O tünelde mübadiller yatıyor

Ülkemizin yönetim anlayışında muhtarların önemi çok büyük. Muhtarların üstlendiği işlere baktığımızda da halka en yakın seçilmiş kişiler olduklarını görüyoruz. İnsanların başına bir şey geldiğinde ilk koştuğu yer muhtarlıklar. Ancak özellikle Balıkesir’de muhtarların ciddi sorunları var.

Bandırma özelinde ofisleri ve internet giderleri Bandırma Belediyesince karşılanan muhtarlar, ofislerinde kullandıkları suyu, elektriği, doğalgazı ve ulaşım gibi giderlerini kendileri karşılamak zorunda. Devleti temsil eden, vatandaşın sorunlarını çözerek belediyelerin yükünü azaltan muhtarlar ne yazık ki birçok imkândan mahrum bir şekilde hizmet vermeye çalışıyor.

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Yukarıda kalem kalem yazdığım giderler ne yazık ki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmıyor. Karşılanmadığı gibi bir de su parasını ödemediği için BASKİ tarafından icraya verilen muhtarlar var. Bu icra işleminin asıl üzücü tarafı ise bin lira ana borcun muhtardan faizi ve avukat masrafı ile birlikte 2 bin 700 lira olarak alınmak istenmesi. Umarım yukarıda bahsettiğim sorunlara Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz çözüm üretebilir. Sadece faturalar değil, ulaşım da muhtarlar için son derece önemli. Çünkü birçoğu toplu taşımayı kendileri için değil vatandaşın işi için kullanmak zorunda kalıyor ama ücretsiz biniş hakları bile yok. Aldıkları ödenek ise vatandaşın işine koştururken ya da ihtiyaç sahibi insanlara destek olurken eriyip gidiyor. Unutmadan muhtarlar, salgın döneminde vatandaşın getir-götür işinin yanı sıra filyasyon ekiplerinde de görev aldı. Bu konuda da muhtarlar fedakârlık yaptı; koronavirüse yakalanıp ofisini açamadığında yine ödeneklerinde kesinti oldu.

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Toplumda “Muhtarlık Maaşı” olarak bilinen Muhtarlık Ödeneğine de bir miktar değinmek lazım. Önümüzdeki ay 4 bin 250 liraya yükseltilen bu ödenekten muhtarlar ofisleri açtıkları sürece yararlanıyor. Muhtarlar ofise gitmediğinde, hastanede dahi yattığında bu ödenekten kesinti yapılıyor. Muhtarlar ofiste bulunmayacağını kaymakamlığa bildiriyor ve muhtarın yerine hangi aza kalacaksa muhtardan kesilen ödenek ona ödeniyor.

Muhtarlar mahallerde yalnızca icra takiplerinin, resmi evrakların bırakıldığı yerler değil. Belediyeler ya da devlet tarafından dağıtılan yardımların gerçekten ihtiyaç sahiplerine gidip gitmediği konusunda en güvenilir ve takip yapan kişiler, mahallenin sorunlarını yerel yönetime ileterek çözümün takipçisi oluyorlar. Bu noktada da hem devletin hem belediyelerin yükünü ciddi şekilde omuzluyorlar. Bunun dışında faturasını ödeyemeyip bırakan, kirasını ödeyemeyen, hukuki anlamda sıkıntı yaşayan, şiddete uğrayan kadınların ilk koştukları yer. Mahallede kimin ne derdi varsa hepsi muhtarların sorumluluğunda. Bu denli büyük sorumluluklar yüklenen muhtarların, fatura ve ulaşım gibi sorunlarına belediyeler tarafından bir çözüm bulunmasını beklemesi en doğal hakkı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara verdiği değerin yerel yönetimlerde karşılık bulmaması ise işin ironik yanı…