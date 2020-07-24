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Tülay Demir

Tülay Demir

tdemir@hurriyet.com.tr

Çeşme’de neler oluyor?

24 Temmuz 2020

Bu yaz siz de benim gibi Çeşme dolaylarına demir atmaya niyetliyseniz, birkaç öneri de benden gelsin.

Çeşme’de neler oluyor

Son ziyaretimde Alaçatı Köyiçi’nde bulunan ve hijyen değerlendirmesi sonunda “turuncu çember” sertifikası alan Casa Luna’da konakladım.
Özellikle masaj konusunda gerçekten iyiler.
Kısa tatilin ikinci günü, öğle saatlerinde Kapari Bahçe’deydim.
Hacımemiş’in göbeğindeki mekan, en başta doğal güzelliğiyle etkiliyor.
Haftanın yedi günü akşam servislerinde yer bulmak zor. Bu başarıda konuklarını iyi şekilde ağırlayan Eren Çam’ın payı büyük.
Şef Çaykun Gelgeç de mutfakta harikalar yaratıyor. Patlıcan paçanga ve kuzu kokoreç denenmesi gereken lezzetlerden.
Cumartesi akşam için tercihim Cahide Alaçatı’ydı.
Gördüğüm kadarıyla Cahide, Alaçatı’nın en popüler gece mekanı olmuş.
Benim gittiğim akşam İzzet Yıldızhan, Cengiz İmren, Sinan Engin, Neslihan Yargıcı, Asuman Dabak, Merve Boluğur, Lider Şahin gibi isimler de içeride eğleniyordu.
Çapamarka Entertainment Group ortağı Barış Demirtaş yönetimindeki Cahide, yemek yerken kabare izleyebileceğiniz dünyanın sayılı mekanlarından.
Pandemi nedeniyle temizlik ve hijyen üst seviyede.
Ana kapıdan girip kelebekli yolu yürüdükten sonra dezenfektan makinesinden geçiyorsunuz.
Masada el değmeden hazırlanmış kutudaki malzemelerle servisinizi kendiniz açıyorsunuz.
Türkiye’de ilk kez “Alice Müzikali”nde kullanılan ghost perde ile mapping teknolojisi, Cahide Alaçatı’da kullanılmış.
Cahide şovlarıyla birleşen bu teknoloji, konuklara etkileyici bir deneyim yaşatıyor.
Cahide’nin mutfağı ise ünlü şef Erhan İldes’e emanet.
Özellikle bu yaz menüye eklenen ananas yatağında çıtır karides, köz patlıcanlı ravyoli ve egzotik sütlaç mutlaka denenmeli.
Bayramın ilk günü Cahide Alaçatı “Huysuz Virjin” sahnesinde Linet olacak, tatilcilere hatırlatmış olayım.
Gece için bir başka önerim ise her pazar Derya Bedavacı’nın sahne aldığı Efendiler Kulübü.
Benim gittiğim akşam Demet Akalın da misafirler arasındaydı.
Yer bulabilirseniz müzik ziyafeti garanti.
Alternatif arayanlara yenilenen yüzüyle Şerefe Alaçatı, nezih ortam arayanlara Limon Köyiçi, balık için Ildır sahilindeki Ferruh’un Yeri, kalite için İnno Alaçatı, kahve içip soluklanmak için Vesaire Alaçatı tercih edilebilir.
Beach olarak önerim, Lider ve Emirhan Şahin yönetimindeki Cove Aya Yorgi.
Normal zamanda 1500 misafir ağırlayabilen mekan, pandemi önlemleri sebebiyle 600 misafirden fazlasını kabul etmiyor.
Yiyecek seçenekleri bir beach’ten beklenmeyecek kadar başarılı.
Mutfak ekibinin başında Meryem İrem Şahin var. Asım Usta kokoreci mutlaka denenmeli.
Mekanın hayvan dostu olduğunu da hatırlatmakta fayda var. İyi tatiller...

Çeşme’de neler oluyor

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