Komplo yok kahpe bir virüs var

Eskiye nazaran bayağı bir yol aldık. Türkiye’nin aldığı yolu rakamlar da kanıtlıyor zaten...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birkaç gün önce 6. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı’ndaydı.
Soylu, yaptığı konuşmada yeni projeler, iyileştirilen karayolları ve artan acil müdahale imkanlarıyla trafik kazalarında ciddi bir azalma sağlandığını açıkladı.
BM Genel Kurulu’nun “2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması” hedefini tutturabilen iki ülkeden biri olmamız da başarının kanıtı...
Bir eğitimci olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki trafik eğitimi mutlaka küçük yaşta başlamalı. Çünkü çocuklar, gerekliliği ve sebebini küçükken öğrendikleri kuralları, büyüdüklerinde de unutmuyor.
Yetkililer de trafik bilincini küçük yaşta oluşturmak için gerekli adımı attı, çok önemli bir projeyi hayata geçirdi.
Hazırlanan “trafik eğitim parkları” ülke çapında hızla yaygınlaşıyor.
Bu yıl itibarıyla 6 ilde daha park yapımı tamamlandı.
◊ Öncelikle geçmiş olsun demek istiyorum.
- Çok teşekkür ederim.
◊ Nasıl oldu bu?
- Çok önlem alıyordum kendimce... Gerçekten az insan benim kadar dikkatlidir. Nadiren kızlarımla görüşüyordum, onlarla da mesafeliydik, yani birbirimize sarılmak falan yoktu. Onun dışında iki-üç arkadaşımla görüşüyordum, başka da kimseyle hiçbir şekilde irtibatım yoktu. Ama maalesef bu virüsü kaptım işte.
VİRÜSÜ KİMDEN, NASIL KAPTIM BİLMİYORUM
◊ Virüs size nereden, kimden bulaştı, bir fikriniz var mı?
- Nereden ve kimden bulaştığı konusunda bazen fikir sahibiyim, bazen değilim.
Bu tarz içerikler değişirse, verilen mesajlar farklılaşırsa, şiddet vakalarında belirgin bir azalma yaşanır mı?
Bu soruların kesin olarak yanıtını vermek güç ama şu bir gerçek ki, dijital yayınlar kontrolden çıkmış durumda.
RTÜK, geçenlerde “televizyon yayınlarında şiddet” başlıklı bir araştırma yaptı. “Şiddetin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz” diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den en azından televizyon ekranlarındaki şiddeti önlemek adına adım atılacağını duymak iyi geldi.
Yayınlardaki aile, kadın ve çocuklar için problem teşkil eden şiddet içerikleriyle kararlılıkla mücadele edeceğini açıkça belirten RTÜK, bu konuda kamuoyunun nabzını tuttu. 26 ilde 15 ve üzeri yaştaki 2 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, ilginç sonuçlar ortaya koydu.
Araştırmaya göre katılımcıların yaklaşık yüzde 94’ü televizyon yayınlarında şiddet içeriklerinin orta ve daha fazla düzeyde olduğunu düşünüyor. Kadınlar, erkeklere göre televizyon yayınlarında şiddete daha fazla yer verildiği görüşünde.
Bir başka çarpıcı nokta, şiddet algısının yaş grubuna göre değişkenlik göstermesi...
36-50 yaş arası bireyler, televizyon yayınlarında şiddete fazla yer verildiğini ifade ediyor. Oysa 15-25 yaş grubunun yüzde 33,3’ü, şiddete yer verilme sıklığının çok az olduğu görüşünde! Yani görünen o ki pek çok genç şiddeti kanıksamış durumda...
Dünya genelinde de tablo hemen hemen böyle...
◊ “Kadın ve futbol” konusuna bugün bile önyargılı yaklaşılıyor. Muhtemelen siz yeşil sahalara adım attığınızda kalıplar çok daha sertti.
- Dünyadaki gelişmelerin çok uzağında bulunanlar, futbolu erkek sporu olarak görüyordu. Bu nedenle “kadın” ve “futbol” kelimeleri yan yana getirilmezdi.
◊ Ama siz kalıpları yıktınız, basketbol oynarken bir U dönüşüyle futbola yöneldiniz. Nasıl doğdu bu merak?
- Çok hareketli bir çocuk olduğum için ailem beni 11 yaşında spora yönlendirdi. Vefa Kulübü’nde basketbola devam ederken, sokaklarda da erkek arkadaşlarımla futbol oynuyordum.
◊ Sizi bu yola çeken motivasyon kaynağı neydi peki? İlk adım nasıl atıldı?
- İstanbul Moda’da, Dostlukspor Kız Futbol takımının olduğunu öğrendim. Bu sayede futbolu öğrenmek, oynamanın verdiği keyfi yaşamak ve görmek açısından tercihimi futboldan yana kullandım.
SAHAYA YAKIN OLAYIM DERKEN KENDİMİ MERKEZİNDE BULDUM
Ne acıdır ki adli kontrol şartıyla dışarıda, sokaklarda, yanıbaşımızdaymış.
Hayretler içinde okudum haberi. “Ne hırsmış, ne egoymuş, ne gözüdönmüşlük” dedim, pes! Nasıl bir ruh hali, ne tür bir ruh hastalığıdır bu...
Ya o bomba patlasaydı... Bu “adli kontrolle serbestlik” meselesi de defalarca baş yaktı, can aldı, bilmiyorum bu kıyamet nasıl dinecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde “Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin” dedi ama böylesine insanlıktan çıkmış biri kolay kolay kendine gelir mi emin değilim. Keşke...
Sayın Soylu’nun bence en önemli uyarısı, tedbir kararı konusunda gecikme yaşanmasının ivedi biçimde önlenmesi. Sayın Bakan, “Kolluk birimlerimiz, mülki idare amirlerimiz, tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler. Sonrasında ‘eyvah’ yetmez. Hatta ‘bu kararları verirken gecikmeyin’ demek bile belki doğru değil, acele edin” demiş.
Evet, “eyvah” demek bir işe yaramıyor, ölenleri geri getirmiyor.
Bu nedenle tedbir almakta acele edilmeli, şikayetçi kadınlar sıkı biçimde korunmalı.
Kadını aşağı gören zihniyet, “ya benimsin ya toprağın” gibi çağdışı cümleler bir an önce zihinlerden, lügatlardan silinmeli.
◊ 90’larda magazin sayfalarının vazgeçilmez yüzüydünüz. Sonra aniden kayboldunuz. Nerelerdesiniz?
- Ortada olmamak, yok olmak demek değil ki... Ortada olacak bir ortam yok. Bu dönem, “akıllı olan kenarda durur” dönemi.
◊ Doğum günleriniz bile haberdi...
- Çünkü doğum günlerimi çok özel hazırlardım. Öyle ses getirirdi ki davetli olmak için araya birilerini koyarlardı.
◊ Yok mu artık o partiler?
- Yooo, devam ediyor. Geçen sene 4 kutlama yaptım; hem yurtiçi hem de yurtdışında...
◊ Bu yıl tabii pandemiden dolayı yalan oldu...
- Doğum günüm 11 Aralık... Bu sene konsept, köfte-patates, pijama, terlik (gülüyor).
Kendimiz kadar sevdiklerimiz için de korkuyoruz.
Amma velakin korkunun ecele faydası yok.
Önlem konusundaki küçücük bir açık, bulaş zincirini hızlandırıyor, Covid-19’a kapıları ardına kadar açıyor.
Tablo sadece Türkiye değil tüm dünya için karanlık. Kimi ülkeyi ikinci, kimini üçüncü dalga vurdu.
Tsunaminin etkileri hastane önlerinde uzayıp giden kuyruklardan, kırmızı alarm veren yoğun bakımlardan da belli.
Önceki gün, günlük vefat sayısı üç haneli rakamlara tırmandı.
Ve sonuç, beklenen yasaklar geldi.
◊ Herhangi bir yerde sadece sesinizi duysam, o sırada sizi görmemiş bile olsam direkt “Ayşe Egesoy” derim. Bu nasıl bir imzadır?
- Bunu duymak ömre bedel işte, çok şükür.
◊ Bunu sadece ben söylüyor olamam. Sokakta, alışveriş yaptığınız mekanlarda da benzer durumlarla karşılaşıyorsunuzdur.
- Aynen öyle. Sesimi hemen tanıyorlar. Bana mesleğimin en önemli geri dönüşü de budur. Yani sonuçta TRT’de devlet memuruyduk biz. Aldığımız maaş belliydi. Özel televizyonlardan da TRT maaşımızdan azıcık fazla kazanırdık. Yani çok büyük paralarımız, evlerimiz, arabalarımız olmadı. Ama bugün hâlâ bu markanın yaşıyor olması, insanların bana bu kadar sıcak yaklaşması öyle büyük bir kazanç ki... Tarifi yok.
SOKAKTAN GEÇENİ ÇEVİRİP SUNUCU YAPTILAR
◊ Bu unutulmaz ses ekranlardan bize kaç yıl boyunca ulaştı?
- 20 sene TRT’de çalıştım. 5-6 sene de sonrası... Yaklaşık 30...
Zira AVM önlerinde, sokaklarda, “Ay sigarasız duramıyorum, elim ayağım titriyor canım” bahanesiyle maskesini küt diye indiren, sigarasını yakıp muhtemel koronavirüs katkılı dumanını cümle aleme savuranlardan illallah demiştim...
Bu durumdan şikayet eden bir ben değildim elbette. Birkaç gün önce Bursa, Sakarya ve Eskişehir’den peş peşe yasak haberleri geldi.
Pandemi önlemlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle bazı açık alanlarda
sigara içmek yasaklandı derken asıl sevindirici
haber çarşamba akşamı İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geldi.
Tüm Türkiye’de, 81 ilde sokaklarda caddelerde sigara içmek yasaklandı.
Hiç yalan söylemeyeceğim, herhalde bu güne kadar hiçbir yasak haberini böyle müjdeymiş gibi karşılamamış, alkışlamamıştım.
◊ Aslıcım acın çok taze, başın sağ olsun...
- Çok teşekkür ederim Tülay... Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Ölümün bile hayırlısı dilenir ya, doğru. Öyle ani oldu ki... O yüzden kabullenemiyor insan.
◊ Annenle baban olabildiğince izole yaşıyorlardı diye biliyorum.
- Öyleydi zaten. Abim (Saruhan Hünel) ve ben bile “taşıyıcı olabiliriz” korkusuyla onları çok sık ziyaret etmiyorduk. Deniz kenarında bir yazlık evleri vardı, orada kalıyorlardı. Ekim ayına kadar da her şey yolundaydı.
◊ İşler ne zaman kontrolden çıktı?
- Bir gün babam aradı, nezle olduğunu söyledi. Market alışverişine çıkmış, dönüşte yağmura yakalanmış. “Herhalde o gün üşüttüm biraz, hastayım” dedi.
◊ Nezle olduğunu söylediğinde hiç aklına korona olabileceği gelmedi mi?
- Düşmez olur mu? “Baba emin misin? Bir test yaptır” dedim. “Yok, ilaç aldım” diye diretti.
Dünya pandemide ikinci dalga kaosu yaşarken havalimanlarında neler olup bitiyor, Avrupa’da durum ne, yeni önlemler var mı diye de meraktaydım açıkçası...
YOLCU AZLIĞI YÜZÜNDEN UÇUŞLAR BİRLEŞTİRİLİYOR
Amsterdam’a ulaşım için her zamanki gibi yine Türk Hava Yolları’nı tercih ettim.
Uçaklarda yoğunluk devam ediyor ama sebep eski hareketliliğe dönülmüş olması değil. Seyahat edenlerin sayısı ciddi biçimde azaldığından uçuşlar birleştiriliyor.
Mesela ben bilet alırken, o gün için 2 ayrı sefer vardı ama sonrasında yolcu azlığından dolayı iki uçuş birleştirildi.
Hâl böyle olunca da çoğu zaman uçak saatiniz değişiyor, planlanan saatte uçamayabiliyorsunuz.
Yola çıkma hazırlığı yapanların bunu göz önüne almasında fayda var.
UÇAKTA VARDİYALİ YEMEK DÖNEMİ
◊ Bursa’da yeşilinden kültürüne, binalarından hanlarına büyük bir dönüşüm başlamış. Böyle geniş çaplı bir projeler zincirine neden gerek duyuldu?
- Şöyle bir girizgah yapayım. Türkiye’nin 81 ili, 925 ilçesi ve hepsinin de çok ciddi özellikleri var. Ama Bursa gerçekten farklı, gerçekten çok özel bir şehir.
◊ Nedir onu diğer şehirlerden farklı kılan? Sonuçta sizin de dediğiniz gibi Türkiye’nin her köşesi ayrı bir değer...
- Bursa, Osmanlı’yı kuran, Osmanlı’ya dair ciddi izler taşıyan bir şehir. Ama hepsi bu değil tabii... Şehir, Osmanlı’dan önce de farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış. İznik’i gördünüz, tam anlamıyla bir açıkhava müzesi hüviyetinde. Ama şu ana kadar ciddi mesafe alamamış, hak ettiği ilgiyi görmemiş.
Dünya Göçebe Oyunları gibi organizasyonlarla, orada yaptığımız bazı restorasyonlar ve sahil düzenleme çalışmalarıyla kendini toparlamaya başladı gerçi... Restore etmek falan güzel ama yine de bunları dünyaya tanıtmadan olmaz.
◊ Yani diyorsunuz ki şehir genelinde başlatılan dönüşüm yeterli değil. Ne yapacaksınız o halde?
- Onun için de bazı girişimlerimiz var. Güney Kore, Japonya, Malezya ve Endonezya’da fuarlara katıldık, görüşmeler yaptık, büyükelçiler aracılığıyla çeşitli firmalarla bir araya geldik. Güney Kore’de bir ajansla anlaşıp tanıtım faaliyetini başlattık. Oradan turizm acenteleri, hatta YouTuber’lar bile getirdik.
◊
Cumhuriyete uzanan destansı yolculuğun birbirinden özel kareleri, 29 Ekim kutlamaları kapsamında İstiklal Caddesi ve Galata Köprüsü’nde sergilenmeye başlandı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, serginin açılışında yaptığı konuşmada, İstiklal Caddesi’nin önemini de vurguladı. Yıldız, “Caddeye ‘İstiklal’ adı Kurtuluş Savaşı’nın sonunda verildi. Biz de belediye olarak Kurtuluş Savaşı’nı anlatan sergimizi vatandaşımızla burada buluşturduk” dedi. İkinci sürpriz ise 29 Ekim’e özel çıkarılan Beyoğlu Gazetesi’ydi.
Kapağında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ile onun unutulmaz “Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” sözünün yer aldığı gazetenin kendisi kadar dağıtım şekli de etkiledi beni... Vatandaşların önceki gün Taksim Meydanı’nda “Yazıyor yazıyor, yarın Cumhuriyet’in ilan edileceği yazıyor” diye bağırarak koşan çocukları gördüklerinde şaşkına dönmüş olduklarına şüphem yok. Kendilerine uzatılan gazeteye baktıklarında da birçoğunun duygulandığından adım kadar eminim.
Şahsen o çocukların fotoğraflarına bakmak bile benim gözlerimi yaşarttı.
Dünya pandemiye rağmen Sakarya’da buluştu
İki teker tutkunları geçen hafta sonu Sakarya’da bir araya geldi. Ama bu kez ortalık sessiz sedasızdı. Çünkü yarışanlar egzoz sesleriyle kulakları sağır eden motorcular değil dünyanın dört bir yanından gelen bisiklet sevdalıları oldu.
Şehir, üç gün boyunca
◊ Birçok müzisyen gibi sizin de aylardır sesiniz sedanız çıkmıyor. Nasıl geçiyor pandemi günleri?
- Mart sonu, nisan başı gibiydi. Sabahattin Ali’nin “Aldırma Gönül” oyununun Türkiye turnesindeydik. En son Samsun’da sahneye çıkmıştık. İstanbul’a döndükten sonra pandemi nedeniyle iki ay hiçbir şey yapamadım. Aslında bu süreç, benim için bir eğitim ve bilinçlenme süreci oldu diyebilirim.
◊ Ne tür bir bilinçlenmeden bahsediyorsunuz?
- Malum 3 ay eve kapandık. Başlarda neler olup bittiğini idrak etmeye çalıştık, sonra karamsarlık dönemi ve arkasından kabulleniş geldi. Ben ondan sonra da süreci nasıl verimli hale getiririm diye düşünmeye başladım.
◊ Bu yol mutfaktan da geçti mi? Malum, o dönemde mutfağa girip ekmek, börek yapmayana uzaylı gözüyle bakılıyordu.
- Tabii ki... İdrak sürecinde herkes gibi ekmek yapma, yemek pişirme çabaları falan bende de oldu. Ama şöyle bir avantajım vardı, müzik stüdyom yan tarafta. Aynı zamanda küçük bir televizyon stüdyomuz var. Yukarısı yaşam, aşağısı çalışma alanıydı.
◊
Bu da turizmin gelişmesini, turist sayısının günden güne artmasını sağlıyor.
Şehirde 2000’li yılların başında 2000 olan yatak kapasitesi bugün itibarıyla 40 bini geçmiş.
Bu rakamda Sümela Manastırı’nın payı büyük.
Geçen yıl göreve başlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Avrupalı turistleri Trabzon’a çekecek altyapıları oluşturmamız lazım” diyor ve ekliyor:
“Sümela Manastırı’mız Trabzon’un batıda da en çok bilinen mekanı. Orada ciddi bir restorasyon yapılıyor. Yeni düzenlemeler de söz konusu... İsteyen herkes aracıyla yukarı kadar çıkabildiği için orada acayip bir trafik oluşuyordu mesela... Yolun iki tarafına park edilmesi kaos yaratıyordu. Bu sene aşağıda büyük otoparklar yaptık. Önümüzdeki yıldan itibaren Büyükşehir olarak insanları ringlerle taşıyacağız.”
◊ “Neler Oluyor Hayatta” yayınından az önce çıktın. Program takip ettiğim kadarıyla gayet güzel gidiyor, kutlarım.
- Teşekkür ederim. Evet, çok iyi gidiyor. Sağ olsun izleyicimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor.
◊ Korona tüm dünyanın rutinini bozsa da sizin ekibi yolundan alıkoyamadı. Kısıtlama sürecinde bile ara vermediniz.
- Yok, hiç ara vermedik.
◊ Kimi korkudan kimi de yasaklardan dolayı evine kapanmışken, sen virüsten ötürü hiç tedirginlik duymadın mı peki?
- Kanal yönetimi bize müthiş sağlıklı bir ortam sağladı. Yapımcımız Hülya Sepken’den teknik ekibimize kadar herkes çok değerli, hepsi de gerçekten işini layığıyla yapan insanlar. Ve hepsi de bu konuda çok hassas davrandı. Çok şükür en ufak bir sağlık sorunu yaşamadık. En azından şu ana kadar. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam eder.
◊ Hakan Ural, sokaktaki insanın Hakan Abi’si mi oldu? Kime senden bahsetsem “abi” diyor.
- Estağfurullah...
Genel Başkan Mehmet Ali Dim’in çabalarıyla 14 Ekim 2019’da kurulan KGK, hem Türkiye özelinde hem de dünya genelinde kısa sürede başarılı çalışmalara imza attı.
Ankara’da genel merkez binası ve İstanbul’da bir çalışma ofisi bulunan konsey, 79 ilimize de temsilci atadı.
Yanı sıra 34 ülkede temsilcisi bulunan KGK, yaygın, yerel ve dış medyayı bünyesinde barındıran ilk ve tek basın meslek örgütlenmesi olarak yoluna devam ediyor.
Küresel Gazeteciler Konseyi’nin bir önemli misyonu da Türkiye aleyhindeki olumsuz propaganda ve algı faaliyetlerine karşı tepki ve eylem ortaya koyabilmek amacıyla, her türlü medya aracını da kullanarak ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerine destek vermek...
Böyle bir oluşumda görev almaktan gurur duyuyor, bu vesileyle hem yönetimimizin hem de üyelerimizin birinci yıl dönümünü kutluyorum.
Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.
Veliler servisten kaçıyor
Okullar açıldı ve yeniden yüz yüze eğitime başlandı. Gerçi Milli Eğitim Bakanlığı pandemiden dolayı okula gitmeyi zorunlu tutmuyor, kararı ebeveynlere bırakmış durumda.
◊ Bu yıl Altın Kelebek Ödülleri’nde Başarı Ödülü’ne layık görüldünüz. Geçen yılı da 10’un üzerinde ödülle kapatmıştınız. Rol aldığınız yapımlar ve kazandığınız ödüller bir yana, size göre hayattaki en büyük başarınız ne?
- Hayattaki en büyük başarı, yapmak istediğiniz işi yaparak yaşamaktır. Hayatı, istediğiniz gibi yaşamayı elde etmektir. İnsan, hayatı boyunca bunu sağlamak için çalışır, didinir ve yorulur. Albert Camus der ki; “Başarı elde edilebilir bir şey. Önemli olan başarıyı hak etmek”... İşte bütün uğraş bunun için olmalı.
◊ “En büyük başarım, sevdiğim işi yapmak” mı diyorsunuz? Bu mudur?
- En büyük başarıdan öte, başarılarımız vardır. Başarıyı en büyük ya da büyük diye kategorize edemeyiz. Hepsi birbirinden farklı ve bakış açınıza göre değişir. Başarıyı yaptığın işi içine sindirmek diye algılıyorum ben. Çünkü sen içine sindiriyorsan ve yaptığın işten memnunsan, o iş başarılı oluyor. Belki de ben bu şekilde yaşıyorum.
Mesela tiyatroda çok istediğim bir roldü “Esaretin Bedeli”ndeki Red karakteri. “Esaretin Bedeli”ndeki Red ve “Bir Zamanlar Çukurova”daki Fekeli karakterlerini çok severek oynadım, çok içselleştirdim, onları kendime yakın buldum. Belki yorumlarımla biraz onları da kendime yakınlaştırdım. Sonuç olarak içime sinince galiba o iş başarılı oluyor diye düşünüyorum.
◊
Diğer yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kadına şiddet konusuna ciddi biçimde eğilmeye devam ediyor. Sayın Bakan’ın geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaştığı veriler, bir umut ışığı yaktı.
Bakan Soylu, alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranının, yılbaşından bugüne yüzde 29 düştüğünü açıkladı.
Türkiye’nin kadın cinayetleri konusunda başı çektiğini düşünenlere de rakamlarla yanıt verdi: “Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye’de 3,8...”
İçişleri Bakanı Soylu, “Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek. Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız” diyor.
Veriler elbet umut veriyor ama daha alacak çok yolumuz var.
Bir gün “Kadın çiçek değildir, kadın kadındır, insandır. Erkeğe hak olan her şey ona da haktır”ı öyle ya da böyle herkes kabullenecek...
Bıktık bu
Komplo yok kahpe bir virüs var
Cem Özer durdu durdu, karşımıza “Payitaht Abdülhamid” dizisinde sultanın baş düşmanı William Hechler olarak çıktı. Bu rol için imaj yenileyen oyuncuyla set sonrası buluştum. “Laf lafı açar” dedik, sorusuz, sorgusuz koyu bir sohbete bıraktık kendimizi. Sabırsız genç meslektaşlarını da konuştuk, “bu işler torpilsiz olmaz abi” önyargısını da, pandemi sonrası arşa çıkan komplo teorilerini de... Setlerde durum ne, yeni aşı bizi kısırlaştıracak mı, sürüden ayrılanı her zaman kurt kapar mı? Merak edenlere iyi okumalar...
◊ Cem Bey, bugün benden “hazır soru” bombardımanı beklemeyin, sohbete geldim. Laf lafı açsın, sohbet bizi nereye götürürse artık...
- “Laf Lafı Açıyor”a bir göndermeyle başlayalım diyorsunuz (gülüyor). Doğru bir yöntem. Benim programlarımın sırrı da buydu zaten. Çünkü bir dönem hazırlık yapmak çok önemsenirdi. Herkesin dilinde “Aman biz çok hazırlık yapıyoruz programa çıkmadan” falan... Bana da bir gün dediler ki “Biz de hazırlık yapalım”...
◊ “Laf Lafı Açıyor” yıllarından bahsediyorsunuz herhalde.
- Evet evet. İki-üç program hazırlık yaptık, öyle çıktık. Benim en kötü programlarım oldu onlar. Soruları hazırlayıp elime veriyorlar, haliyle karşımdakini dinlemeden tamamen sorulara odaklanıyorum.
◊ Olmadı yani...
- Hiç olmadı. Kardeşim bırakın, bu sohbet programı... Evinize misafir geldiğinde önceden hazırlık mı yapıyorsunuz “bunları soralım” diye?
DOĞRULAR CEZALANDIRILDIĞI İÇİN KIZLAR HEP “MERVE’LERE” GİDİYOR!
◊ Madem yanlış formül, niye bu kadar tuttu?
- Ne yazık ki bizim ülkemizde doğallığı pek kavrayamıyorlar. Organik gıdayla beslenmek konusunda herkes titiz ama organik yaşamak ve organik davranmak konusunda öyle değiliz. Herkes başkasının görmek istediği gibi davranıyor; nasıl olmalıyım, nasıl olursam beni çok severler?
◊ Neden böyleyiz sizce?
- Bizim memleketimizde doğru konuşmalar ve doğru davranışlar, ailelerimiz, öğretmenlerimiz, ustalarımız tarafından hep cezalandırıldı. O yüzden hep “Merve’ye ders çalışmaya gitti” kızlarımız. Çünkü “Erkek arkadaşımla buluşacağım” dese ortalık yıkılır. Ama oğlun, kız arkadaşıyla buluşuyor. Yani bizim insanımız demokrasiyi kendi oluşturamıyor.
◊ Ama durum biraz değişti gibi geliyor bana. Yeni jenerasyon o kadar katı değil.
- Yoo, çok fark yok. Çünkü her gelen jenerasyon, yaşı ilerledikçe anne babasından gördüğü gibi davranmaya başlıyor. Alışkanlıkları değiştirmeye kimse cesaret edemiyor. Ama biri risk alır, bir iş yapar ve o iş tutar, arkası gelir.
ÖNCELERİ SADECE DİNLERDİM SONRADAN HOŞSOHBET OLDUM
◊ Siz de kimsenin adım atmadığı bir yola ilk dalanlardansınız. Türk ekranlarında talk show’u siz başlattınız diyebilir miyiz?
- Talk show’un kimliğini bulduğu program diyelim. Daha önce de sohbet programları vardı ama ben şöyle diyorum; “Laf Lafı Açıyor”dan önce talk (sohbet) vardı, şov yoktu. “Laf Lafı Açıyor”dan sonra çok fazla şov oldu, talk kalktı.
◊ Özel kanallar ilk açıldığında Hollanda’daydım. Her perşembe geç saatlere kadar programınızı bekliyor, ertesi gün okula uykusuz gidiyordum.
- Avrupa’da çok fazla izleniyorduk. Özellikle Almanya’da çok ünlüydüm.
◊ Aklımda en çok kalan da masanızdaki...
- Yaratık mı? Cörk (gülüyor).
◊ Evet o, gözümün önünden gitmiyor.
- Onu bana Eser ve Engin Noyan hediye etmişti. Çekim tarihi doğum günüme denk gelmişti. Onlar da gelirken Fatoş Oyuncakları’nın vitrininde bunu görmüşler, “Ne kadar Cem’e benziyor” deyip almışlar. Sonra biz o oyuncakçıyla anlaştık.
◊ Ne anlaşması?
- O oyuncağı bana daha da çok benzettik, kravat falan takıldı, kravatına da benim imzam atıldı. Onları Cem Özer bebekleri olarak sattık.
AHMET ÖZAL: CEM’İ ARAYIN ARADIĞIMIZ TALK SHOW’CU O
◊ Esas iş oyunculuk mu?
- Tabii ki. Talk show’u kendi kimliğimle yapmadım zaten, bir talk show’cu karakteri yarattım. Çünkü ben sonradan hoşsohbet bir adam oldum. Önceleri daha çok dinlemeyi severdim.
◊ Ne değişti de diliniz çözüldü?
- Ben hep kendimden büyüklerin arasındaydım. Ali Poyrazoğlu, Müjdat Gezen, Cenk Koray, Ahmet Gülhan, Ferhan Şensoy, Levent Kırca... Onların yanında ne konuşacağım? Hep dinlerdim, o yüzden konuşkan da değildim. Yine de Maçka Oteli’nde bir kabare yapıyordum. Sezen Aksu’sundan Emel Sayın’ına bütün sanatçılar geliyordu. Finalinde gelen sanatçıları sahneye alıyor, onlara şarkı söyletmeden önce sohbet ediyordum. Bir gün izleyenler arasında Ahmet Özal da varmış. Ertesi gün genel müdürüne telefon açıp “Cem Özer’i arayın, bizim aradığımız talk show’cu o” demiş.
◊ Ve o talk show’la diliniz çözülüyor.
- O da hemen olmadı. Adem Gürses beni aradı, sit-com yapacağım diye bir hevesle gittim. Ama onlar dedi ki “Biz senden talk show istiyoruz”. Dedim “Benden çıkmaz sohbet, anca bana kadar”. “Yaparsın” dediler. O dönemde de salı ve cumartesi günleri Star1’de müzik eğlence programları yayınlanıyor. Adem Bey “Senin talk show’a eylülde başlayacağız, sen salı ya da cumartesi gününden birini seç, program arasında sekiz-on dakikalık skeçler yap” dedi. Tamam, o benim işim. Zaten şov başlamadan önce Cem Özer adını duyurmam da lazım. “Alo Cem Özer” diye bir şey yaptım.
DOKTORLUK DA OYUNCULUK DA MESLEK DEĞİL
◊ Sizin oyunculuğa bakış açınız da değişik; “Oyunculuk meslek değil bir yaşam tarzı” ne demek?
- Evet, meslek değildir. Doktorluk da meslek değildir mesela, yaşam tarzıdır.
◊ Neye göre ayırıyorsunuz?
- Meslek nedir, sabah 9’da mesain başlar, akşam 5-6 gibi biter. İşi gücü bırakır, çıkıp gidersiniz. Ama doktorluk öyle değil. Sokakta biri hastalansa “Mesaim bitti, muayenehaneyi kapattım” der mi bir doktor?
◊ “Açılın, ben doktorum” der.
- Ben de tam onu diyecektim. Her an sana gerek olabilir yani. Bu birincisi... İkincisi de senin devamlı kendini geliştirmen gerekir ve bu bir yaşam biçimi haline gelir. Bizimki de öyle.
Set bitti, tamam artık benim oyunculuğum da bitti diye bir şey yok. Şu an röportaj yaparken seni gözlemliyorum mesela... Yeni bir gazeteci karakteri karşımda. Yarın öbür gün oynarken ya da yönetirken bundan faydalanırım.
◊ Her oyuncu böyle mi ki?
- Bunu meslek olarak yapanlar da var, onlar çok rahat. Yani set bitiyor, tamam, o artık başka biri. Tabii yaratıcı oyunculuktan bahsediyorum, aktarmacı oyunculuktan değil.
TÜRK AYDINI KENDİNİ HALKA ANLATAMIYOR
◊ Bu daha çok karikatürize “entel” tarifi...
- Ben entelektüeli de Türkiye’de yanlış anladıklarını düşünüyorum. Bizde entelektüel dediğin kendi bildiği dilden konuşur. Ne kadar anlaşılmaz konuşursa, ne kadar anlaşılmaz kelime kullanırsa o kadar aydındır. Ama hayır, entelektüel adam düşüncesini, fikirlerini karşısındakinin anlayacağı dilden anlatabilen adamdır.
Türk aydınının yaptığı yanlış 40’lardan bu yana budur. Halka dokunamıyor, kendilerini halka anlatamıyorlar. Bak gerçek aydın Aşık Veysel’dir, Neşet Ertaş’tır, Pir Sultan Abdal’dır, onlar halka dokunur.
◊ Pir Sultan Abdal dediniz de aklıma geldi, sizin “Pir Sultan” adlı bir projeniz vardı.
- Evet, Pir Sultan Abdal’ı oynadım, çok keyifliydi.
◊ Onu rock müzikal olarak sahnelemek gibi de bir hayaliniz vardı.
- Müzikal değil de rock opera yapmak istedim. Hâlâ da istiyorum ama bir delinin çıkıp “Gel ben sana finansör oluyorum, yapalım bu işi” demesi lazım. Zorlu PSM bir sürü şey yapıyor, bu işi hiç duymadılar mı, görmediler mi bilmiyorum.
◊ Siz başvursaydınız, projeden bahsetseydiniz o zaman...
- Ben birkaç kez randevu almak istedim ama dönmediler. Halbuki çok da izleneceğini düşünüyorum.
SENİN AĞZIN KİRALIK MI DEĞİL Mİ, ÖNEMLİ OLAN BU
◊ Sokakta Cem Özer’e tepkiler nasıl? Sizi seviyorlar mı?
- Seviliyor muyum bilmiyorum ama sevmeyenin dahi saygı duyduğundan eminim. O önemliydi benim için. Yola da böyle çıktım zaten. Herkes beni sevsin; bu çok kolay. Kendini herkese sevdirebilirsin. Ama herkes beni saysın, o zor. İçinde saygı yoksa o sevgiyi ne yapayım?
◊ Bu da çok iddialı bir söz, herkes mi size saygı duyuyor?
- Saygı duymayan da vardır tabii ama orana bakmak lazım. Bir gün İzmir’de, bir otelin havuz kenarında oturuyorum. Bir beyefendi geldi, “Cem Bey, dünya görüşlerimiz taban tabana zıt. Ama size saygı duyuyorum çünkü başkalarının değil hep kendi lafınızı söylüyorsunuz” dedi. Önemli olan, senin ağzın kiralık mı değil mi? Kendin misin, değil misin? O yüzden bir yerlere ait olmadım hiç. Ben herkesim ve hiç kimseyim. Tek başına güçlüysen güçlüsün.
İSTEMEDİĞİM ŞEYE “HAYIR” DİYEBİLECEK KADAR PARAM OLSA YETER
◊ Kariyer anlamında arzu ettiğiniz yerde misiniz?
- Bana “Çok daha iyi yerlerde olmalıydınız” diyorlar. Ben zaten çok iyi yerdeyim kardeşim!
Çünkü onun için iyi yerde sayılmam için teknem olmalı, uçağım olmalı, yalıda oturmalıyım.
Oldu da gerçi ama daha farklı değildim, yine böyleydim. Hatta onları çevirmek için özgürlüğünden feragat ediyorsun.
Bir süre sonra acaba bir jet alsam mı falan diye düşünmeye başlıyorsun.
Sonu yok bunun. Sonunda şuna karar verdim, istemediğimi yapmayacak kadar param olsun, istemediğim şeye “hayır” diyebileyim yeter.
Röportajı okuyanlar eğer bu lükse sahiplerse, Allah aşkına frene bassınlar.
Çünkü hiçbir zaman istekleri bitmeyecek. Çünkü fazla kazanmak için hayatından veriyorsun.
Ne kadar az şeye ihtiyaç duyarsan o kadar özgürsün.
SEYİRCİ KÖTÜ ADAMI SEVERSE O İŞ TUTAR
◊ Gelelim son işinize... TRT1’de yayınlanan “Payitaht Abdülhamid”de rol alıyorsunuz.
- Evet, William Hechler rolünü üstlendim.
◊ Abdülhamid’in düşmanı olan bir İngiliz ajanı...
- Evet, iki projedir bana kötü adam karakterleri uygun bulunuyor.
◊ Bu iyi mi kötü mü bilemedim. Sizce?
- İyi. Çünkü kötü adam olmazsa hikâye olmaz. Yoksa neyi anlatacağız? Düşünsenize kadınla erkek birbirini çok seviyordu, çok da mutlu mesut yaşadılar, hayatlarında hiç kötü bir şey olmadı. Ne adamın hayatına biri girdi, ne kadının... Eee... Seyretmezsin ki... Pamuk Prenses’i üvey anne ile cadı olmasa dinlemezsin. Bir de derler ki “Seyirci kötü adamı severse o iş tutar”.
EŞİM AŞI İÇİN GÖNÜLLÜ DENEK OLDU
◊ Pandemiyle ilgili bir komplo teoriniz olduğunu duydum.
- Hastalık ilk çıktığında bir sürü komplo teorisi ortaya atıldı ya, biz de evde otururken ürettik (gülüyor). Sonra gördük ki komplo falan yok ortada. Sadece kahpe bir virüs var.
◊ Aşı hakkında da komplo teorileri gırla gidiyor.
- Aşıyla ilgili de komplo teorisi üretmesinler artık. Yok çip takıyorlar, yok takip edecekler. Arkadaş seni takip edecek de ne olacak, sen kimsin? Genetiğimizle oynayacaklarmış. Ne yapacak genetiğimizle oynayıp, kulaklarımızın yerini mi değiştirecek? Kısırlaştıracaklarmış. Niye kısırlaştırsın bizi? Zaten Avrupa’da yaşlı nüfus fazla diye dertleniyorlar. Tüketim lazım kapitalizme, ucuz işçi, köle lazım. Tam tersi üremekten yanalar, seni niye kısırlaştırsın? Eşim (Pınar Dura) gönüllü denek oldu aşı için, hiçbir yan etkisini de görmedi.
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