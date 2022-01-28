Büyükşehir muhtarı icraya verdi

Son dönemde yaşanan sağlık emekçilerine yönelik şiddet olayları hepimizi kahrediyor.

Öncelikle sağlık emekçilerine yönelik gerçekleştirilen her türlü saldırı ve şiddet olayına toplumsal olarak tepki göstermemiz gerekli. Çünkü bir sağlık emekçisine uygulanan şiddet, onun hastaya müdahale etmesini engelleyerek şifa bekleyen hastanın yaşamıyla oynamak anlamına geliyor. Her ne olursa olsun toplumda sağlık emekçileri saygınlığını koruyan ve insanların değer verdiği önemli mesleklerden biri. Bizlerin sağlık emekçilerinden beklentisi ise hastasıyla insanca iletişim kurarak şifa dağıtması. Bu konuda sağlık emekçilerine güvenimiz tam ancak bu büyük sağlık camiasında zaman zaman bazı hekimlerin de rahatsız eden yaklaşımları ile karşı karşıya kalabiliyoruz.

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Geçtiğimiz günlerde diş ağrısı üzerine mevcut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvurarak acilden giriş yaptım. Barkodda yazan hekimin odasına gittiğimde saat 15.00 sularıydı. Hekim beni görünce “Üff, püh” diye yakarışlarda bulunarak ilaç yazdı, yani benim orada bulunmamdan rahatsız olmuşçasına. Düşünsenize şifa bulmak için gittiğiniz bir yerde sizi “Üff Püff” diye karşılayan bir hekime şikâyetinizi anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Sonra da bu yaklaşıma rağmen onun elinden şifa bekliyorsunuz. Neyse ilacımızı yazdı.

Derdini az buçuk düzgün şekilde anlatabilen biri olduğum halde bu denli itici ve rahatsız eden bir davranışla karşılaştım. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvuran diğer insanları düşündüğümde “onlar kim bilir nelerle karşılaşıyor?” sorusu aklıma geldi. Hastalar size saygı gösteriyor, “hocam” diye hitap ediyorsa en azından sizler de insanca davranabilir, insanca iletişim kurabilirsiniz. Hastaların da beklentisi yalnızca bu…

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Bir küçük anımı da paylaşmak istiyorum. Günün birinde yine Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde acilden giriş yapan bir abimiz, sıra bende olmasına rağmen kendini can havliyle doktorun odasına attı. Oradaki görevli uyarınca dışarı çıkmak istedi ve bende “Yok yok siz girin” dedim. Kim bilir nasıl bir ağrı çekiyordu. Kapı açık olduğu için baktım ayakkabılarını dişçinin koltuğuna oturmadan çıkartmaya çalışıyor. Neyse uyardılar da ayakkabıları ile koltuğa uzandı. Gördüğünüz gibi bizim insanımız “Aman koltuk kirlenmesin” diye ayakkabılarını çıkartacak kadar düşünceli. Şimdi bu insana kızılır mı? Niyeti belli, daha önce belki de oiş hekimine bile gelmedi. Sağlık emekçilerine yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz ve her zaman onların yanındayız, onlardan tek isteğimiz ise insanca iletişim kurarak derdimize çare olmaları… Bize düşen görev; nasıl ki sağlık emekçilerinin şiddet başta olmak üzere her türlü sorununu gündeme taşıyorsak vatandaşların da şikâyetlerini dile getirerek sorunlara çözüm üretilmesinin takipçisi olmak.