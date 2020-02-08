Zor bir dönemin şarkıları

Jehan Barbur, ‘Yok’ ve ‘Yetinemedim’ adlı iki yeni şarkı yayımladı geçen günlerde. Bir süredir annesinin hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyordu. Zaten kendisi de “Her ne kadar bir aşk şarkısı gibi duyulsa da ‘Yetinemedim’ anneme yazdığım bir şarkı” diyor.
Jehan Barbur’un yıllar içinde olgunlaşan şarkılarını, kendine has vokal üslubu ve düzenlemelerini ‘sade’ ya da ‘minimal’ gibi sıfatlar ne denli doğru tanımlar bilmiyorum. Belki bunların yerine ‘basit’ demek daha doğru. Ham olduğundan, pişmediğinden, acıdan geçmediğinden ‘basit’ olan değil bu. Barbur ve şarkılarındaki ‘basit’liğe uzunca bir yoldan sonra ulaşılıyor.
Jehan, geçen yılın ekim ayında ‘Kusura Bakmasınlar’ adlı bir tekli yayımlamıştı. Geçen günlerdeyse ‘Yok’ ve ‘Yetinemedim’ adlı kendine ait iki yeni şarkı içeren bir tekliyle selamladı yeni yılı. Bu üç şarkının kendi aralarındaki devamlılık ve bütünlükleri açısından baktığımızda Jehan’a ait çok gerçek bir ‘hüzün’ çıkıyor karşımıza.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle annesinin başucunda olan Jehan’a genel hissiyatı ile ilgili bir soru sordum ve şu yanıtı aldım: “Son iki yıldır yaşadıklarımdan süzdüğüm belli bir hüzün vardı içimde. Zor bir dönemin sınavını veriyorum. İster istemez bu durum şarkılarıma da sirayet ediyor.”
Dinleyiciler kendi hikâyelerini de kurmalı
“Bu iki yeni şarkıda da durum böyle. Ama dinleyenler bu şarkılarla mesai yaparken kendi hikâyelerini de kurmalı. Madem sordun söyleyeyim; ‘Yetinemedim’ şarkısı her ne kadar bir aşk şarkısı gibi duyulsa da anneme yazdığım bir şarkıdır. ‘Yok’ ise belki beni istesem de istemesem de besleyen ‘hasret’imle olan bağımdır.” Bu cümlelerden sonra şarkılar üzerine fazlaca bir şey söylemek boş, acilen dinlemenizi öneriyorum.
Öfkesini bu albümde de gösteriyor
Rap’in kitlesel hale gelişine örnek teşkil etmeyebilir ancak Eminem, kültürel anlamda siyahların hâkim olduğu rap âleminde ‘beyaz çocuk’ olarak saygı görmeyi de başardığından, kendisinin 20 yılı aşkın bir dönemi kapsayan eski büyük şöhreti ayrıntılı bir vaka analizini hak ediyor. Bir müzik markası olmayı başarmasına rağmen şahsına ve üslubuna gösterilen yoğun ilgi aynı şekilde devam ediyor diyemeyiz. Ancak Eminem bugün artık kült ve halen saygı görüyor.
11’inci stüdyo albümü ‘Music To Be Murdered By’da dikkati ilk çeken konu Eminem’in meseleleri ele alış biçimi... İfadelerinde daha derinlemesine yaklaşımlar mevcut. Bu hem duygusal hem de entelektüel anlamda böyle. Kısacası sözler açısından daha olgun ve belirgin temalar üzerinden ilerleyen bir albümle karşı karşıyayız. Öte yandan konular yine aynı!
Eminem eski ya da yeni kimi rap’çilere, onu canından bezdiren kimi kadınlara, hayranlarına, bazı aile üyelerine hatta kendine olan öfkesini bu albümde de göstermeyi başarmış. 20 şarkılık ‘Music to Be Murdered By’da; Young M.A, Ed Sheeran, Juice WRLD, Skylar Grey, Anderson Paak gibi birçok isimle yaptığı eşliklere özel ilgi gösterebilirsiniz.
HAFTANIN KONSERLERİ
BEST OF MAZHAR ALANSON
8 Şubat Cumartesi TİM Show Center - İstanbul
Kuşkusuz Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi şarkı yazarlarından ve nevi şahsına münhasır erkek şarkıcılarından biri olan Mazhar Alanson yanında uzun yol arkadaşları Fuat ve Özkan olmadan bir ‘best of’ konseri yapıyor. Hem solo hem de MFÖ kariyerinden “en iyilerim” dediği şarkılarını icra eden Alanson bu akşam, Maslak TİM Show Center’daki performansından sonraysa şubatın 21, 28 ve 29’unda sırasıyla İzmir, Ankara ve Bursa’da olacak.
KALBEN-İKİ AKUSTİK GİTARIN HİKÂYESİ
9 Şubat Pazar Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Evi-Bursa
Kalben, odasında tek başına ve usulca da şarkı söylese, salonlar dolusu hayranının gözlerinin içine bakarak da, bunu aynı güçlü duygularla yapmayı başarıyor. Yine de konserlerindeki samimi enerjiye tanıklık etmek Kalben’in şarkılar üzerinden ifade ettiği gibi çocuğu kediden, kediyi çiçekten, çiçeği insandan ayırmamak pekâlâ mümkün. Üçüncü albümü ‘Kalp Hanım’ın kayıt sürecindeyken bir yandan pek yakında yayımlanacak romanını yazıyor ve diğer yandan arka plan hikâyelerini aktarmayı unutmadan akustik duygularla o güzel şarkılarını söylemeye devam ediyor Kalben.
Zor bir dönemin şarkıları
Jehan Barbur, ‘Yok’ ve ‘Yetinemedim’ adlı iki yeni şarkı yayımladı geçen günlerde. Bir süredir annesinin hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyordu. Zaten kendisi de “Her ne kadar bir aşk şarkısı gibi duyulsa da ‘Yetinemedim’ anneme yazdığım bir şarkı” diyor.
Jehan Barbur’un yıllar içinde olgunlaşan şarkılarını, kendine has vokal üslubu ve düzenlemelerini ‘sade’ ya da ‘minimal’ gibi sıfatlar ne denli doğru tanımlar bilmiyorum. Belki bunların yerine ‘basit’ demek daha doğru. Ham olduğundan, pişmediğinden, acıdan geçmediğinden ‘basit’ olan değil bu. Barbur ve şarkılarındaki ‘basit’liğe uzunca bir yoldan sonra ulaşılıyor.
Jehan, geçen yılın ekim ayında ‘Kusura Bakmasınlar’ adlı bir tekli yayımlamıştı. Geçen günlerdeyse ‘Yok’ ve ‘Yetinemedim’ adlı kendine ait iki yeni şarkı içeren bir tekliyle selamladı yeni yılı. Bu üç şarkının kendi aralarındaki devamlılık ve bütünlükleri açısından baktığımızda Jehan’a ait çok gerçek bir ‘hüzün’ çıkıyor karşımıza.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle annesinin başucunda olan Jehan’a genel hissiyatı ile ilgili bir soru sordum ve şu yanıtı aldım: “Son iki yıldır yaşadıklarımdan süzdüğüm belli bir hüzün vardı içimde. Zor bir dönemin sınavını veriyorum. İster istemez bu durum şarkılarıma da sirayet ediyor.”
Dinleyiciler kendi hikâyelerini de kurmalı
“Bu iki yeni şarkıda da durum böyle. Ama dinleyenler bu şarkılarla mesai yaparken kendi hikâyelerini de kurmalı. Madem sordun söyleyeyim; ‘Yetinemedim’ şarkısı her ne kadar bir aşk şarkısı gibi duyulsa da anneme yazdığım bir şarkıdır. ‘Yok’ ise belki beni istesem de istemesem de besleyen ‘hasret’imle olan bağımdır.” Bu cümlelerden sonra şarkılar üzerine fazlaca bir şey söylemek boş, acilen dinlemenizi öneriyorum.
Öfkesini bu albümde de gösteriyor
Rap’in kitlesel hale gelişine örnek teşkil etmeyebilir ancak Eminem, kültürel anlamda siyahların hâkim olduğu rap âleminde ‘beyaz çocuk’ olarak saygı görmeyi de başardığından, kendisinin 20 yılı aşkın bir dönemi kapsayan eski büyük şöhreti ayrıntılı bir vaka analizini hak ediyor. Bir müzik markası olmayı başarmasına rağmen şahsına ve üslubuna gösterilen yoğun ilgi aynı şekilde devam ediyor diyemeyiz. Ancak Eminem bugün artık kült ve halen saygı görüyor.
11’inci stüdyo albümü ‘Music To Be Murdered By’da dikkati ilk çeken konu Eminem’in meseleleri ele alış biçimi... İfadelerinde daha derinlemesine yaklaşımlar mevcut. Bu hem duygusal hem de entelektüel anlamda böyle. Kısacası sözler açısından daha olgun ve belirgin temalar üzerinden ilerleyen bir albümle karşı karşıyayız. Öte yandan konular yine aynı!
Eminem eski ya da yeni kimi rap’çilere, onu canından bezdiren kimi kadınlara, hayranlarına, bazı aile üyelerine hatta kendine olan öfkesini bu albümde de göstermeyi başarmış. 20 şarkılık ‘Music to Be Murdered By’da; Young M.A, Ed Sheeran, Juice WRLD, Skylar Grey, Anderson Paak gibi birçok isimle yaptığı eşliklere özel ilgi gösterebilirsiniz.
HAFTANIN KONSERLERİ
BEST OF MAZHAR ALANSON
8 Şubat Cumartesi TİM Show Center - İstanbul
Kuşkusuz Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi şarkı yazarlarından ve nevi şahsına münhasır erkek şarkıcılarından biri olan Mazhar Alanson yanında uzun yol arkadaşları Fuat ve Özkan olmadan bir ‘best of’ konseri yapıyor. Hem solo hem de MFÖ kariyerinden “en iyilerim” dediği şarkılarını icra eden Alanson bu akşam, Maslak TİM Show Center’daki performansından sonraysa şubatın 21, 28 ve 29’unda sırasıyla İzmir, Ankara ve Bursa’da olacak.
KALBEN-İKİ AKUSTİK GİTARIN HİKÂYESİ
9 Şubat Pazar Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Evi-Bursa
Kalben, odasında tek başına ve usulca da şarkı söylese, salonlar dolusu hayranının gözlerinin içine bakarak da, bunu aynı güçlü duygularla yapmayı başarıyor. Yine de konserlerindeki samimi enerjiye tanıklık etmek Kalben’in şarkılar üzerinden ifade ettiği gibi çocuğu kediden, kediyi çiçekten, çiçeği insandan ayırmamak pekâlâ mümkün. Üçüncü albümü ‘Kalp Hanım’ın kayıt sürecindeyken bir yandan pek yakında yayımlanacak romanını yazıyor ve diğer yandan arka plan hikâyelerini aktarmayı unutmadan akustik duygularla o güzel şarkılarını söylemeye devam ediyor Kalben.