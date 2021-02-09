İletişimin tali değil asli olduğu bir dönemdeyiz

Pandemi dönemi içinde daha önce de Miami’ye uçmuştum ama bu kez prosedürler farklıydı. İpler iyice sıkı tutulmaya başlanmış. Tüm çaba üçüncü dalgaya geçit vermemek için elbette...
Değişiklik ne derseniz, artık ister geliş ister gidiş olsun, Amerika-Türkiye seyahatlerinden en fazla 72 saat önce PCR testi yaptırmak zorunlu. Negatif olduğunu belgeleyemezsen uçman mümkün değil. Bunu öğrenince soluğu arkadaşım Seycan Tanfer’in sahibi olduğu Tanfer Hastanesi’nde aldım.
Salgının ilk döneminde yaşanan test ücreti kaosunun sona erdiğini zaten biliyordum.
Nitekim bu konuda bir sürpriz yaşamadım.
Açıklandığı üzere test ücreti olarak 250 lira talep edildi.
Bu arada, yola çıkmaya hazırlananlar için de hemen bir not düşeyim, sonuçlar en geç ertesi gün elinizde oluyor, planlarınızı ona göre yapın.
Geleyim sadede; nurtopu gibi bir negatif belgem oldu, yolculuğun önündeki tek engel de kalktı. Biletler alınsın, valiz yapılsın...
Bu ne kalabalık
◊ Markasını İngiltere’de kurmuş bir modacısınız ama bildiğim kadarıyla bu maceranın öncesi de var. Sektörde kaç yıl geride kaldı?
- Aslında eşimin 2004 yılında İngiltere’den aldığı iş teklifi Zeynep Kartal markasının doğmasına ve köklenmesine olanak sağladı. Türkiye’den başlayıp İngiltere’ye uzanan moda yolculuğumda bu yıl 30 seneyi geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçmişe baktığımda, kurduğum hayallerin gerçeğe dönüşmesinde işime olan tutkumla beraber ailemin ve sevdiklerimin manevi desteğinin payı çok büyük...
◊ Uzun yıllardır yurtdışındasınız. Gözden ırak olan gönülden de ırak olurmuş ya hani... Zaman içinde Türkiye’den koptunuz mu? Gönül bağları zayıfladı mı?
- Hayır, bu süreç boyunca hiçbir zaman anavatanımdan kopmadım. İngiltere’de yaşadım ama ülkeme duyduğum özlem ve hayata geçirdiğim her proje, “Bir sonrakinde daha iyisini nasıl yapabilirim” düşüncesini güçlendirdi. Bu düşüncenin de daha azimli bir şekilde çalışmamın önünü açtığına inanıyorum.
KOCA BİR OKYANUSTA TEK BAŞIMAYDIM
◊ Şu an orada kabul görmüş, sevilen bir modacısınız ama merak ediyorum, başlarda İngiliz moda sektörünün bir Türk tasarımcıya yaklaşımı nasıldı?
- Yurtdışında yaşamaya başlamanın ve burada bir markayı hayata geçirmenin zorluklarını tabii ki yaşadım. Yeni bir ülkede iş kurmak, koca bir okyanus içinde tek başına kalmaktı benim için...
Emine Erdoğan’ın gençlik yıllarından beri israf konusunda çok hassas olduğunu da biliyorum.
Ancak gördüğüm kadarıyla ne kadar konuşulursa konuşulsun, yazılırsa yazılsın, “sıfır atık” konusunda yeterli mesafe alınamıyor.
Sebebi de biziz.
Vatandaş olarak üzerimize düşeni gereğince yapmıyoruz.
Eğer evlerde böyle bir hareket başlamazsa, hassasiyetin genele yayılmasını ve sonuç alınmasını beklemek hayal olur.
Nasıl mı?
Bir Almanya örneğiyle açıklayayım. Almanya’da elinizdeki çöpü mutfaktaki yanlış çöp torbasına atarsanız kıyamet kopar. Çünkü atıklar türlerine göre ayrılır ve onlara göre belirlenen renkteki torbalara konur.
◊ Çok yönlülüğünüz herkesçe malum. Öğrendiğim kadarıyla yaptığınız işlere yeni başlıklar eklenmek üzereymiş. Bu kadar bölünmek normal mi?
- Bu bana pek garip gelmiyor da çevremde garip bir his uyandırıyor... Bir oyuncu, bir yönetmen ya da bir fotoğrafçı sonuçta kendi sanat kariyeriyle ilgilidir. Yani aynı zamanda bu işlerin sergileneceği yerlerin sahibi değildir. Ben hem oyuncuyum, hem tiyatrom var hem de tiyatro işlerinin yapıldığı kabareyi idare etmek zorundayım.
◊ Televizyonu atlamayalım.
- Evet, “bir şov programı varsa o programın moderatörü de benim” gibi bir komikliği yaşıyorum. Bir yandan medyayla mütevazı bir ilişkim var. Bu sezon TV100 kanalında bir programım var. Ayrıca bu işi hibrit olarak sürdürmek için adım attım, dijital platforma da iş yapmaya başlıyorum.
Fotoğraflar: Emre Yunusoğlu
“Kutlayalım yeni zamanını” dedi.
Bu paylaşım sonrası kimi veryansın etti, “ayıp” diye hop oturup hop kalktı, kimi de “sünnet davulla zurnayla kutlanıyorsa bu niye ayıp olsun” diyerek Düvenci’ye destek verdi.
Ben ayıplamıyorum da alkışlamıyorum da...
Öncelikle ne mutlu bu güzel aileye diyorum...
İki pırlanta gibi çocukla hayatlarını paylaşıyor, onların büyümelerine tanıklık ediyorlar.
Ve çok mutlular...
Sağlıkları da mutlulukları da daim olsun.
◊ 2020 zor geçti ama astrologlar 2021 için de iyi konuşmuyor. “2020 fragmandı, asıl film şimdi başlıyor” benzeri açıklamalar var. Şimdi oturup felaketin ikinci perdesini mi bekleyeceğiz yani?
- Aslına bakarsanız 2021 kumar yılı olacak.
◊ Nasıl yani?
- Yani doğru adımlar atıp akıllıca risk alan, yeniliğe açık olup kendini adapte edenler bu yıl kazanacak. Kapalı, değişime açık olmayanlarsa bu yılın kaybedenleri olacaktır.
◊ Gerçekten bu yıl öngörüldüğü kadar zor mu geçecek?
- Evet, zorlu bir süreç bizi bekliyor.◊ İyi ama hangi açılardan?
- Bu yıl kıtlık, kuraklık, isyanlar ve özgürlük savaşlarına tanıklık edeceğiz mesela... Özellikle Londra, Paris ve Washington’da büyük gösteriler olacak. Ayrıca Kanada ve Almanya’daki hareketlenmeler de bizi şaşırtacak diyebilirim. Amerika’da İkiz Kuleler benzeri bir olay yaşanabilir. Ayrıca yıl içinde dünyayı etkileyecek bir nükleer tehdit görüyorum.
Hatta 3. Dünya Savaşı’nın ayak seslerini duyacağız. Batı ve doğu arasındaki denge bozukluğu, ülkelerdeki adaletsizlikler, terör olayları ve ayaklanmaları tetikleyecek.
Birkaç gün önce de o karelerin devamı geldi. Bedenine tepeden tırnağa “boş konuşma” anlamına gelen “bla bla bla” yazdırarak çıplak pozlar vermiş.
Ve bu kez altında İngilizce olarak şöyle yazıyordu: “Özgürlüğün doğuşu...”
İtiraf edeyim, bu çıplak fotoğrafın verdiği mesajı ben anlamadım.
“Çıplaklık özgürlük” mü diyor, “Boş konuşmalara kulak tıkadığında özgürsün” mü, yoksa “Siz konuşun, ben istediğimi yapar, istediğimi yaşarım” mesajı mı veriyor?
Bilemedim. Çözemedim. Bu pozlar bana pandemi döneminde unutulmamak için yapılmış PR çalışması gibi geldi.
Kim bilir belki de gelecek paylaşımlarla sır çözülür, mesaj açığa çıkar diye beklemedeyim ama yine de zannetmiyorum.
2021 nostaljisi
Nostalji severim. Hele nostaljik şarkıları daha da çok... O yüzden “best of” çalışmaları oldum olası yakından takip ederim.
◊ Serencim, geçmiş olsun. Geçirdiğin bir operasyon nedeniyle sürekli kilo kaybı yaşadığını açıkladın. Şimdi nasılsın, biraz toparlayabildin mi kendini?
- Teşekkür ederim. Aslında ilk kez 6 yıl önce mide ameliyatı geçirdim. O dönem gayet rahat ve sağlıklı şekilde kilo vermiştim.
◊ Evet, çok da formda görünüyordun. İkinci kez operasyon geçirme fikri nereden çıktı o halde?
- Çocuk yapmak istedim. Bunun için bir seneye yakın süre hormon aldım. Hormon tedavisi yüzünden de verdiğim kiloların 15 kilo kadarı geri geldi. Ama maalesef ani stres sonucu düşük yaptım. O süreçte evden dışarı çıkmadım. Sabahtan akşama kadar çikolata yiyor, kola içiyordum. İkinci operasyon fikri de düşükten sonra gelişti. Bir an önce kilo vermek, işime konsantre olmak için bu kararı aldım.
8 YAŞIMDAN BERİ SUDAN İĞRENİYORUM
◊ Seni stres, kola ve çikolata yoldan çıkardı yani...
- Alkol ve sigara zaten kullanmıyorum. Ama benim de bir kötü huyum var, su içememek... 8 yaşındayken musluktan gelen paslı suyu gördüm, o gün bugündür su içmiyorum, iğreniyorum. Tabii su içmemek de kolay kilo alma sebebi...
◊
Ne büyük yanılgı...
Geçenlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun attığı bir tweet’le açıldı gözlerim.
“2020’de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti” diye söze girmiş Sayın Soylu...
Okuduğum an bu önemli mücadelede Türkiye’nin ne kadar yol kat ettiğini fark ettim.
Daha birkaç yıl öncesine kadar kriz geçiren çocuklar, hayatlarını kaybeden gencecik bedenler haber bültenlerinden eksik olmuyordu.
Ve şimdi... Elbet kökü tamamen kurumuş değil ama mücadele son sürat devam ediyor, gözünü para bürümüş bu vicdansız uyuşturucu satıcılarına aman verilmiyor.
Sayın Bakan, mücadelenin çarpıcı raporuna da yer vermiş tweet’inin devamında:
1
◊ Yeni “Best of” albümünüz hayırlı olsun. Öncelikle tanıtım için yaptığınız 72 saatlik kayıt maratonunda beni de unutmadığınız için teşekkür ederim.
- Rica ederim, ne demek...
◊ Orgun başına geçmiş, tavernada yaptığınız gibi binlerce sanatçıyı ve medya mensubunu tek tek adlarıyla dansa davet etmişsiniz. Gerçekten sabır işi... Kimin fikriydi bu?
- Polat Yağcı’nın... Sevgili prodüktörüm. 100 yıl düşünsem böyle bir şey benim aklıma gelmezdi zaten.
◊ Projesinden size bahsettiğinde “Hadi canım, nasıl çıkılır o işin içinden?” demediniz mi?
- Demez olur muyum? Aradı beni, “Arif abi, sana çok önemli bir şeyden bahsedeceğim, telefonda anlatamam ama bir zahmete şirkete gel” dedi. Allah’tan ben de o zaman İstanbul’dayım, buradan gelip gitmek zor oluyor çünkü. “Peki” dedim, gittim.
Olan olmayana, varlıklı darlıktakine el uzattı.
Bu sayede pandemiyi mümkün olduğunca az hasarla atlatma yolunda önemli mesafe kat ettik.
Belediyeler “küçük esnafa destek” çağrısı yapıyor, bu çağrılar büyük ölçüde yanıt buluyor.
Büyük işletmelerin imdadına ise genellikle mal sahipleri yetişiyor.
Kısıtlamalar çerçevesinde günlük ciroları ciddi ölçüde azalan mağazalara kimi AVM’lerden yılbaşı hediyesi tadında müjde geldi.
Zaten temmuz ayından beri kiracılarına yüzde 50 indirim sağlayan Capitol de “Gün birlik olma günü” diyenlerden...
2021 Nisan sonuna kadar yüzde 50 indirimli kira uygulamasına devam edecek olan AVM, aralık ayında başlayan hafta sonları sokağa çıkma yasağı nedeniyle ek destek kararı aldı.
◊ Mustafa Bey, öncelikle çok geçmiş olsun. Geçen ay bir kalp krizi geçirdiniz. Nasılsınız şimdi?
- İyiyim, çok iyiyim hamdolsun. Biz her şeye “hamdolsun” demesini bilmiyoruz. Şimdi korona denilen bir hastalık yaşanıyor değil mi? Bir virüs... İnsanlar kızıyorlar, çekingenler, tereddütlüler.
◊ Tedirgin olmamız normal değil mi?
- Ama her şeye “hamdolsun” diyeceksin. Niye? Çünkü kötünün kötüsü var. Allah beterinden korusun. Her şerde bir hayır vardır. Şerre değil hayra yormak lazım. Biz şerre yoruyoruz hep. Herkeste bir panik, stres... Ya bir durun, rahat olun kardeşim. Allah’tan gelen her şeyde bir hayır vardır.
Fotoğraf: Emre YUNUSOĞLU
Benim anladığım o...
Sadede geliyorum...
Beklenen karar alındı, 31 Aralık akşamından 4 Ocak sabahına kadar sokağa çıkma kısıtlaması geldi.
Dört gün insanlar evinde ailesiyle inzivaya çekilecek. Durum bu...
Ama sonra gözüm reklamlara takılıyor, belli bir grup için her şey güllük gülistanlık...
Sanırsın pandemi bitti, virüs alt edildi.
Oteller “en güzel yılbaşı paketi bizde, koş vatandaş” çığırtkanlığı yapıyor, tur şirketleri 4 günlük yılbaşı paketi satma, oteller müşteri kapma telaşı yaşıyor.
Aşıya ne hacet, 4 günlük yılbaşı tatili satın alırsan Covid korumalısın yani!
◊ Doğal güzellik ve şifa kaynaklarının kullanımını, okuduğum kadarıyla anneannenizden öğrenmişsiniz. Ondan biraz bahseder misiniz?
- Anneannem Türkiye’nin ilk lokman hatunlarından Fatma Öktem... Eski zamanlarda hastaneler bu kadar yaygın, teknoloji de bu kadar ileri değilken, doğadan bulduğu bitkilerle tedavi yapardı. Bu tedavileri zaman içinde geliştirerek birçok konuda alternatif doğal reçeteler hazırladı.
Ben de o süreçte hem çok meraklı hem de konuyla çok ilgiliydim. Ondan gördüklerimi zamanla geliştirdim, bunları gerek ekranlarda gerekse kitaplarımla aktarma yoluna gittim.
◊ Sizi yönlendiren anneanneniz miydi yoksa kendiliğinden gelişen bir ilgi mi bu?
- Bitki ve doğal içerik konusunda anneannem sayesinde ilerledim. Ama bu bilgileri güzellik alanına taşımak, geliştirip üretmek için çok ciddi araştırmalar yaptım. Bu beni önce bitki bilimine sonra da güzellik uzmanlığına yönlendirdi. Ardından kitaplar geldi. Ve en sonunda da yerli marka yaratma süreci başladı.
◊ Anneanneniz Atatürk’le de tanışmış...
- Bizim için çok özel bir anı bu... Eskiden ilaç ve hastane konusunda çok eksiklik yaşandığından, anneannem herkese doğal yöntemlerle şifa olmaya başlamış. Gerek kendisinin bulunduğu Siirt’ten gerekse çevre illerden birçok kişi ona gidermiş. Mustafa Kemal Atatürk de cumhuriyetin ilanından sonra Anadolu’yu şehir şehir gezerken Siirt ziyaretinde onunla tanışmak istemiş.
Ama girişimci ruhlar, yeni dünya düzenine uygun yeni deneyimler vaat ediyor, Uzay Yolu tadında alternatifler sunuyor.
Azıcık detaylandırayım, yeni yıl akşamınıza renk katayım...
ÇapaMarka Entertainment Group, eğlencenin bittiği, müziğin sustuğu pandemi sürecinde “Bu kadar sessizlik, bu kadar depresyon yeter” diyerek dünyanın ilk dijital eğlence parkını yarattı. Adı Digital Winter Wonderland...
Bir bakıma geleceğin demo’su... Uzay çağında nasıl eğleneceğiz, test ediliyor gibi...
Devasa bir alan üzerine 3D olarak inşa edilen bir yeni yıl panayırı hayal edin... Dönme dolabından 70 metrelik yılbaşı ağacına her şey gerçeğine en yakın şekilde tasarlanmış. Panayır alanında hepsi yine üç boyutlu 7 ayrı sahne ve her sahne için farklı bir eğlence mevcut.
Yeni yıl ruhunun en güvenli, en virüssüz şekilde yaşanması için insan sirkinden yeni yıl gazinosuna, akustik sahneden ana sahneye her şey düşünülmüş.
Velhasıl, gece boyunca sahneler arasında dolaşırken karşınıza bir anda Ali Poyrazoğlu, Soner Olgun, Serdar Ortaç, Suzan Kardeş, Celil Nalçakan, Özlem Olgun, Deha Bilimlier, Derya Uluğ, Gülden Karaböcek, Güvenç Dağüstün ve Zehra ile çember dansçıları, oryantal dansçılar ve akrobatlar çıkabilir, şaşırmayın.
Öylesine bir gerçekçilik, öyle bir zincirleme sürpriz...
◊ Cem Bey, bugün benden “hazır soru” bombardımanı beklemeyin, sohbete geldim. Laf lafı açsın, sohbet bizi nereye götürürse artık...
- “Laf Lafı Açıyor”a bir göndermeyle başlayalım diyorsunuz (gülüyor). Doğru bir yöntem. Benim programlarımın sırrı da buydu zaten. Çünkü bir dönem hazırlık yapmak çok önemsenirdi. Herkesin dilinde “Aman biz çok hazırlık yapıyoruz programa çıkmadan” falan... Bana da bir gün dediler ki “Biz de hazırlık yapalım”...
◊ “Laf Lafı Açıyor” yıllarından bahsediyorsunuz herhalde.
- Evet evet. İki-üç program hazırlık yaptık, öyle çıktık. Benim en kötü programlarım oldu onlar. Soruları hazırlayıp elime veriyorlar, haliyle karşımdakini dinlemeden tamamen sorulara odaklanıyorum.
◊ Olmadı yani...
- Hiç olmadı. Kardeşim bırakın, bu sohbet programı... Evinize misafir geldiğinde önceden hazırlık mı yapıyorsunuz “bunları soralım” diye?
DOĞRULAR CEZALANDIRILDIĞI İÇİN KIZLAR HEP “MERVE’LERE” GİDİYOR!
Eskiye nazaran bayağı bir yol aldık. Türkiye’nin aldığı yolu rakamlar da kanıtlıyor zaten...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birkaç gün önce 6. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı’ndaydı.
Soylu, yaptığı konuşmada yeni projeler, iyileştirilen karayolları ve artan acil müdahale imkanlarıyla trafik kazalarında ciddi bir azalma sağlandığını açıkladı.
BM Genel Kurulu’nun “2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması” hedefini tutturabilen iki ülkeden biri olmamız da başarının kanıtı...
Bir eğitimci olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki trafik eğitimi mutlaka küçük yaşta başlamalı. Çünkü çocuklar, gerekliliği ve sebebini küçükken öğrendikleri kuralları, büyüdüklerinde de unutmuyor.
Yetkililer de trafik bilincini küçük yaşta oluşturmak için gerekli adımı attı, çok önemli bir projeyi hayata geçirdi.
Hazırlanan “trafik eğitim parkları” ülke çapında hızla yaygınlaşıyor.
Bu yıl itibarıyla 6 ilde daha park yapımı tamamlandı.
◊ Öncelikle geçmiş olsun demek istiyorum.
- Çok teşekkür ederim.
◊ Nasıl oldu bu?
- Çok önlem alıyordum kendimce... Gerçekten az insan benim kadar dikkatlidir. Nadiren kızlarımla görüşüyordum, onlarla da mesafeliydik, yani birbirimize sarılmak falan yoktu. Onun dışında iki-üç arkadaşımla görüşüyordum, başka da kimseyle hiçbir şekilde irtibatım yoktu. Ama maalesef bu virüsü kaptım işte.
VİRÜSÜ KİMDEN, NASIL KAPTIM BİLMİYORUM
◊ Virüs size nereden, kimden bulaştı, bir fikriniz var mı?
- Nereden ve kimden bulaştığı konusunda bazen fikir sahibiyim, bazen değilim.
Bu tarz içerikler değişirse, verilen mesajlar farklılaşırsa, şiddet vakalarında belirgin bir azalma yaşanır mı?
Bu soruların kesin olarak yanıtını vermek güç ama şu bir gerçek ki, dijital yayınlar kontrolden çıkmış durumda.
RTÜK, geçenlerde “televizyon yayınlarında şiddet” başlıklı bir araştırma yaptı. “Şiddetin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz” diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den en azından televizyon ekranlarındaki şiddeti önlemek adına adım atılacağını duymak iyi geldi.
Yayınlardaki aile, kadın ve çocuklar için problem teşkil eden şiddet içerikleriyle kararlılıkla mücadele edeceğini açıkça belirten RTÜK, bu konuda kamuoyunun nabzını tuttu. 26 ilde 15 ve üzeri yaştaki 2 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, ilginç sonuçlar ortaya koydu.
Araştırmaya göre katılımcıların yaklaşık yüzde 94’ü televizyon yayınlarında şiddet içeriklerinin orta ve daha fazla düzeyde olduğunu düşünüyor. Kadınlar, erkeklere göre televizyon yayınlarında şiddete daha fazla yer verildiği görüşünde.
Bir başka çarpıcı nokta, şiddet algısının yaş grubuna göre değişkenlik göstermesi...
36-50 yaş arası bireyler, televizyon yayınlarında şiddete fazla yer verildiğini ifade ediyor. Oysa 15-25 yaş grubunun yüzde 33,3’ü, şiddete yer verilme sıklığının çok az olduğu görüşünde! Yani görünen o ki pek çok genç şiddeti kanıksamış durumda...
Dünya genelinde de tablo hemen hemen böyle...
İletişimin tali değil asli olduğu bir dönemdeyiz
Türkiye gündemi bu aralar öylesine yoğun ki bize neredeyse pandemiyi bile unutturdu. Reform paketleri, yeni sivil Anayasa hazırlıkları, WhatsApp’ın kişisel veri paylaşımı dayatması, Boğaziçi’ne rektör ataması ve sonrasında çıkan olaylar... Hareketli gündemi konuşmak, aklıma takılanları sormak için bu hafta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’u ziyaret ettim. Bu hareketlilik içinde iletişimin önemine vurgu yapan Altun, “Ülkemiz, bölgemiz ve bütün dünya açısından önemli olayların, sıcak gelişmelerin yaşandığı kritik bir zamandayız. Böyle bir dönemde iletişim, tali değil asli bir alan olarak öne çıkıyor” dedi.
Öncelikle şunu sormak istiyorum; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’nın görevleri, sorumlulukları tam olarak nelerdir?
- İletişim Başkanlığı, misyonu ve fonksiyonu itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ihdas edilen en kritik kurumlardan biri. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu yeni ve dinamik kurumun ilk başkanı olma bahtiyarlığını yaşadım. Tabii bu aynı zamanda milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı büyük bir sorumluluk... Cumhurbaşkanımızın belirlediği politika ve stratejilere uygun şekilde, ulusal ve küresel çapta iletişim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca milletimiz ile devletimiz arasındaki iletişim akışını yönetiyoruz. Etkin ve nitelikli bir medya alanının inşasına katkı vermeye, basın mensuplarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Stratejik iletişim, kriz yönetimi ve kamu diplomasisine ilişkin politikaların belirlenmesi, koordine edilmesi ve uygulanması da Başkanlığımızın sorumluluğunda. Diğer taraftan içeriden ve dışarıdan ülkemiz aleyhine algı operasyonlarına karşı tüm mecralarda etkin bir mücadele yürütüyoruz.
KRİTİK BİR ZAMANDAYIZ
Genel olarak bir gününüz nasıl geçiyor? Mesai süresince en çok hangi konular zamanınızı alıyor?
- Doğrusu, benim günümün nasıl geçtiği Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisinin ve ülkemizin gündemine paralel olarak şekilleniyor. Çünkü ülkemiz, bölgemiz ve bütün dünya açısından önemli olayların, sıcak gelişmelerin yaşandığı kritik bir zamandayız.
Böyle bir dönemde iletişim tali değil asli bir alan olarak öne çıkıyor. Bütün bu çalışma süreci, bizim için zaman mefhumunu ortadan kaldırıyor.
CUMHURBAŞKANIMIZIN ENERJİSİNE YETİŞMEK ZOR
Sizi bu görevde en çok zorlayan konular neler?
- Teknik olarak elbette çok fazla konu ile meşgul oluyoruz. Bununla birlikte Cumhurbaşkanımızın enerjisine yetişmek bazen zor olabiliyor. Milletine ve ülkesine hizmet etme aşkı o derece yoğun ki, bazen bir gün yetmiyor.
Hiç kendinizi yorgun hissettiğiniz olmuyor mu?
- Bu soruya, Sayın Cumhurbaşkanımızın şu düsturuyla cevap vermek istiyorum; “Aşkınan çalışan, aşkınan koşan yorulmaz.” Biz bu görevi icra ederken, Cumhurbaşkanımızın enerjisiyle çalışırken yorgunluk, zorluk nedir bilmeyiz. Milletimize ve ülkemize böylesine tarihsel bir hizmet imkanı doğmuşken sadece görevimize odaklanıyoruz.
İletişim Başkanı olmadan önce sosyal medya ile aranız nasıldı? Dijital dünya ile hep bu kadar iç içe miydiniz?
- Evet, elbette. Hakkaniyet temelinde bütün mecraları aktif olarak kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Bu görevim öncesinde de sosyal medyayı aktif şekilde kullanıp, düşüncelerimi sosyal medya üzerinden etkin şekilde paylaşıyordum. Ben akademik hayatta, medya ve iletişim alanında da hep ülkemin ve içinde yaşadığım toplumun meselelerini dert edindim. Yerli ve milli bir çizgide fikir, bilgi ve aksiyon ortaya koyma gayreti içinde oldum. Bunu sosyal medyada da göstermeye çalışıyorum.
BAZI KESİMLER KENDİNİ HESAP SORULAMAZ GÖRÜYOR
Sosyal medyada taciz, şiddet, tehdit eksik olmuyor. Gizli ya da açık hesaplardan teröre destek verildiğine bile tanıklık ediyoruz. Bu saldırganlığın, bu hadsizliğin sebebi ne sizce?
- Tüm bunların en önemli nedeni, algı ile olgunun yer değiştirmiş olması. Bazı kesimler istedikleri kadar taciz, terör ya da şiddetle ilişkili olsunlar, öyle bir algı ile kamuoyunun önüne çıkıyorlar ki, kendilerini hesap sorulamaz görüyorlar.
Ayrıca milletimiz nezdinde sosyal ve siyasal olarak bir karşılık bulamayanlar, dijital mecralar üzerinden yalana dayalı türlü algı operasyonlarına kalkışıyorlar. Gün geçmiyor ki milletimiz, devletimiz için çalışan kamu görevlilerini ya da büyük emeklerle gerçekleştirilmiş bir icraatı hedef almasınlar. Büyük ve güçlü Türkiye’nin önünü kesmek, bizi iddialarımızdan ve bu iddialara uygun şekilde hayata geçirmeye çalıştığımız siyasi programımızdan vazgeçirmek istiyorlar.
Ama başaramayacaklar. Vatandaşlarımızın hakkını hukukunu korumak da kamu otoritesinin bir görevi. Bu doğrultuda sosyal medyanın bir suç mahalline dönüşmesinin engellenmesi, kişilik haklarının, kamu çıkarının korunmasını temin için hazırlanan sosyal medya yasası geçen yıl yürürlüğe girdi.
Bu yasa ile ülkemizi karalama kampanyalarından, vatandaşlarımızı da kişilik haklarına yönelik saldırılardan daha etkin şekilde koruyor olacağız.
Fotoğraf: Selçuk ŞAMİLOĞLU
SOSYAL MEDYA SINIRSIZ BİR ÖZGÜRLÜK ALANI DEĞİL
Hollanda’da doğup büyümüş biri olarak, yurtdışında bu kadar kontrolsüz bir sosyal medya kullanımının söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Ülkemizde en küçük müdahale, sansür ve özgürlüklere kısıtlama şeklinde algılanıyor sanki... Bu döngü nasıl kırılacak, sosyal medya eninde sonunda değişmeye mahkum mu?
- Gelişmiş ülkelerde, demokrasinin sözde kaleleri olarak gösterilen birçok ülkede çok temel konularda büyük sınırlamalar ve kurallar ile karşılaşırsınız. Bu kurallar hem toplumsal huzur hem de güvenlik ve demokrasinin gerçek anlamda tesis edilmesi için gereklidir.
Sosyal medyanın da sınırsız bir özgürlük alanı olduğuna inanmak bir yanılgı olacaktır. Kamusal alanda terör propagandası yapamazken sosyal medyada yapabileceğini düşünmek, tam anlamıyla kötü niyetli bir fırsatçılıktır.
DİJİTAL FAŞİZME ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
Sosyal medyayı en çok kullanan ülkelerden biriyiz ama Facebook, Twitter gibi platformlar yıllardır Türkiye’de temsilci bulundurma gereği duymadı...
- Bu gerçekten çok boyutlu bir sorundu. Ülkemizde bu konuyla ilgili alınan karar, soruna bir çözüm getirdi aslında. Bu çerçevede bazı sosyal medya platformları, ülkemize yasal temsilci atamaya başladı. Bu bizim için memnuniyet verici. Bu gelişme, vatandaşlarımızın haklarını ve ifade özgürlüğünü korumadaki haklılığımızı da gözler önüne seriyor. Küresel sosyal medya platformları, kendilerini devlet üstü görme alışkanlığını bırakmalı ve yasalar çerçevesinde hareket etmeli. Ülkemizde dijital faşizme asla müsaade etmeyeceğiz.
Facebook geri adım attı ve bir temsilci atama sürecine başladı diye biliyorum. O konuda gelişmeler ne durumda? Temsilci atanması neyi değiştirecek?
- Temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik “reklam yasağı” uygulaması geçen ay yürürlüğe girdi. Burada temsilci bulundurmayan, artık ülkemizden reklam da alamayacak. Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısı için yaptırımların, internet trafiği bant genişliğinin daraltılmasına kadar gideceği de ilgili kararda belirtiliyor. Buna gerek kalmadan bu platformlar tarafından gerekli adımların atılacağını umuyorum. Bizim buradaki tek derdimiz milletimizin, vatandaşlarımızın verilerini, gizliliğini ve haklarını korumak. Diğer taraftan, kendilerini “demokrasi ve ifade özgürlüğünün yegane mecrası” olarak sunan sosyal medya platformlarının siyasal ve sosyal meseleler de tarafsız olmadıklarını gördük, siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısma girişimlerine şahit olduk. Bu, demokrasiye, millet iradesine ve ifade özgürlüğüne açık bir sansürdür ve asla kabul edilemez. Bu platformlar, terör örgütleri ve gayriahlaki grupları korumak için gösterdiği toleransı, bunları eleştiren paylaşımlara göstermiyor ne yazık ki. Bu platformların zihin ve değerler sömürüsüne asla izin vermeyeceğiz.
WHATSAPP’IN YAPTIĞI TAM ANLAMIYLA ÇİFTE STANDART
WhatsApp da farklı bir konuda çifte standart izledi. Güncellemek istediği yeni gizlilik ilkesi, Türkiye’deki kullanıcılara veri paylaşma zorunluluğu getirecek. Oysa söz konusu güncelleme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor. Neden bu ayrımcılık?
- Bu tam anlamıyla çifte standarttır. Batılı ülkelerde lafını bile edemeyecekleri uygulamaları Türkiye’de hayata geçirmeye çalışmak tam anlamıyla zorbalıktır. Zaten bu yapıların Türkiye gibi ülkelere bakış açıları tam bir ikiyüzlülük örneğidir. İnsan hakları, özel hayatın gizliliği gibi konularda dünyada kimseye güven vermeyen bu medya araçlarının Türkiye’yi hangi kategoride gördükleri onların kendi sorunu ancak biz bu sınıflandırmaya müsaade etmeyeceğiz elbette. Böyle bir çifte standardı ne devlet olarak ne de millet olarak kabul ederiz. Zaten konu gündeme geldiğinde kamusal tepkimizin yanında toplumsal tepkimizi de herkes görmüş oldu.
WhatsApp 8 Şubat olan güncelleme son tarihini tepkiler üzerine erteledi ama bildiğim kadarıyla konu tam olarak kapanmadı. Veri paylaşımı konusunda diretilirse sonuçları ne olur?
- 8 Mart’ta da aynı şekilde bir uygulamayı hayata geçirmeye çalışırlarsa tepki yine aynı olacaktır. Çünkü vatandaşlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin farkındalığı yüksek seviyede. Diğer taraftan bu gelişme, yerli dijital platformların öneminin daha iyi anlaşılmasına vesile oldu. Bu mecralardaki başarılı platformlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu sadece teknolojik bir mesele değil, ülkemizin güvenliği ve istikrarının korunması için de hayati bir gerekliliktir.
AB İLE DİYALOG ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA DA ARTACAK
Sayın Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz haftalarda yönümüzün Avrupa ve Avrupa Birliği olduğunu açıkladı. Bununla ilgili yeni çalışmalar var mı, yeni adımlar atılacak mı?
- Esasen çalışmalar bizim açımızdan hiç durmadı. AB’nin bazı üye ülkelerinin çifte standartları yüzünden zaman kaybedilmiş olabilir ama biz Türkiye olarak “Ankara kriterlerini” sağlamak için durmaksızın çalışıyorduk. AB ile yeni süreçte bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bir lider diplomasisi var şu anda. Bunun yanı sıra Dışişleri Bakanlığımızın temasları da söz konusu. Önümüzdeki günlerde AB ile diyalog daha da artacak.
Biz Türkiye olarak hiçbir zaman üzerimize düşeni yapmaktan kaçınmadık ve kaçınmayacağız. Türkiye-AB ilişkileri bazı üye ülkelerin dar çıkarlarına hapsedilemeyecek kadar stratejik önemdedir. AB’nin de bu gerçeğin farkında olarak yaklaşım geliştirmesi gerekiyor. Ayrıca AB tarafından verilen sözlerin de tutulmasını bekliyoruz.
REFORM VE YENİ ANAYASA ÜLKEMİZ İÇİN ZORUNLULUK
Cumhurbaşkanımızın yeni dönem, reform dönemi açıklaması da çok ses getirdi. Ne gibi reformlar öncelikli? Bu konuda da biraz bilgi rica etsek...
- Cumhurbaşkanımızın liderliğinin en belirgin özelliği sürekli reformcu kimliğidir. Dünya değişiyor. Toplum sürekli yenileniyor. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir hukuk ve ekonomi reformu için hazırlıkları başlatmıştı. Teknik çalışmalar belli bir seviyeye getirildi. Yakın bir zamanda bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Bu reform çalışmaları, temel hak ve özgürlükler ile ekonomide güven ikliminin güçlendirilmesi zemini üzerine inşa ediliyor. Böylece ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin çıtasını yükselteceğiz. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız reform söylemini bir adım daha ileri taşıyarak yeni sivil bir Anayasa ihtiyacını tartışmanın da vaktinin geldiğini vurguladı. Yeni sivil bir Anayasanın ülkemize yeni ufuklar açacağına inanıyoruz.
Bu çalışmaya da Cumhur İttifakının öncülük etmesi, bu ortaklığın ülkemiz için tarihi misyonuna işaret ediyor. Bölgesel ve küresel gücümüzü pekiştirmek için gereken bütün yapısal adımları hayata geçireceğiz. Yeni dönemde en önemli meselemiz reform ve yeni Anayasa olacak. Bu ülkemiz için bir zorunluluk. Bundan geri dönüş mümkün değil.
DİYARBAKIR ANNELERİ, BENZERİ OLMAYAN BİR DİRENİŞ SERGİLİYOR
Diyarbakır Anneleri, çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek, onları geri alabilmek için gece gündüz, kar kış demeden evlat nöbeti tutuyor. Onların sesini dünyaya duyurmak için de çalışmalarınız var mı?
- Diyarbakır Anneleri, bugün dünyada örneği olmayan bir direniş sergiliyor. Tehditleri, dışlanmayı ve daha da net söyleyeyim, ölümü göze alıp orada çocukları için direniyorlar. Bunu yaparken dayandıkları tek güç ise anne yüreği...
Devletimiz annelerimizi çocuklarına kavuşturmak için çalışırken, bize düşen bu annelerin seslerinin duyurulmasını sağlamak. Gerek ulusal medyada gerekse uluslararası medyada Diyarbakır Annelerinin feryadını, çocukları için verdikleri mücadeleyi duyurmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan terör örgütü PKK ve işbirlikçilerinin ipliğini pazara çıkaran çalışmaları milletimize ve dünya kamuoyuna sunuyoruz. Belgeseller ve diğer araçlarla konuyu yaygınlaştırmaya ve Diyarbakır Annelerini, onların mücadelelerini unutturmamaya çabalıyoruz. Her gün karşılaştığımız yoğun gündeme rağmen çocuklarını bekleyen annelerin sesini duyurmayı boynumuzun borcu görüyoruz.
Avrupa’da terörü veya teröristi öven en ufak paylaşım, gözaltıyla sonuçlanır. Bizde daha fazla müsamaha gösteriliyor olabilir mi? Bu konuda ne söylemek istersiniz?
- Evet maalesef terör ile ilişkili olmak, şiddeti meşrulaştırmak Türkiye’de kınanacak bir durum olmaktan öte popüler bir hale getiriliyor bazı kesimler tarafından. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde teröre destek bağlamında söylenemeyecek sözleri söyleyebiliyor, sosyal medyada paylaşabiliyor ve buna rağmen kendilerine dokunulmasın istiyorlar. Kimileri, Cumhurbaşkanımıza ve devlete olan düşmanlıklarını, terör örgütlerinin payandası olma pahasına sürdürüyor. Elinde silah olan teröristle mücadele etmek artık en kolayı belki de. Güvenlik birimlerimizin bu yöndeki başarılı operasyonlarına gün be gün şahit oluyoruz. Toplumsal açıdan şiddetin meşrulaştırılması, iktidarı devirmek için terör örgütlerinden medet umulması, seçim kazanmak için terör eylemlerinde terörist örgütlerin adının bile anılmaması inanın bugünkü en büyük sorunumuz. Şiddet ve terörün hiçbir şekilde meşruiyeti olamaz. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Terör eylemlerinin en ufak bir siyasi hesap yapılmadan lanetlenmesi gerekirken, kurulan ittifakların bozulma ihtimali yüzünden sessiz kalınması çok üzücü.
KÜÇÜK BİR GRUBUN RADİKAL GÖRÜŞLERİ BOĞAZİÇİ’NİN TAMAMINA MÂL EDİLMEMELİ
Boğaziçi Üniversitesi olaylarından da konuşalım mı biraz... Sizce yapılmak istenen nedir? Yeni bir Gezi hareketi organize edilmeye çalışılıyor olabilir mi? Bazı kesimler vatandaşı sokağa mı çekmeye çalışıyor dersiniz?
- Boğaziçi Üniversitesi’ne yasalara uygun şekilde Cumhurbaşkanımız tarafından bir rektör ataması yapıldı. Bu karar, bu üniversiteyi kendileri için “kurtarılmış bölge” görenleri rahatsız etti. Güya protesto için küçük ve radikal bir grup öğrenciyi sahaya sürdüler. Terör örgütü bağlantılı şahıslar protestolara üşüştü. Farklı siyasi partilerden bu yaygaraya balıklama atlayanlar oldu. Oysa Türkiye’de bugüne kadar bütün rektörler atanmıştır. Bu patırtıya çanak tutanlar bu gerçeği görmüyor. Ya da görüyorlar, biliyorlar ama her defasında bunu siyasi ranta, fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Önceki rektör atamalarında da benzer protestolar olduğunu gayet net hatırlıyoruz.
Ancak burada eylemler terör örgütlerinin merkezi haline gelmeye başladı. Farklı terör örgütüne mensup kişilerin provokasyon için eylemlere katıldığı tespit edildi. İşin içine kutsal değerlerimize saldırı da girdi. Eylemlerde gözaltına alınan gençlerden birçoğu o üniversitenin öğrencisi bile değil. Sergiledikleri vandallıkla buradan bir Gezi çıkarmaya çalışanlar hiç kuşkusuz vardır. Türkiye’nin farklı şehirlerinde “Mesele Boğaziçi değil anlamadın mı” pankartı taşıttırılıyorsa insanlara, bunları kontrol eden, bu konuyu siyasallaştırıp muhalefetin bir oyuncağı haline getirmek isteyenler olduğunu görebiliriz.
Ancak buna ne bu devlet ne bu millet müsaade eder. Boğaziçi Üniversitesi’nin sağduyu sahibi öğrencilerinin büyük çoğunluğunun bu protestolardan uzak durduğunu ve burada sergilenen vandallıkları kabul etmediğini gözardı etmeyelim.
Biz üniversitelerimizin bilimsel, akademik, teknolojik başarılarıyla, araştırma, eğitim ve topluma hizmetleriyle gündeme gelmesini istiyoruz. Devletimiz bunun için bütün imkanları ve destekleri sağlamaya devam edecektir.
Gençlerimizi radikalizm ve terörizm tehlikesinden korumak, üniversitelerimizde huzurlu ve güvenli eğitim ortamları tesis etmek için çalışmayı sürdüreceğiz.
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