil bu; Türkiye’de şimdiye kadar “işte budur” diyebileceğim bir pasta neredeyse hiç tatmadım. Krema konusunda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Nusret’in mekanlarında bir de “Patron burada mı?” durumu var. O içerideyken restoranları dolup taşıyor, o yokken müşteri sayısında belirgin bir azalma fark ediliyor. Nusret’in içeride olmadığını öğrenenler ya kapıdan dönüyor ya da erkenden kalkıp gidiyor.
Neredeyse “etler bahane, aslında Nusret ile selfie çektirmek için geliyorlar” diyeceğim ama bu da bir yergi değil; düpedüz Nusret’in pazarlama ve PR başarısı. Kaldı ki bu durum sadece Türkiye’deki dükkanlarında yaşanmıyor, yurtdışında da aynı şey geçerli.
KISSADAN METRAJ
Buna gerek var mıydı?
Sizi bilmem ama Burcu Esmersoy’un ailesiyle ilgili travmalarını bir YouTube programında açık açık, tüm detaylarıyla anlatması bana garip geldi. Sorularını yanıtladığı kişinin psikolog olması, bunun bir röportaj formatı olduğu ve milyonlara ulaştığı gerçeğini değiştirmiyor. İnsanların aklına “Çok yanlış bir PR çalışması olabilir mi?” sorusunu getirmesi bile fazlasıyla tatsız.
Az ötede buluşalım
Hafta sonu Nişantaşı Delicatessen’de Özge Ulusoy ve sevgilisi Faruk Çolakoğlu’na rastladım. Yüzleri gülüyor, birbirlerine aşkla bakıyorlardı. Çift mekandan ayrı ayrı çıkıp birkaç dakika sonra Nişantaşı Beymen Cafe’de yeniden bir araya geldi. “Buradan ayrı çıkalım da şurada tekrar buluşalım” ruhundan da bir sıyrılsalar ne güzel olur.
Depresyon molası
İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol’un başrolde olduğu “Bayi Toplantısı” geçen hafta vizyona girdi. Ben de hafta sonu soluğu sinemada aldım. Kabus gibi üstümüze çöken 2020’dan azıcık kopmak, biraz olsun stres atıp gülmek isteyenler için birebir. Tavsiye ederim.