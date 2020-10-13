Gülmeyi çocuklar icat etti biz tüketiyoruz

Diğer yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kadına şiddet konusuna ciddi biçimde eğilmeye devam ediyor. Sayın Bakan’ın geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaştığı veriler, bir umut ışığı yaktı.
Bakan Soylu, alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranının, yılbaşından bugüne yüzde 29 düştüğünü açıkladı.
Türkiye’nin kadın cinayetleri konusunda başı çektiğini düşünenlere de rakamlarla yanıt verdi: “Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye’de 3,8...”
İçişleri Bakanı Soylu, “Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek. Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız” diyor.
Veriler elbet umut veriyor ama daha alacak çok yolumuz var.
Bir gün “Kadın çiçek değildir, kadın kadındır, insandır. Erkeğe hak olan her şey ona da haktır”ı öyle ya da böyle herkes kabullenecek...
Bıktık bu
◊ Aşkım Kapışmak bugün gülüyor, geziyor, öğretiyor, yol gösteriyor. Ama aslında zor bir çocukluk geçirmişsin. Aile içi şiddetin yaralarını nasıl sarabildin?
- Çocukken şiddete tanık olmak, gözlem becerinizi artırıyor. Çünkü şiddetin kendisi değil “tekrar olur mu” endişesi, zayıf olan çocuğun güçlü olan yetişkini sürekli analiz etmesini sağlar. Ben de hem insanları analiz etmeyi öğrendim hem de erken yaşta yetişkin olmak zorunda kaldım.
◊ Nasıl dayandın yaşadığın travmalara?
- 18 yaşıma kadar yaşadıklarımı yok saydım. Ve babamdan uzak kalmak için evden kaçmaya başladım. Otogara gider, kura çeker, hangi şehir çıkarsa atlayıp otobüse giderdim. Yaptığım şey, gittiğim yerde insanları tanımak ve kendimi çocukluğun acısından uzak tutmaktı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRİNCE BİR KARAR VERMEM GEREKTİ
◊ Dönüm noktan ne oldu?
- 20 yaşında beyin kanaması geçirdim. Ölümün eşiğine yaklaşınca bir karar vermem gerekti. Ya baba şiddeti yüzünden bende oluşan öfke, değersizlik ve sevgisizlik şemalarıyla yaşayacak, babam gibi zarar veren biri olacaktım... Ya da babamın bende yarattığı kişiliği yok ederek kendi arzu ettiğim kişiliği ortaya koyacaktım.
22 yaşında, üniversite okurken babamın vicdan ve merhamet duygularının eksik olduğunu fark ettim. Kendi vicdanımı ve merhametimi sorgulamaya başladım. Uzun yıllar gönüllü olarak engellilerle, kimsesizlerle çalıştım. Bu arada kimsesiz çocuklarda kendi çocukluğumu gördüm. İlginç olan şuydu; kendinize benzeyen insanlar gördüğünüzde ilk yaptığınız şey onlara sarılmak...
◊ Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlardasın Özlem... Hayırlı olsun...
- Çok teşekkür ederim.
◊ Adı “Konuştukça...” değil mi? Biraz programın içeriğinden söz eder misin?
- Evet, “Konuştukça...” oldu adı. Konuştukça konuşacağız, konuştukça öğreneceğiz, birlikte eğleneceğiz. Hayatı paylaşacağımız, yaşamın içinden her şeyin olduğu bir program.
Hafta sonları ailece oturduğumuz ve keyifli sohbetlerin olduğu kahvaltı sofraları için farklı, pratik ve ekonomik tarifler de vereceğiz; sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her konuyu akılda kalıcı içerikler ve renkli anlatımlarla, uzman konukların görüşlerini aktararak izleyiciye sunacağız. Müzik ve televizyon dünyasının sevilen yüzlerini samimi sohbetler, hayatlarına dair en özel kesitler ve sürprizlerle evlerinize konuk edeceğiz.
Ayrıca programımızda izleyicilerimize yepyeni bir hayatın kapılarını aralayacak değişim bölümümüz de olacak; küçük dokunuşlarla yaşanan büyük farklara birlikte şahit olacağız, onların hayatına dokunacağız. Yani hafta sonu ailece ekran karşısına geçip keyifli zaman geçirecekleri bir sabah programı “Konuştukça”...
Koskoca şehirde sadece bir adam ile köpeğinin kaldığı fantastik korku filmi...
Miami uluslararası havalimanında dönüşte aynen o hissiyata kapıldım. Sanki dünyalar savaşı olmuş, insanlığın sonu gelmiş gibi...
Pandemi öyle böyle vurmamış anlayacağınız, takım topla çift kale maç yap, o kadar boş yani...
Koca alanda bizim beklediğimiz THY uçağının yolcuları dışında neredeyse kimse yoktu.
Dükkanlar kepenk indirmiş... Yurtdışı uçuşlarda illaki içinde bir tur atılan free shop’lar bile kapalı...
Öyle bir yalnızlık, öyle bir dünyanın sonu hissi...
Nihayet İstanbul’a vardığımda eğilip toprağı öpmediğim kaldı o yüzden...
◊ “MasterChef”e bu kadar erken veda etmeyi bekliyor muydun?
- Kesinlikle hayır. İlk gün de dediğim gibi şampiyonluk hedefiyle çıkmıştım yola ama yol biraz kısa sürdü. Yine de buraya kadar geldiğim için çok mutluyum. “Her işte bir hayır vardır” mottosuyla hayatıma devam ediyorum.
◊ Bu işin eğitimini almış, yurtdışında Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmış biri olarak, böyle bir hüsrana uğramanın sebebi ne sence?
- Bu her şeyden önce bir yarışma. Haliyle şans da büyük bir etken. Ben bilgi birikimimin yarışmada devam eden arkadaşlarımdan yetersiz olduğunu düşünmüyorum. 100 bin kişi arasından ilk 16’ya kaldım ve alnımın akıyla çıktım.
◊ Seni eleyen yarışmacı aslında bir at eğitmeni, mutfak konusunda da sana göre hayli acemi. Büyük finalde “nasılsa onu geçerim” gibi bir düşünceye kapılıp rahat davranmış olabilir misin?
- Kendime güvenim var mıydı? Evet, vardı. Ama arkadaşlarımı güçsüz görmüyordum. Ben o gün inanılmaz el lezzeti olan biriyle son 2’ye kaldım ve giden ben oldum.
PARA TALEP ETMEDİM YATACAK YER YETERDİ
Vaka sayıları giderek artarken bunca saat uçmak başta gözümü korkutmadı değil.
İstanbul Havalimanı’na bu endişelerle geldim. Pasaport kontrolünden geçtikten sonra THY Business Lounge’a yöneldim.
Kapalıydı...
Bunun üzerine şansımı diğer taraftaki Elite ve Elite Plus yolcuların kullandığı lounge’da denemeye karar verdim, açıktı...
Bir tarafta çoğu yolcunun favorisi olan pide yapılıyor, diğer tarafta köfte tavuk pilav üçlüsü servis ediliyordu.
Biraz atıştırdıktan sonra uçağa binmek için kapıya yöneldim.
Yine temkinli, yine hafif tedirgin...
◊ Banu Noyan kimi zaman organizatör olarak karşımıza çıkıyor, kimi zaman bir stil yarışmasında jüri üyesi olarak... Öncelikle sormak istiyorum, gerçek mesleğiniz ne?
- Ben koreograf ve organizatörüm. Aynı zamanda da Artistik Sanatlar Akademisi adlı bir akademinin sahibiyim.
◊ Büyük beden model ve tasarımlar özel ilgi alanınıza ne zaman girdi?
- 1993’te büyük beden sektörünü keşfettim. Ardından Türkiye’nin ilk ve tek büyük beden model yarışmasını düzenledim. Aslında ben her zaman “Kadının bedeni yok” diyenlerdenim. Neden büyük beden kadınlar hep gizleniyor, niye hiç ortalarda değiller, neden hep 34-36 bedenler podyumda? Bu düşünceyle XL model yarışmasını başlattım, yıllarca da sürdü. Işın Karaca sundu falan...
◊ O dönem sizin de kilo fazlanız varmış, yanlış mıyım?
- O yıllarda değil ama evet benim de öyle ciddi bir dönemim olmuştu.
◊ Hangi dönem o?
- Anne olduğum süreçte kilo aldım. Loğusalık dönemi, devam eden yoğun iş hayatı, kucakta bir bebek... Gerçekten travmaydı. Ve o dönem beni en mutlu eden şey de yemek yemekti. Zaten yemek yemeyi çok seviyorum. Dolayısıyla annelikle beraber fazla kilolar hayatıma yerleşti.
Ama... Çoğumuz artık okumuyor, izliyoruz. Bir-iki dakikadan fazla hiçbir konuya odaklanamıyoruz.
Yani bir yandan da sürat çağının bedellerini ödüyoruz.
Değişen zamanın olumsuz etkilediği alanlardan biri de dil bilgisi...
Artık en sıradan kelimeler bile doğru yazılamaz hale geldi. Yazmayı geçtim, doğru telaffuz bile edilmiyorlar artık. Elbette bu noktada radyoculara ve ekran yüzlerine önemli görevler düşüyor.
Doğru telaffuzun online eğitmenleri de onlar olmalı... Düzgün telaffuzları ve akıcı Türkçeleriyle herkes için örnek teşkil etmeliler.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da Türkçeyi korumak adına güzel işlere imza atmayı sürdürüyor.
Dilimizin doğru ve anlaşılır biçimde kullanılması için çalışmalar yürüten Üst Kurul, son olarak daha önce bastırmış olduğu telaffuz sözlüğünü yeniledi.
◊ Sizi yoğun bir gününüzde yakaladık. Bir reklam filmi için kamera karşısındasınız.
- Evet. Bugün Kiğılı’nın kış sezonunun reklam filmini çekiyoruz. Güzel bir koleksiyon hazırladılar. O koleksiyonun reklam filmi var, daha sonra fotoğraf çekimleri yapılacak.
◊ Ama sadece reklam yüzü değilsiniz bildiğim kadarıyla...
- Şöyle... Marka için bir sürü ürün hazırlanıyor. Ben onların arasından “Bu bu bu” diye seçim yapıyorum. Sonra üretim safhasına geçiliyor. Benim seçtiklerim, benim kreasyonum olarak adlandırılıyor ve satışa öyle çıkıyor.
◊ Bu işbirliğinin devamı geleceği belli miydi?
- Tabii geçen sene başlamıştık, yolculuk devam ediyor. Hatta ilk defa size söylüyorum; Oktay Kaynarca markası olarak özellikle yurtdışında corner’larla başlayıp mağazalara dönüşecek bir zincire gidiyor mesele.
İYİ GİYİNMEYİ SEVİYORUM
Bu kaotik ortamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın da işi gerçekten çok zor. Sürecin mümkün olduğunca hasarsız, noksansız yürütülmesi, eğitim kalitesinin düşmemesi için azami gayret içindeler.
Bakanlık hem hızlı kararlar alınması hem de bu kararların yine hızla uygulamaya geçirilmesi işinin altından başarıyla kalktı.
Okullar aynı süratle organize oldu. Ve eğitimciler, tüm ders programlarını günlük olarak internet ortamına taşımayı, bunu dizayn etmeyi başardı.
Bu sebeple, pandemi başlangıcından bu yana öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için özveriyle çalışan Milli Eğitim Bakanlığı ve ekibini yürekten kutluyorum.
Gelelim online eğitim konusuyla ilgili akıllarda dolaşıp duran soru işaretlerine.
Sistem yeni, elbette tam anlamıyla oturması ve alışılması için zamana ihtiyaç duyuluyor.
Ama şu da bir gerçek ki eğitim dünyada yeniden dizayn ediliyor ve bundan kaçmak imkansız görünüyor.
◊ 5 yıl önce “Aşk ile” albümüyle çıkış yaptınız ve sanki Allah “Yürü ya kulum” dedi. İlk albümle patlayanların çoğu aynı hızla yok olurken, sizin yıldızınızın parlamaya devam ediyor, sırrı ne?
- Biz albüm çıkarmadan önce de konserler yapıyorduk. Ben hep insan kazanmayı tercih ettim. Karşımda binlerce kişi olsa da hepsiyle tek tek ilgilenmek istedim. Belki de sahnelerim bu yüzden 3 saat sürüyor. Çünkü konserime gelen herkesi mutlu uğurlamak isterim. Karşılıklı okuyacağımız ortak şarkılarımız, hikayelerimiz var. Herkese hitap edecek bir repertuvarımız var. Bir tarzımız yok, her tarzımız var. Bu yüzden dinleyicilerimizle aramızda enteresan bir bağ oluştu.
◊ Ve şimdi yeni albümle müzikseverlerin karşısındasınız. Ne zamandır üzerinde çalışıyordunuz?
- Dördüncü albümüm “Seni Çok Özlüyorum” 28 Ağustos’ta çıktı. Üçüncü albümüm “Senin İçin Değer”den hemen sonra iki single çıkardım. O dönemde konser maratonumuz oldukça arttı ve stüdyoya girip yeni bir albüm çalışmasına başlayamadık. Pandemi döneminde orkestra arkadaşlarımdan Köksal ve Alper benimleydi. Bu süreci fırsata çevirdik ve çalıştık. Yeni albümün çalışmalarını daha önce başlatmıştım ama pandemi sürecinde hız verdim.
Albümün her ayrıntısı ile tek tek kendim ilgilendim. Düzenlemeleri bana ait.
Bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle katılım sınırlı, önlemler ise çok sıkıydı.
Gelelim detaylara...
25 Ağustos’ta ordusuyla Ahlat’ta kamp kuran, 26 Ağustos’ta Malazgirt’e hareket eden Sultan Alparslan’ın zaferiyle sonuçlanan Malazgirt Muharebesi’nin yıldönümü kutlamalarının başlangıç noktası elbette Ahlat oldu.
Bu yılki kutlamalara bir başka heyecan eşlik etti. Ahlat’ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin açılışı yine bu etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.
Ahlat’ta bir günlük konaklamanın ardından Malazgirt’e geçildi.
Orada da Ahlat’ta olduğu gibi kontroller ve önlemler en üst seviyedeydi. Etkinlik alanına sadece sandalye sayısı kadar izleyici alındı.
◊ Basketbol sahalarından film setlerine uzanan bir hikaye sizinki. Ayrıca ara basamak diyebileceğim bir de modellik geçmişiniz var. Öncelikle Cengiz Coşkun’un hikayesi ne zaman, nerede başladı
- Hikayem 29 Nisan 1982 yılında, Küçükköy-Gaziosmanpaşa’da başladı.
◊ İstanbul...
- Evet, İstanbul’da.
◊ Tek çocuk muydunuz?
- Hayır, kız kardeşim var, benden 2 yaş küçük. Kendisi şu an evli ve dünyalar tatlısı iki de yeğenim var.
Alaçatı burnunda tütenler için “Çeşme ve Alaçatı’da pandemi açısından güvenlik zafiyeti söz konusu mu?” diye birçok mekan sahibine sorular yönelttim.
Aldığım cevaplar karşısında, böyle bir sıkıntının olmadığı, hemen hemen her gün zabıta ve polis ekiplerinin mekanları dolaştığı ve denetimlerin çok sıkı tutulduğu kanaati oluştu bende.
Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı “Cudi bizim sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür” açıklaması başta Belediye Başkanı Ekrem Oran olmak üzere neredeyse tüm Çeşme halkı ve esnafını mutlu etmiş görünüyor.
Yapılan kontrollerin kimseyi rahatsız etmediği, aksine bunun “güvenli ortam” açısından şart olduğu inancı hakim.
Ne var ki en büyük görev yine tatilcilere düşüyor.
Mesafeye dikkat, maskeyle dolaşmaya devam...
◊ Müzik efsanesinin oğlusunuz. Sanat dünyasında Selami Şahin’in ayak izlerini ne kadar takip ettiniz, “Babasının oğlu” oldunuz mu?
- Hem de en büyük oğluyum. (Gülüyor) Senelerce onunla çalışma fırsatı buldum. 30 sene aynı evde yaşadım. 3 sene menajerliğini yaptım, 8 sene sahnede back vokal olarak kendisine eşlik ettim. Hem iş hem de ev arkadaşıydık. Aslında biz hep arkadaş gibiydik.
◊ Otoriter değil miydi?
- Çok öğretici bir babaydı... Ama küstürmeden... Doğru yolu bizi hiçbir zaman hayallerimize küstürmeden gösterdi.
◊ Hangi konularda fikrine önem verirsiniz?
- Öncelikle müzik konuları tabii ama onun dışında da birçok konuyu babama danışır, “Ne yapmalıyım” diye sorarım.
◊ Bir nevi bilirkişi...
- Yani... Neticede 50 yıllık bir müzik kariyeri var. Tecrübeleri bizim için çok kıymetli, çok önemli. Diğer yandan ondan aldıklarım özümü oluştursa bile kendi yolumu çizmem gerektiğini öğrendim.
“Evden röportaj” sayfasını kapattım, hem röportajlar hem de köşe yazıları için leylek misali uçuştayım.
Arada ailemi görmek için bir günlüğüne Hollanda’ya gittim, dönüşte ise “Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları” tanıtım toplantısını takip etmek üzere İstanbul’dan Zafer Hıdır arkadaşımızın kullandığı araçla direkt Bilecik-Söğüt’e geçtim.
25-26 Ağustos’ta Ahlat ve Malazgirt’te yapılacak etkinliğin tanıtım toplantısında, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Vali Bilal Şentürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da vardı.
Önce Şeyh Edebali Türbesi ile Orhan Gazi Camisi’ni ziyaret ettik, ardından Söğüt’teki Ertuğrul Gazi Türbesi önünde düzenlenen toplantıya katıldık.
Toplantıda yaptığı konuşmada Bilal Erdoğan’ın hedefinde gençler vardı.
Türkiye Cumhuriyeti’nde doğan her gencin liseyi bitirmeden önce mutlaka hem Ahlat ve Malazgirt’i hem de Çanakkale’yi görmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Gençlerimizin seyahat planlarken akıllarına getirecekleri yerlerden biri de muhakkak Söğüt olmalı” dedi ve ekledi:
◊ İngiltere’de “kırmızı halı” dendiğinde ilk akla gelen tasarımcılardansınız. Bu macera nasıl başladı?
- Eşimin işi nedeniyle 2004 senesinde İngiltere’ye taşındık. İngiltere’de moda dünyasını daha da kavramak adına tekrar okumaya başladım. Mezun olduktan sonra öğretmen olarak okulda devam etmemi istediler. Ben farklı bir şekilde şansımı denemek istedim. O süreçte iş bulamayınca böyle bir adım attım. Kendi markamı da oradaki ikinci senemde kurdum.
◊ İyi ki iş bulamamışsınız mı demeli...
- (Gülüyor) Belki de. Bu işin başında en çok eşim destekledi. Zeynep Kartal markasının mimarının o olduğunu söyleyebilirim.
◊ İngiltere’de bir Türk markasını kabullendirmekte zorlanmadınız mı?
- Markamı ilk kurduğumda oluşan önyargıları yıkmak biraz zaman aldı aslına bakarsanız... Vogue Fashion Night Out’ta defilemi gerçekleştirdikten sonra çok güzel geri dönüşler aldım ve yolculuğuma devam ettim.
◊
Bu süreçte kantarın topuzu kaçtı.
Hakaretleşme safhası bile aşıldı, artık küfür kıyamet gırla gidiyor.
Savunulan ne, neyi protesto ediyorduk arada unutuldu sanki. Acilen çözüme ulaşması gereken bu önemli konu da politize edildi çünkü.
Örnek, TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun’un yaşadıkları...
İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olduğunu açıkladığı günden beri sosyal medyada resmen linç ediliyor.
Düşüncelerine katılırsınız ya da katılmazsınız, fark etmez... Sonuçta hiçbir şey bu tür bir lincin bahanesi olamaz.
Medenice karşı çıkar, itiraz eder, tartışırsınız. Ama olay bir karalama kampanyasına dönüştüğünde, küfür yağdıranlara, hakaret edenlere sorarlar; bu sizin yaptığınız da bir tür şiddet değil mi?
◊ Pandemi döneminde ortalığı bir dalgalandırdınız.
- (Gülüyor) Gerçekten de “Dalga Dalga” şarkım internette iyi patladı. Ciddi sayıda paylaşım oldu.
◊ Nereden çıktı böyle keyifli bir şarkıyla karantinayı delmek?
- Aslında beni harekete geçiren Demet Akalın oldu.
◊ Sizin aranızdaki buzlar eridi, değil mi?
- Bir dargın bir barışık durumu yaşamıştık ama şimdi aramız çok iyi. İkimiz de Acarkent’te oturuyoruz zaten, komşuyuz yani. O beni izlemeye geliyor, ben onu izlemeye gidiyorum.
◊
Gülmeyi çocuklar icat etti biz tüketiyoruz
Efsanelerin çocuğu olarak doğdu ama hayatı kolay değildi. Hem 7 yaşındayken onların özlemini çekmek zorunda kaldı, hem onların gölgesinden sıyrılmak... Vazgeçmedi, “Pes edince tükenir insan” mottosuyla yürüdü. Annesi Çolpan İlhan’ı ve babası Sadri Alışık’ı utandırmadı. Sadri Alışık Çolpan İlhan Tiyatrosu’nu hem oyunculuğu hem genel sanat yönetmenliği ile zirveye taşıdı. Üç senedir oynadığı ‘Fekeli’ karakteriyle fenomen haline geldi. Kerem Alışık’la geçen hafta bir araya geldik. Tüm sorulara şiir tadında yanıtlar verdi.
◊ Bu yıl Altın Kelebek Ödülleri’nde Başarı Ödülü’ne layık görüldünüz. Geçen yılı da 10’un üzerinde ödülle kapatmıştınız. Rol aldığınız yapımlar ve kazandığınız ödüller bir yana, size göre hayattaki en büyük başarınız ne?
- Hayattaki en büyük başarı, yapmak istediğiniz işi yaparak yaşamaktır. Hayatı, istediğiniz gibi yaşamayı elde etmektir. İnsan, hayatı boyunca bunu sağlamak için çalışır, didinir ve yorulur. Albert Camus der ki; “Başarı elde edilebilir bir şey. Önemli olan başarıyı hak etmek”... İşte bütün uğraş bunun için olmalı.
◊ “En büyük başarım, sevdiğim işi yapmak” mı diyorsunuz? Bu mudur?
- En büyük başarıdan öte, başarılarımız vardır. Başarıyı en büyük ya da büyük diye kategorize edemeyiz. Hepsi birbirinden farklı ve bakış açınıza göre değişir. Başarıyı yaptığın işi içine sindirmek diye algılıyorum ben. Çünkü sen içine sindiriyorsan ve yaptığın işten memnunsan, o iş başarılı oluyor. Belki de ben bu şekilde yaşıyorum.
Mesela tiyatroda çok istediğim bir roldü “Esaretin Bedeli”ndeki Red karakteri. “Esaretin Bedeli”ndeki Red ve “Bir Zamanlar Çukurova”daki Fekeli karakterlerini çok severek oynadım, çok içselleştirdim, onları kendime yakın buldum. Belki yorumlarımla biraz onları da kendime yakınlaştırdım. Sonuç olarak içime sinince galiba o iş başarılı oluyor diye düşünüyorum.
◊ Başarının net bir formülü var mı sizce?
- Başarmak eşittir bilmek, sevmek, cesaret etmek ve çalışmak. Alın yazısını ancak alın teri ile silebilir insan.
◊ Röportajlarınızda sık sık duyduğum bir söz de “pes etmemek”...
- Evet. Pes edince tükenir çünkü insan... Düşüp kalmak değil, düşüp kalkmak önemli.
İNSANLARA DAHA FAZLA GÜVENEBİLMEK İSTERDİM
◊ Mümkün olsa hangi huyunuzu değiştirirdiniz?
- “İnsanı insan yapan eksikleridir” diyor Einstein. Sanırım herhangi bir huyumu değiştirmezdim, çünkü beni ben yapan değerler onlar. Bugün ben Kerem isem, bunu iyi kötü bütün yanlarıma borçluyum. Belki mümkün olsa insanlara biraz daha fazla güvenebilmeyi isterdim. Bu kadar duyarlı olmamayı mı tercih ederdim acaba. Yok yok geri aldım. Bu derinlikli duyarlı hâl her zaman kabulümdür.
◊ Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Siz pandemi sürecinde evinize sığındığınızı, aklınızı kitaplarla tedavi ettiğinizi söylemişsiniz. Bu zor günler ruh sağlığınızı nasıl etkiledi?
- Evet, kitaplarla aklımı tedavi etmeye çalıştım. Evde olduğunuz her an, yeni bir plan doğuruyor. Aslında evde kaldığım süre içinde çalışırken ıskaladığım, fark etmediğim pek çok şeyin olduğunu gördüm.
ŞÜKÜRLER OLSUN PERDE AÇILIYOR
◊ Pandemi dolayısıyla Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu da 23 yıldır ilk kez perde açamadı. Müzisyenler “geçinemiyoruz” diye isyan ederken sizin ekip ne durumdaydı?
- Bu konu sadece bizim ekip için değil bütün tiyatrolar için söz konusuydu. Biz çalıştığımız ekibi mağdur etmemeye çalıştık. Ama bunlar açıklanası şeyler değil. Elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Bütün tiyatrolar ne zorluk yaşıyorsa biz de aynılarını yaşadık. Ama şükürler olsun ki perdeler yavaş yavaş açılıyor. Biz “Amadeus” ile açılışımızı yaptık.
◊ Özel tiyatrolar, plajların, restoranların yasaklarının kalkıp da tiyatronun yasaklı kalmasına tepki gösterdi. Siz bu konuda bir haksızlık yapıldığı kanaatinde misiniz?
- Kültür sanatla ilgilenen ve bu işle hayatını idame ettiren herkes çok etkilendi. Belli bir dönem kapalı kalması gerekiyordu evet ama açılan yerlere bakıldığında tiyatroların da açılmasının zamanı gelmedi mi diye düşündüm ben de. Çünkü tiyatrolar bizim ruhumuzu, aklımızı besleyen, umutlarımızı yeşerten yerler. O yüzden açılmış olmasından dolayı çok mutluyum.
DİZİ SETLERİNDE HERKES TÜKENME NOKTASINA GELİYOR
◊ “Bir Zamanlar Çukurova”ya ilgi, dizinin pandemi yüzünden erken tatile girmesine ve uzun süre ekranlardan uzak kalmış olmasına rağmen eksilmedi...
- Çukurova’ya olan ilginin azalmayacağını tahmin ediyordum, çünkü seyircilerimizde iki senedir bir alışkanlık zaten vardı. Bu yeni başlamış bir iş değil. Alışkanlığı olan bir iş... İnsanlar özlemişlerdi de... Seyirci bazı karakterleri çok sevdi, bazı karakterlerle kendisini özdeşleştirdi bile. Hikayenin nereye gideceğini merak ediyorlar.
◊ Dizilerin çalışma koşulları çok zorlu. Siz “yeter artık” noktasına gelmediniz mi hiç?
- Evet, hepimiz bazen tükenme noktasına geliyoruz. Ama ne mutlu ki tükenmiyoruz. Ne güzel ki gelen her senaryo bizi yeniden heyecanlandırıyor. İzlenme oranımız bizi mutlu ediyor. Başarılı ve sevdiğim bir işin içinde olmak beni motive ediyor. Ama dizi sürelerinin azaltılması, çalışma şartlarının ve koşullarının daha rahatlamasını sağlar.
BU HAYATTA CENNETİ DE CEHENNEMİ DE GÖRDÜM
◊ Babanızla gurur duydunuz, onun izinden yürüdünüz. Oğlunuz Sadri’nin bu mesleği seçmesini ister misiniz?
- Sadri’ye ben ancak yol gösterebilirim. Onun vereceği her kararda yanında olduğumu bilir. Ona sadece “Ne iş yapıyorsan en iyisini yap, mutlu olacağın işi yap” diyebilirim bir baba olarak.
Bizler evlatlarımıza doğruyu ve yanlışı ayırt etmeyi elimizden geldiğince öğretmeye çalışırız. Sadri dünyada bana armağan olarak verilmiş bir evlat. Bazen babamın adını vermiş olmak onun omuzlarındaki yükü artırdı mı diye düşünüyorum ama ona güvenim sonsuz.
◊ Ona iyi bir rol model olduğunuzu, birlikte yeterince vakit geçirdiğinizi düşünüyor musunuz?
- Oğlumla olabildiğince kaliteli ve güzel zamanlar geçirmeye çalışıyorum. Benim kıvancım, benim canımdır o. Annemin, babamın bana öğrettiği sevgiyle seviyorum onu... Size bu hayatta cenneti de, cehennemi de gördüğümü rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü ben Sadri’yi ağlarken de gördüm, gülerken de... Sadri benim şiirim, benim tadım tuzum, uykum, rüyamdır. Denizi de, toprağı da, gökyüzünü de onda seyrederim ben. Benim için ekmek kadar mübarek, alın terim kadar kıymetlidir. Onsuz aldığım nefes boğazımdan geçmez.
Benim sadece ona sakladığım bir sesim vardır ve tek hecedir. Kendisi evimizin incisi, neşesi, şenliği olduğu kadar, soyu sopu da Sadri’nin alnının akı olmuştur.
Doğrusu bunu çok güzel taşır, taşıdıkları da üstüne pek yakışır. Ne mutlu bize ki Sadri hayata kendi tırnaklarıyla tutunmayı bilen, şimşekten daha aydınlık yüreğiyle yolunu kaybedene nur serpen hayırlı bir evlat.
BENİM BİR TARAFIM HÜZÜN BİR TARAFIM UMUT KOKAR
◊ Siz gülerken bile bir hüzün seziliyor sanki... Yanılıyor muyum?
- Gülmeyi severim ama acısı çok olanın gülüşü güzel olur derler. Herhalde ondan seviyorum. Çünkü bir tarafım hüzün, bir tarafım umut kokar. Böyle bir yapım var. Gülmeyi çocuklar icat etti, biz tüketiyoruz.
◊ Hüzün deyince, yatılı okula gidişinizle ilgili Instagram’da da paylaştığınız bir mektup geldi aklıma...
- Oooo o mektup...
◊ Okurken benim bile boğazım düğümlendi...
- Annemin anlatımı var orada... Der ki “Gitmiştim, baktım muslukta ellerini yıkarken pijamasının kollarını ıslatmış, sırılsıklamdı pijaması”...
◊ Sadri Alışık otoriter bir baba mıydı?
- Otoriter ve disiplinli...
◊ Siz oğlunuzu yatılı okula verir miydiniz?
- Vermezdim, vermedim de zaten. Çünkü onu çeken bilir. Ateş düştüğü yeri yakar ya...
◊ Daha çok hangi duygu yaktı içinizi; korku mu, çaresizlik mi, özlem mi?
- Özlemek... “Bir insana sınav olarak özlemek yeter bir şehri, bir sesi, bir nefesi...” Cahit Zarifoğlu böyle tarif ediyor özlemeyi. Hele 7 yaşındaki bir çocuğun evini, ailesini, anne kucağını, baba ocağını özlemesi ne demek...
Üstelik orada tek başına, o zamana kadar hiç alışmadığı şeyleri yapmak zorunda. Yok dolabını düzeltecek, yok kendi başına giyinecek, dişini fırçalayacak, yıkanacak... 7 yaşında bir çocuk...
◊ Oynadığınız iki reklam filmi de en beğenilen, en çok izlenen ve en çok akılda kalan reklam araştırmalarında birinci oldu. Ne söylemek istersiniz bu konuda?
- Üç ‘S’nin sihrine inanıyorum oyunculukta: Sıcak, sahici, samimi... Sanırım bunun etkisi ve çok sevgili halkımızın teveccühü. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum.
İŞİN DOĞRUSU PEK ÖZEL HAYATIM YOK
◊ Özel hayatınızı gizlemek için olağanüstü çaba gösteriyorsunuz gibi geliyor bana. Neden bu gizem?
- Öyle olağanüstü bir çabam yok. Zaten işin doğrusu pek de bir özel hayatım yok. Ben hep içe dönük yaşamayı sevmişimdir. Kendimle kalmaya özen göstermişimdir. Kapalı devre bir hayatı tercih ederim. Konuşmaktan çok susmaya, ortalarda olmaktan çok olmamaya gayret gösteririm. Belki bundan dolayı siz böyle yorumluyor olabilirsiniz. Beni sustuğum yerlerden daha iyi tanıyabilirsiniz.
ÇOK MUHAREBE KAYBETTİM AMA HARBİ KAZANDIM
◊ Sadri Alışık, Çolpan İlhan, Attilâ İlhan... Bir çocuk için efsanelerle dolu bir ailede büyüyüp kendi başarısını ve varlığını kabul ettirmeye çalışmak zor olsa gerek...
- Hepsi de mesleklerinin en iyileri... İnsanın hayata karşı ödevi yaşamak ya; böyle bir aileye mensup olmak iki defa yaşamak, iki kere doğmak... Kendini kanıtlama uğraşı, sağlam durabilmek, her şeye göğüs gerebilmek, o gölgelerin kendi gölgen olmadığını anlatabilmek ve kendi gölgeni oluşturabilmek... Ben çok muharebe kaybettim ama harbi kazandım, savaşı kazandım. Şükürler olsun. Emeğin, çabanın, mücadelenin ve sabrın karşılığıdır bu. Sabır mücadeleye dahildir. Şans insana bütün nimetleri verir ama onu tadacak burun gerekir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle