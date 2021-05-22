Yeni nesil rap’çilere ders

Türkçe sözlü alternatif rock’ın önemli kadın sanatçılarından biri... Yeni çıkardığı teklisi ‘Maviye’ için başarılı diyebilirim. Kafasının dikine giden bir kadın olan Yasemin Mori’nin rock severleri kendinden geçirecek daha pek çok başarılı esere imza atacağınaysa inancım tam.

Üzerinden 13 yıl geçmiş Yasemin Mori’nin çıkış albümü ‘Hayvanlar’ın... Türkçe sözlü alternatif rock tarihi içinde ne kadar önemli bir yerde konumlandığını net görmek, baştan sona dinlendiğinde tüm şarkıların ayrı ayrı hit olduklarını anlamak daha kolay bugün. Yeri gelmişken Mori’yi dinlemeye oradan başlamanızı öneririm. ‘Aslında Bir Konu Var’ ile girin konuya, melodisini tanıdığınıza emin olduğum ‘Nolur Nolur Nolur’la, ‘Kuzgun’la, ‘Arjantin’le devam edip bitirin. Diskografide sıra takip edecekseniz ‘Deli Bando’, ‘Muşta’ ve özellikle ‘Dünya’yı, ardından ‘Karambol’ ve ‘Tuzlu Su’yu ekleyin çalma listenize. Aslında bu hazırlık sınıfını, İngilizce sözlü alternatif rock yapan kadınlardan sevdiğiniz isimler varsa hızla atlayabilirsiniz. Bu durumda Yasemin Mori’nin bizden izler taşıyan şarkılarını, güçlü insan hikâyeleri anlatan sözlerini, şarkıcı olarak üslubunu benimsemeniz an meselesi.

‘Maviye’ adlı son şarkıya gelecek olursak; Yasemin Mori kataloğu içinde bir başyapıt diyemem ama olabilirdi. Şayet ‘Aslında Bir Konu Var’ 2008’de yapılmamış olsaydı... Sanatçının kendini tekrar etmesi değil, bir melodik benzerlik ilişkisi kurduğumdan da değil. Ancak iki şarkının düzenleme kurgusu ve Yasemin’in yükselip alçaldığı yerlerdeki tavrı, vokal üslubu her Mori hayranında aynı hissi uyandıracaktır.

Yine de şarkıyı başarılı bulduğumu söyleyeyim. İçinden gelen ya da etkilendikleri dışındaki seslere kulağını kapayan, kariyer yolunu da kafasının dikine yürüyen bir kadın olarak Yasemin Mori’nin heybesinde tüm rock severlerin müzikal iştahını kabartacak fikirler olduğuna eminim. İçindeki ‘mutsuz punk’a sevgiyle...

BU İKİLİYE DİKKAT!

Karakter, uzun süredir elektronik temelli işler yapan ve bana göre kitlesini kademeli olarak büyütecek bir prodüktör. Üç yıl önce Londra’da yaşayan kadın müzisyenimiz Glasxs’le yaptığı ‘Grass’le dikkatimi çekmişti. Ardından yine hayranlıkla takip ettiğim In Hoodies’le ‘Digital Self’te birlikte çalışan Karakter’in Vietnam kökenli Macar şarkıcı Hien’le yaptığı ‘Sakura’ adlı parçasıysa en çok tanınan işi oldu diyebiliriz. Diğer ortak işlerini de hesaba katarsak kariyerinin bu bölümü tamamen İngilizce sözlü kendisinin. Şimdi aradan bir yıl kadar geçtikten sonra alternatif müzisyenlerimizden Tuğçe Şenoğul’la ve Türkçe sözlü bir şarkıyla çıkageldi. Şenoğul’dan yola çıkarak mı şarkıya ulaştı, yoksa şarkıyı onun gibi yer yer karanlık ve hüzünlü bir vokalin Türkçe okumasını mı istiyordu, bilmiyorum ancak güzel bir buluşma olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu şarkıda Şenoğul’un yorumuna dair bambaşka bir katman da gözlemleyeceksiniz. Tuğçe’nin de Karakter’in de hak ettikleri kadar kişiye ulaşmadıklarını biliyor, ‘Buzul’un bir dönemeç olmasını temenni ediyorum.