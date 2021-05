Yeni nesil rap’çilere ders

One Direction’dan 2015’te ayrıldığından bu yana müzikal çizgisini yükseltmek için kafa yoran bir isim Zayn Malik. Tek bir romantik hikâyeyi parça parça anlatan son albümü, uzun süredir birlikte olduğu ünlü model Gigi Hadid’le aşklarının bir yansıması gibi...



11 şarkılık yeni albümden bir hafta önce ‘Vibez’ teklisini yayımladı ZAYN. One Direction gibi çok başarılı olmuş bir boyband’den gelip ayrıldıktan sonra solo kariyerinin müzikal çizgisi hakkında kafa yoran, bana göre her albümde içerik açısından güç kazanan nadir müzisyenlerden biri o. Böyle düşünmemin öncelikli sebebiyse üçüncü solo albümü ‘Nobody Is Listening’de kaydettiği ilerleme... ZAYN, sound’unu her albümde R&B’ye biraz daha yakınlaştırdı. Kadifemsi ses rengi ve vokal üslubu da 90’lar ve 2000’lerde başarılı olmuş boyband’lerin mayasındaki ana unsurlardan R&B’yle bütünleşiyor ve aşk şarkılarına pek yaraşıyor.

ZAYN’in ‘Nobody Is Listening’de bir albüm bütünlüğü kaygısı olduğunu, hatta albüm boyunca tek bir romantik hikâye anlattığını söylemek gerek. Bunu hem sözler açısından hem de şarkıların ruh hallerine bakıldığında açıkça görebiliyoruz. Dijital çağda, ne ince davranış... Şarkılar adeta bir aşk ilişkisinin geçtiği evreleri simgeliyor. Reddedilme, hüzün, kavuşma, arzu, hatta şehvet... Şehvet demişken ZAYN’in önceki iki albümünde belirgin olan ‘seksilik’ bu albümde sadece ‘Sweat’ ve ‘Windowsill’ adlı şarkılara yüklüyor misyonu.

Aşk dediysek gerçek bir aşktan söz ettiğimizi de ekleyelim. Malumunuz ZAYN’in uzatmalı partneri Gigi Hadid. Kendisinin ünlü modele olan büyük aşkı ve bunun şarkılara samimiyetle yansıması sanatsal başarısının temelindeki sır bana kalırsa. Tabii hikâye anlatma becerisinin de altını çizelim.

Sanatçının ‘Mind Of Mine’ ve ‘Icarus Falls’ albümlerini kısmen beğenmiştim. Çünkü tutarlılık ve yön bulma problemi yaşayan bir Zayn Malik vardı ilk iki albümde. Bu noktadan hareketle ‘Nobody Is Listening’ bütünüyle ilgimi çekti diyebilirim.

BİR DAHA DA GÖRMEDİK ÖYLE YAZI

Sertab Erener’in ikinci stüdyo albümü olan, Erekli-Tunç ve Attila Özdemiroğlu stüdyolarında kaydedilen ‘La’l’, Türk popüler müzik tarihinin önemli albümlerindendir. Erener’in ilk albümü ‘Sakin Ol’ ile sonrasındaki ‘Sertab Gibi’ arasında bir olgunlaşma köprüsü olma vazifesi de vardır. Bir diğer tanımla sanatçıyı tam anlamıyla Sertab gibi olmaya götüren albümdür.