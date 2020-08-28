Malazgirt’te büyük buluşma

Anadolu’nun fethinin 949’uncu yıldönümü coşkuyla kutlandı. 25-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen “Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları”nı yerinde izleme şansını yakalayanlardan biri de bendim...
Bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle katılım sınırlı, önlemler ise çok sıkıydı.
Gelelim detaylara...
25 Ağustos’ta ordusuyla Ahlat’ta kamp kuran, 26 Ağustos’ta Malazgirt’e hareket eden Sultan Alparslan’ın zaferiyle sonuçlanan Malazgirt Muharebesi’nin yıldönümü kutlamalarının başlangıç noktası elbette Ahlat oldu.
Bu yılki kutlamalara bir başka heyecan eşlik etti. Ahlat’ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin açılışı yine bu etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.
Ahlat’ta bir günlük konaklamanın ardından Malazgirt’e geçildi.
Orada da Ahlat’ta olduğu gibi kontroller ve önlemler en üst seviyedeydi. Etkinlik alanına sadece sandalye sayısı kadar izleyici alındı.
Her yıl Okçular Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonun en faal isimlerinden biri Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’dı.
Eşi Seyhan Yıldız da akışta herhangi bir aksaklık yaşanmaması, etkinliğin kusursuz şekilde tamamlanması için en az eşi kadar gayret gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda bakanın katıldığı kutlamalarda, zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı meydandan tüm dünyaya birlik ve beraberlik ahdimizi bir kez daha ilan etti.
Gözüme çarpan detay ise MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin tüm etkinliklere büyük bir coşkuyla katılım sağlaması ve hatta kendisinin de bir gece konaklaması oldu.
Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen tanıtım toplantısında Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız “Anadolu’daki varlığımızı, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu Malazgirt’ten dünyaya beyan edeceğiz” demişti.
Pandemi engeline rağmen beyanat gerçekleşti, birlik-beraberlik nidaları Malazgirt’ten yükseldi.
Her daim sahada
Geçen hafta, belki de son yılların en acı doğal felaketlerinden birini yaşadık.
Giresun’daki sel baskını yüreklerimizi dağladı, hayatını yitiren vatandaşlarımızın ve şehitlerimizin olması hepimizi derinden yaraladı.
Bir daha böylesi acıların, zamansız kayıpların yaşanmamasını temenni ediyoruz.
Felaket haberi gelir gelmez ülkece Giresun’a kilitlendik tabii... Gözümüz kulağımız haberlerdeydi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayın hemen ardından soluğu felaket bölgesinde aldı.
Son zamanlarda nerede afet, felaket, olağanüstü bir durum yaşansa, sayın Soylu bölgeye ilk ulaşan isimlerden biri oluyor.
Bir bakmışsınız deprem bölgesinde, bir bakmışsınız dağın tepesinde, bir bakmışsınız Giresun’da olduğu gibi çizmelerini giymiş kepçe üzerinde...
Vatandaşların kurtarılması için canla başla çalışıyor, bilgi alıyor, koordinasyona destek veriyor.
Bunlar tek fotoğraflık, göstermelik ziyaretler de değil, sorunlara çözüm üretilene kadar sahadan ayrılmıyor Sayın Soylu...
Bu yoğun tempoda evine ne kadar zaman ayırabiliyor, merak etmiyor değilim.
Çabası, kararlılığı, içten ve samimi davranışları ile alkışı, teşekkürü hak ediyor Süleyman Soylu.
Sıfır atığa doğru
Çeşme Belediyesi, temiz bir gelecek hedefleri kapsamında Plastik Atıksız Şehirler Ağı’na katılma çalışmalarına bir yenisini ekledi.
İlçenin farklı noktalarına Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirildi. Böylece “Sıfır Atık” hedefine bir adım daha yaklaşıldı. Amaç, atıkları kaynağında ayrıştırmak.
Çeşme halkına düşen ise bitkisel atık yağ, pil, elektrik-elektronik, kağıt-karton, plastik-metal, cam ve maske-eldiven atıklarını bu merkezlere götürerek “Temiz bir gelecek” hedefine destek olmak.
Geleceğini, çocuklarını, torunlarını düşünen herkesin bu farkındalığa ulaşacağına inancım tam.
Umarım yanılmam...
Malazgirt’te büyük buluşma
Anadolu’nun fethinin 949’uncu yıldönümü coşkuyla kutlandı. 25-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen “Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları”nı yerinde izleme şansını yakalayanlardan biri de bendim...
Bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle katılım sınırlı, önlemler ise çok sıkıydı.
Gelelim detaylara...
25 Ağustos’ta ordusuyla Ahlat’ta kamp kuran, 26 Ağustos’ta Malazgirt’e hareket eden Sultan Alparslan’ın zaferiyle sonuçlanan Malazgirt Muharebesi’nin yıldönümü kutlamalarının başlangıç noktası elbette Ahlat oldu.
Bu yılki kutlamalara bir başka heyecan eşlik etti. Ahlat’ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin açılışı yine bu etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.
Ahlat’ta bir günlük konaklamanın ardından Malazgirt’e geçildi.
Orada da Ahlat’ta olduğu gibi kontroller ve önlemler en üst seviyedeydi. Etkinlik alanına sadece sandalye sayısı kadar izleyici alındı.
Her yıl Okçular Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonun en faal isimlerinden biri Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’dı.
Eşi Seyhan Yıldız da akışta herhangi bir aksaklık yaşanmaması, etkinliğin kusursuz şekilde tamamlanması için en az eşi kadar gayret gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda bakanın katıldığı kutlamalarda, zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı meydandan tüm dünyaya birlik ve beraberlik ahdimizi bir kez daha ilan etti.
Gözüme çarpan detay ise MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin tüm etkinliklere büyük bir coşkuyla katılım sağlaması ve hatta kendisinin de bir gece konaklaması oldu.
Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen tanıtım toplantısında Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız “Anadolu’daki varlığımızı, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu Malazgirt’ten dünyaya beyan edeceğiz” demişti.
Pandemi engeline rağmen beyanat gerçekleşti, birlik-beraberlik nidaları Malazgirt’ten yükseldi.
Her daim sahada
Geçen hafta, belki de son yılların en acı doğal felaketlerinden birini yaşadık.
Giresun’daki sel baskını yüreklerimizi dağladı, hayatını yitiren vatandaşlarımızın ve şehitlerimizin olması hepimizi derinden yaraladı.
Bir daha böylesi acıların, zamansız kayıpların yaşanmamasını temenni ediyoruz.
Felaket haberi gelir gelmez ülkece Giresun’a kilitlendik tabii... Gözümüz kulağımız haberlerdeydi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayın hemen ardından soluğu felaket bölgesinde aldı.
Son zamanlarda nerede afet, felaket, olağanüstü bir durum yaşansa, sayın Soylu bölgeye ilk ulaşan isimlerden biri oluyor.
Bir bakmışsınız deprem bölgesinde, bir bakmışsınız dağın tepesinde, bir bakmışsınız Giresun’da olduğu gibi çizmelerini giymiş kepçe üzerinde...
Vatandaşların kurtarılması için canla başla çalışıyor, bilgi alıyor, koordinasyona destek veriyor.
Bunlar tek fotoğraflık, göstermelik ziyaretler de değil, sorunlara çözüm üretilene kadar sahadan ayrılmıyor Sayın Soylu...
Bu yoğun tempoda evine ne kadar zaman ayırabiliyor, merak etmiyor değilim.
Çabası, kararlılığı, içten ve samimi davranışları ile alkışı, teşekkürü hak ediyor Süleyman Soylu.
Sıfır atığa doğru
Çeşme Belediyesi, temiz bir gelecek hedefleri kapsamında Plastik Atıksız Şehirler Ağı’na katılma çalışmalarına bir yenisini ekledi.
İlçenin farklı noktalarına Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirildi. Böylece “Sıfır Atık” hedefine bir adım daha yaklaşıldı. Amaç, atıkları kaynağında ayrıştırmak.
Çeşme halkına düşen ise bitkisel atık yağ, pil, elektrik-elektronik, kağıt-karton, plastik-metal, cam ve maske-eldiven atıklarını bu merkezlere götürerek “Temiz bir gelecek” hedefine destek olmak.
Geleceğini, çocuklarını, torunlarını düşünen herkesin bu farkındalığa ulaşacağına inancım tam.
Umarım yanılmam...