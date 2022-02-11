O tünelde mübadiller yatıyor

Bandırma özelinde ofisleri ve internet giderleri Bandırma Belediyesince karşılanan muhtarlar, ofislerinde kullandıkları suyu, elektriği, doğalgazı ve ulaşım gibi giderlerini kendileri karşılamak zorunda. Devleti temsil eden, vatandaşın sorunlarını çözerek belediyelerin yükünü azaltan muhtarlar ne yazık ki birçok imkândan mahrum bir şekilde hizmet vermeye çalışıyor.
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Yukarıda kalem kalem yazdığım giderler ne yazık ki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmıyor. Karşılanmadığı gibi bir de su parasını ödemediği için BASKİ tarafından icraya verilen muhtarlar var. Bu icra işleminin asıl üzücü tarafı ise bin lira ana borcun muhtardan faizi ve avukat masrafı ile birlikte 2 bin 700 lira olarak alınmak istenmesi. Umarım yukarıda bahsettiğim sorunlara Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz çözüm üretebilir. Sadece faturalar değil, ulaşım da muhtarlar için son derece önemli. Çünkü birçoğu toplu taşımayı kendileri için değil vatandaşın işi için kullanmak zorunda kalıyor ama ücretsiz biniş hakları bile yok. Aldıkları ödenek ise vatandaşın işine koştururken ya da ihtiyaç sahibi insanlara destek olurken eriyip gidiyor. Unutmadan muhtarlar, salgın döneminde vatandaşın getir-götür işinin yanı sıra filyasyon ekiplerinde de görev aldı. Bu konuda da muhtarlar fedakârlık yaptı; koronavirüse yakalanıp ofisini açamadığında yine ödeneklerinde kesinti oldu.
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Toplumda “Muhtarlık Maaşı” olarak bilinen Muhtarlık Ödeneğine de bir miktar değinmek lazım. Önümüzdeki ay 4 bin 250 liraya yükseltilen bu ödenekten muhtarlar ofisleri açtıkları sürece yararlanıyor. Muhtarlar ofise gitmediğinde, hastanede dahi yattığında bu ödenekten kesinti yapılıyor. Muhtarlar ofiste bulunmayacağını kaymakamlığa bildiriyor ve muhtarın yerine hangi aza kalacaksa muhtardan kesilen ödenek ona ödeniyor.
Muhtarlar mahallerde yalnızca icra takiplerinin, resmi evrakların bırakıldığı yerler değil. Belediyeler ya da devlet tarafından dağıtılan yardımların gerçekten ihtiyaç sahiplerine gidip gitmediği konusunda en güvenilir ve takip yapan kişiler, mahallenin sorunlarını yerel yönetime ileterek çözümün takipçisi oluyorlar. Bu noktada da hem devletin hem belediyelerin yükünü ciddi şekilde omuzluyorlar. Bunun dışında faturasını ödeyemeyip bırakan, kirasını ödeyemeyen, hukuki anlamda sıkıntı yaşayan, şiddete uğrayan kadınların ilk koştukları yer. Mahallede kimin ne derdi varsa hepsi muhtarların sorumluluğunda. Bu denli büyük sorumluluklar yüklenen muhtarların, fatura ve ulaşım gibi sorunlarına belediyeler tarafından bir çözüm bulunmasını beklemesi en doğal hakkı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara verdiği değerin yerel yönetimlerde karşılık bulmaması ise işin ironik yanı…
Öncelikle sağlık emekçilerine yönelik gerçekleştirilen her türlü saldırı ve şiddet olayına toplumsal olarak tepki göstermemiz gerekli. Çünkü bir sağlık emekçisine uygulanan şiddet, onun hastaya müdahale etmesini engelleyerek şifa bekleyen hastanın yaşamıyla oynamak anlamına geliyor. Her ne olursa olsun toplumda sağlık emekçileri saygınlığını koruyan ve insanların değer verdiği önemli mesleklerden biri. Bizlerin sağlık emekçilerinden beklentisi ise hastasıyla insanca iletişim kurarak şifa dağıtması. Bu konuda sağlık emekçilerine güvenimiz tam ancak bu büyük sağlık camiasında zaman zaman bazı hekimlerin de rahatsız eden yaklaşımları ile karşı karşıya kalabiliyoruz.
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Geçtiğimiz günlerde diş ağrısı üzerine mevcut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvurarak acilden giriş yaptım. Barkodda yazan hekimin odasına gittiğimde saat 15.00 sularıydı. Hekim beni görünce “Üff, püh” diye yakarışlarda bulunarak ilaç yazdı, yani benim orada bulunmamdan rahatsız olmuşçasına. Düşünsenize şifa bulmak için gittiğiniz bir yerde sizi “Üff Püff” diye karşılayan bir hekime şikâyetinizi anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Sonra da bu yaklaşıma rağmen onun elinden şifa bekliyorsunuz. Neyse ilacımızı yazdı.
Derdini az buçuk düzgün şekilde anlatabilen biri olduğum halde bu denli itici ve rahatsız eden bir davranışla karşılaştım. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvuran diğer insanları düşündüğümde “onlar kim bilir nelerle karşılaşıyor?” sorusu aklıma geldi. Hastalar size saygı gösteriyor, “hocam” diye hitap ediyorsa en azından sizler de insanca davranabilir, insanca iletişim kurabilirsiniz. Hastaların da beklentisi yalnızca bu…
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Bir küçük anımı da paylaşmak istiyorum. Günün birinde yine Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde acilden giriş yapan bir abimiz, sıra bende olmasına rağmen kendini can havliyle doktorun odasına attı. Oradaki görevli uyarınca dışarı çıkmak istedi ve bende “Yok yok siz girin” dedim. Kim bilir nasıl bir ağrı çekiyordu. Kapı açık olduğu için baktım ayakkabılarını dişçinin koltuğuna oturmadan çıkartmaya çalışıyor. Neyse uyardılar da ayakkabıları ile koltuğa uzandı. Gördüğünüz gibi bizim insanımız “Aman koltuk kirlenmesin” diye ayakkabılarını çıkartacak kadar düşünceli. Şimdi bu insana kızılır mı? Niyeti belli, daha önce belki de oiş hekimine bile gelmedi. Sağlık emekçilerine yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz ve her zaman onların yanındayız, onlardan tek isteğimiz ise insanca iletişim kurarak derdimize çare olmaları… Bize düşen görev; nasıl ki sağlık emekçilerinin şiddet başta olmak üzere her türlü sorununu gündeme taşıyorsak vatandaşların da şikâyetlerini dile getirerek sorunlara çözüm üretilmesinin takipçisi olmak.
Filmin yönetmen koltuğunda oturan Ömer Faruk Sorak’la kısa bir sohbet etme imkânımız oldu. Sorak, çekimlerin Mudanya ve İstanbul’da kurulan platolarda yapıldığını, Bandırma’nın ise 3-5 bina dışında tarihi dokusunu kaybetmesi nedeniyle çekimler gerçekleştiremediklerini kaydetti. Bandırma’nın filmde yer alması bugün nikah salonu olarak kullanılan yapı sayesinde oldu. Dönemin iskele binası olan ve bugün Belediye Nikah Salonu olarak hizmet veren alanda set kuruldu ve birkaç sahne çekildi. Bütün olumsuzluklara rağmen Bandırma’nın filmde yer alması sağlandı. Filmin mart ayında vizyona girmesi planlanıyor. Umarım Bandırma’ya özel bir gala da yapılır.
1960 YILLARI KAYDETMEK
Değerli gazeteci büyüğüm Erdem Özcan’ın Bandırma Füze Kulübü ile ilgili arşivini ve çektiği fotoğrafları incelerken biraz film ve o dönemlerde yaşananlarla ilgili sohbet ettik.
Kendisi bu konuda çok daha detaylı yazılar kaleme alacaktır.
Bana verdiği iki fotoğraf konusunda ise dikey durumda bulunan füzenin Bandırma Füze Kulübü tarafından üretilen füze, yerde infilak edeninin ise Krikor Divarcı’nın füzesi olduğu bilgisini verdi. Yıl olarak ise 1960’ı işaret etti.
Filmin ilk fragmanında benzer füzelerin olduğu dikkatimden kaçmadı. Peki, sizce de filmde kullanılan füze ve o döneme ait olan planlar, eskizler gibi çeşitli materyallerin Bandırma’ya hediye edilmesi ve kentimizde sergilenmesi şık olmaz mı?
Kitap günleri kapsamında yazarların yanı sıra aralarında siyasetçilerin de bulunduğu 16 tanımış isim söyleşiler gerçekleştirdi. Kitap günleri birçok farklı tartışmayı da beraberinde getirmiş olsa da salgın döneminde evlerine kapanan insanların bu tip etkinliklere ihtiyaç duyduğunu ve alanı doldurduklarını gördük. Etkinliğin organizasyonunda başta kültür müdürlüğü personeli olmak üzere Bandırma Belediyesi ciddi emek verdi ve ufak tefek eksiklikleri saymazsak kitap günleri sınavından başarıyla geçtiler.
Burada özellikle dikkat çekmek istediğim nokta; Bandırmalı yazarlar ve yurdun dört bir yanından konuk olarak kitap günlerine katılan yazarlar hep birlikte kendilerine ayrılan aynı alandaki masalarda imza etkinliklerini gerçekleştirdi. Özellikle, Bandırmalı yazarların da okurlarıyla buluşmasının önemsendiği bir kitap günlerini daha geride bıraktık. Unutmadan! Yanlış kullananları bir kez daha buradan uyarmak gerekli; yazarın, şairin, sanatçının “yereli” olmaz. Üreten insanların ortaya koydukları düşünce her zaman evrenseldir. Kitaplara konu olan mekanlar, kişiler Bandırma’ya ya da farklı bir kente dair olabilir. Bu kentte yaşamak ya da kitaplarına Bandırma’yı konu etmek yerellik anlamına gelmez. Önemli olan ortaya koyduğun düşüncenin evrenselliği daha doğru bir tabirle eserlerin okuyan insanların yaşamlarına öykünebilmesidir.
SANATI VE SANATÇILARI İÇSELLEŞTİRMEK
Yukarıda kitap günlerinde başta Bandırma Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve belediye personelinin verdiği emekten kısaca bahsettik, hepsinin ellerine sağlık. Ancak böyle etkinliklerin mutfağında önemli sorumluluklar alan insanlar vardır, bunları pek bilmeyiz. İşte bu “Kitap Günleri”nde de çok yakından tanıdığım CHP Bandırma Belediye Meclis Üyesi Nüvit Erten’in büyük emeği olduğunu biliyorum. Bizim için önemli olan Erten gibi insanların sayısını Bandırma’da artırabilmek. Çünkü Erten, Bandırma’nın entelektüel yaşamına yıllarca emek vermiş, birçok sanatçıyı da yakından tanıyan, yazın ve sanat alanında üretim yapan hemen herkesle aynı kaygıları taşıyan ve onların sesi olan bir isim. Kısacası Nüvit Erten, sanattan yana, şiirden yana, sanatçıdan yana... Kitap günlerinin arifesinde yaşadığı rahatsızlık edeniyle Kitap Günlerinin 2 ve 3’üncü günlerinde alanda bulunamasa da geri kalan günlerde hep alandaydı. Buradan Erten’in de ellerine sağlık diyelim.
EKSİKLER ORTADAN KALKSIN
Yukarıda kısaca değerlendirdiğimiz kitap günlerinde elbette eksiklikler de yaşandı. Bu eksiklerin başında da yazarlara imza günü için ayrılan alanın mevsim şartlarına uygun yapılmaması geliyor. Bir diğer sorun da yayın evleri davet edildiği için Bandırma’da faaliyet gösteren kitapçılara alanda yer verilememesi. Bu konu her ne kadar yayınevlerinin tutumuyla ilgili olsa da Bandırma Belediyesi Bandırmalı kitapseverlere de bir şekilde destek olmalı, yaşatmalı. Bandırma’da gerçekleştirilen kitap günlerinde tutumlu da davranıldı. Benim ulaştığım bilgilere göre; 1 hafta süren Kitap Günleri’nin maliyeti 350-400 bin lira arasında. Kısacası bu iş için milyonlar harcanmadı, harcanmasın… Kürsüler, kitap fuarları, söyleşiler kendini halkın üstünde gören seçkinci-elitistlerin değil, her zaman kendini halka anlatma ve halkı dinleme amacında olan sanatçıların olsun…
Yazıma konu olan durum ise; okulların açılması değil, Hasan Atlı Okulu’nun bahçesinde fazlalık olarak toprağın üzerine bırakılan bir bordürü bir öğrencinin tuvale dönüştürmesi ve koronavirüs döneminde açılan okullarımız için bana bir konuda ilham vermesi. Yetişkinler ile çocukları ayıran en önemli özelliğin hayal gücü olduğunu hep düşünmüşümdür.
İlköğretim Haftası törenlerinde Hasan Atlı İlkokulu’nun bahçesinde gördüğüm bordür üzerine yapılan resim de bir kez daha bana bunu hatırlattı. Bir çocuğun o bordür üzerine yapmış olduğu resimde sarı bir güneş, mavi bulutlar, kollarını havaya kaldırmış bir kız ve kocaman bir bina vardı. Yolu yapanlar için fazlalık olarak görülen ve toprağın üzerine gelişi güzel bir şekilde bırakılan bordür, bir çocuğun tuvali oldu ve şimdi ben de o yapılan resmi görerek sizlere çocukların kalıpların dışına çıkan hayal gücünü anlata bilme imkanı yakaladım.
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Yukarıda anlattığım resmi yapan çocuk aslında yalnızca bir resim yapmadı. Bulunduğu ortamı resimle güzelleştirdi ve yaşadığı o ortama aslında bir değer kattı. Yetişkin bakış açısıyla düşündüğümüzde çocuğun aynı resmi bir kağıda yapmasının daha doğru olduğunu ya da çizgilerinin daha güzel olacağını düşünebiliriz. Çünkü bizler bir şey yaparken önceliğimiz diğer insanların tepkileridir, beğenilme isteğidir. Oysa bu resmi yapan çocuğun ne birlerine yaptığı resmi beğendirme derdi vardı ne de birileri tarafından onanmaya ihtiyacı… Aslında bu resmi yapan çocuk resim sanatı ile bulunduğu ortamı değiştirmek istedi. Buna benzer şeyleri çocuklarda çok sık görebiliyoruz. Bulundukları alanlara resim yapma daha doğrusu o ortamı değiştirme içgüdüsüne sahipler sanki…
OKULLAR DAHA DA RENKLENSİN…
Yukarıda anlattığım bir bordür taşına yapılan resim, yaşadığımız koronavirüs salgını döneminde okullarda birçok farklı etkinlik yapılarak çocukların okullara duydukları aidiyeti artırabileceğimizi aklıma getirdi. Bir buçuk yıldır okullarından uzak kalan öğrenciler ne yazık ki adaptasyon sorunu yaşıyor ve bu konuda da yapılacak en önemli şey çocukların okula karşı duyduğu aidiyet duygusunu artırabilmek. Okulun gri taşlarını tuvale dönüştüren, hayal güçlerini o taşlara işleyen çocuklar okullarını daha çok sahiplenmez mi? Eğitimi, öğretimi dört duvar arasına sıkıştırarak çocukları gökyüzünden alıkoyuyoruz. Belki koronavirüs sürecinden birkaç iyi şey çıkarabiliriz. Ne bileyim bazı dersler mevsim elverdiğince bahçede, ağaçların altında işlenir. Belki öğretmenler çocukların bordürlere, duvarlara resim yapmasına izin verir. Çocukların baştan aşağı emek vererek resimleriyle donattıkları okullar, gerçekten artık onların okulu olur.
Bugün yaşadığı çevreyi değiştiren, güzelleştiren o çocuklar, gün gelir dünyayı değiştirir, dünyayı dönüştürür…
Önümüzdeki günlerde bu araştırmanın ön raporu yayınlanacak. Bilim insanlarının bölgemizde yaptığı çalışmalarda Erdek ve Bandırma Körfezi zeminindeki çökeltiden toplamda 69 sediment ve karot örneği alındı. Örneklerin laboratuvar ortamında incelenmesinin ardından geçmiş yıllarda bölgenin kirlilik durumu verilerle ortaya konacak. Burada yapılan çalışmada Bandırma Körfezinde alınan zemin örneği, siyah ve çürük yumurta kokusuna sahip çamurdu. Bu çamurun oluşma nedeni ise kanalizasyon atıkları. Kısaca Bandırma Körfezinde dibe yayılmış olan bir kirlilikle de karşı karşıyayız.
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Geçtiğimiz günlerde yapılan Bandırma Atık Su Arıtma Tesisi ve Altyapı yatırımları konusundaki tanıtım toplantısında Bandırma’nın 2023-2024 yıllarında biyolojik arıtmaya kavuşacağı anlatıldı. Projeye start verildi. 2006 yılında Belediye Başkanı Cemal Öztaylan döneminde başlayan proje, Sedat Pekel’e devam etti. 2014 yılında da Büyükşehir Yasası kapsamında BASKİ’ye geçti. Büyükşehir Belediyesi de bu projeyi devam ettirerek sonunda bugünlere gelindi. Şunu özellikle vurgulamak gerekli; siyasi partileri farklı olmasına rağmen her belediye başkanı bu projeye sahip çıktı. Olması gereken oldu. Geçtiğimiz gün yapılan toplantıda hem Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hem Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, arıtma tesisi projesinin önemini vurgulayarak hayata geçirilmesi için işbirliği içinde çalıştıklarını anlattılar. Yücel Yılmaz, yol kazılarından ve çalışmalardan dolayı bir süre halkın konforunun bozulacağını belirterek bir noktada arıtma tamamlanana kadar sabır istedi. Maliyeti 20 milyon avroya ulaşan projenin; Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (İPA) yüzde 85, Çevre ve Şehircilik Kalabalığı yüzde 6, BASKİ yüzde 9’unu karşılayacak.
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Bizim toplum olarak sorunumuzun müsilaj olana kadar denizdeki kirliliği görmezden gelmemiz. Şimdi yüzeydeki müsilaj sona erdiğine göre denizdeki kirliliği gündemimizden belki de çıkaracağız. Halbuki denizdeki kirlilik yalnızca yüzeyde değil, dipte devam ediyor ve dipteki kirlilikle ilgili çok kısıtlı bilgiye sahibiz. Yukarıda anlattığım gibi arıtma tesisi ile Bandırma’nın kanalizasyon atıkları artık derin deşarjla denize gitmeyecek ama onlarca yıllardır körfezin dibinde biriken bir kirlikle de karşı karşıyız. Dolayısıyla bugün müsilaj konusunda yapılan çalışmalar, özellikle Bandırma Körfezi gibi alanlarda dip temizliği yapılmasını da kapsamalı. Umarım bu konuda da adımlar atılır.
DHA için yaptığımız röportajda Kenanoğlu tek tek cinsel istismara ve şiddete uğramış hayvanların hikâyelerini anlattı. Türkiye’nin çeşitli illerinde şiddette ve istismara maruz kalmış hayvanlar bu kasabada hayata tutunuyor. Kasaba sakinleri arasında 54 köpek, ördek, hindi, martı, kaz, güvercin gibi 230 kanatlı hayvan, bir at, bir oğlak, dört kaplumbağa kirpi ve bir de fındık faresi bulunuyor. Kasabada bulunan her hayvanın bir isimi de var. Kenanoğlu, her hayvanın kendini özel hissetmesi, değerli olduğunu görmesi adına her birine isim vermiş. Kenanoğlu’nun verdiği sevgi ve isimler birleşince “Unutulmuşlar Kasabası” sakinleri de artık hayata umutla bakıyorlar. Tek istedikleri de sevilmek. Aslında bu hayatta hepimizin istediği tek şey sevilmek değil mi?
Çekim için 54 köpeğin bulunduğu alana girerken Haluk Kenanoğlu beni uyarıyor: “ Hepsi üstüne atlayacak, birini sevip diğerlerini sevmemezlik etme.”
Birkaç dakika köpeklerle zaman geçiriyorum, kayda hemen girmiyorum. Köpeklerden birkaçı Haluk’a bir kaçı da bana yöneliyor. Çekime başladıktan sonra sol kolumda bir ağırlık hissettim. Daha doğrusu birkaç dokunuşun ardından kolumda bir ağırlık oluştu. Çekimi de yarım bırakmamak için dokunuşlara rağmen devam ettim ama kolumdaki ağırlık hareketlerimi de kısıtlayınca kayıttan çıkmadan kamerayı sadece sağ elime alarak baktığımda. Bizim tontiklerden birinin ben çekime başladığımdan beri sevilmeyi beklediğini gördüm. Bu kısacık an kameraya da yansıdı. Belki bir gün anılarımı yazarken ya da haberlerde başımıza gelen ilginç durumları anlatırken bu görüntüyü okurlarımla paylaşırım…
O kocaman köpeğin başını okşayıp tekrar çekime döndüm. Döndüm ama o köpeklerin sevgiyle tanışıp diğer insanlardan da sevgi beklemesi dikkatimi çekti. Kenanoğlu aslında bunca hayvana babalık yapmak, onları doyurmak ya da tedavi etmekle değil, onlara sevgisini vermesiyle aslında başlı başına büyük bir iş yapıyor. Beni de hayvanlar onunla birlikte gördükleri için tıpkı ona davrandıkları gibi davranıyorlar ve onları sevmemi bekliyorlar. Aslında yaptığımız haberin özü de sevgi. Biz Haluk Kenanoğlu’ndan hayvanların nasıl sevileceğini, hayvanların insanları nasıl sevdiğini öğreniyoruz. 10 yıl boyunca taş taşımış Zigana isimli at Haluk’u görür görmez yanında bitiyor. Annesini emememiş Yağız isimli oğlak hep peşinde... Ördekler, kazlar Haluk’un belki de günlerce emek verip yaptığı küçük havuzda mutlu, Hindi Toygar hep bir şeyler anlatmak istiyor. Haluk’un adını Vurgun koyduğu ve Erdek’te demir sopalarla dövülen o güzel köpek sevginin gücüyle artık yürümeye başladı.
HAYAT BOYU HEP TÜKETİYORUZ
Biz insanoğlu o kadar benciliz ki, hep sevilmek istiyoruz ama bir başka canlının sevilme ihtiyacının olmadığını düşünüyoruz. Köpekler, kediler bitkiler… Doyurduk mu, suyunu verdik mi? her şey bizim için bitiyor. Oysa bizim için sevgi nasıl hayatı anlamlı kılıyorsa, onlar için de tıpkı öyle. Aramızdaki tek fark onlar bizim gibi dile gelip anlatamıyor. İşte onların anlatamadığını biz Haluk Kenanoğlu gibi insanlardan öğreniyoruz. Biz sevgiyi kendi aramızda tüketirken, Haluk sevgiyi o hayata tutunmalarını sağladığı hayvanlarla çoğaltıyor. Biz sevgiyi yalnızca insanlar arasına hapsederken O sevginin türler arasında bir değer olduğunu bize gösteriyor. Sözün kısası; sevgiden yana hatırlayacağınız her şey “Unutulmuşlar Kasabası”nda. Bize düşen en büyük sorumluluk ise Haluk Kenanoğlu’na maddi ve manevi destek olmak, sevginin çoğalmasına ortak olmak… Ne bileyim belki bir gün Haluk Kenanoğlu gibi insanların sayısı birken beş olur, yaşadığımız bütün kötülüklerin karşısında umut olur…
DHA için yaptığımız röportajda Kenanoğlu tek tek cinsel istismara ve şiddete uğramış hayvanların hikâyelerini anlattı. Türkiye’nin çeşitli illerinde şiddette ve istismara maruz kalmış hayvanlar bu kasabada hayata tutunuyor. Kasaba sakinleri arasında 54 köpek, ördek, hindi, martı, kaz, güvercin gibi 230 kanatlı hayvan, bir at, bir oğlak, dört kaplumbağa kirpi ve bir de fındık faresi bulunuyor. Kasabada bulunan her hayvanın bir isimi de var. Kenanoğlu, her hayvanın kendini özel hissetmesi, değerli olduğunu görmesi adına her birine isim vermiş. Kenanoğlu’nun verdiği sevgi ve isimler birleşince “Unutulmuşlar Kasabası” sakinleri de artık hayata umutla bakıyorlar. Tek istedikleri de sevilmek. Aslında bu hayatta hepimizin istediği tek şey sevilmek değil mi?
Çekim için 54 köpeğin bulunduğu alana girerken Haluk Kenanoğlu beni uyarıyor: “ Hepsi üstüne atlayacak, birini sevip diğerlerini sevmemezlik etme.”
Birkaç dakika köpeklerle zaman geçiriyorum, kayda hemen girmiyorum. Köpeklerden birkaçı Haluk’a bir kaçı da bana yöneliyor. Çekime başladıktan sonra sol kolumda bir ağırlık hissettim. Daha doğrusu birkaç dokunuşun ardından kolumda bir ağırlık oluştu. Çekimi de yarım bırakmamak için dokunuşlara rağmen devam ettim ama kolumdaki ağırlık hareketlerimi de kısıtlayınca kayıttan çıkmadan kamerayı sadece sağ elime alarak baktığımda. Bizim tontiklerden birinin ben çekime başladığımdan beri sevilmeyi beklediğini gördüm. Bu kısacık an kameraya da yansıdı. Belki bir gün anılarımı yazarken ya da haberlerde başımıza gelen ilginç durumları anlatırken bu görüntüyü okurlarımla paylaşırım… O kocaman köpeğin başını okşayıp tekrar çekime döndüm. Döndüm ama o köpeklerin sevgiyle tanışıp diğer insanlardan da sevgi beklemesi dikkatimi çekti. Kenanoğlu aslında bunca hayvana babalık yapmak, onları doyurmak ya da tedavi etmekle değil, onlara sevgisini vermesiyle aslında başlı başına büyük bir iş yapıyor. Beni de hayvanlar onunla birlikte gördükleri için tıpkı ona davrandıkları gibi davranıyorlar ve onları sevmemi bekliyorlar. Aslında yaptığımız haberin özü de sevgi. Biz Haluk Kenanoğlu’ndan hayvanların nasıl sevileceğini, hayvanların insanları nasıl sevdiğini öğreniyoruz. 10 yıl boyunca taş taşımış Zigana isimli at Haluk’u görür görmez yanında bitiyor. Annesini emememiş Yağız isimli oğlak hep peşinde... Ördekler, kazlar Haluk’un belki de günlerce emek verip yaptığı küçük havuzda mutlu, Hindi Toygar hep bir şeyler anlatmak istiyor. Haluk’un adını Vurgun koyduğu ve Erdek’te demir sopalarla dövülen o güzel köpek sevginin gücüyle artık yürümeye başladı.
HAYAT BOYU HEP TÜKETİYORUZ
Biz insanoğlu o kadar benciliz ki, hep sevilmek istiyoruz ama bir başka canlının sevilme ihtiyacının olmadığını düşünüyoruz. Köpekler, kediler bitkiler… Doyurduk mu, suyunu verdik mi? her şey bizim için bitiyor. Oysa bizim için sevgi nasıl hayatı anlamlı kılıyorsa, onlar için de tıpkı öyle. Aramızdaki tek fark onlar bizim gibi dile gelip anlatamıyor. İşte onların anlatamadığını biz Haluk Kenanoğlu gibi insanlardan öğreniyoruz. Biz sevgiyi kendi aramızda tüketirken, Haluk sevgiyi o hayata tutunmalarını sağladığı hayvanlarla çoğaltıyor. Biz sevgiyi yalnızca insanlar arasına hapsederken O sevginin türler arasında bir değer olduğunu bize gösteriyor. Sözün kısası; sevgiden yana hatırlayacağınız her şey “Unutulmuşlar Kasabası”nda. Bize düşen en büyük sorumluluk ise Haluk Kenanoğlu’na maddi ve manevi destek olmak, sevginin çoğalmasına ortak olmak… Ne bileyim belki bir gün Haluk Kenanoğlu gibi insanların sayısı birken beş olur, yaşadığımız bütün kötülüklerin karşısında umut olur…
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Geçmişte benzer şeyleri çok yaşadık. Elbet kent konseyi başkan adayları birilerinden destek isteyecek ve birileri de ekip olarak kendi adaylarına çalışacak ama önemli olan demokrasi kültürünü zedelemeden, insan onurunu kırmadan oylara talip olabilmek. Son yaşadığımız seçimde de Murat Ergöz’ün arkasında Cumhur İttifakı, Serdar Polat’ın ise Millet ittifakı vardı diyebiliriz. Buradaki önemli nokta; AK Parti, MHP ve onlara yakın STK- sendikaların bir başkan adayı çıkartmak yerine Murat Ergöz üzerinden seçime müdahale etmesi. Bazı iddialara göre son gece hazirun listesine 50-60 civarında dernek ve STK bile eklenmiş. Cumhur İttifakı, Ergöz ve Tolga Tosun arasında geçmişte yaşanan tartışmalar, CHP içindeki küskünlerin Ergöz’ü desteklemesi gibi durumları düşünerek kendine bir seçim galibiyeti çıkarmak istedi, ancak başarılı olamadı. İşte Cumhur ittifakı, AK Parti İlçe Başkanı söylediği için yazmakta sakınca görmüyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Serdar Polat’ın başkan adaylığından rahatsız oldukları için önce kendileri bir aday arayışına girişti ve ardından da bu konuda başarı sağlayamayınca pragmatik bir siyaset anlayışıyla Murat Ergöz’ü destekledi.
Siyasette bazı durumlar vardır. Kendi tabanınızı konsolide etmeye çalışırken bir bakmışsınız sizin karşıtlığınız rakibinizin tabanını konsolide etmiş. Bu seçimlerde de yaşanan biraz öyle bir durumdu. Cumhur İttifakı’nın yaptığı yanlışları sıralayacak olursak; bir aday dahi çıkaramadı, var olan sürtüşmelerden faydalanmak istedi başaramadı. Mesut Tatlıdil 80 oy alırken, yaklaşık 2 yıl önce TEMA Bandırma Şubesini arkadaşlarıyla birlikte kuran 33 yaşındaki Burak Uğur 114 oy aldı. Daha da kötüsü Cumhur İttifakı’nın burada aday gösterebileceği genç bir ismi muhtemelen yok. Açıkça taraf olup sıradan bir kent konseyi seçiminde dahi Cumhur İttifakı bileşenleri süreci iyi yönetemiyorsa bu üst düzey yöneticilerin elbette dikkatini çekecektir.
BRAVO BURAK UĞUR…
Her zaman gençlerin siyasette ve STK’larda aktif rol alması gerektiğini söyledim. Kent Konseyi Yürütme Kurulu Seçimlerinde Polat’ın listesinde yer alan Burak Uğur ve Ümit Doğan en çok oy alan iki isim oldu. Her iki isim 114 oya ulaşarak ciddi bir başarı sağladı. Ben buradan yaklaşık 2 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte Bandırma’da TEMA’nın şubesini kurarak çocuklardan yaşlılara herkesin yaşamına dokunmaya çalışan Burak Uğur’u tebrik etmek istiyorum. Gençlerin bizlerin desteğine ihtiyacı var ve gençler işlerini, dernekçiliği, siyaseti hakkıyla yaptıktan sonra gerçekten toplumda da sandıkta da karşılık buluyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Erdek ve Bandırma’da yapılan çalışmalar kirliliğin tarihçesini ortaya çıkaracak. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan, Prof. Dr. İsa Cürebal, Doktora Öğrencisi Furkan İnan, Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Kükrer, Dr. Öğretim Üyesi Dilek Aykır, Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şakir Fural, Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Aydın’dan oluşan araştırma ekibi, Erdek ve Bandırma Körfezinde örnek alımlarını tamamladı.
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Bandırma’da bilim insanları tarafından yapılan çalışmaya ben de katıldım. Yaklaşık 5 saat boyunca denizde dalgalarla boğuşarak örnekleri topladılar. Örnekler arasında hemen Bandırma Limanı yani dalga kıranın bulunduğu alandan alınan örnek denizdeki kirliliğin ne denli yoğun olduğunu gözler önüne serdi. Zeminden alınan örnek simsiyah ve çürük yumurta kokusuna sahipti.
Serkan hocaya bu örneğin kokusunu sorduğumda kısaca bana şu şekilde açıkladı: “Organik maddenin ayrıştırıcılar tarafından parçalanması sırasında oksijen kullanılır. Eğer sulara aşırı organik madde deşarj edilirse, aşırı oksijen tüketimi olacağından bir süre sonra oksijen tükenir. Bundan sonra sülfür bakterileri çalışmaya başlar ve hidrojen sülfür gazı oluşur. Bu gaz çürük yumurta kokusuna benzer.”
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Buradaki sıkıntı ağırlıklı olarak Bandırma’nın biyolojik arıtmaya sahip olmamasından kaynaklanıyor. Evlerimizde tükettiğimiz yağlar, deterjan ve kimyasallar doğrudan denize gidiyor. Burada bir eksikliğimize dikkat çekmek istiyorum. Sanayi kuruluşlarının neden olduğu kirliliği konuşuyoruz ama kentlerin biyolojik arıtma tesisleri olmamasını çok fazla konuşmuyoruz. Düşünsenize insanların oltalarıyla gelip balık tuttuğu denizin ne yazık ki zemininde oksijen yok, oksijen olmayınca dipte bir yaşamdan da ne yazık ki söz edemiyoruz.
Yönetmelik kapsamında faaliyet tanımının belediyelerin yetki alanı ile kesişmesi nedeniyle birçok belirsizlik hatta sorun yaşanıyor. Giderleri belediye tarafında karşılanan, belediyeye tavsiye kararı alan yani ekonomik bağımsızlığı ve hukuki bir yaptırım gücü olmayan Kent Konseyleri, kurulduğu günden bu yana birçok tartışmaya neden oldu. Bunların başında da “belediye ile uyum içinde çalışma” söylemi yer alıyor. Yönetmelikleri temel aldığımızda belediyeye yalnızca tavsiye kararı alan, hukuki yaptırım ve ekonomik gücü bulunmayan Kent Konseylerinin belediye ile uyum içinde çalışmasının zorunlu olduğunu görüyoruz. Kaldı ki, aslında Kent Konseylerinin kuruluşunun bir nedeni de belediye çalışmalarına sivil toplumu ortak etmek ve belediye çalışmalarına katkı sağlamak. Ancak egosu yüksek, kendi reklamını yapma derdinde olan kişilerin Kent Konseyi Başkanı olması, kendini belediye başkanıyla yarıştırması gibi durumlar yaşandığında da belediye ile uyum içinde çalışacak bir yapı oluşturulamıyor ve bu durum kente zarar veriyor.
HENÜZ ADAY YOK
Temmuz ayı içinde Bandırma’da Kent Konseyi seçimleri yapılacak. Henüz resmi olarak adaylığını açıklayan kimse yok. İsimler ortaya çıktığında tek tek yapacakları çalışmalar üzerine de elbet konuşacağız ama Bandırma’nın ihtiyaçlarını göz önüne alarak seçimler öncesi önemli birkaç noktaya dikkat çekmek gerekli… Öncelikle projeler üretmesini belediğimiz Kent Konseyi; belediye, kurumlar ve STK’larının yanı sıra üniversiteler ile de birlikte çalışma koşullarını oluşturmalı. Bu birliktelik bilimsel projelere dönüştüğünde aynı zamanda kent hafızası da oluşacaktır. Örnek vermek gerekirse; son dönemde Marmara Denizindeki kirlilikle boğuşuyoruz. Bu çevre sorununun yanı sıra Bandırma’da kanser hastalığının yoğun olarak görüldüğü konuşuluyor. Ancak kanser konusunda bölgemizi kapsayan tek bir çalışma yok.
BELEDİYE İLE İŞBÖLÜMÜ NASIL OLMALI?
Yukarıda Kent Konseyi ile belediye yetki alanının kesiştiğine değinmiştim. Bu kesişme beraberinde bazı belirsizlikleri de getiriyor ve bu nedenle ortak akıllı etkin kılarak işbölümü yapmak çok önemli. Bu konuda da Bandırma’nın en büyük sorunlarından biri durumuna gelen trafikten bahsetmeliyiz… Trafik aslında Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yetki alanında ancak bu dönemde Bandırma Belediyesi ile birlikte çalışılmaya başlandı. Bandırma Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi de işin içine katarak trafik çalıştayı düzenledi. Konuyla ilgili öğretim üyelerinin çalışmaları devam ediyor. Veriler ışığında Bandırma’da yeni düzenlemeler yapılacak. İşbölümü ve ortak akıl dediğimiz kavram tam burada devreye giriyor. Kent Konseyi bu çalıştaya paralel olarak, trafik sorununun insan yaşamına etkisini masaya yatırabilir ve toplumda trafik bilinci oluşturmak için çalışma yapabilirdi. Kısacası; ortak akıl, çok seslilik ve uzlaşı kültürünü etkin kıldıktan sonra Kent Konseylerinin yapacağı çok iş var.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saati ise 22.00 olarak belirlendi. Aylardır kapalı olan, kiraları, borçları, faturaları birikmiş esnaf için normalleşme dönemi umut oldu ama koronavirüs salgınının ekonomik olarak en ağır bedelini ödeyen esnaf için zararları kapatmak belki de yıllar alacak. Özelikle eğlence sektörü hala işvereniyle, çalışanıyla, müzisyeniyle büyük sorunlar yaşamaya devam ediyor. Bu dönemde işyerlerinin açılması önemli bir adım olsa da beraberinde sıkıntılı bir süreci de getirdi. Bu süreci kısaca özetlemek gerekirse; saat 21.00’a kadar açık kalabilen mekânlara bu saatten sonra denetim yapılarak tutanak tutuluyor. Bu tutanaklar mülki amirin imzasının ardından cezaya dönüşüyor.
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Böyle bir duruma tesadüfen rastladım ve hem emniyet güçlerinin hem esnafın içinde bulunduğu durumu anlatma gereği duydum. Öncelikle emniyet güçleri kendilerine verilen emri, genelgeleri uyguluyor ancak bu emir ya da genelgeler konusunda denetimleri yapan ekiplere inisiyatif kullanma şansı verilmezse önümüzdeki günlerde de çok esnafın canı yanacak gibi gözüküyor. Şöyle ki, genelgeye göre esnaf mekânı 21.00’de kapatmak zorunda, oturur durumda müşteri bulunmaması gerekiyor ancak sokağa çıkma kısıtlamasının 22.00’de başlaması nedeniyle müşteriler oturmaya devam etmek ya da mekânın kapandığı son dakikaya kadar süreyi değerlendirmek istiyor.
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Mekânlara gelen kişilerin daha çok eş dost olduğunu da düşünürsek esnaf servisi kapasa dahi insanları tam saat 21.00’de kaldırmakta zorluk yaşıyor. Gelen müşteriler de zamanı son dakikasına kadar kullanmak isteyince hesap, lavabo gibi ihtiyaçlar nedeniyle mekândan ayrılma saati sarkıyor. Bu durumun bedelini de ne yazık ki esnaf ödüyor. Benim tanık olduğum olayda ise tutanak saati 21.06 olarak kayıtlara geçti. Doğal olarak esnaf ve içerideki müşteriler yapılan uygulamaya tepki gösterdi. Burada yapılması gereken cezalandırmak değil, iletişimi geliştirmek. Uyarı mekanizması oluşturmak… Esnaf için dükkânlarının aylardır kapalı olması zaten yeterince büyük bir ceza. Bu dönemde uyarı olmadan, dakika sayarak tutanak tutmanın kimseye faydası yok.
Yıllardır Marmara Denizi kentlerin kanalizasyonları, fabrikalar ve gemiler tarafından kirletiliyor. Bu verilen zararın da insanlara bir geri dönüşünün olabileceği belki bugüne kadar hiç aklımıza gelmedi ama doğa o kirliliği yaklaşık bir aydır müsilaj olarak yüzümüze vuruyor. Balıkçılar balık tutmakta zorlanırken müsilaj su soğutmalı motora sahip teknelerin soğutma borularını tıkıyor. Bir çok insan denize girmekten ve balık tüketmekten çekiniyor. Uzun vadede ise ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, hemen her yıl hileli ürünler ve bunları üreten firmaları açıklayarak bir noktada kamuoyunu adı geçen firmalara karşı uyarıyor. Buradaki temel amaç toplum sağlığının korunması. Peki, benzer bir uygulama çevreyi kirleten kuruluşlar için yapılamaz mı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bugün karşı karşıya kaldığımız deniz kirliliği konusunda 22 maddelik eylem planı hazırladı. Bu planın bir parçası da Marmara Denizini kirleten kuruluşların açıklanması olabilir. Bu süreç şeffaf bir şekilde çevre temizliği faaliyetlerinin sürdürülmesine olanak sağlar ve çevre konusunda ciddi bir kamuoyu oluşturur. Böyle bir liste açıklandığında artırma sistemi olmayan firmalar üzerinde ciddi bir kamuoyu baskısı da oluşacaktır.
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Çevre konusunda bakış açımızı değişmediğimiz sürece bugün Marmara Denizi’nde müsilaj ile uğraşan bizler, yarın farklı hatta çok daha kötü çevre sorunlarıyla yüz yüze kalabiliriz. Çevre konusunda yapılacak en önemli şey şeffaf denetim ve denetim sonuçlarının kamuoyuna açıklanması. Müsilaj nedeniyle devlet birçok olanağını seferber etti. Denizde temizlik başladı ve bu süreç üç yıl gibi bir süre alacak. Bu noktada dikkat çekmek istediğim çevreye verdiğimiz zararı geri döndürmeye çalışmak onu kirletirken elde ettiğimiz paradan çok daha fazlası. Ekonominin dışında bir de insan ve hayvan sağlığına verilen zararlar var ve bunun para ile ölçülemeyecek kadar büyük bir yükü var. Kısaca çevre konusunda yapmamız gerek ilk şey çevreyi temizlemek değil, çevreyi temiz tutmayı öğrenmek.
Son günlerde yeni yapılan açıklamalara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı “Müzik Susmasın” sloganıyla müzisyenlere 3 bin lira destek verileceğini duyurdu. Salgının işsiz bıraktığı müzisyenler için bu kampanya güzel bir haber; ancak önemli olan müzisyenler ve tiyatrocular için kalıcı çözümlerin üretilmesi. Bu da onların tekrar sahnelere dönmesini sağmaktan geçiyor
Gençlik yıllarında müzik yapan biri olarak müzisyenlerin bugün yaşadığı sorunları çok iyi anlıyorum. Birkaç müzisyen arkadaşımla da görüşerek yaşadıkları sorunları dinledim. Ülkemize müzik çok geniş bir yelpazeye sahip. Düğünler, konserler, eğlence mekânlarındaki canlı performanslar, müzik aleti ve ses ekipmanı sağlayan firmalarla birlikte müzik, çok geniş bir kesimin ekmek parası kazandığı bir alan. Müzik sektörü büyük ölçüde kayıt dışı ve müzisyenler gecelik aldıkları ücretlerle geçiniyorlar, birçoğunun sosyal güvencesi yok. Müzisyenler salgın öncesinde de birçok sorun yaşarken salgın yaşadıkları sorunlara tuz-biber ekti. Bu dönemde kapanma ve yasaklar nedeniyle işsiz kaldılar, ekonomik olarak gerçekten zor durumdalar. İşsiz kalan müzisyenlerin intihar haberlerine üzülüyoruz ve intihar edenlerin sayısı ne acı ki 100’ün üzerinde. Korkarım, bu yaz sahnelere dönemezlerse ve ekonomik sorunlarına çözüm bulunmazsa acı haberler gelmeye devam edecek.
BAKIŞI DEĞİŞTİRMEK GEREK
Salgın döneminde işsiz kalan birçok müzisyen, müzik aletlerini satmak zorunda kaldı. Yaz sezonunda da işlerin nasıl olacağı belirsizliğini koruyor. Mekânlar açıldı ancak 18.00 ile 21.00 arası canlı müzik yapmak mekân sahiplerine pek verimli gelmiyor. Düğünlerde Temmuz ayından itibaren müzik olacak; ancak bunun süresi de kısıtlı. Düğün orkestraları da muhtemelen az çaldıkları için salgın öncesi kazandıkları paraları kazanamayacak. Düğün sahipleri az çalındığı gerekçesiyle fiyatları aşağı çekmek için elinden geleni yapacaktır. Umarım pazarlık yaparken müzisyenlerin 1 yılı aşkın süredir işsiz olduğu gerçeğini de hesaba katarlar. Pazarlıklarını önce vicdanlarıyla yaparlar.
Yukarıda bu dönemde müzisyenlerin yaşadıklarını kısaca anlatmaya çalıştım. Aslında yaşanan bu süreçte atılacak en önemli adım mekân sahibi ve müzisyeni bir bütün olarak ele almak. Hatırlayacağınız gibi salgın döneminde kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla birçok çalışana ve bu sayede işverene destek olundu. Müzisyenler ise kayıt dışı çalıştıkları için bu gibi olanaklardan yararlanamadı. Burada müzisyenleri kayıt altına almak gerçekten de zor çünkü sabit bir işyerinde çalışmak bu sektörde pek rastlanan bir durum değil. Dolayısıyla burada mekânlara teşvik uygulanabilir. Kısaca özetlemek gerekirse; canlı müzik yapan mekânların belli ruhsatları var ve eğlence vergisi ödüyorlar. Bu dönemde de birçok mekânın müzik yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Çalıştırdığı müzisyen başına bu mekânlara teşvik verildiğinde hem esnaf hem müzisyen kazanmış olacaktır. Yapılan teşvikler istihdama dönüşecektir. Bu vergi indirimi, nakit destek gibi birçok farklı şekilde yapılabilir. Çözüm üretmenin yolu istihdam sağlamaktan geçiyor.
Aslında müzisyenler bizim terapistimiz. Onların çaldığı şarkılarla kimi zaman eğleniyor kimi zaman hüzünleniyoruz. Onlar çalmayı özledi, biz dinlemeyi…
Şiddetin temelinde yatan; bir başkasını kontrol altına almak ya da ona güç kullanarak rızası dışında bir şeyler yaptırmak olarak kısaca açıklanabilir. Bu nedenle yukarıda saydığım dezavantajlı grupların kendini güçlü hissetmek isteyen kişilerin hedefinde olduğunu kolayca söylenebilir. Ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddet şeklinde bir ayrım yaptığımızda da bütün bu eylemlerin kişinin iradesini hedef aldığını görürüz. Kısacası şiddet azına, çoğuna bakılmaksızın aslında bir insanlık suçudur ve bu suç kendini savunamayacak durumda olan kişilere uygulandığında yalnızca şiddet değil, işkence suçu olarak nitelendirilmelidir. Dolayısıyla dezavantajlı gruplara uygulanan şiddet aynı zamanda bir işkence suçudur.
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Engelliler konusuna biraz daha eğilecek olursak aslında onların yaşamlarını idame ettirmek için kullandıkları araç ve gereçler de onların bedenlerinin bir parçası duruma gelmiştir. Geçtiğimiz yıllarda Bandırma’da yaşadığımız olaydan konuyu örneklendirecek olursak; akülü tekerlekli sandalyesi çalınıp yakılan genç bir engelli günlerce sokağa çıkamadı.
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Bu hırsızlığı yapan kişiler sizce de o gencin dışarı çıkmasını engelleyerek ona işkence yapmış sayılmaz mı? Bandırma’da yaşadığımız bir diğer olay ise; 68 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Münire Ş.’nin evine giren 19-20 yaşlarındaki hırsızların ona uyguladığı işkence. İşkence diyorum çünkü Münire Ş.’nin kolundaki iki bileziği almak isteyen iki zanlı, bilezikleri çıkarmak için eline defalarca tornavida saplamışlar, bağırmasın diye ağzına atlet tıkamışlar, sürekli darp etmişler, bir zanlı dizleri ile vücuduna bastırmış bunlar yetmezmiş gibi bir de ipi boynuna dolayarak boğmaya çalışmışlar.
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Mağdur kadının boynunda ve ellerinde yaralar oluşurken zanlıların ayağına vurması ve bastırması sonucunda ayağı da kırılmış. Olayın ardından iki bileziği alıp Yalova’ya kaçan zanlılar o gün içinde çaldıkları bileziklerle birlikte polisin başarılı operasyonu sayesinde yakalandı. Olayın bir başka travmatik yanı ise iki hırsıza yardım eden 18 Yaşındaki F.A. isimli kadının Münire Ş.’nin komşusunun kızı çıkması. Mağdur kadının bana anlattıkları ışığında olayın yalnızca hırsızlık ya da yaralama değil aynı zamanda açıkça işkence hatta işkence ederek öldürmeye teşebbüs olduğunu söylemek hiç zor değil. Bundan sonrasına tabii yüce Türk adaleti karar verecek.
NASIL KORUYABİLİRİZ?
Royal Hastanesi Bandırmaspor, 2020-2021 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele ederken, ligi 11. sırada tamamlayarak ligin başında belirlediği “açık ara ligde kalmak” hedefine ulaştı.
Son maçlarda puan kaybı yaşamasa belki de Bandırmaspor’u play- off oynarken de görecektik ama olmadı. Önümüzdeki sezonda Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez ve ekibi Bandırmaspor’un 1. Lig’de kalıcı olması için çalışmalarına devam edecek.
ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DAHA ÇEKİŞMELİ GEÇECEK
BANDIRMASPOR’A CİDDİ BÜTÇE GEREKİYOR
Burada hem takımı hem yönetimi bekleyen en önemli tehlike Süper Lig ve TFF 2 Lig’den gelen toplam 7 takımın 1. Lig’de mücadele edecek olması. Kısacası 2021-2022 sezonu geçen sezondan çok daha çekişmeli olacak. Teknik Direktör Metin Diyadin ile anlaşan Bandırmaspor’un önümüzdeki sezon mücadele eden, genç ve tecrübeli oyuncu dengesini oluşturması çok önemli. Bunun yapabilmek içinde önce bütçe gerekiyor.
İŞ BANDIRMA İŞ DÜNYASINA DÜŞÜYOR
BAŞKAN ESKİSİ KADAR DESTEKTE BULANAMAYACAK
Başkan Onur Göçmez ve ekibi bugüne kadar Bandırmaspor’a ciddi destekler sağladı. Ancak ekonomik yük belirli kişilerin üzerinde olunca onların yorulduğuna tanık olduk. Kamuoyunda kulübe her para lazım olduğunda da “Onur Göçmez halleder” anlayışı hâkimdi. Bugüne kadar Onur Göçmez halletti peki ya bundan sonra ne olacak? Göçmez eskisi kadar ekonomik destekte bulunamayacağını birkaç kez dile getirdi. Dolayısıyla Bandırma iş dünyasının da ekonomik destek vermesi gerekli. Düşünsenize Bandırma’da bugüne kadar Bandırmaspor’a bir kez bile destek olmamış birçok önemli firma var.
Balıkesir Valiliği kazı çalışmaları için 600 bin lira tutarında bir bütçe oluşturmak için kolları sıvadı. Bu bütçeye Bandırma Belediyesi ve bölgesinin önde gelen sanayi kuruluşları destek olacak. Belediye ayrıca lojistik destek vererek antik kente giden yolları yapacak. 1954 yılından bu yana kazı çalışmaları devam eden antik kentin tarihsel önemi ise batıdaki tek Pers satraplığı yani valiliği olmasında yatıyor. Buradan elde edilecek bulgular Anadolu tarihinin yanı sıra Perslerin de tarihine ışık tutacak.
Dolaysıyla kazı çalışmalarının hızlanması çok önemli; ancak Daskyleion’un tarihsel değerini bilemeyenler için bu gelişmeler pek bir şey ifade etmiyor. Burada atılması gereken adımlardan bir tanesi de Bandırma kenti ile Daskyleion’un bütünleşmesi. Bandırma halkı, Bandırma iş dünyası yapılan kazılardan ve elde edilen bulgulardan haberdar edilmeli ki insanlar buradaki kazılara destek olsun. İnanıyorum ki Bandırma halkı ile bütünleşmiş ve kamuoyunun bilgisine sunulan kazı çalışmaları sonuca daha hızlı bir şekilde ulaşacaktır. Bu nedenle kazıları yürütenlerden, devlet yetkililerinden Daskyleion’da yapılan çalışmalarla ilgili daha çok şey duymak ve bunları insanlara anlatmak istiyoruz. Umarım yukarıda dile getirdiğim konularda adımlar atılır ve Daskyleion için bütün bir kent birlikte çalışır…
VAKALARDA YÜZDE 90’A VARAN DÜŞÜŞ
Koronavirüs salgını yaşamımızı felç etmiş durumda. Esnafı, işçisi, işsizi kısacası toplumun bütün kesimleri çok zor günlerden geçiyor. Yalnızca ekonomik olarak değil, sağlımızı korumak hatta hayatta kalmak için çabalıyoruz. Bu zor günlerde gelen en güzel haber ise vaka sayılarının düşmesi… Bir ay önce Balıkesir’deki üç ilçenin toplam günlük vaka sayısının yalnızca Bandırma’dan çıktığını düşündüğümüzde kent olarak gerçekten çok zor günler geçirdik diyoruz. Bugün için ise Hayat Eve Sığar uygulamasından da bakıldığında vakalardaki düşüşü görebiliyoruz. Hastanede hem yoğun bakımda hem servislerde yatan hasta sayısında ciddi düşüşler var. Kapanma döneminden önce günlük vaka sayısı 200’lere ulaşan Bandırma’da yüzde 90’lık bir düşüş kaydedildi ve son verilere göre günlük vaka sayısı 20’lerde… Önümüzdeki günlerde de tedbirlere dikkat edersek ki buradaki en önemli nokta ev ziyaretleri ve kapalı alanda bulunmamak, Bandırma olarak vaka sayılarını 10’lu rakamlara kadar çekebiliriz. Gelecek iyi günler için önümüzdeki günlerde de tedbiri elden bırakmayalım. İnsanların hayatında hep kötü dönemler olur, işte bu da onlardan bir tanesi ve hayatta olduktan sonra sevdiklerimizle kucaklaşacağımız çok günümüz olacak.
Televizyonda yayınlanan veriler sadece rakam değildi, hepsi birer insandı. Yalnızlaştık, biraz daha melankolik olduk. Hemen her gün “Bugün bana virüs bulaştı mı?” diyerek evhamlandık, korktuk. Çocuklara dokunamadık, büyüklerin elini öpemedik. Virüsle tanışana kadar sosyal varlıklardık, virüs sona erdiğinde ise sosyalleşmeye çalışan varlıklar olacağız.
Bu dönemde sosyolojik ve psikolojik travmaları, ekonomik sorunlar izledi. Virüs ilk olarak günübirlik çalışarak evine ekmek götürenleri vurdu. Kapanma ve sokağa çıkma yasaklarının ardından da esnaf zor günler yaşamaya başladı. Bandırma’da da durum ülke genelinden farklı değildi. Hatta birçok yere göre durumumuz daha da ağırdı ve hala da o ağırlık ekonomik olarak devam ediyor. Salgının başladığı ilk günlerde Bandırma halkı kurallara ciddi şekilde uyum sağladı ve ilk dalgayı tabiri yerindeyse ucuz atlattık. 2’nci dalgada ise Bandırma’nın geçiş güzergahları üzerinde bulunması, sanayi tesislerinde çalışan insan sayısının yüksek olması gibi dezavantajların arasına bir de kolay bulaşan mutasyonlu virüs eklenince Balıkesir’deki en çok vaka sayısına sahip ilçe olduk. Bandırma; Ayvalık, Karesi ve Altıeylül’ün toplamına yakın vaka sayısına ulaştı. Vakaların yüzde 75’lik bölümü İngiltere mutasyonluydu ve Güney Afrika ile Brezilya mutasyonları da Bandırma’da tespit edildi. Öyle ki filyasyon ekiplerinin gittiği ev sayısı günlük 500’e kadar çıktı. Yukarıda anlattığım gibi yaklaşık bir, bir buçuk ay önce Bandırma’nın durumu hiç iç açıcı değildi.
VAKA SAYISI DÜŞÜYOR…
Yaklaşık 2 hafta önce vaka sayılarında ilk kez düşüş kaydedildi. Tam kapanma ile birlikte Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan koronavirüs polikliniğine başvurularda da azalma oldu. Kapanmanın 10-11 günlük bölümünü geride bıraktığımızda daha gerçekçi rakamlar ortaya çıkacaktır. Şu an hastanede bir yoğun bakım ve 2 servis normale dönmüş, diğer hastalara hizmet verir durumda. Salgının yoğun olduğu dönemlerde 140-150 koronavirüs hastası hastanede tedavi altındayken bu rakamlar da 50’lere düştü. Yoğun bakımlarda yatan hasta sayısında da yüzde 25’lik bir düşüş söz konusu… Umut var, iyiye gidiyor ama vaka sayısını daha da aşağı çekmek zorundayız. Vaka sayıları düşmezse normalleşme dönemi de ertelenecek. Bu nedenle sadece sağlığımız için değil, evine ekmek götüremeyen, işsiz kalan ve dükkânı kapanan insanlar için de kurallara uyarak vaka sayısını düşürmek zorundayız.
Eğer insanlar yaşadıkları kentte karşı güçlü bir aidiyet duygusu besliyorlarsa siyasetçileri de yöneticileri de değiştirir, yönlendirir. Peki, bizler ne kadar Bandırmalıyız, Bandırma’ya ne kadar aitiz ya da Bandırmalı olmak yaşamımızın neresinde?
BANDIRMA’DA DOĞMAK BANDIRMA’DA GÖMÜLMEK
Bandırma’da yaşayan insanların Bandırma’ya karşı duydukları güçlü aidiyet duygusunu anlamak için o aidiyet duygusunun yansımalarına bakmamız gerekir. Geçtiğimiz haftalarda Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Eşi Seda Tosun’un Bandırma’da bebekleri dünyaya geldi. Biz doğuma her ne kadar işin magazin tarafından bakarsak bakalım, doğumun Bandırma’da olmasının aile açısından önemli bir anlamı vardı. Tolga Tosun’la doğumun adından görüştüğümde çocuklarının Bandırma doğumlu olmasını önemsediklerini ve bu nedenle doğumun Bandırma’da olduğunu anlattı. Başkan ve eşi doğumu yurt dışından tutun da birçok farklı hastanede yapacak imkâna sahiptiler ama onlar çocuklarının nüfus kağıdında Bandırma doğumlu olmasını önemsedikleri, bu kente karşı aidiyetlerinin güçlü olması dolayısıyla doğumu Bandırma’da yaptılar. Yalnızca doğum değil, Bandırma’ya gelerek burada hayat kuran insanlar da zaman içinde bu kente karşı güçlü aidiyetler oluşturdu.
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2019 yılında kaybettiğimiz usta yönetmen Tunç Başaran da Bandırma’yı seven ve bu kentin entelektüel yaşamına önemli katkılar veren insanlardan biriydi. Dostluğumuzun da olduğu Tunç Başaran (Tunç Baba) birçok genci sinemayla buluşturdu. Teknik anlamda her zaman gençlerin yanında oldu ve öldüğünde de vasiyeti Bandırma’ya gömülmekti. İstanbul Fatih doğumlu olan Tunç Baba, Bandırma’ya duyduğu sevgi ve o aidiyet duygusuyla yaşamının son günlerini geçirdiği Bandırma’ya gömüldü. Bandırma Belediyesi ölümünün ardından sahil bandında bulunan kültür merkezine Tunç Başaran adını vererek onu ölümsüzleştirdi.
BÜTÜN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ
Belki Bandırma’da doğmadık, belki burada da ölmeyeceğiz ama şu bir gerçek ki yaşadığımız kente karşı sorumluluklarımız var. İsim babalığını Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin’in yaptığı “Bandırma partisi” söylemi aslında aidiyet ve bu kent için farklılıklarımızı bir kenara bırakarak çalışmamız gerektiğini özetliyor. Bandırma’nın il olmasının da, Bandırmaspor’un başarısının da, Bandırma’nın yatırım almasının da kısacası kentle ilgili her sorunun çözümünün birinci koşulu bu kente kendini ait hisseden insan sayısının artması ve o insanların Bandırma için talepkar olması. Unutmayın bugün bu kentte yaşayan insanlar olarak bizler yalnızca yaşadığımız dönemden değil, gelecekten de sorumluyuz…
O tünelde mübadiller yatıyor
Bu dünyada sürgün edilen ya da göç etmek zorunda bırakılan milyonlarca insanın çağlar boyunca acı hikâyesini duyduk ve 21’nci yüzyılda da duymaya devam ediyoruz. Kitle iletişim araçlarının geliştiği, dünyanın “Küresel bir köy” haline geldiği bugünlerde bile ne yazık ki, yaşanan acıları içselleştirememek gibi kötü bir alışkanlığımız var. Belki de insanlar bir başkasının yaşadığı o acılara bakarak haline şükrediyor…
Okurken ya da izlerken acıdan bahsetmek kolay, bir süre sonra hüzün dağılıp gidiyor. Peki, okuduklarımızı ve izlediklerimizi yaşasak ne olurdu?
Bir gün biri bize dese ki “Her gün üzerinden geçtiğiniz tren yolunda, bu ülkeye yaşamak umuduyla gelen çocuklar, anneler, babalar yatıyor” Ölüler, mübadele ve tifo… Attığımız her adımda acıyı hissederek bir daha yaşanmaması için bir şeyler yapmaz mıydık?
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Benim de tesadüfen karşılaştığım ve canımı yakan bir konudan size bahsetmek istiyorum. 1924 yılında Yunanistan’dan Bandırma’ya gelen mübadiller, tifo salgını nedeniyle yaşamını kaybettiğinde bugün Ordu Caddesi üzerinde bulunan tren yolu tünelinin etrafına gömülüyor. Ölenlerin ne mezarları biliniyor ne mezar taşı var.
Türkiye Lozan Mübadilleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yapan ile Bandırma’da gerçekleştirilen mübadillerle ilgili bir anma programında sohbet etme fırsatımız oldu. Alper, ailesinin hikâyesini ve Bandırma’ya gelen mübadillerin yaşadıklarını anlattı.
1924 yılında gelen mübadillerin 4. kuşağı olan Alper Yapan, “Benim ailem Akdeniz vapuruyla 9 Mart 1924’te Bandırma’ya geliyor. O dönemde tifo salgını var. Karantina için Ordu Caddesindeki tren yolu tünelinin bulunduğu yerde bir hapishane var. Burası karantina bölgesine çevriliyor. O karantina bölgesine gelen mübadiller götürülüyor. O mübadillerden 11’i tifodan dolayı hayatını kaybediyor. O hayatını kaybedenler tren yolu tünelinin etrafına gömülüyor. Aslında orası tifodan kaynaklı mübadele mezarlığı.” dedi.
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Aradan yıllar geçiyor ve ne üzücü ki, Alper’in bana anlattıklarıyla ilgili bu kentte tek bir adım atılmamış. Hatta bu konu hiç gündeme bile gelmemiş. Neredeyse yüzde 30’u göçmen olan Bandırma halkının da büyük çoğunluğu bu yaşanan dramdan habersiz.
BİR DAHA YAŞANMASIN DİYE ACILARI HATIRLAYACAĞIZ
Alper’in bahsettiği tren yolu tünelinin etrafı bugün evlerle dolmuş durumda. Dolayısıyla araştırma yapmak çok güç ama bir şeylerin ucundan da tutmak gerekli. Bandırma’ya yaşamak umuduyla gelen ilk mübadillerin ne adı biliniyor ne de bir mezar taşları var. Bize yakışan ise; o yaşanan acıları topluma hatırlatabilmek ve bir daha yaşanmamasını sağlamak. Bu konuda da yalnız olmadığımı düşünüyorum. Tren yolunda şartlar el verdiğince ve tarihsel kayıtlara bakılarak bir araştırma yapılmasından yanayım. Bunun sonucunda da en azından insanların göreceği, toplumsal hafızamızı diri tutan bir anıt Bandırma’ya yakışacaktır. Anıt, hayatını kaybeden mübadillerin yanı sıra Bandırma’nın tarihte üstlendiği ev sahipliğinin de bir göstergesi olacaktır.