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Tolga Akyıldız

Tolga Akyıldız

Tavsiyelere uydu, markasını güçlendirdi

23 Mayıs 2020

Zeynep Bastık, müziğin dijital çağının ders olarak anlatılabilecek vakalarından... Önce farkında değildik ama vitrinini cover’larla süsleyerek etkisini gösterdi. Yeni yayımlanan teklisiyse içinde eski güzel hisler olan modern bir pop şarkısı.

Tavsiyelere uydu, markasını güçlendirdi
Zeynep Bastık, her ne kadar 2014 ve 2017’de ‘Fırça’ ve ‘Şahaneyim’ adlı iki tekli yayımlasa da kendisinin çok farkında değildik. Derken kariyerinin yeni evresinde vitrini cover’larla düzenlemeye karar verdi. Kimin şarkısını okursa okusun hit haline getirebiliyordu.

Sezen Aksu paketi!

Cover’larıyla kalplere dokunup zoru başardı ve Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda kapalı gişe konserler verdi. Müziğin dijital çağının ders olarak anlatılabilecek vakalarından birine imza attı.

Vitrinin şahane olması müşterinin dükkândan alışveriş yapması için yeterli mi? Müzik hayatının sonuna kadar cover söyleyecek değildi! Daha önceki bir yazımda; “İlk albümünü bir an önce yayımlamasını ya da kendine ait şarkıları hızla arttırmasını tavsiye ediyorum” demiştim. Aynen öyle yaptı.

‘Her Yerde Sen’le rüştünü ispatladı, ‘Bırakman Doğru mu’ eşliği rap âlemine selam çaktı. Mustafa Sandal’la ‘Mod’da bir araya gelerek çok doğru bir hareket daha yaptı. Yeni Sezen Aksu şarkısı ‘Uslanmıyor Bu’yu iki akustik Aksu cover’ıyla (‘Şinanay’ ve ‘Canımsın Sen’) paketleyip sunmayı bildi.

Gelelim 2020’nin üçüncü teklisi ‘Her Mevsim Yazım’a... Zeynep’in üslubuna ve yaza çok uygun. İçinde eski güzel hisler de olan modern bir pop şarkısı. Dinler dinlemez sizi yakalayacak...Tavsiyelere uydu, markasını güçlendirdi

12 günde 41 milyon izlenme...

Pop müzik yıldızlarının karantina döneminde klasikleşmiş ünlü parçaları uzaktan eşliklerle cover’lamak ya da mütevazı performanslarla hayranlarına Instagram ya da YouTube’dan dokunmak gibi seçimleri oldu. Tüm bu iyi niyetli çabaları takdir ediyoruz. Ancak Ariana Grande ve Justin Bieber’ın yaptığının net bir farkı var: ‘Stuck With You’ yepyeni bir şarkı, üstelik bir karantina baladı!

Yeni, güçlü, ‘hafiften retro’ anaakım bir şarkının arkasında Grande ve Bieber gibi markalar varsa sonuç ne olur? ‘Stuck With You’ ilk 12 gün içinde 41 milyon izlenmeye ulaştı YouTube’da.

Bunda hayranların kısa videolarının ustalıkla kurgulanarak şarkı videosuna eklemlenmesinin etkisi de büyük. Ariana’nın köpeği Toulouse’la; Justin’inse eşiyle şarkı söylediğini de ekleyeyim. Şarkının sözlerinde de klişe bir iyimserlikten ziyade eski normalden feragat ve aşk çağrısı var: ‘Kapıyı kilitle ve anahtarı dışarı fırlat; sadece ikimiz kalalım!’Tavsiyelere uydu, markasını güçlendirdi

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