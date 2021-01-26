Bu çocuklar dünyayı daha güzel bir yer haline filan getiremez

“Kutlayalım yeni zamanını” dedi.
Bu paylaşım sonrası kimi veryansın etti, “ayıp” diye hop oturup hop kalktı, kimi de “sünnet davulla zurnayla kutlanıyorsa bu niye ayıp olsun” diyerek Düvenci’ye destek verdi.
Ben ayıplamıyorum da alkışlamıyorum da...
Öncelikle ne mutlu bu güzel aileye diyorum...
İki pırlanta gibi çocukla hayatlarını paylaşıyor, onların büyümelerine tanıklık ediyorlar.
Ve çok mutlular...
Sağlıkları da mutlulukları da daim olsun.
◊ 2020 zor geçti ama astrologlar 2021 için de iyi konuşmuyor. “2020 fragmandı, asıl film şimdi başlıyor” benzeri açıklamalar var. Şimdi oturup felaketin ikinci perdesini mi bekleyeceğiz yani?
- Aslına bakarsanız 2021 kumar yılı olacak.
◊ Nasıl yani?
- Yani doğru adımlar atıp akıllıca risk alan, yeniliğe açık olup kendini adapte edenler bu yıl kazanacak. Kapalı, değişime açık olmayanlarsa bu yılın kaybedenleri olacaktır.
◊ Gerçekten bu yıl öngörüldüğü kadar zor mu geçecek?
- Evet, zorlu bir süreç bizi bekliyor.◊ İyi ama hangi açılardan?
- Bu yıl kıtlık, kuraklık, isyanlar ve özgürlük savaşlarına tanıklık edeceğiz mesela... Özellikle Londra, Paris ve Washington’da büyük gösteriler olacak. Ayrıca Kanada ve Almanya’daki hareketlenmeler de bizi şaşırtacak diyebilirim. Amerika’da İkiz Kuleler benzeri bir olay yaşanabilir. Ayrıca yıl içinde dünyayı etkileyecek bir nükleer tehdit görüyorum.
Hatta 3. Dünya Savaşı’nın ayak seslerini duyacağız. Batı ve doğu arasındaki denge bozukluğu, ülkelerdeki adaletsizlikler, terör olayları ve ayaklanmaları tetikleyecek.
Birkaç gün önce de o karelerin devamı geldi. Bedenine tepeden tırnağa “boş konuşma” anlamına gelen “bla bla bla” yazdırarak çıplak pozlar vermiş.
Ve bu kez altında İngilizce olarak şöyle yazıyordu: “Özgürlüğün doğuşu...”
İtiraf edeyim, bu çıplak fotoğrafın verdiği mesajı ben anlamadım.
“Çıplaklık özgürlük” mü diyor, “Boş konuşmalara kulak tıkadığında özgürsün” mü, yoksa “Siz konuşun, ben istediğimi yapar, istediğimi yaşarım” mesajı mı veriyor?
Bilemedim. Çözemedim. Bu pozlar bana pandemi döneminde unutulmamak için yapılmış PR çalışması gibi geldi.
Kim bilir belki de gelecek paylaşımlarla sır çözülür, mesaj açığa çıkar diye beklemedeyim ama yine de zannetmiyorum.
2021 nostaljisi
Nostalji severim. Hele nostaljik şarkıları daha da çok... O yüzden “best of” çalışmaları oldum olası yakından takip ederim.
◊ Serencim, geçmiş olsun. Geçirdiğin bir operasyon nedeniyle sürekli kilo kaybı yaşadığını açıkladın. Şimdi nasılsın, biraz toparlayabildin mi kendini?
- Teşekkür ederim. Aslında ilk kez 6 yıl önce mide ameliyatı geçirdim. O dönem gayet rahat ve sağlıklı şekilde kilo vermiştim.
◊ Evet, çok da formda görünüyordun. İkinci kez operasyon geçirme fikri nereden çıktı o halde?
- Çocuk yapmak istedim. Bunun için bir seneye yakın süre hormon aldım. Hormon tedavisi yüzünden de verdiğim kiloların 15 kilo kadarı geri geldi. Ama maalesef ani stres sonucu düşük yaptım. O süreçte evden dışarı çıkmadım. Sabahtan akşama kadar çikolata yiyor, kola içiyordum. İkinci operasyon fikri de düşükten sonra gelişti. Bir an önce kilo vermek, işime konsantre olmak için bu kararı aldım.
8 YAŞIMDAN BERİ SUDAN İĞRENİYORUM
◊ Seni stres, kola ve çikolata yoldan çıkardı yani...
- Alkol ve sigara zaten kullanmıyorum. Ama benim de bir kötü huyum var, su içememek... 8 yaşındayken musluktan gelen paslı suyu gördüm, o gün bugündür su içmiyorum, iğreniyorum. Tabii su içmemek de kolay kilo alma sebebi...
◊
Ne büyük yanılgı...
Geçenlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun attığı bir tweet’le açıldı gözlerim.
“2020’de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti” diye söze girmiş Sayın Soylu...
Okuduğum an bu önemli mücadelede Türkiye’nin ne kadar yol kat ettiğini fark ettim.
Daha birkaç yıl öncesine kadar kriz geçiren çocuklar, hayatlarını kaybeden gencecik bedenler haber bültenlerinden eksik olmuyordu.
Ve şimdi... Elbet kökü tamamen kurumuş değil ama mücadele son sürat devam ediyor, gözünü para bürümüş bu vicdansız uyuşturucu satıcılarına aman verilmiyor.
Sayın Bakan, mücadelenin çarpıcı raporuna da yer vermiş tweet’inin devamında:
1
◊ Yeni “Best of” albümünüz hayırlı olsun. Öncelikle tanıtım için yaptığınız 72 saatlik kayıt maratonunda beni de unutmadığınız için teşekkür ederim.
- Rica ederim, ne demek...
◊ Orgun başına geçmiş, tavernada yaptığınız gibi binlerce sanatçıyı ve medya mensubunu tek tek adlarıyla dansa davet etmişsiniz. Gerçekten sabır işi... Kimin fikriydi bu?
- Polat Yağcı’nın... Sevgili prodüktörüm. 100 yıl düşünsem böyle bir şey benim aklıma gelmezdi zaten.
◊ Projesinden size bahsettiğinde “Hadi canım, nasıl çıkılır o işin içinden?” demediniz mi?
- Demez olur muyum? Aradı beni, “Arif abi, sana çok önemli bir şeyden bahsedeceğim, telefonda anlatamam ama bir zahmete şirkete gel” dedi. Allah’tan ben de o zaman İstanbul’dayım, buradan gelip gitmek zor oluyor çünkü. “Peki” dedim, gittim.
Olan olmayana, varlıklı darlıktakine el uzattı.
Bu sayede pandemiyi mümkün olduğunca az hasarla atlatma yolunda önemli mesafe kat ettik.
Belediyeler “küçük esnafa destek” çağrısı yapıyor, bu çağrılar büyük ölçüde yanıt buluyor.
Büyük işletmelerin imdadına ise genellikle mal sahipleri yetişiyor.
Kısıtlamalar çerçevesinde günlük ciroları ciddi ölçüde azalan mağazalara kimi AVM’lerden yılbaşı hediyesi tadında müjde geldi.
Zaten temmuz ayından beri kiracılarına yüzde 50 indirim sağlayan Capitol de “Gün birlik olma günü” diyenlerden...
2021 Nisan sonuna kadar yüzde 50 indirimli kira uygulamasına devam edecek olan AVM, aralık ayında başlayan hafta sonları sokağa çıkma yasağı nedeniyle ek destek kararı aldı.
◊ Mustafa Bey, öncelikle çok geçmiş olsun. Geçen ay bir kalp krizi geçirdiniz. Nasılsınız şimdi?
- İyiyim, çok iyiyim hamdolsun. Biz her şeye “hamdolsun” demesini bilmiyoruz. Şimdi korona denilen bir hastalık yaşanıyor değil mi? Bir virüs... İnsanlar kızıyorlar, çekingenler, tereddütlüler.
◊ Tedirgin olmamız normal değil mi?
- Ama her şeye “hamdolsun” diyeceksin. Niye? Çünkü kötünün kötüsü var. Allah beterinden korusun. Her şerde bir hayır vardır. Şerre değil hayra yormak lazım. Biz şerre yoruyoruz hep. Herkeste bir panik, stres... Ya bir durun, rahat olun kardeşim. Allah’tan gelen her şeyde bir hayır vardır.
Fotoğraf: Emre YUNUSOĞLU
Benim anladığım o...
Sadede geliyorum...
Beklenen karar alındı, 31 Aralık akşamından 4 Ocak sabahına kadar sokağa çıkma kısıtlaması geldi.
Dört gün insanlar evinde ailesiyle inzivaya çekilecek. Durum bu...
Ama sonra gözüm reklamlara takılıyor, belli bir grup için her şey güllük gülistanlık...
Sanırsın pandemi bitti, virüs alt edildi.
Oteller “en güzel yılbaşı paketi bizde, koş vatandaş” çığırtkanlığı yapıyor, tur şirketleri 4 günlük yılbaşı paketi satma, oteller müşteri kapma telaşı yaşıyor.
Aşıya ne hacet, 4 günlük yılbaşı tatili satın alırsan Covid korumalısın yani!
◊ Doğal güzellik ve şifa kaynaklarının kullanımını, okuduğum kadarıyla anneannenizden öğrenmişsiniz. Ondan biraz bahseder misiniz?
- Anneannem Türkiye’nin ilk lokman hatunlarından Fatma Öktem... Eski zamanlarda hastaneler bu kadar yaygın, teknoloji de bu kadar ileri değilken, doğadan bulduğu bitkilerle tedavi yapardı. Bu tedavileri zaman içinde geliştirerek birçok konuda alternatif doğal reçeteler hazırladı.
Ben de o süreçte hem çok meraklı hem de konuyla çok ilgiliydim. Ondan gördüklerimi zamanla geliştirdim, bunları gerek ekranlarda gerekse kitaplarımla aktarma yoluna gittim.
◊ Sizi yönlendiren anneanneniz miydi yoksa kendiliğinden gelişen bir ilgi mi bu?
- Bitki ve doğal içerik konusunda anneannem sayesinde ilerledim. Ama bu bilgileri güzellik alanına taşımak, geliştirip üretmek için çok ciddi araştırmalar yaptım. Bu beni önce bitki bilimine sonra da güzellik uzmanlığına yönlendirdi. Ardından kitaplar geldi. Ve en sonunda da yerli marka yaratma süreci başladı.
◊ Anneanneniz Atatürk’le de tanışmış...
- Bizim için çok özel bir anı bu... Eskiden ilaç ve hastane konusunda çok eksiklik yaşandığından, anneannem herkese doğal yöntemlerle şifa olmaya başlamış. Gerek kendisinin bulunduğu Siirt’ten gerekse çevre illerden birçok kişi ona gidermiş. Mustafa Kemal Atatürk de cumhuriyetin ilanından sonra Anadolu’yu şehir şehir gezerken Siirt ziyaretinde onunla tanışmak istemiş.
Ama girişimci ruhlar, yeni dünya düzenine uygun yeni deneyimler vaat ediyor, Uzay Yolu tadında alternatifler sunuyor.
Azıcık detaylandırayım, yeni yıl akşamınıza renk katayım...
ÇapaMarka Entertainment Group, eğlencenin bittiği, müziğin sustuğu pandemi sürecinde “Bu kadar sessizlik, bu kadar depresyon yeter” diyerek dünyanın ilk dijital eğlence parkını yarattı. Adı Digital Winter Wonderland...
Bir bakıma geleceğin demo’su... Uzay çağında nasıl eğleneceğiz, test ediliyor gibi...
Devasa bir alan üzerine 3D olarak inşa edilen bir yeni yıl panayırı hayal edin... Dönme dolabından 70 metrelik yılbaşı ağacına her şey gerçeğine en yakın şekilde tasarlanmış. Panayır alanında hepsi yine üç boyutlu 7 ayrı sahne ve her sahne için farklı bir eğlence mevcut.
Yeni yıl ruhunun en güvenli, en virüssüz şekilde yaşanması için insan sirkinden yeni yıl gazinosuna, akustik sahneden ana sahneye her şey düşünülmüş.
Velhasıl, gece boyunca sahneler arasında dolaşırken karşınıza bir anda Ali Poyrazoğlu, Soner Olgun, Serdar Ortaç, Suzan Kardeş, Celil Nalçakan, Özlem Olgun, Deha Bilimlier, Derya Uluğ, Gülden Karaböcek, Güvenç Dağüstün ve Zehra ile çember dansçıları, oryantal dansçılar ve akrobatlar çıkabilir, şaşırmayın.
Öylesine bir gerçekçilik, öyle bir zincirleme sürpriz...
◊ Cem Bey, bugün benden “hazır soru” bombardımanı beklemeyin, sohbete geldim. Laf lafı açsın, sohbet bizi nereye götürürse artık...
- “Laf Lafı Açıyor”a bir göndermeyle başlayalım diyorsunuz (gülüyor). Doğru bir yöntem. Benim programlarımın sırrı da buydu zaten. Çünkü bir dönem hazırlık yapmak çok önemsenirdi. Herkesin dilinde “Aman biz çok hazırlık yapıyoruz programa çıkmadan” falan... Bana da bir gün dediler ki “Biz de hazırlık yapalım”...
◊ “Laf Lafı Açıyor” yıllarından bahsediyorsunuz herhalde.
- Evet evet. İki-üç program hazırlık yaptık, öyle çıktık. Benim en kötü programlarım oldu onlar. Soruları hazırlayıp elime veriyorlar, haliyle karşımdakini dinlemeden tamamen sorulara odaklanıyorum.
◊ Olmadı yani...
- Hiç olmadı. Kardeşim bırakın, bu sohbet programı... Evinize misafir geldiğinde önceden hazırlık mı yapıyorsunuz “bunları soralım” diye?
DOĞRULAR CEZALANDIRILDIĞI İÇİN KIZLAR HEP “MERVE’LERE” GİDİYOR!
Eskiye nazaran bayağı bir yol aldık. Türkiye’nin aldığı yolu rakamlar da kanıtlıyor zaten...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birkaç gün önce 6. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı’ndaydı.
Soylu, yaptığı konuşmada yeni projeler, iyileştirilen karayolları ve artan acil müdahale imkanlarıyla trafik kazalarında ciddi bir azalma sağlandığını açıkladı.
BM Genel Kurulu’nun “2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması” hedefini tutturabilen iki ülkeden biri olmamız da başarının kanıtı...
Bir eğitimci olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki trafik eğitimi mutlaka küçük yaşta başlamalı. Çünkü çocuklar, gerekliliği ve sebebini küçükken öğrendikleri kuralları, büyüdüklerinde de unutmuyor.
Yetkililer de trafik bilincini küçük yaşta oluşturmak için gerekli adımı attı, çok önemli bir projeyi hayata geçirdi.
Hazırlanan “trafik eğitim parkları” ülke çapında hızla yaygınlaşıyor.
Bu yıl itibarıyla 6 ilde daha park yapımı tamamlandı.
◊ Öncelikle geçmiş olsun demek istiyorum.
- Çok teşekkür ederim.
◊ Nasıl oldu bu?
- Çok önlem alıyordum kendimce... Gerçekten az insan benim kadar dikkatlidir. Nadiren kızlarımla görüşüyordum, onlarla da mesafeliydik, yani birbirimize sarılmak falan yoktu. Onun dışında iki-üç arkadaşımla görüşüyordum, başka da kimseyle hiçbir şekilde irtibatım yoktu. Ama maalesef bu virüsü kaptım işte.
VİRÜSÜ KİMDEN, NASIL KAPTIM BİLMİYORUM
◊ Virüs size nereden, kimden bulaştı, bir fikriniz var mı?
- Nereden ve kimden bulaştığı konusunda bazen fikir sahibiyim, bazen değilim.
Bu tarz içerikler değişirse, verilen mesajlar farklılaşırsa, şiddet vakalarında belirgin bir azalma yaşanır mı?
Bu soruların kesin olarak yanıtını vermek güç ama şu bir gerçek ki, dijital yayınlar kontrolden çıkmış durumda.
RTÜK, geçenlerde “televizyon yayınlarında şiddet” başlıklı bir araştırma yaptı. “Şiddetin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz” diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den en azından televizyon ekranlarındaki şiddeti önlemek adına adım atılacağını duymak iyi geldi.
Yayınlardaki aile, kadın ve çocuklar için problem teşkil eden şiddet içerikleriyle kararlılıkla mücadele edeceğini açıkça belirten RTÜK, bu konuda kamuoyunun nabzını tuttu. 26 ilde 15 ve üzeri yaştaki 2 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, ilginç sonuçlar ortaya koydu.
Araştırmaya göre katılımcıların yaklaşık yüzde 94’ü televizyon yayınlarında şiddet içeriklerinin orta ve daha fazla düzeyde olduğunu düşünüyor. Kadınlar, erkeklere göre televizyon yayınlarında şiddete daha fazla yer verildiği görüşünde.
Bir başka çarpıcı nokta, şiddet algısının yaş grubuna göre değişkenlik göstermesi...
36-50 yaş arası bireyler, televizyon yayınlarında şiddete fazla yer verildiğini ifade ediyor. Oysa 15-25 yaş grubunun yüzde 33,3’ü, şiddete yer verilme sıklığının çok az olduğu görüşünde! Yani görünen o ki pek çok genç şiddeti kanıksamış durumda...
Dünya genelinde de tablo hemen hemen böyle...
◊ “Kadın ve futbol” konusuna bugün bile önyargılı yaklaşılıyor. Muhtemelen siz yeşil sahalara adım attığınızda kalıplar çok daha sertti.
- Dünyadaki gelişmelerin çok uzağında bulunanlar, futbolu erkek sporu olarak görüyordu. Bu nedenle “kadın” ve “futbol” kelimeleri yan yana getirilmezdi.
◊ Ama siz kalıpları yıktınız, basketbol oynarken bir U dönüşüyle futbola yöneldiniz. Nasıl doğdu bu merak?
- Çok hareketli bir çocuk olduğum için ailem beni 11 yaşında spora yönlendirdi. Vefa Kulübü’nde basketbola devam ederken, sokaklarda da erkek arkadaşlarımla futbol oynuyordum.
◊ Sizi bu yola çeken motivasyon kaynağı neydi peki? İlk adım nasıl atıldı?
- İstanbul Moda’da, Dostlukspor Kız Futbol takımının olduğunu öğrendim. Bu sayede futbolu öğrenmek, oynamanın verdiği keyfi yaşamak ve görmek açısından tercihimi futboldan yana kullandım.
SAHAYA YAKIN OLAYIM DERKEN KENDİMİ MERKEZİNDE BULDUM
Ne acıdır ki adli kontrol şartıyla dışarıda, sokaklarda, yanıbaşımızdaymış.
Hayretler içinde okudum haberi. “Ne hırsmış, ne egoymuş, ne gözüdönmüşlük” dedim, pes! Nasıl bir ruh hali, ne tür bir ruh hastalığıdır bu...
Ya o bomba patlasaydı... Bu “adli kontrolle serbestlik” meselesi de defalarca baş yaktı, can aldı, bilmiyorum bu kıyamet nasıl dinecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde “Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin” dedi ama böylesine insanlıktan çıkmış biri kolay kolay kendine gelir mi emin değilim. Keşke...
Sayın Soylu’nun bence en önemli uyarısı, tedbir kararı konusunda gecikme yaşanmasının ivedi biçimde önlenmesi. Sayın Bakan, “Kolluk birimlerimiz, mülki idare amirlerimiz, tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler. Sonrasında ‘eyvah’ yetmez. Hatta ‘bu kararları verirken gecikmeyin’ demek bile belki doğru değil, acele edin” demiş.
Evet, “eyvah” demek bir işe yaramıyor, ölenleri geri getirmiyor.
Bu nedenle tedbir almakta acele edilmeli, şikayetçi kadınlar sıkı biçimde korunmalı.
Kadını aşağı gören zihniyet, “ya benimsin ya toprağın” gibi çağdışı cümleler bir an önce zihinlerden, lügatlardan silinmeli.
◊ 90’larda magazin sayfalarının vazgeçilmez yüzüydünüz. Sonra aniden kayboldunuz. Nerelerdesiniz?
- Ortada olmamak, yok olmak demek değil ki... Ortada olacak bir ortam yok. Bu dönem, “akıllı olan kenarda durur” dönemi.
◊ Doğum günleriniz bile haberdi...
- Çünkü doğum günlerimi çok özel hazırlardım. Öyle ses getirirdi ki davetli olmak için araya birilerini koyarlardı.
◊ Yok mu artık o partiler?
- Yooo, devam ediyor. Geçen sene 4 kutlama yaptım; hem yurtiçi hem de yurtdışında...
◊ Bu yıl tabii pandemiden dolayı yalan oldu...
- Doğum günüm 11 Aralık... Bu sene konsept, köfte-patates, pijama, terlik (gülüyor).
Kendimiz kadar sevdiklerimiz için de korkuyoruz.
Amma velakin korkunun ecele faydası yok.
Önlem konusundaki küçücük bir açık, bulaş zincirini hızlandırıyor, Covid-19’a kapıları ardına kadar açıyor.
Tablo sadece Türkiye değil tüm dünya için karanlık. Kimi ülkeyi ikinci, kimini üçüncü dalga vurdu.
Tsunaminin etkileri hastane önlerinde uzayıp giden kuyruklardan, kırmızı alarm veren yoğun bakımlardan da belli.
Önceki gün, günlük vefat sayısı üç haneli rakamlara tırmandı.
Ve sonuç, beklenen yasaklar geldi.
Bu çocuklar dünyayı daha güzel bir yer haline filan getiremez
Pandemi döneminde pek çoğunun eli kolu bağlandı, iş yapamaz hale geldi. Okan Bayülgen ise aldı başını gidiyor, projeler zincirine durmadan yeni halkalar ekliyor. Ünlü televizyoncu yakında yine kendisinden beklenecek cesur bir formatla karşımıza çıkacak. Program gereği bir ünlü konuğuyla otelde geceleyecek, restoranda başlayan sohbetleri yatak odasında devam edecek. “Sofrada politika, yatakta itiraflar” konsepti için geri sayım sürerken kapısını çaldım... Söze işten güçten girdik cep telefonu sorunundan çıktık ve “umutsuzum” dediği Z kuşağına uzandık...
◊ Çok yönlülüğünüz herkesçe malum. Öğrendiğim kadarıyla yaptığınız işlere yeni başlıklar eklenmek üzereymiş. Bu kadar bölünmek normal mi?
- Bu bana pek garip gelmiyor da çevremde garip bir his uyandırıyor... Bir oyuncu, bir yönetmen ya da bir fotoğrafçı sonuçta kendi sanat kariyeriyle ilgilidir. Yani aynı zamanda bu işlerin sergileneceği yerlerin sahibi değildir. Ben hem oyuncuyum, hem tiyatrom var hem de tiyatro işlerinin yapıldığı kabareyi idare etmek zorundayım.
◊ Televizyonu atlamayalım.
- Evet, “bir şov programı varsa o programın moderatörü de benim” gibi bir komikliği yaşıyorum. Bir yandan medyayla mütevazı bir ilişkim var. Bu sezon TV100 kanalında bir programım var. Ayrıca bu işi hibrit olarak sürdürmek için adım attım, dijital platforma da iş yapmaya başlıyorum.
Fotoğraflar: Emre Yunusoğlu
SOFRADA POLİTİKA, YATAKTA İTİRAFLAR...
◊ Yine stüdyo, yine konuklar...
- Hayır. Adını Teoman’ın da izniyle onun “Renkli Rüyalar Oteli” şarkısından alan bir program. Çekimleri bu ay tamamlanacak. Otelde geçen, film havasında çekilen bir iş... Hatta Stanley Kubrick’in meşhur “Cinnet” filmine de atıflarda bulunuyoruz. Bir konuğum oluyor ve onunla bir gece otelde kalıyorum. Önce otelin restoranında yemek yiyip sohbet edeceğiz.
◊ Devamını merak ettim...
- Yemekten sonra yatak odasına çıkacağız. Bir tür “sofrada politika, yatakta itiraflar” gibi yani... İki farklı aşaması var sohbetin. Birincisi şık ama politik, ikincisi samimi...
◊ Yayın platformu belli mi?
- Evet, BluTV...
KADIN KONUKLAR ERKEKLERDEN DAHA GİZEMLİ
◊ Konukları nasıl seçeceksiniz?
- Hafif konuklar olmamalı diye düşünüyorum. Tanınan ama aynı zamanda biraz da gizemli tipler. Tabii ki en gizemli olabilecek konuklar da kadınlar, erkekler değil.
◊ Bir de belgesel varmış...
- Bir kahve belgeseli çektim, evet. O da sadece belgesel gibi değil, izlemeyi daha heyecanlı hale getirmek için doküdrama gibi bir şey yaptım. Sinema efektleri var yani içinde. Hiç uyuyamayan, sürekli kahve içen, sonra kafayı kahve çekirdeklerine takan bir adamın hikayesi gibi. O da yakında dijital platformda yayınlanacak, montajı filan bitti.
◊ Herkes pandemide eli kolu bağlı otururken siz vites büyüttünüz, bravo...
- Pandemi koşulları sürekli değişiyor. Kabareyi ne zaman açacağımız, ne zaman tekrar turneye çıkacağımız ya da büyük bir prodüksiyon olan “Amadeus”un ne zaman tekrar başlayacağı meçhul sonuçta.
◊ Kısıtlamaların kalkması sizi de direkt ilgilendiriyor...
- Tabii ki... Restoranların mart ayından itibaren açılabileceği konusunda ferahlatıcı açıklamalar yapıldı. Bu beni ilgilendiriyor çünkü Bodrum’da dükkanlarım var. Burada da kabare...
◊ Mekanlarınız aylardır kapalı, çok zarar ettiniz mi bu süreçte?
- Zarar etmiyorum ama...
◊ “Ama”sı ne?
- Tabii ki bütün mekanlar gibi ek çalışma ödeneği alıyoruz ama ek çalışma ödeneği ile bitmiyor. Neredeyse 50 kişilik bir çalışan grubu var ve bu grup ek çalışma ödeneği ile yetinemiyor. Dolayısıyla bunlardan sorumlusunuz. İstanbul’da sağ olsunlar mekan kirası almıyorlar ama aidatlar işlemeye devam ediyor. Böyle bir işletme, dipsiz bir kuyudur. Bu işe çok paranız gider. Bir süre sonra dükkanlar size çalışmaz, siz dükkanlara çalışır hale gelirsiniz. Bütün mekan sahipleri de bunu bilir.
SİSTEM, ÇALIŞANLARI KÖLE HALİNE GETİRMEYE UĞRAŞIYOR
◊ Dijital çağa geçiş dönemine denk geldik biz. Tam manasıyla efektif kullanamıyoruz interneti. Zamanla kuralları, sınırları belli olacaktır diye düşünüyorum. Mesela Avrupa’da belli saatten sonra çalışanların mail’lerine bakma zorunluluğu yok.
- Evet. Sistem de sorunlu çünkü çalışanlarını 24 saat köle haline getirmeye uğraşıyor. “Ben sana bir mail attım da sen ona niye geri dönmedin?” durumu... Ben birçok şirketin Zoom toplantılarına katılıyorum, online yayınlarına moderatör olarak ya da yönetici olarak giriyorum. Görüyorum ki evden bağlanan şirket çalışanlarının çoğu depresyonda, garip bir bölünmüşlük içindeler. O tiplerin çok mutsuz olduğunu, köle gibi çalıştırıldığını, 24 saat onlardan hizmet beklendiğini fark ediyorum. Acaba onca zaman sonra sokağa çıktıklarında ne olacak... Alışmakta bayağı güçlük çekecekler herhalde.
◊ Öğrenciler için de geçerli bahsettiğiniz sıkıntılar...
- Kesinlikle... Online eğitimin çocuklarımıza, gençlerimize ne yaptığını belki daha sonra anlayacağız. Yaşlılar ve gençler klostrofobik bir durumda kaldı. Bunun terapisi nasıl yapılacak merak ediyorum.
◊ “Yeni normal” sizin işlerinizi, kültür-sanat ve eğlence dünyasını nasıl şekillendirecek dersiniz?
- Sektörel olarak konuşursam, kendi yaptığım işten çok umutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü pandemi sürecinde, çekilen sosyal açlık nedeniyle komşuluk ilişkileri gelişti, insanlar birbirleriyle daha çok iletişim kurmaya başladı. Aileler birbirini daha sık arayıp sorar oldu. Pandeminin böyle güzel kazanımları da var.
◊ Bunun sizin sektörle ilgisi ne?
- İnsanlar aşıyla biraz rahatladıklarında, birbirlerine belki yine tereddütlü yaklaşacaklar ama mekanlar, toplanma alanları coşacak. O bakımdan bir girişimci olarak sektörün geleceğinden ümitliyim. Tüm dünya sanatçılar için güzel bir gelecek vaat ediyor. Çünkü entelektüel talep arttı.
◊ Onun sonuca nasıl vardınız?
- Bu virüsle paranoid şekilde boğuşan insanlar, kitap okumayı, dijital platformlarından kitap dinlemeyi talep etmeye, donanımlarını artırmaya başladı.
◊ Bu değişimin sebebi ne sizce?
- Eskiden tepeden tırnağa marka kıyafetler giymek, bir mekana girdiğinde kendine baktırmak filan havalıydı. Şimdi kimsenin o kıyafetleri göstereceği bir yer yok. Evde giyinip kuşanıp Instagram’a fotoğrafını koysa salak gibi görünecek. Dolayısıyla ya “Çok sağlıklıyım, güzelim, bak filan kasımı nasıl geliştirdim” gerizekalılığıyla bir şey iddia edebilir. Ya da “Bak ben şimdi nelerden konuşuyorum, nelerle uğraşıyorum” diyerek kendini nasıl geliştirdiğini ortaya koyar. Ara sıra bakıyorum, sabaha karşı dijital platformda kitap dinleyenlerin sayısı primetime’da bir haber kanalını izleyenleri kadar... Bu da bana ümit veriyor.
KEŞKE ŞU DEVİR TESLİM DAHA AKILLICA YAPILSAYDI
◊ Çocukların bu dijital sisteme kapılıp gitmelerinde ebeveynler ne derece suçlu?
- Çocuklarımıza yaptığımız en büyük kötülük, sırf okulundaki başka çocuklarda da var diye onları kişisel bilgisayar sahibi yapmak... Gelecekte iş dünyası, oturduğumuz bu evler, her şey onlara kalacak. Ama keşke şu devir teslim daha akıllıca yapılsaydı.
PANDEMİNİN MUTLULUĞA VURDUĞU EN BÜYÜK DARBE, BÜYÜKANNE VE DEDELERİ ÇOCUKLARDAN AYIRMAK
◊ Siz dört dörtlük, her şeyi bilen bir ebeveyn misiniz?
- Kızım 11 yaşında, bir ebeveyn olarak tüm konuları biliyor muyum, hayır tabii ki... Gerçi pandemide anne-babalar da çocuklarını tanıma fırsatı buldu. Eskiden okula sepetliyordun. Çocuklar eve kapanınca ebeveynler onlarla tanıştı. Ve bu süreçte büyük ebeveynler yanlarında yoktu. Çünkü anne-babalar “Kafamızı dinleyelim” diye büyük aileden çoktan uzaklaşmıştı. Hele hele pandemi ve sokağa çıkma yasağıyla büyük ebeveynler evlerinde daha da yalnız bırakıldı. Halbuki onların en büyük mutluluğu çocuklarıyla beraber olmaktır. Bence pandeminin mutluluğa vurduğu en büyük darbe, büyükanne ve dedeleri çocuklardan ayırmak.
ARTIK BELEDİYE BAŞKANLARI ÖN PLANDA
◊ Biraz da şu çok konuşulan programınız “Nokta”dan bahsedelim. Nereden çıktı bu iş?
- Kanal böyle bir format önerdi.
◊ “Nokta”da birçok belediye başkanı ağırladınız. Neden böyle bir tercih yaptınız?
- Onlar benim için önemli. Belediye başkanları Ankara’da, politika kulislerinde değil bizzat sokakta, halkla iç içe olan insanlar. Sel mi geldi, yangın mı çıktı, deprem mi oldu, şehri fare mi bastı, bütün bunlarla onlar ilgileniyor. Dolayısıyla yerel yönetimleri çok önemsiyorum. O nedenle onları ağırlamaya başladım.
◊ Siyaset dünyasından da konuklarınız oluyor. Siyasi kimliği olan biri için bu programa katılmanın herhangi bir avantajı var mı?
- Aslında benimki gibi programlar, bu politik kişiliklerin vatandaşla bir kere daha tanışmasını sağlıyor. Tabii ki ben sonuçta gösteri dünyasından gelen bir adamım, gazeteci ya da siyasetçi kimliğim yok. Dolayısıyla konuklarla siyasi tartışmaya girecek halim de yok. Katılan kişiyi daha çok nasıl tanıtabilirim, derdim bu...
Z KUŞAĞINDAN BU KADAR SÖZ EDİLMESİNİN SEBEBİ POLİTİK
◊ Z kuşağı...
- Kuşak tanımlamalarından hiç memnun değilim. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı... Son zamanlarda daha çok Z’den söz ediliyor. Bunun bir numaralı sebebi politik.
◊ Oy potansiyellerinden söz ediyorsunuz...
- Yani... Ülkemizde 2023 seçimlerinde Z kuşağı ilk defa oy kullanacak. Ve bu Z kuşağı politik olarak büyük bir potansiyel. Bütün dünya Z kuşağıyla bu yüzden ilgileniyor. “Bunlar oylarını kime verecek?” derdindeler.
◊ Bu ilk sebep dediniz. İkincisi ne?
- İkinci şey, çarkları çok hızla döndürmek zorunda kalan sistem... Üretim çok fazla, talep az... Hele hele pandemiyle beraber birçok ürüne talep daha da azaldı. Bunlara ürün satabilmek için ne yapıp ettiklerini çok iyi anlamaları gerekiyor. Bunun için ellerinde büyük bir imkan var gerçi; internette bıraktığımız izler. Bütün algoritmacılar bir araya gelerek bu izlere bakıyor.
Üçüncü sebep de bu çocukları nasıl çalıştıracağız? Tekrar ediyorum, üç şey var: Oylarını nasıl alacağız, bunlara nasıl ürün satacağız, bunları nasıl çalıştıracağız? Bu yüzden de bir Z kuşağı tanımlaması yapılmaya çalışılıyor.
◊ Yani?
- Bence asıl çirkin olan, durmadan “Gençlerden çok ümitliyiz, zehir gibi çocuklar geliyor.
Onlar dünyayı çok daha güzel bir yer haline getirecek” safsatasını tekrarlamak.
Bir kere bu çocuklar dünyayı daha güzel bir yer haline filan getiremez çünkü bizim çocuklarımız.
Biz getiremedik, onlar da getiremeyecek.
Onların arasından da bazı iyi tipler çıkacak, bazıları da hayatı daha berbat hale sokacak.
O kadar...
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