Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bu da turizmin gelişmesini, turist sayısının günden güne artmasını sağlıyor.
Şehirde 2000’li yılların başında 2000 olan yatak kapasitesi bugün itibarıyla 40 bini geçmiş.
Bu rakamda Sümela Manastırı’nın payı büyük.
Geçen yıl göreve başlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Avrupalı turistleri Trabzon’a çekecek altyapıları oluşturmamız lazım” diyor ve ekliyor:
“Sümela Manastırı’mız Trabzon’un batıda da en çok bilinen mekanı. Orada ciddi bir restorasyon yapılıyor. Yeni düzenlemeler de söz konusu... İsteyen herkes aracıyla yukarı kadar çıkabildiği için orada acayip bir trafik oluşuyordu mesela... Yolun iki tarafına park edilmesi kaos yaratıyordu. Bu sene aşağıda büyük otoparklar yaptık. Önümüzdeki yıldan itibaren Büyükşehir olarak insanları ringlerle taşıyacağız.”
◊ “Neler Oluyor Hayatta” yayınından az önce çıktın. Program takip ettiğim kadarıyla gayet güzel gidiyor, kutlarım.
- Teşekkür ederim. Evet, çok iyi gidiyor. Sağ olsun izleyicimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor.
◊ Korona tüm dünyanın rutinini bozsa da sizin ekibi yolundan alıkoyamadı. Kısıtlama sürecinde bile ara vermediniz.
- Yok, hiç ara vermedik.
◊ Kimi korkudan kimi de yasaklardan dolayı evine kapanmışken, sen virüsten ötürü hiç tedirginlik duymadın mı peki?
- Kanal yönetimi bize müthiş sağlıklı bir ortam sağladı. Yapımcımız Hülya Sepken’den teknik ekibimize kadar herkes çok değerli, hepsi de gerçekten işini layığıyla yapan insanlar. Ve hepsi de bu konuda çok hassas davrandı. Çok şükür en ufak bir sağlık sorunu yaşamadık. En azından şu ana kadar. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam eder.
◊ Hakan Ural, sokaktaki insanın Hakan Abi’si mi oldu? Kime senden bahsetsem “abi” diyor.
- Estağfurullah...
Genel Başkan Mehmet Ali Dim’in çabalarıyla 14 Ekim 2019’da kurulan KGK, hem Türkiye özelinde hem de dünya genelinde kısa sürede başarılı çalışmalara imza attı.
Ankara’da genel merkez binası ve İstanbul’da bir çalışma ofisi bulunan konsey, 79 ilimize de temsilci atadı.
Yanı sıra 34 ülkede temsilcisi bulunan KGK, yaygın, yerel ve dış medyayı bünyesinde barındıran ilk ve tek basın meslek örgütlenmesi olarak yoluna devam ediyor.
Küresel Gazeteciler Konseyi’nin bir önemli misyonu da Türkiye aleyhindeki olumsuz propaganda ve algı faaliyetlerine karşı tepki ve eylem ortaya koyabilmek amacıyla, her türlü medya aracını da kullanarak ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerine destek vermek...
Böyle bir oluşumda görev almaktan gurur duyuyor, bu vesileyle hem yönetimimizin hem de üyelerimizin birinci yıl dönümünü kutluyorum.
Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.
Veliler servisten kaçıyor
Okullar açıldı ve yeniden yüz yüze eğitime başlandı. Gerçi Milli Eğitim Bakanlığı pandemiden dolayı okula gitmeyi zorunlu tutmuyor, kararı ebeveynlere bırakmış durumda.
◊ Bu yıl Altın Kelebek Ödülleri’nde Başarı Ödülü’ne layık görüldünüz. Geçen yılı da 10’un üzerinde ödülle kapatmıştınız. Rol aldığınız yapımlar ve kazandığınız ödüller bir yana, size göre hayattaki en büyük başarınız ne?
- Hayattaki en büyük başarı, yapmak istediğiniz işi yaparak yaşamaktır. Hayatı, istediğiniz gibi yaşamayı elde etmektir. İnsan, hayatı boyunca bunu sağlamak için çalışır, didinir ve yorulur. Albert Camus der ki; “Başarı elde edilebilir bir şey. Önemli olan başarıyı hak etmek”... İşte bütün uğraş bunun için olmalı.
◊ “En büyük başarım, sevdiğim işi yapmak” mı diyorsunuz? Bu mudur?
- En büyük başarıdan öte, başarılarımız vardır. Başarıyı en büyük ya da büyük diye kategorize edemeyiz. Hepsi birbirinden farklı ve bakış açınıza göre değişir. Başarıyı yaptığın işi içine sindirmek diye algılıyorum ben. Çünkü sen içine sindiriyorsan ve yaptığın işten memnunsan, o iş başarılı oluyor. Belki de ben bu şekilde yaşıyorum.
Mesela tiyatroda çok istediğim bir roldü “Esaretin Bedeli”ndeki Red karakteri. “Esaretin Bedeli”ndeki Red ve “Bir Zamanlar Çukurova”daki Fekeli karakterlerini çok severek oynadım, çok içselleştirdim, onları kendime yakın buldum. Belki yorumlarımla biraz onları da kendime yakınlaştırdım. Sonuç olarak içime sinince galiba o iş başarılı oluyor diye düşünüyorum.
◊
Diğer yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kadına şiddet konusuna ciddi biçimde eğilmeye devam ediyor. Sayın Bakan’ın geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaştığı veriler, bir umut ışığı yaktı.
Bakan Soylu, alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranının, yılbaşından bugüne yüzde 29 düştüğünü açıkladı.
Türkiye’nin kadın cinayetleri konusunda başı çektiğini düşünenlere de rakamlarla yanıt verdi: “Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye’de 3,8...”
İçişleri Bakanı Soylu, “Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek. Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız” diyor.
Veriler elbet umut veriyor ama daha alacak çok yolumuz var.
Bir gün “Kadın çiçek değildir, kadın kadındır, insandır. Erkeğe hak olan her şey ona da haktır”ı öyle ya da böyle herkes kabullenecek...
Bıktık bu
◊ Aşkım Kapışmak bugün gülüyor, geziyor, öğretiyor, yol gösteriyor. Ama aslında zor bir çocukluk geçirmişsin. Aile içi şiddetin yaralarını nasıl sarabildin?
- Çocukken şiddete tanık olmak, gözlem becerinizi artırıyor. Çünkü şiddetin kendisi değil “tekrar olur mu” endişesi, zayıf olan çocuğun güçlü olan yetişkini sürekli analiz etmesini sağlar. Ben de hem insanları analiz etmeyi öğrendim hem de erken yaşta yetişkin olmak zorunda kaldım.
◊ Nasıl dayandın yaşadığın travmalara?
- 18 yaşıma kadar yaşadıklarımı yok saydım. Ve babamdan uzak kalmak için evden kaçmaya başladım. Otogara gider, kura çeker, hangi şehir çıkarsa atlayıp otobüse giderdim. Yaptığım şey, gittiğim yerde insanları tanımak ve kendimi çocukluğun acısından uzak tutmaktı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRİNCE BİR KARAR VERMEM GEREKTİ
◊ Dönüm noktan ne oldu?
- 20 yaşında beyin kanaması geçirdim. Ölümün eşiğine yaklaşınca bir karar vermem gerekti. Ya baba şiddeti yüzünden bende oluşan öfke, değersizlik ve sevgisizlik şemalarıyla yaşayacak, babam gibi zarar veren biri olacaktım... Ya da babamın bende yarattığı kişiliği yok ederek kendi arzu ettiğim kişiliği ortaya koyacaktım.
22 yaşında, üniversite okurken babamın vicdan ve merhamet duygularının eksik olduğunu fark ettim. Kendi vicdanımı ve merhametimi sorgulamaya başladım. Uzun yıllar gönüllü olarak engellilerle, kimsesizlerle çalıştım. Bu arada kimsesiz çocuklarda kendi çocukluğumu gördüm. İlginç olan şuydu; kendinize benzeyen insanlar gördüğünüzde ilk yaptığınız şey onlara sarılmak...
Yaşlılar aylarca evlerine kapanıp kaldı, gidişat böyle devam ederse yeniden dört duvar arasına sıkışmaları da kuvvetle muhtemel...
Çocuklar okullarına, tiyatrocular seyircilerine hasret.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün maske ve sosyal mesafenin öneminden bahsediyor, rica ediyor, “duyarsız davranmayın” diyor. Kendiniz için değilse bile sevdikleriniz için, onları önemseyin...
Amma velakin bazı şımarıklar sınır tanımıyor, vicdan nedir bilmiyor.
1 ay önce Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin, Aral’ın villasında bir doğum günü kutlaması düzenledi. Organizasyon daha çok korona partisine dönüştü.
Davetliler arasında koronaya yakalananlar olduğu haberleri yayılsa da çift bunu inkar etti.
Ta ki o partiye katılan model Daria Kyryliuk, korona pozitif olduğunu sosyal medya hesabında paylaşana kadar...
◊ Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlardasın Özlem... Hayırlı olsun...
- Çok teşekkür ederim.
◊ Adı “Konuştukça...” değil mi? Biraz programın içeriğinden söz eder misin?
- Evet, “Konuştukça...” oldu adı. Konuştukça konuşacağız, konuştukça öğreneceğiz, birlikte eğleneceğiz. Hayatı paylaşacağımız, yaşamın içinden her şeyin olduğu bir program.
Hafta sonları ailece oturduğumuz ve keyifli sohbetlerin olduğu kahvaltı sofraları için farklı, pratik ve ekonomik tarifler de vereceğiz; sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her konuyu akılda kalıcı içerikler ve renkli anlatımlarla, uzman konukların görüşlerini aktararak izleyiciye sunacağız. Müzik ve televizyon dünyasının sevilen yüzlerini samimi sohbetler, hayatlarına dair en özel kesitler ve sürprizlerle evlerinize konuk edeceğiz.
Ayrıca programımızda izleyicilerimize yepyeni bir hayatın kapılarını aralayacak değişim bölümümüz de olacak; küçük dokunuşlarla yaşanan büyük farklara birlikte şahit olacağız, onların hayatına dokunacağız. Yani hafta sonu ailece ekran karşısına geçip keyifli zaman geçirecekleri bir sabah programı “Konuştukça”...
Koskoca şehirde sadece bir adam ile köpeğinin kaldığı fantastik korku filmi...
Miami uluslararası havalimanında dönüşte aynen o hissiyata kapıldım. Sanki dünyalar savaşı olmuş, insanlığın sonu gelmiş gibi...
Pandemi öyle böyle vurmamış anlayacağınız, takım topla çift kale maç yap, o kadar boş yani...
Koca alanda bizim beklediğimiz THY uçağının yolcuları dışında neredeyse kimse yoktu.
Dükkanlar kepenk indirmiş... Yurtdışı uçuşlarda illaki içinde bir tur atılan free shop’lar bile kapalı...
Öyle bir yalnızlık, öyle bir dünyanın sonu hissi...
Nihayet İstanbul’a vardığımda eğilip toprağı öpmediğim kaldı o yüzden...
◊ “MasterChef”e bu kadar erken veda etmeyi bekliyor muydun?
- Kesinlikle hayır. İlk gün de dediğim gibi şampiyonluk hedefiyle çıkmıştım yola ama yol biraz kısa sürdü. Yine de buraya kadar geldiğim için çok mutluyum. “Her işte bir hayır vardır” mottosuyla hayatıma devam ediyorum.
◊ Bu işin eğitimini almış, yurtdışında Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmış biri olarak, böyle bir hüsrana uğramanın sebebi ne sence?
- Bu her şeyden önce bir yarışma. Haliyle şans da büyük bir etken. Ben bilgi birikimimin yarışmada devam eden arkadaşlarımdan yetersiz olduğunu düşünmüyorum. 100 bin kişi arasından ilk 16’ya kaldım ve alnımın akıyla çıktım.
◊ Seni eleyen yarışmacı aslında bir at eğitmeni, mutfak konusunda da sana göre hayli acemi. Büyük finalde “nasılsa onu geçerim” gibi bir düşünceye kapılıp rahat davranmış olabilir misin?
- Kendime güvenim var mıydı? Evet, vardı. Ama arkadaşlarımı güçsüz görmüyordum. Ben o gün inanılmaz el lezzeti olan biriyle son 2’ye kaldım ve giden ben oldum.
PARA TALEP ETMEDİM YATACAK YER YETERDİ
Vaka sayıları giderek artarken bunca saat uçmak başta gözümü korkutmadı değil.
İstanbul Havalimanı’na bu endişelerle geldim. Pasaport kontrolünden geçtikten sonra THY Business Lounge’a yöneldim.
Kapalıydı...
Bunun üzerine şansımı diğer taraftaki Elite ve Elite Plus yolcuların kullandığı lounge’da denemeye karar verdim, açıktı...
Bir tarafta çoğu yolcunun favorisi olan pide yapılıyor, diğer tarafta köfte tavuk pilav üçlüsü servis ediliyordu.
Biraz atıştırdıktan sonra uçağa binmek için kapıya yöneldim.
Yine temkinli, yine hafif tedirgin...
◊ Banu Noyan kimi zaman organizatör olarak karşımıza çıkıyor, kimi zaman bir stil yarışmasında jüri üyesi olarak... Öncelikle sormak istiyorum, gerçek mesleğiniz ne?
- Ben koreograf ve organizatörüm. Aynı zamanda da Artistik Sanatlar Akademisi adlı bir akademinin sahibiyim.
◊ Büyük beden model ve tasarımlar özel ilgi alanınıza ne zaman girdi?
- 1993’te büyük beden sektörünü keşfettim. Ardından Türkiye’nin ilk ve tek büyük beden model yarışmasını düzenledim. Aslında ben her zaman “Kadının bedeni yok” diyenlerdenim. Neden büyük beden kadınlar hep gizleniyor, niye hiç ortalarda değiller, neden hep 34-36 bedenler podyumda? Bu düşünceyle XL model yarışmasını başlattım, yıllarca da sürdü. Işın Karaca sundu falan...
◊ O dönem sizin de kilo fazlanız varmış, yanlış mıyım?
- O yıllarda değil ama evet benim de öyle ciddi bir dönemim olmuştu.
◊ Hangi dönem o?
- Anne olduğum süreçte kilo aldım. Loğusalık dönemi, devam eden yoğun iş hayatı, kucakta bir bebek... Gerçekten travmaydı. Ve o dönem beni en mutlu eden şey de yemek yemekti. Zaten yemek yemeyi çok seviyorum. Dolayısıyla annelikle beraber fazla kilolar hayatıma yerleşti.
Ama... Çoğumuz artık okumuyor, izliyoruz. Bir-iki dakikadan fazla hiçbir konuya odaklanamıyoruz.
Yani bir yandan da sürat çağının bedellerini ödüyoruz.
Değişen zamanın olumsuz etkilediği alanlardan biri de dil bilgisi...
Artık en sıradan kelimeler bile doğru yazılamaz hale geldi. Yazmayı geçtim, doğru telaffuz bile edilmiyorlar artık. Elbette bu noktada radyoculara ve ekran yüzlerine önemli görevler düşüyor.
Doğru telaffuzun online eğitmenleri de onlar olmalı... Düzgün telaffuzları ve akıcı Türkçeleriyle herkes için örnek teşkil etmeliler.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da Türkçeyi korumak adına güzel işlere imza atmayı sürdürüyor.
Dilimizin doğru ve anlaşılır biçimde kullanılması için çalışmalar yürüten Üst Kurul, son olarak daha önce bastırmış olduğu telaffuz sözlüğünü yeniledi.
◊ Sizi yoğun bir gününüzde yakaladık. Bir reklam filmi için kamera karşısındasınız.
- Evet. Bugün Kiğılı’nın kış sezonunun reklam filmini çekiyoruz. Güzel bir koleksiyon hazırladılar. O koleksiyonun reklam filmi var, daha sonra fotoğraf çekimleri yapılacak.
◊ Ama sadece reklam yüzü değilsiniz bildiğim kadarıyla...
- Şöyle... Marka için bir sürü ürün hazırlanıyor. Ben onların arasından “Bu bu bu” diye seçim yapıyorum. Sonra üretim safhasına geçiliyor. Benim seçtiklerim, benim kreasyonum olarak adlandırılıyor ve satışa öyle çıkıyor.
◊ Bu işbirliğinin devamı geleceği belli miydi?
- Tabii geçen sene başlamıştık, yolculuk devam ediyor. Hatta ilk defa size söylüyorum; Oktay Kaynarca markası olarak özellikle yurtdışında corner’larla başlayıp mağazalara dönüşecek bir zincire gidiyor mesele.
İYİ GİYİNMEYİ SEVİYORUM
Bu kaotik ortamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın da işi gerçekten çok zor. Sürecin mümkün olduğunca hasarsız, noksansız yürütülmesi, eğitim kalitesinin düşmemesi için azami gayret içindeler.
Bakanlık hem hızlı kararlar alınması hem de bu kararların yine hızla uygulamaya geçirilmesi işinin altından başarıyla kalktı.
Okullar aynı süratle organize oldu. Ve eğitimciler, tüm ders programlarını günlük olarak internet ortamına taşımayı, bunu dizayn etmeyi başardı.
Bu sebeple, pandemi başlangıcından bu yana öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için özveriyle çalışan Milli Eğitim Bakanlığı ve ekibini yürekten kutluyorum.
Gelelim online eğitim konusuyla ilgili akıllarda dolaşıp duran soru işaretlerine.
Sistem yeni, elbette tam anlamıyla oturması ve alışılması için zamana ihtiyaç duyuluyor.
Ama şu da bir gerçek ki eğitim dünyada yeniden dizayn ediliyor ve bundan kaçmak imkansız görünüyor.
◊ 5 yıl önce “Aşk ile” albümüyle çıkış yaptınız ve sanki Allah “Yürü ya kulum” dedi. İlk albümle patlayanların çoğu aynı hızla yok olurken, sizin yıldızınızın parlamaya devam ediyor, sırrı ne?
- Biz albüm çıkarmadan önce de konserler yapıyorduk. Ben hep insan kazanmayı tercih ettim. Karşımda binlerce kişi olsa da hepsiyle tek tek ilgilenmek istedim. Belki de sahnelerim bu yüzden 3 saat sürüyor. Çünkü konserime gelen herkesi mutlu uğurlamak isterim. Karşılıklı okuyacağımız ortak şarkılarımız, hikayelerimiz var. Herkese hitap edecek bir repertuvarımız var. Bir tarzımız yok, her tarzımız var. Bu yüzden dinleyicilerimizle aramızda enteresan bir bağ oluştu.
◊ Ve şimdi yeni albümle müzikseverlerin karşısındasınız. Ne zamandır üzerinde çalışıyordunuz?
- Dördüncü albümüm “Seni Çok Özlüyorum” 28 Ağustos’ta çıktı. Üçüncü albümüm “Senin İçin Değer”den hemen sonra iki single çıkardım. O dönemde konser maratonumuz oldukça arttı ve stüdyoya girip yeni bir albüm çalışmasına başlayamadık. Pandemi döneminde orkestra arkadaşlarımdan Köksal ve Alper benimleydi. Bu süreci fırsata çevirdik ve çalıştık. Yeni albümün çalışmalarını daha önce başlatmıştım ama pandemi sürecinde hız verdim.
Albümün her ayrıntısı ile tek tek kendim ilgilendim. Düzenlemeleri bana ait.
Bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle katılım sınırlı, önlemler ise çok sıkıydı.
Gelelim detaylara...
25 Ağustos’ta ordusuyla Ahlat’ta kamp kuran, 26 Ağustos’ta Malazgirt’e hareket eden Sultan Alparslan’ın zaferiyle sonuçlanan Malazgirt Muharebesi’nin yıldönümü kutlamalarının başlangıç noktası elbette Ahlat oldu.
Bu yılki kutlamalara bir başka heyecan eşlik etti. Ahlat’ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin açılışı yine bu etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.
Ahlat’ta bir günlük konaklamanın ardından Malazgirt’e geçildi.
Orada da Ahlat’ta olduğu gibi kontroller ve önlemler en üst seviyedeydi. Etkinlik alanına sadece sandalye sayısı kadar izleyici alındı.
◊ Basketbol sahalarından film setlerine uzanan bir hikaye sizinki. Ayrıca ara basamak diyebileceğim bir de modellik geçmişiniz var. Öncelikle Cengiz Coşkun’un hikayesi ne zaman, nerede başladı
- Hikayem 29 Nisan 1982 yılında, Küçükköy-Gaziosmanpaşa’da başladı.
◊ İstanbul...
- Evet, İstanbul’da.
◊ Tek çocuk muydunuz?
- Hayır, kız kardeşim var, benden 2 yaş küçük. Kendisi şu an evli ve dünyalar tatlısı iki de yeğenim var.
Alaçatı burnunda tütenler için “Çeşme ve Alaçatı’da pandemi açısından güvenlik zafiyeti söz konusu mu?” diye birçok mekan sahibine sorular yönelttim.
Aldığım cevaplar karşısında, böyle bir sıkıntının olmadığı, hemen hemen her gün zabıta ve polis ekiplerinin mekanları dolaştığı ve denetimlerin çok sıkı tutulduğu kanaati oluştu bende.
Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı “Cudi bizim sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür” açıklaması başta Belediye Başkanı Ekrem Oran olmak üzere neredeyse tüm Çeşme halkı ve esnafını mutlu etmiş görünüyor.
Yapılan kontrollerin kimseyi rahatsız etmediği, aksine bunun “güvenli ortam” açısından şart olduğu inancı hakim.
Ne var ki en büyük görev yine tatilcilere düşüyor.
Mesafeye dikkat, maskeyle dolaşmaya devam...
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Ferhat Göçer, pandemi yüzünden hayatının projesi “Aldırma Gönül”ü askıya aldı, evine kapandı ama bu inziva dönemini verimli hale getirmeyi başardı. Kendiyle yüzleştiğini, tevekkülü öğrendiğini ve sakinleştiğini söyleyen ünlü sanatçı, 30 Ekim’de yeni albümü “Anadolu Aryaları” ile müzikseverlerin karşısına çıkacak. Bir yandan da pop albümü üzerinde çalışmaya devam eden Göçer’i evinde ziyaret ettim. Hem bir doktor gözüyle pandemi sürecini değerlendirmesini istedim, hem krizdeki müzik sektörünün nasıl toparlanabileceğini konuştum.
◊ Birçok müzisyen gibi sizin de aylardır sesiniz sedanız çıkmıyor. Nasıl geçiyor pandemi günleri?
- Mart sonu, nisan başı gibiydi. Sabahattin Ali’nin “Aldırma Gönül” oyununun Türkiye turnesindeydik. En son Samsun’da sahneye çıkmıştık. İstanbul’a döndükten sonra pandemi nedeniyle iki ay hiçbir şey yapamadım. Aslında bu süreç, benim için bir eğitim ve bilinçlenme süreci oldu diyebilirim.
◊ Ne tür bir bilinçlenmeden bahsediyorsunuz?
- Malum 3 ay eve kapandık. Başlarda neler olup bittiğini idrak etmeye çalıştık, sonra karamsarlık dönemi ve arkasından kabulleniş geldi. Ben ondan sonra da süreci nasıl verimli hale getiririm diye düşünmeye başladım.
◊ Bu yol mutfaktan da geçti mi? Malum, o dönemde mutfağa girip ekmek, börek yapmayana uzaylı gözüyle bakılıyordu.
- Tabii ki... İdrak sürecinde herkes gibi ekmek yapma, yemek pişirme çabaları falan bende de oldu. Ama şöyle bir avantajım vardı, müzik stüdyom yan tarafta. Aynı zamanda küçük bir televizyon stüdyomuz var. Yukarısı yaşam, aşağısı çalışma alanıydı.
◊ Duyduğum kadarıyla çok da güzel besteler çıkmış o günlerde...
- Onun takdiri tabii ki dinleyicinin. Ama bol bol beste yaptım, orası doğru. Ayrıca yeni bir hayat sisteminin, yeni bir dünya düzeninin oluştuğunu, her şeyin sil baştan şekillendiği hissettim. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
◊ Nedir o eskisi gibi olmayacak olan?
- Normale dönmek zaman alacak. Her şeyin eskisi gibi olmasını bekleyenlerin daha çok uzun süre beklemesi gerekecek.
◊ Virüsün alt edilemeyeceğini mi düşünüyorsunuz?
- Bahsettiğim o değil. Tüm dünyayı saran bu travmanın psikolojik ve sosyal anlamda düzelmesi, insanların yeniden normale dönmesi anlamında konuşuyorum. Hastalık riski kalmasa bile travmanın atlatılması uzun yıllar alacak. Yani olayın fiziksel etkileri başka, psikolojik etkileri bambaşka... İnsanlar hiç bilmedikleri bir salgınla karşılaştı. Hastalananlar oldu, ölenler oldu, yakınlarını kaybedenler oldu.
KORONA YÜZÜNDEN HOCALARIMI VE ARKADAŞLARIMI KAYBETTİM
◊ Türkiye bu savaşta ne durumda size göre?
- Sağlık sistemimiz, özellikle de hekim, hemşire ve diğer sağlık personel kadrosu açısından diğer ülkelere göre daha oturmuş ve kaliteli... Adaptasyon sürecimiz de birçok ülkeden daha hızlı oldu. Krizin iyi yönetildiğini düşünüyorum. Tabii ki çok acı kayıplarımız oldu. Ben de hocalarımı, arkadaşları kaybettim.Ülke olarak sağlık personelimizin ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anladık. Bu açıdan da başka bir farkındalık kazandık. Herkes için farklı bir uyanış dönemi oldu.
ZOR BİR KIŞ GEÇİRECEĞİZ
◊ Sevinilecek şey bulunca da sevinelim ama. Herkesin gülümsemeye ihtiyacı var...
- Denge önemli ama... Son dönemde yaşananlar bana anlam ve huzurun mutluluktan daha önemli olduğunu gösterdi.
Hayatı çok mutlu, çok başarılı olmanın ya da çok kazanmanın değil de daha anlamlı ve huzurlu olmanın üzerine kurmalı. Ben işte bunu fark ettim. Kendi kişisel değişimimi böyle özetleyebilirim.
Önlem almayan, boşlayan istisnaları bir kenara bırakıyorum, 80 milyonun büyük çoğunluğunun olayın ciddiyetinin farkında olduğunu, elinden geldiği kadarıyla da önlemini aldığını düşünüyorum. Tabii hayatın devam etmesi, ekonomik ve sosyal çarkların dönmesi gerektiğini de gördük.
Hayatı tamamen durduracak önlemler, bir süre sonra geminin omurgasını çatırdatır, bu kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bunun bilincinde olduğumuz için krizi olabildiğince az zararla atlattığımızı düşünüyorum.
◊ Atlattık mı ki krizi?
- Yolun önemli bir kısmını yürüdük gibi. Kanaatimce zor bir kış geçireceğiz ama önümüzdeki yılın mart-nisan ayından itibaren rahatlayacağımızı düşünüyorum. Olayları yakından takip eden, bir doktor olarak şöyle diyebilirim, önümüzdeki yaza kadar sıkıntı çekeceğiz, sonra yavaş yavaş normalleşmeye başlayacağız. Öyle hissediyorum.
◊ Bu kadar karamsarlık, virüs muhabbeti yeter. Biraz da güzelliklerden bahsedelim. Yeni bir projeniz varmış, “Anadolu Aryaları” diye... 30 Ekim’de çıkıyormuş galiba...
- Evet. Bu sürecin en önemli meyvelerinden biri o... Yıllardır üzerinde hassasiyetle, heyecanla çalıştığım projelerden biri. Zaten senfonik konserlerini yıllardır yapıyordum. Türkiye’nin dört bir yanında, senfoni orkestrası ve değerli orkestra şefi arkadaşım Orhan Şallıel ile Anadolu aryaları senfoni konserleri verdik. Amacımız Anadolu ezgilerini senfonik bir sunumla icra etmekti.
◊ Albüm fikri kimden çıktı?
- Ben bu eserleri evrensel armonik standartlara uygun ama öte yandan ruhunu da bozmayacak şekilde albüme nasıl taşırım diye düşündüm. Aşağı yukarı altı-yedi aylık çalışma sonucunda 18 eser oluşturdum. Serinin 9 eserlik ilk bölümünü “Anadolu Aryaları Vol.1” olarak 30 Ekim’de dijital platformlarda sunacağız.
◊ Erişim daha hızlı ve kolay diye mi dijital platforma mı öncelik verdiniz?
- Albüm çıkacak ama müzik dünyası çok şekil değiştirdi. Plak satışları, koleksiyonculuk mantığıyla yükselişte ama neredeyse kimsenin aracında CD çalar yok artık. Yani bambaşka bir müzik dönemi yaşanıyor. Türkiye’de de başka bir müzikal dönüşüm yaşandı ayrıca... Hip hop’tur, rap’tir. Onun için “Anadolu Aryaları”na nasıl bir ilgi olacağını merak ediyorum.
◊ “Anadolu Aryaları” serisine girecek eserleri neye göre seçtiniz?
- Birincisi Türkiye’nin dört bir yanından eser olması önemliydi. İkincisi kendi söylemekten hoşlandığım, iyi yorumladığımdan emin olduğum eserler olmalıydı. Üçüncüsü de bu konuda otorite kabul ettiğim insanların tavsiyelerine kulak verdim.
AŞIK VEYSEL DİNLERKEN ETKİLENMEYENİN RUHU YOKTUR
◊ Neşet Ertaş’ın “Gönül Dağı”nı kim sevmez ki mesela...
- Onu dinlerken hiçbir şey hissetmeyen adamın kalbi yoktur. Bir Aşık Veysel dinlerken etkilenmeyen insanın da kalbinin, ruhunun olduğuna inanmam.
◊ Türk halk ve Türk sanat müziğinin sizin için en özel isimleri hangileri?
- Ya çok var. Münir Nurettin Selçuk, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Karacaoğlan, Mahzuni Şerif... Hangi birini sayayım ki...
Saya saya ta Dadaloğlu’na kadar gidebiliriz. Çok ozanımız var, hepsi de ayrı bir değer.
SABAHATTİN ALİ’Yİ ANLATMAYA KONSER YETMEZDİ
◊ “Aldırma Gönül” müzikali nasıl doğdu?
- Geçen yıl “Sabahattin Ali’nin eserlerini okur musunuz” şeklinde bir albüm teklifi sunuldu bana. Zevkle kabul ettim. Hatta bu albüm için dört yeni beste yaptım.
◊ O albüm ne oldu da müzikale dönüştü?
- Albüme girdiğimde Sabahattin Ali’yi daha yakından tanımak istedim. Onun hayat hikayesini okumaya başladım. Yaşamı beni öyle etkiledi ki bunu sadece bir konser olarak vermenin yetmeyeceğini düşündüm.
Onun için de eserleri ve hayat hikayesinden oluşan 10 çarpıcı hikayeyi 10 şarkıyla birleştirerek bir müzikal hazırladım.
◊ Oyunculuk korkutmadı mı?
- Oyunculuk aklımın ucundan geçmiyordu. Ben sadece hikayeleri anlatırım diyordum. Ama yönetmen Ezel Akay, “Hayır, Sabahattin Ali’nin hayatını sen canlandırmalısın” deyip cesaret verdi. Önce bir ezber dönemim oldu, sonra o kadar adapte oldum ki onu hissetmeye başladım. Türkiye’yi dolaşırken pandemi yüzünden ara verdik.
◊ Yeniden ne zaman seyircinizle buluşursunuz, var mı öngörünüz?
- 2021’in ocak ayında, en geç şubatta...
◊ Konserler için ne dersiniz?
- Bu süreçte bazı arkadaşlarımız “Konserleri devam ettirelim” dedi. Çünkü en ağır darbeyi alanlardan biri müzik sektörü. Ama diğer yandan, insanlar sağlıklarıyla ilgili endişe içindeyken, “Hadi gelin” demek zor.
◊ Müzik emekçileri bu krizden nasıl kurtulacak?
- Hem POPSAV’da hem de MSG’de yöneticilik yapıyorum. Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi “Hadi sahne hayatımıza devam edelim” demek de zor. Zannedersem sabırla bu krizin atlatılmasını beklemek en doğrusu...
HAYAT BİZE “SAKİN OL” DİYOR
◊ Yaşadığınız değişim sonucunda “Şimdiye kadar neyi paylaşamıyor, neyin kavgasını yapıyormuşuz” diyor musunuz?
- Evet yani neyin kavgasını yapıyoruz, tam olarak işin özü bu. Yaşam akıyor. Sen gideceksin ama hayat devam edecek. Hayat “Bir sakin ol” diyor aslında, “Bir gün göçüp gideceksin, hiç olmazsa o güne kadar hayata anlam katmaya çalış, bir şeyler koparmaya çalışmaktansa paylaş”...
Hırs başka, azim başka şey. Emek başka, boğuşmak başka...
Seveceksin ama takıntılı olmayacaksın. Azimli olacaksın ama hırsa kapılmayacaksın. Tutkulu olacaksın ama sapkın olmayacaksın. Denge şart.
◊ Sanatçı topluma örnek olmak zorunda mı? Siz sanki bu fikri savunan tarafta gibisiniz...
- Değilim. Bu bir tercih meselesi. “Sanatçı örnek olmak zorundadır” diye bir şey yok. Kişilerin tercihine bırakılmalı. Şahsen bu vazifeyi kendimde görüyorum evet, ama “Şu yanlıştır, bu doğrudur” demek haddim değil.
Ben kendi doğrularımla bu iyilik-kötülük mücadelesini vermeye, kendi doğrularımı mümkün olduğu kadar yaymaya çalışacağım, hepsi bu kadar.
KARANTİNA GÜNLERİNDE ÖMÜR’LE DAHA ÇOK KAVGA EDERİZ SANIYORDUM
◊ Yaşadığınız değişim, dönüşüm, Ömür Gedik’le ilişkinize nasıl yansıdı?
- Bizim 12 yıllık bir ilişkimiz var. Huzurlu ve sakin bir beraberlik... Açıkçası ben karantina döneminde çok kavga edeceğimizi, günlerin çok daha gergin geçeceğini düşünüyordum.
◊ Ama öyle olmadı...
- Evet, olmadı. Kavga, tartışma, küs geçirilen gün neredeyse hiç olmadı bizde. Çok ilginçti.
◊ Belki karantina günleri sadece sizi değil Ömür’ü de sakinleştirmiştir.
- Olabilir, hepimiz adına bir uyanış ve sakinleşme dönemi oldu bu.
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