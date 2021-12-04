Yeni yol Hindistan’a çıktı

Adele, söz ve müzik açısından en sofistike albümüyle karşımızda. Trendlerle, dijital dünyanın beklentileriyle hiç ilgilenmeden, rap’çilerle ortak çalışmalara girmeden tabiri caizse ‘taş’ gibi bir albüm yapmış.

Ekimin ortasında ‘30’ albümünün öncü teklisi ‘Easy On Me’yi yayımladığında ortalık birbirine girdi desek yeridir. Albüm isimlerini; işe giriştiği yılda hangi yaşını idrak ettiğine göre numaralandıran Adele’in 30-33 yaş arası ve boşanma sonrası hissiyatını merak ediyorduk. Müzikal çıtası, dijital trendlerden etkilenme olasılığı gibi unsurları da birlikte değerlendirdiğimizde 6 yıl sonra acaba nasıl bir albümle gelecekti?

KLİŞELERİ YIKTI

Öncelikle altını çizmek istediğim; ‘30’, Adele’in şarkı yazarlığı ve müzisyenlik açısından en olgun ve iyi albümü olmuş. Bir sonrakinin adı ‘kaç’ olur bilmiyorum ancak bu olgunlaşma ve daha iyiyi arama halinin sonraki albümlerde de süreceğine inanıyorum. Müzik kariyeri boyunca tüm star’lık klişelerini birer birer yıkıp zirveye çabasız ve özgün tavrıyla çıkan Adele, duygu aktarımı açısından baktığımızda da en net albümünü yapmış.

Önceki albümlerinin şarkı sözlerinde zaman zaman basmakalıplık tuzağına düşen sanatçının kimi duygularını doğa kaynaklı benzetmelere boğduğunu görmüşlüğümüz çoktur. Şimdi vadilerin gölgesi, nehirlerin süzülüşü ya da yağmurlar artınca sığındığı barınakların yerini daha kişisel, gerçek ve bana göre daha edebi sözler almış. ‘30’un şarkılarında gerçek duygularını filtresiz sunabilen, mutsuzluk halinin zirvesindeyken de şarkı sözü yazıp beste yapabilen bir Adele’den söz ediyoruz. Kendini bu denli sert ve direkt ifade etmesine karşın yüzeysel olmaması ayrı bir başarı bana göre. Hatta söz ve müzik açısından en sofistike albümü hangisi diye sorsanız yine ‘30’ derim.

Kendisinin bir müzik insanı olarak en kıymetli yeteneği olan solistliği aynı güçte fakat daha olgun. Müziğinin bütününde kıvamını ustalıkla tutturduğu dram, mizah ve mahremiyetse yerli yerinde. Trendlerle, dijital dünyanın beklentileriyle hiç ilgilenmeden, rap’çilerle ortak çalışmalara girmeden tabiri caizse ‘taş’ gibi bir albüm yapmış. Bugün gençlerin ‘eski’ diyebileceği bir sound’dan yani Hollywood tipi orkestrasyon, elektrikli kilise orgları, bas gitar yürüyüşleri ya da Barbra Streisand tarzı güçlü vokalinden yeni ve kalıcı bir imza yaratmayı başarmış. Ayrıca yeni kuşakların kendisine duyduğu hayranlıktan da haberdarım.

GÜÇLÜ BİR ROMANTİZM